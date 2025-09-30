Smart Bitcoin Robot

SMART BITCOIN ROBOT - gebaut von einem 7-stelligen finanzierten Trader

Entwickelt von einem erfahrenen finanzierten Trader mit mehrfach verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (Profil prüfen )

Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzierter Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert und für Bitcoin optimiert.
Aber hier ist, was es besonders macht:
Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt), setzt das SMART RECOVERY SYSTEM ein - es schützt Ihr Kapital und zielt auf den Break-Even oder besser durch SMART EXIT Ziele. Es handelt sich hierbei NICHT um ein Martingale, das blind Positionen hinzufügt. Stattdessen handelt es sich um einen intelligenten GRID-Mechanismus, der die Marktbedingungen analysiert und strategisch nur dann einsteigt, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Erholung am höchsten ist. Smart Recovery verwendet kalkulierte Einstiege mit angemessenem Risikomanagement, genau wie ein professioneller Händler eine Drawdown-Situation manuell managen würde.

LIVE SIGNAL LINK

Der einfachste professionelle EA, den Sie je benutzen werden
Keine komplizierte Einrichtung. Keine verwirrenden Parameter. Keine Kopfschmerzen bei der Optimierung. Einfach an den Chart anhängen und mit dem professionellen Handel beginnen.

========================================
WARUM SMART BITCOIN ROBOT?
========================================

EIGNET SICH FÜRKLEINE KONTEN - Dieser EA kann mit nur 500$ laufen
FUNDED TRADER STRATEGY - Basiert auf meinem erfolgreichen manuellen Handelssystem
SMART RECOVERY - Fortschrittliche Wiederherstellung, wenn Trades schief gehen
PLUG & PLAY - Keine komplizierten Einstellungen erforderlich
ONE-CLICK SETUP - An den Chart anhängen und mit dem Handel beginnen

========================================
EINFACHSTES SETUP ALLER ZEITEN
========================================

SCHRITT 1: Anhängen an den BTCUSD Chart im H1 Time Frame
SCHRITT 2: Wählen Sie Auto-Lot-Sizing oder Fixed
SCHRITT 3: Aktivieren Sie den automatischen Handel
SCHRITT 4: Laufen lassen

Das war's! Keine komplizierten Konfigurationen. Keine endlosen Parameter zu optimieren. Keine zeitraubende und endlose Optimierung. Nur reiner, professioneller BTCUSD-Handel.

========================================
WAS ES ANDERS MACHT
========================================

Während andere EAs Sie mit hunderten von Einstellungen bombardieren und eine ständige Optimierung erfordern, funktioniert Smart Bitcoin Robot sofort nach dem Auspacken.

- Vorkonfiguriert mit optimalen Einstellungen
- Keine Notwendigkeit, Parameter anzupassen
- Funktioniert mit jeder Kontogröße
- Geeignet für Anfänger und Profis

Der EA handelt mit meiner Einstiegsstrategie, und wenn der Markt nicht mitspielt, übernimmt das Smart Recovery System - und führt das gleiche disziplinierte Erholungsprotokoll aus, das ich über Jahre des professionellen Handels perfektioniert habe.

========================================
SCHLÜSSEL-FEATURES
========================================

PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK
- Basiert auf einer siebenstelligen, finanzierten Handelsstrategie
- Speziell für BTCUSD optimiert
- Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement
- Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen

INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM
- Wird nur bei Bedarf aktiviert
- Verwandelt verlorene Trades in Gewinner um
- Schützt Ihr Kontoguthaben
- Keine Martingale oder gefährlichen Methoden

ECHTES PLUG & PLAY
- Funktioniert sofort nach der Installation
- Keine Konfiguration erforderlich
- Optimale Einstellungen vorinstalliert
- Perfekt für vielbeschäftigte Trader

RISIKOMANAGEMENT
- Eingebaute Schutzfunktionen
- Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen
- Konservativ und dennoch profitabel
- Kapitalerhalt bei Volatilität

