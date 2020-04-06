Gold Ai Agents
- Experten
- Ralph Jordan Lipata De Jesus
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
AI-gesteuertes Goldhandelssystem | Was ist Gold AI Agents?
Gold AI Agents ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der von 32 KI-Agenten unterstützt wird, die zusammenarbeiten, um den Goldmarkt (XAUUSD) in Echtzeit zu analysieren. Jeder Agent ist auf einen bestimmten Aspekt der Marktanalyse spezialisiert, von technischen Mustern bis hin zu geopolitischen Ereignissen.
Kein Raster. Kein Martingale. Keine gefährlichen Handelsmethoden. Ein Trade nach dem anderen.Treffen Sie die KI-Agenten
Kein einzelner Indikator. Keine einfache Strategie. Ein Team von KI-Agenten stimmt über jeden Handel ab.
|Name des Agenten
|Spezialgebiet
|Rolle
|Flash Crash Guardian
|Crash-Schutz
|Erkennt Flash Crash Bedingungen und blockiert riskante Trades
|Stop-Hunt-Detektor
|Manipulations-Schild
|Identifiziert institutionelle Stop Hunts, bevor sie stattfinden
|Intelligentes Geld (ICT/SMC) Agent
|Institutionelle Fußabdrücke
|Verfolgt Auftragsblöcke, Fair-Value-Lücken und Smart-Money-Bewegungen
|DXY-Korrelations-Agent
|Dollar-Index-Analyse
|Überwacht die umgekehrte Beziehung zwischen Gold und der Stärke des US-Dollars
|Bond Yield Agent
|Real Yield Tracker
|Analysiert den Einfluss der Renditen von Staatsanleihen auf den Goldpreis
|Agent für geopolitische Risiken
|Monitor für globale Ereignisse
|Verfolgt Kriege, Wahlen, Zölle und Krisen, die den Goldpreis beeinflussen
|Wirtschaftskalender-Agent
|Nachrichtenvermeidung
|Blockiert Trades vor FOMC, NFP, CPI Ankündigungen
|Agent für Risikostimmung
|Angstindikator (VIX)
|Misst die Marktangst und die Nachfrage nach Safe-Haven-Gold
|Agent für Angebots-/Nachfragezonen
|Institutionelle Zonen
|Zeichnet Ungleichgewichtszonen auf, in die das große Geld einsteigt
|Multi-Timeframe-Trend-Agent
|Trend-Ausrichtung
|Bestätigt den Trend über H1, H4, D1 vor dem Einstieg
|Spike-Risiko-Agent
|Volatilitäts-Schutzschild
|Warnt vor abnormalen Preisspitzen, bevor sie auftreten
|Liquiditäts-Agent
|Ausführungsqualität
|Sorgt dafür, dass nur in Zeiten hoher Liquidität gehandelt wird
|Agent für Umkehrungsrisiko
|Trend Erschöpfung
|Erkennt, wenn sich Trends umkehren
|Lücken-Risiko-Agent
|Wochenend-Schutz
|Vermeidet das Risiko eines Gaps am Wochenende
|Divergenz-Agent
|Versteckte Signale
|Entdeckt Preisindikator-Divergenzen, die andere übersehen
|Intermarket-Agent
|Marktübergreifende Informationen
|Analysiert Korrelationen mit Anleihen, Aktien, Währungen
|News Proximity Agent
|Ereignis-Timing
|Misst den zeitlichen Abstand zu marktbewegenden Nachrichten
|Konsens-System
|Endgültige Entscheidung
|Aggregiert alle 32 Agenten zu einem einheitlichen Handelssignal
|+ 14 weitere spezialisierte Agenten
|Kontinuierliche Analyse
|Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Mustererkennung, Risikoprüfung
32 KI-Agenten | Votingsystem | Echtzeit-Wolkenanalyse
Funktionsweise
- Scannen - 32 KI-Agenten analysieren kontinuierlich den Goldmarkt
- Bewerten - Jeder Agent stimmt auf der Grundlage seines Fachgebiets ab
- Konsens - Agenten müssen sich vor jedem Handel einigen
- Schützen - Risiko-Agenten können ein Veto gegen gefährliche Setups einlegen
- Ausführen - Nur Trades, die alle Prüfungen bestehen, werden ausgeführt
Hauptmerkmale
- 32 KI-Agenten - Nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Team, das jeden Handel analysiert
- Abstimmungssystem - Agenten müssen zustimmen, bevor ein Handel platziert wird
- Institutioneller Schutz - Stop Hunt-Erkennung, Flash Crash Guardian, Spike Alerts
- Smart Money Analysis - ICT/SMC-Konzepte, Orderblöcke, Angebots-/Nachfragezonen
- Marktübergreifende Intelligenz - DXY, Anleihen, VIX, Korrelation der Aktienindizes
- News & Event Awareness - Vermeidet den Handel während aufsehenerregender Nachrichten
- Cloud-Synchronisation - Echtzeit-Analyse auf Basis einer Cloud-Infrastruktur
- Set & Forget - Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe erforderlich
Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5
- Konto: Jeder Broker, der XAUUSD (Gold) anbietet
- Mindestguthaben: $100 (empfohlen: $500+)
- VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb
Warum nur Abonnement?
Echte AI kostet echtes Geld.
Gold AI Agents ist kein traditioneller EA mit statischem Code. Es handelt sich um ein Live-KI-System, das die Märkte in Echtzeit über eine Cloud-Infrastruktur analysiert. Jeder Marktscan, jede Agentenstimme, jede Handelsentscheidung verbraucht KI-Verarbeitungs-Token.
Was Ihr Abonnement leistet:
- KI-Verarbeitung - Jede Analyse verbraucht echte KI-Token (nicht kostenlos)
- Cloud Server - 24/7 Infrastruktur für den Betrieb Ihrer 32 Agenten
- Live Data Feeds - Marktdaten, Nachrichten und Wirtschaftskalender in Echtzeit
- Kontinuierliche Updates - Agenten werden regelmäßig verbessert und optimiert
Einmalige Zahlung
Von Zeit zu Zeit bieten wir eine begrenzte Einmalzahlungsoption für diejenigen an, die einen lebenslangen Zugang bevorzugen. Diese Zeitfenster sind selten und nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar.
Wenn sie verfügbar sind, werden Sie sie auf dieser Seite sehen. Wenn Sie sie nicht sehen, ist das Abonnement derzeit die einzige Option.
Tipp: Wenn Sie die einmalige Zahlungsoption sehen, greifen Sie zu - sie wird nicht lange verfügbar sein.