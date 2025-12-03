Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend.

Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden.

Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen.

Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY.

Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern.

Willkommen alle zu erleben.