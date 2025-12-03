OnlyTime
- Experten
- Nguyen Quoc Viet
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Strategie der Eingabe von Aufträgen nach der Zeitperiode, in der die Ober- und Unterseite genommen werden, und Eingabe von Aufträgen nach dem Trend.
Maximal 2 Orders pro Tag. Je nach Zweck und Handelsplan kann er beliebig bearbeitet werden.
Sie können die Stop-Loss- und Profit-Levels nach Belieben einstellen.
Kann jedes Devisenpaar handeln, aber vorrangig USDJPY.
Hinweis: Ich verwende Exness, dessen Serverzeit GMT+0 ist. Wenn Ihre Serverzeit anders ist, müssen Sie sie entsprechend ändern.
Willkommen alle zu erleben.
Ein Test mit nur 10 Jahren, um 1000$ in 1000000$ zu verwandeln. Machen Sie Ihren Traum vom Reichwerden wahr (Bild 6,7).