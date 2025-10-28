Multi Timeframe Supply and Demand Zones with FVG
- Indikatoren
- Darren Graham Pallatina
- Version: 5.25
🏷️ Multi-Timeframe Angebots- und Nachfragezonen mit Fair Value Gaps (FVG)
MyFXRoom Supply & Demand Zones with FVG ist ein Multi-Timeframe-Indikator, der automatisch Angebots- und Nachfragezonen direkt auf Ihrem Chart erkennt und einzeichnet - komplett mit Fair Value Gap (FVG)-Validierung, Gap-bewusster Zonengröße und intelligenter Bereinigungslogik, damit Ihr Chart kristallklar bleibt.
🔍 Hauptmerkmale
-
Multi-Timeframe-Analyse
Erkennen und plotten Sie Zonen aus einem beliebigen höheren Timeframe (z.B. H1, H4, D1) direkt in Ihrem aktuellen Chart, um die Übersichtlichkeit von oben nach unten zu gewährleisten.
-
Automatische Zonenerkennung
Basiert auf einem verfeinerten ZigZag-Swing-Algorithmus, der institutionelle Wendepunkte und Zonen des Marktungleichgewichts identifiziert.
-
FVG (Fair Value Gap) Filtering & Drawing
Jede Zone wird durch einen optionalen FVG-Filter validiert - es werden nur Zonen eingezeichnet, die durch ein bestätigtes Preisungleichgewicht unterstützt werden.
Der Indikator kann FVG-Rechtecke auch visuell im Hintergrund des Charts anzeigen.
-
Gap-Aware Zone Height Policy
Die Zonenhöhe passt sich dynamisch an die nahegelegenen Kerzenlücken und die Impulsstärke an und verhindert so über- oder unterdimensionierte Rechtecke.
-
Zonenpuffersteuerung
Erweitern Sie die Zonenhöhe um einen anpassbaren Pufferprozentsatz, um Dochte oder ungetestete Teile der Bewegung visuell einzubeziehen.
-
Smart Zone Merging
Führt überlappende oder verschachtelte Zonen auf der Grundlage von Preis- und Zeitüberschneidungen automatisch zusammen. So bleibt Ihr Chart aufgeräumt und effizient.
-
Auto-Delete Broken Zones
Sobald der Preis sauber über eine Zonengrenze hinaus schließt, wird die Zone automatisch entfernt - es bleiben nur gültige, aktive Level übrig.
-
Zeitgesteuerte Aktualisierungs-Engine
Zonen werden automatisch nach jedem Bar-Close neu berechnet und gezeichnet, mit einer benutzerdefinierten Aktualisierungsverzögerung für effiziente Leistung.
-
Visuelles Debugging (optional)
Aktivieren Sie InpDebugReports, um detaillierte Informationen über die Erstellung, Löschung und Aktualisierung von Zonen im Expertenprotokoll zu drucken.
🧠 So funktioniert es
-
Der Indikator sammelt mit Hilfe des ZigZag-Algorithmus die Höchst- und Tiefstwerte der Schwünge in dem von Ihnen ausgewählten höheren Zeitrahmen.
-
Gültige Schwünge bilden potenzielle Angebots- oder Nachfragezonen, die durch Fair Value Gaps gefiltert werden, falls diese aktiviert sind.
-
Bestätigte Zonen werden als gefüllte Rechtecke gezeichnet - farbkodiert für Angebot (Widerstand) oder Nachfrage (Unterstützung).
-
Zonen werden automatisch gelöscht, wenn sie ungültig werden, und auf intelligente Weise zusammengeführt, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
-
Die optionale Gap-Logik passt die Zonenhöhe unter Verwendung echter Kerzenlücken für realistischere institutionelle Bereiche an.
💡 A nwendungsfälle
-
Identifizieren Sie wichtige institutionelle Niveaus, bevor sie sich in Ihrem Einstiegszeitrahmen bilden.
-
Validieren Sie Setups mithilfe der Multi-Timeframe-Konfluenz zwischen Struktur und Ungleichgewicht.
-
Kombinieren Sie mit Ihrer eigenen preisaktions-, liquiditäts- oder sitzungsbasierten Strategie für höhere Präzision.
⚡ Leistung
-
Vollständig optimiert für den Echtzeiteinsatz mit adaptiven Aktualisierungszyklen.
-
Alle Berechnungen werden im Chart ausgeführt; keine externen Abhängigkeiten.
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Instrumenten (FX, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen).
🧩 Kompatibilität
-
Vollständig mit nativen MQL5-Funktionen aufgebaut (keine DLLs oder externen Bibliotheken).
-
Unterstützt alle Chartmodi und Vorlagen.
-
Funktioniert nahtlos mit allen Brokern und Kontotypen.
🔒 Keine externen Abhängigkeiten
Diese Version des Indikators ist zu 100 % eigenständig -
er schreibt, liest oder kommuniziert nicht mit externen Dateien, EAs oder globalen Variablen.
Alles geschieht visuell und intern innerhalb des Charts für maximale Stabilität und MQL5 Market Compliance.
🏁 Zusammenfassung
Multi-Timeframe Supply & Demand Zones mit FVG liefert ein sauberes und adaptives Angebots-/Nachfrage-Mapping -
mit voller Kontrolle über Sichtbarkeit, Timing und Bestätigung.