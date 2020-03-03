🚀 GoldCrusher V2 : Expert Advisor für XAUUSD Breakout Dominance

🔥 UNÜBERTROFFENE PERFORMANCE-HIGHLIGHTS

METRIC LETZTES ERGEBNIS (V2.47) KOMMENTAR Gewinnfaktor (PF) 3.51 Außergewöhnlich! Zeigt eine sehr hohe Gewinneffizienz im Verhältnis zu den Verlusten an. Maximaler Drawdown (DD) 2.14% Hohe Kapitalstabilität. Minimales Risiko dank strenger Verwaltung. Gewonnene Trades 77.14% Hohe Gewinnrate, bestätigt durch das Duale Filtersystem. Ziel R:R 1:3.4 Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für aggressives, aber kontrolliertes Wachstum.

🌟 KURZBESCHREIBUNG & STRATEGIEPHILOSOPHIE

GoldCrusher V2 ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell entwickelt wurde, um von der Volatilität und den explosiven Ausbruchsbewegungen des XAUUSD (Gold) Paares auf dem H1 (1-Stunden) Zeitrahmen zu profitieren.

Im Gegensatz zu riskanten EAs mit hohem Stressfaktor (Martingale/Grid) stehen bei GoldCrusher V2.47 die Signalqualität und ein striktes Risikomanagement im Vordergrund. Wir verwandeln die aggressiven Preisbewegungen von Gold in messbare und kontrollierte Gewinnchancen.

🎯 STRATEGIELOGIK: ADAPTIV & INTELLIGENT

1. Smart Tiered Lot Scaling (Lot 0.04 $\bis$ 0.08)

Der EA passt die Losgröße automatisch auf der Grundlage der Signalvalidierung an (nicht-Martingale):

Base Lot (0.04): Standard-Ausbruchssignal.

Mittleres Lot (0.06): Trend-Bestätigung (H4 EMA Filter).

Maximales Los (0,08): Trendbestätigung PLUS starke Momentum-Bestätigung (RSI).

2. ATR Dynamic Breakout Core

Er verwendet Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop), die in einem dynamischen Abstand zum aktuellen Kurs platziert werden, der auf der Grundlage der aktuellen Average True Range (ATR) berechnet wird. Dadurch wird sichergestellt, dass der EA das Breakout-Level automatisch an die aktuelle Volatilität des Marktes anpasst.

3. Duales Filtersystem (Doppelte Bestätigung)

Trend-Filter (Multi-EMA H4): Stellt sicher, dass nur in die Richtung des größeren Trends eingestiegen wird.

Momentum-Filter (RSI H1): Verhindert Einstiege bei extremen überkauften/überverkauften Bedingungen und hilft, abrupte Umkehrungen zu vermeiden.

🛡️ RISIKOMANAGEMENT AUF PROFESSIONELLEM NIVEAU

Überlegenes R:R von 1:3,4: Stop Loss (SL) bei 2,0-fachem \text{ATR}$ und Take Profit (TP) bei 6,8-fachem \text{ATR}$ werden dynamisch unter Verwendung von ATR-Multiplikatoren festgelegt, wodurch sichergestellt wird, dass jeder erfolgreiche Handel eine weitaus größere Belohnung liefert als das eingegangene Risiko.

Aktive Gewinnabsicherung (V2.47 Optimiert): Automatischer Break-Even (BE): Schützt das Kapital sofort nach Erreichen eines Gewinnschwellenwerts von 1,5 \m-fachen \text{ATR}$. Dynamischer Trailing Stop (TS): Wird aggressiv bei 1,8-fachem \text{ATR}$ aktiviert, um weitere Gewinne mit einem ATR-basierten Trailing Stop zu sichern und die Gewinne während starker Kursanstiege zu maximieren.

KEIN Martingale, KEIN Grid: Jede Position ist durch einen gültigen, gemessenen Stop Loss geschützt.

📢 WICHTIGER HINWEIS ZUM BACKTEST-ZEITRAUM

Grund für den fokussierten Backtest-Zeitraum: Wir haben unser Backtesting absichtlich auf die aktuellsten und relevantesten XAUUSD-Marktdaten konzentriert. Der Grund dafür ist, dass sich die Volatilität von Gold heute drastisch von der früherer Jahre unterscheidet. Die Verwendung älterer historischer Daten mit geringerer Volatilität wäre unrealistisch und irreführend. Die angegebenen Ergebnisse (PF 3,51, DD 2,14%) spiegeln die Leistung des EA unter den heutigen schwierigen und relevanten Marktbedingungen wider.

⚙️ SPEZIFIKATIONEN UND ANFORDERUNGEN

Plattform: MetaTrader 5 (MT5).

Optimaler Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).

Optimales Symbol: XAUUSD (NUR GOLD/USD).

Kontotyp: Trend.

Mindestkapital: Flexibel (ein Minimum von 500 $ wird für die kleinste Lotgröße von 0,01 empfohlen).

VPS obligatorisch: Ein Virtual Private Server (VPS) ist erforderlich, um eine 24/5-Ausführung von zeitnahen Aufträgen zu gewährleisten.

