Gold Ai Agents

Kein Raster. Kein Martingale. Keine gefährlichen Handelsmethoden. Ein Trade nach dem anderen.



Kein einzelner Indikator. Keine einfache Strategie. Ein Team von KI-Agenten stimmt über jeden Handel ab.



Name des Agenten Spezialgebiet Rolle Flash Crash Guardian Crash-Schutz Erkennt Flash Crash Bedingungen und blockiert riskante Trades Stop-Hunt-Detektor Manipulations-Schild Identifiziert institutionelle Stop Hunts, bevor sie stattfinden Intelligentes Geld (ICT/SMC) Agent Institutionelle Fußabdrücke Verfolgt Auftragsblöcke, Fair-Value-Lücken und Smart-Money-Bewegungen DXY-Korrelations-Agent Dollar-Index-Analyse Überwacht die umgekehrte Beziehung zwischen Gold und der Stärke des US-Dollars Bond Yield Agent Real Yield Tracker Analysiert den Einfluss der Renditen von Staatsanleihen auf den Goldpreis Agent für geopolitische Risiken Monitor für globale Ereignisse Verfolgt Kriege, Wahlen, Zölle und Krisen, die den Goldpreis beeinflussen Wirtschaftskalender-Agent Nachrichtenvermeidung Blockiert Trades vor FOMC, NFP, CPI Ankündigungen Agent für Risikostimmung Angstindikator (VIX) Misst die Marktangst und die Nachfrage nach Safe-Haven-Gold Agent für Angebots-/Nachfragezonen Institutionelle Zonen Zeichnet Ungleichgewichtszonen auf, in die das große Geld einsteigt Multi-Timeframe-Trend-Agent Trend-Ausrichtung Bestätigt den Trend über H1, H4, D1 vor dem Einstieg Spike-Risiko-Agent Volatilitäts-Schutzschild Warnt vor abnormalen Preisspitzen, bevor sie auftreten Liquiditäts-Agent Ausführungsqualität Sorgt dafür, dass nur in Zeiten hoher Liquidität gehandelt wird Agent für Umkehrungsrisiko Trend Erschöpfung Erkennt, wenn sich Trends umkehren Lücken-Risiko-Agent Wochenend-Schutz Vermeidet das Risiko eines Gaps am Wochenende Divergenz-Agent Versteckte Signale Entdeckt Preisindikator-Divergenzen, die andere übersehen Intermarket-Agent Marktübergreifende Informationen Analysiert Korrelationen mit Anleihen, Aktien, Währungen News Proximity Agent Ereignis-Timing Misst den zeitlichen Abstand zu marktbewegenden Nachrichten Konsens-System Endgültige Entscheidung Aggregiert alle 32 Agenten zu einem einheitlichen Handelssignal + 14 weitere spezialisierte Agenten Kontinuierliche Analyse Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Mustererkennung, Risikoprüfung

Scannen - 32 KI-Agenten analysieren kontinuierlich den Goldmarkt

- 32 KI-Agenten analysieren kontinuierlich den Goldmarkt Bewerten - Jeder Agent stimmt auf der Grundlage seines Fachgebiets ab

- Jeder Agent stimmt auf der Grundlage seines Fachgebiets ab Konsens - Agenten müssen sich vor jedem Handel einigen

- Agenten müssen sich vor jedem Handel einigen Schützen - Risiko-Agenten können ein Veto gegen gefährliche Setups einlegen

- Risiko-Agenten können ein Veto gegen gefährliche Setups einlegen Ausführen - Nur Trades, die alle Prüfungen bestehen, werden ausgeführt

32 KI-Agenten - Nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Team, das jeden Handel analysiert

- Nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Team, das jeden Handel analysiert Abstimmungssystem - Agenten müssen zustimmen, bevor ein Handel platziert wird

- Agenten müssen zustimmen, bevor ein Handel platziert wird Institutioneller Schutz - Stop Hunt-Erkennung, Flash Crash Guardian, Spike Alerts

- Stop Hunt-Erkennung, Flash Crash Guardian, Spike Alerts Smart Money Analysis - ICT/SMC-Konzepte, Orderblöcke, Angebots-/Nachfragezonen

- ICT/SMC-Konzepte, Orderblöcke, Angebots-/Nachfragezonen Marktübergreifende Intelligenz - DXY, Anleihen, VIX, Korrelation der Aktienindizes

- DXY, Anleihen, VIX, Korrelation der Aktienindizes News & Event Awareness - Vermeidet den Handel während aufsehenerregender Nachrichten

- Vermeidet den Handel während aufsehenerregender Nachrichten Cloud-Synchronisation - Echtzeit-Analyse auf Basis einer Cloud-Infrastruktur

- Echtzeit-Analyse auf Basis einer Cloud-Infrastruktur Set & Forget - Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe erforderlich

Plattform: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Konto: Jeder Broker, der XAUUSD (Gold) anbietet

Jeder Broker, der XAUUSD (Gold) anbietet Mindestguthaben: $100 (empfohlen: $500+)

$100 (empfohlen: $500+) VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

KI-Verarbeitung - Jede Analyse verbraucht echte KI-Token (nicht kostenlos)

- Jede Analyse verbraucht echte KI-Token (nicht kostenlos) Cloud Server - 24/7 Infrastruktur für den Betrieb Ihrer 32 Agenten

- 24/7 Infrastruktur für den Betrieb Ihrer 32 Agenten Live Data Feeds - Marktdaten, Nachrichten und Wirtschaftskalender in Echtzeit

- Marktdaten, Nachrichten und Wirtschaftskalender in Echtzeit Kontinuierliche Updates - Agenten werden regelmäßig verbessert und optimiert

Gold AI Agents ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der vonunterstützt wird, die zusammenarbeiten, um den Goldmarkt (XAUUSD) in Echtzeit zu analysieren. Jeder Agent ist auf einen bestimmten Aspekt der Marktanalyse spezialisiert, von technischen Mustern bis hin zu geopolitischen Ereignissen.Gold AI Agents ist kein traditioneller EA mit statischem Code. Es handelt sich um ein, das die Märkte in Echtzeit über eine Cloud-Infrastruktur analysiert. Jeder Marktscan, jede Agentenstimme, jede Handelsentscheidung verbraucht KI-Verarbeitungs-Token.Aus diesem Grund ist das Abonnement unser Standardmodell. Ihr Abonnement sorgt dafür, dass Ihre 32 Agenten mit Strom versorgt werden und funktionieren.Von Zeit zu Zeit bieten wir einefür diejenigen an, die einen lebenslangen Zugang bevorzugen. Diese Zeitfenster sind selten und nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar.Wenn sie verfügbar sind, werden Sie sie auf dieser Seite sehen. Wenn Sie sie nicht sehen, ist das Abonnement derzeit die einzige Option.Wenn Sie die einmalige Zahlungsoption sehen, greifen Sie zu - sie wird nicht lange verfügbar sein.