========================================
PERFEKT FÜR
========================================

- Trader, die Einfachheit wünschen
- Vielbeschäftigte Profis
- Anfängliche Trader
- Jeder, der komplexe EAs satt hat

- Kleine oder große Konten
- Prop-Firmen-Herausforderungen
- Händler mit Fondskonto
- Introducing Broker Affiliates


========================================
SPEZIFIKATIONEN
========================================

Symbol: BTCUSD (nur BTC)
Zeitrahmen: H1 TimeFrame
Mindesteinlage:$500 ( Hebelwirkung 1:500+)
Empfohlene Größe: $1000+
Konto-Typ: Jeder (Raw, ECN, empfohlener Broker: ICMarkets, ICTrading)
Hebelwirkung: 1:50+ (empfohlen 1:200+)
Einrichtungszeit: Weniger als 2 Minuten

VPS: Obligatorisch (für 24/5 Betrieb)

========================================
WAS SIE HABEN
========================================

✓ Smart Bitcoin Robot EA
✓ Meine Handelsstrategie automatisiert
✓ Smart Recovery System enthalten
✓ Kostenlose Updates auf Lebenszeit
✓ Telegram-Unterstützung
✓ Seelenfrieden

========================================
VOM ENTWICKLER
========================================

"Nachdem ich eine siebenstellige Summe über mehrere Prop-Firmen finanziert hatte, wollte ich meine Strategie automatisieren, um anderen Händlern zum Erfolg zu verhelfen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA, es ist mein tatsächliches Handelssystem, das ich täglich auf meinen finanzierten Konten verwende.

Die Schönheit liegt in seiner Einfachheit. Ich hätte Hunderte von Parametern hinzufügen können, aber ich habe mich auf die optimalen Einstellungen festgelegt, die funktionieren. Genau wie bei meinem manuellen Handel, einfach und effektiv.

Das Smart Recovery System ist das, was es auszeichnet. Wenn die Trades gegen uns laufen (und das werden sie), behandelt der EA sie genau so, wie ich es manuell tun würde, und verwandelt potenzielle Verluste in profitable Ausstiege."

- Ralph Jordan
Siebenstellig finanzierter Trader

========================================
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
========================================

F: Muss ich die Einstellungen anpassen?
A: NEIN. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Losgröße, AUTO oder FIXED. Alles ist für eine optimale Leistung vorkonfiguriert.

F: Kann ich es auch für andere Paare verwenden?
A: Speziell nur für XAUUSD entwickelt.

F: Wie hoch ist die Mindesteinlage?
A: Nur $500! Obwohl ich für eine optimale Leistung $1000+ empfehle, kann der EA auch mit nur $500 laufen.

F: Ist er für Anfänger geeignet?
A: Ja! Das Plug-and-Play-Design macht es perfekt für alle Stufen.

F: Funktioniert es mit den Herausforderungen von Prop Firms?

A: Ja, kontaktieren Sie mich, wenn Sie etwas ändern müssen.

F: Wie lange dauert die Einrichtung?
A: Weniger als 3 Minuten vom Download bis zum Handel.

F: Brauche ich einen VPS?
A: JA, VPS ist ERFORDERLICH. Der EA muss 24/5 laufen, um Trades zu verwalten und das Smart Recovery System auszuführen.
Ohne kontinuierlichen Betrieb kann das Wiederherstellungssystem nicht richtig funktionieren.

========================================
SCHLUSSWORT
========================================

Hören Sie auf, sich mit komplexen EAs herumzuschlagen, die endlos optimiert werden müssen. Hören Sie auf, Geld zu verlieren, während Sie versuchen, die "perfekten Einstellungen" zu finden.

========================================

Kaufen Sie es jetzt, solange es supergünstig ist, ich werde den Preis morgen erhöhen.



Auswahl:
