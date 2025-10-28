Multi Timeframe Supply and Demand Zones with FVG

Meine anderen Indikatoren







🏷️ Multi-Timeframe Angebots- und Nachfragezonen mit Fair Value Gaps (FVG)

MyFXRoom Supply & Demand Zones with FVG ist ein Multi-Timeframe-Indikator, der automatisch Angebots- und Nachfragezonen direkt auf Ihrem Chart erkennt und einzeichnet - komplett mit Fair Value Gap (FVG)-Validierung, Gap-bewusster Zonengröße und intelligenter Bereinigungslogik, damit Ihr Chart kristallklar bleibt.

🔍 Hauptmerkmale

Multi-Timeframe-Analyse

Erkennen und plotten Sie Zonen aus einem beliebigen höheren Timeframe (z.B. H1, H4, D1) direkt in Ihrem aktuellen Chart, um die Übersichtlichkeit von oben nach unten zu gewährleisten.

Automatische Zonenerkennung

Basiert auf einem verfeinerten ZigZag-Swing-Algorithmus , der institutionelle Wendepunkte und Zonen des Marktungleichgewichts identifiziert.

FVG (Fair Value Gap) Filtering & Drawing

Jede Zone wird durch einen optionalen FVG-Filter validiert - es werden nur Zonen eingezeichnet, die durch ein bestätigtes Preisungleichgewicht unterstützt werden.

Der Indikator kann FVG-Rechtecke auch visuell im Hintergrund des Charts anzeigen .

Gap-Aware Zone Height Policy

Die Zonenhöhe passt sich dynamisch an die nahegelegenen Kerzenlücken und die Impulsstärke an und verhindert so über- oder unterdimensionierte Rechtecke.

Zonenpuffersteuerung

Erweitern Sie die Zonenhöhe um einen anpassbaren Pufferprozentsatz, um Dochte oder ungetestete Teile der Bewegung visuell einzubeziehen.

Smart Zone Merging

Führt überlappende oder verschachtelte Zonen auf der Grundlage von Preis- und Zeitüberschneidungen automatisch zusammen. So bleibt Ihr Chart aufgeräumt und effizient.

Auto-Delete Broken Zones

Sobald der Preis sauber über eine Zonengrenze hinaus schließt, wird die Zone automatisch entfernt - es bleiben nur gültige, aktive Level übrig.

Zeitgesteuerte Aktualisierungs-Engine

Zonen werden automatisch nach jedem Bar-Close neu berechnet und gezeichnet, mit einer benutzerdefinierten Aktualisierungsverzögerung für effiziente Leistung.

Visuelles Debugging (optional)

Aktivieren Sie InpDebugReports, um detaillierte Informationen über die Erstellung, Löschung und Aktualisierung von Zonen im Expertenprotokoll zu drucken.



🧠 So funktioniert es

Der Indikator sammelt mit Hilfe des ZigZag-Algorithmus die Höchst- und Tiefstwerte der Schwünge in dem von Ihnen ausgewählten höheren Zeitrahmen. Gültige Schwünge bilden potenzielle Angebots- oder Nachfragezonen, die durch Fair Value Gaps gefiltert werden, falls diese aktiviert sind. Bestätigte Zonen werden als gefüllte Rechtecke gezeichnet - farbkodiert für Angebot (Widerstand) oder Nachfrage (Unterstützung). Zonen werden automatisch gelöscht, wenn sie ungültig werden, und auf intelligente Weise zusammengeführt, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die optionale Gap-Logik passt die Zonenhöhe unter Verwendung echter Kerzenlücken für realistischere institutionelle Bereiche an.

💡 A nwendungsfälle

Identifizieren Sie wichtige institutionelle Niveaus, bevor sie sich in Ihrem Einstiegszeitrahmen bilden.

Validieren Sie Setups mithilfe der Multi-Timeframe-Konfluenz zwischen Struktur und Ungleichgewicht.

Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen preisaktions-, liquiditäts- oder sitzungsbasierten Strategie für höhere Präzision.

⚡ Leistung

Vollständig optimiert für den Echtzeiteinsatz mit adaptiven Aktualisierungszyklen.

Alle Berechnungen werden im Chart ausgeführt; keine externen Abhängigkeiten.

Funktioniert mit allen Symbolen und Instrumenten (FX, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen).

🧩 Kompatibilität

Vollständig mit nativen MQL5-Funktionen aufgebaut (keine DLLs oder externen Bibliotheken).

Unterstützt alle Chartmodi und Vorlagen.

Funktioniert nahtlos mit allen Brokern und Kontotypen.

🔒 Keine externen Abhängigkeiten

Diese Version des Indikators ist zu 100 % eigenständig -

er schreibt, liest oder kommuniziert nicht mit externen Dateien, EAs oder globalen Variablen.

Alles geschieht visuell und intern innerhalb des Charts für maximale Stabilität und MQL5 Market Compliance.

🏁 Zusammenfassung