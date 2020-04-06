Gold Ai Agents

AI-gesteuertes Goldhandelssystem | Was ist Gold AI Agents?

Gold AI Agents ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der von 32 KI-Agenten unterstützt wird, die zusammenarbeiten, um den Goldmarkt (XAUUSD) in Echtzeit zu analysieren. Jeder Agent ist auf einen bestimmten Aspekt der Marktanalyse spezialisiert, von technischen Mustern bis hin zu geopolitischen Ereignissen.
Kein Raster. Kein Martingale. Keine gefährlichen Handelsmethoden. Ein Trade nach dem anderen.

Kein einzelner Indikator. Keine einfache Strategie. Ein Team von KI-Agenten stimmt über jeden Handel ab.
Treffen Sie die KI-Agenten

Name des Agenten Spezialgebiet Rolle
Flash Crash Guardian Crash-Schutz Erkennt Flash Crash Bedingungen und blockiert riskante Trades
Stop-Hunt-Detektor Manipulations-Schild Identifiziert institutionelle Stop Hunts, bevor sie stattfinden
Intelligentes Geld (ICT/SMC) Agent Institutionelle Fußabdrücke Verfolgt Auftragsblöcke, Fair-Value-Lücken und Smart-Money-Bewegungen
DXY-Korrelations-Agent Dollar-Index-Analyse Überwacht die umgekehrte Beziehung zwischen Gold und der Stärke des US-Dollars
Bond Yield Agent Real Yield Tracker Analysiert den Einfluss der Renditen von Staatsanleihen auf den Goldpreis
Agent für geopolitische Risiken Monitor für globale Ereignisse Verfolgt Kriege, Wahlen, Zölle und Krisen, die den Goldpreis beeinflussen
Wirtschaftskalender-Agent Nachrichtenvermeidung Blockiert Trades vor FOMC, NFP, CPI Ankündigungen
Agent für Risikostimmung Angstindikator (VIX) Misst die Marktangst und die Nachfrage nach Safe-Haven-Gold
Agent für Angebots-/Nachfragezonen Institutionelle Zonen Zeichnet Ungleichgewichtszonen auf, in die das große Geld einsteigt
Multi-Timeframe-Trend-Agent Trend-Ausrichtung Bestätigt den Trend über H1, H4, D1 vor dem Einstieg
Spike-Risiko-Agent Volatilitäts-Schutzschild Warnt vor abnormalen Preisspitzen, bevor sie auftreten
Liquiditäts-Agent Ausführungsqualität Sorgt dafür, dass nur in Zeiten hoher Liquidität gehandelt wird
Agent für Umkehrungsrisiko Trend Erschöpfung Erkennt, wenn sich Trends umkehren
Lücken-Risiko-Agent Wochenend-Schutz Vermeidet das Risiko eines Gaps am Wochenende
Divergenz-Agent Versteckte Signale Entdeckt Preisindikator-Divergenzen, die andere übersehen
Intermarket-Agent Marktübergreifende Informationen Analysiert Korrelationen mit Anleihen, Aktien, Währungen
News Proximity Agent Ereignis-Timing Misst den zeitlichen Abstand zu marktbewegenden Nachrichten
Konsens-System Endgültige Entscheidung Aggregiert alle 32 Agenten zu einem einheitlichen Handelssignal
+ 14 weitere spezialisierte Agenten Kontinuierliche Analyse Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Mustererkennung, Risikoprüfung

32 KI-Agenten | Votingsystem | Echtzeit-Wolkenanalyse

Funktionsweise
  • Scannen - 32 KI-Agenten analysieren kontinuierlich den Goldmarkt
  • Bewerten - Jeder Agent stimmt auf der Grundlage seines Fachgebiets ab
  • Konsens - Agenten müssen sich vor jedem Handel einigen
  • Schützen - Risiko-Agenten können ein Veto gegen gefährliche Setups einlegen
  • Ausführen - Nur Trades, die alle Prüfungen bestehen, werden ausgeführt

Hauptmerkmale
  • 32 KI-Agenten - Nicht nur ein Indikator, sondern ein komplettes Team, das jeden Handel analysiert
  • Abstimmungssystem - Agenten müssen zustimmen, bevor ein Handel platziert wird
  • Institutioneller Schutz - Stop Hunt-Erkennung, Flash Crash Guardian, Spike Alerts
  • Smart Money Analysis - ICT/SMC-Konzepte, Orderblöcke, Angebots-/Nachfragezonen
  • Marktübergreifende Intelligenz - DXY, Anleihen, VIX, Korrelation der Aktienindizes
  • News & Event Awareness - Vermeidet den Handel während aufsehenerregender Nachrichten
  • Cloud-Synchronisation - Echtzeit-Analyse auf Basis einer Cloud-Infrastruktur
  • Set & Forget - Vollständig automatisiert, keine manuellen Eingriffe erforderlich

Anforderungen
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Konto: Jeder Broker, der XAUUSD (Gold) anbietet
  • Mindestguthaben: $100 (empfohlen: $500+)
  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

Warum nur Abonnement?

Echte AI kostet echtes Geld.

Gold AI Agents ist kein traditioneller EA mit statischem Code. Es handelt sich um ein Live-KI-System, das die Märkte in Echtzeit über eine Cloud-Infrastruktur analysiert. Jeder Marktscan, jede Agentenstimme, jede Handelsentscheidung verbraucht KI-Verarbeitungs-Token.

Was Ihr Abonnement leistet:
  • KI-Verarbeitung - Jede Analyse verbraucht echte KI-Token (nicht kostenlos)
  • Cloud Server - 24/7 Infrastruktur für den Betrieb Ihrer 32 Agenten
  • Live Data Feeds - Marktdaten, Nachrichten und Wirtschaftskalender in Echtzeit
  • Kontinuierliche Updates - Agenten werden regelmäßig verbessert und optimiert
Aus diesem Grund ist das Abonnement unser Standardmodell. Ihr Abonnement sorgt dafür, dass Ihre 32 Agenten mit Strom versorgt werden und funktionieren.

Einmalige Zahlung

Von Zeit zu Zeit bieten wir eine begrenzte Einmalzahlungsoption für diejenigen an, die einen lebenslangen Zugang bevorzugen. Diese Zeitfenster sind selten und nur für einen kurzen Zeitraum verfügbar.
Wenn sie verfügbar sind, werden Sie sie auf dieser Seite sehen. Wenn Sie sie nicht sehen, ist das Abonnement derzeit die einzige Option.

Tipp: Wenn Sie die einmalige Zahlungsoption sehen, greifen Sie zu - sie wird nicht lange verfügbar sein.
