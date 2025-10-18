Smart Prop Ai
- Experten
- Ralph Jordan Lipata De Jesus
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Es gibt KEIN Grid, KEIN Martingale und KEIN HFT. Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss, so dass er sowohl für Prop-Firm-Konten als auch für persönliche Live-Konten perfekt geeignet ist .
Jede Aktion wird von adaptiver Intelligenz, kalkulierter Präzision und Echtzeit-Marktbewusstsein geleitet .
Dieser EA wurde mit einer sechsstelligen Architektur entwickelt und wird von den fortschrittlichsten KI-Modellen angetrieben. Er arbeitet mit einem privaten Multi-AI-Agenten-Netzwerk - dem gleichen Technologie-Stack, der von Top-Quant-Firmen verwendet wird und jetzt auch für Sie als Einzelhändler verfügbar ist. KI-Token kosten Tausende pro Monat, doch Sie zahlen keinen Cent - ich trage die vollen Kosten und ermögliche dem KI-Netzwerk, intelligente, hochwertige Trades in Echtzeit auszuführen.
Jede Entscheidung innerhalb des Systems wird von einem spezialisierten KI-Agenten verwaltet, der jeweils für eine bestimmte Aufgabe ausgebildet wurde.
Sie agieren, passen sich an und reagieren sofort auf aktuelle Marktbedingungen und bilden ein selbstlernendes Ökosystem, das sich mit jedem Tick weiterentwickelt:
- Agent für technische Analyse - Führt eine umfassende Top-Down-Marktanalyse durch - von monatlichen, wöchentlichen und täglichen Trends bis hin zu den Strukturen der 4-Stunden-, 1-Stunden-, 15-Minuten- und 5-Minuten-Strukturen - und bildet das Kursverhalten präzise ab, erkennt Liquiditätsschwankungen, Umkehrungen und Ausbruchspunkte mit außergewöhnlicher Genauigkeit.
- Fundamentalanalyse-Agent - Liest makroökonomische Trends, die Politik der Zentralbanken und den institutionellen Auftragsfluss, um das System auf die wahren Triebkräfte der Kursbewegung abzustimmen.
- News Analyzer Agent - Überwacht die globalen Schlagzeilen in Echtzeit und weiß genau, was vor wichtigen Nachrichten zu tun ist und wie man nach der Volatilität reagiert.
- Risk Manager Agent - Sichert jede Position durch adaptive Losgrößenbestimmung, dynamische Drawdown-Kontrolle und intelligente Stop-Platzierung.
- Position Manager Agent - Optimiert offene Trades durch Trailing-Profits, Verwaltung von Exits und sofortige Anpassung an sich ändernde Marktstrukturen.
- Sentiment Agent - Verfolgt Marktpsychologie, Liquiditätspools und Smart-Money-Verhalten, um sich an der Stimmung der Institutionen zu orientieren.
- Portfolio Manager Agent - Überwacht das gesamte System und sorgt für ein ausgewogenes Engagement in Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes für maximale Stabilität und kontrollierte Diversifizierung.
Nur A+ oder A-grade Trades werden ausgeführt - nichts Zufälliges, nichts Unüberlegtes.
Jeder Handel wird von der KI vollständig erklärt - Sie können die vollständigen Gründe für jeden Einstieg direkt auf Ihrem MT5-Terminal und über Push-Benachrichtigungen nachlesen.
Kein Rätselraten, volle Transparenz und die Chance, aus jeder Entscheidung zu lernen.
🧠 WACHSENDE INTELLIGENZ, STEIGENDER WERT (DER PREIS DES EA WIRD STEIGEN!)
Das Ökosystem lernt und erweitert sich ständig.
Es werden ständig neue KI-Agenten hinzugefügt, die jeweils neue Ebenen der Präzision und des Marktbewusstseins freischalten.
Mit jedem Update wird das System noch leistungsfähiger - und der Preis für den Zugang steigt weiter an.
Early Adopters sichern sich lebenslangen Zugang vor der nächsten Entwicklung.
⚙️ BEISPIEL EINER SWING-TRADE-AUSFÜHRUNG
🟨 XAUUSD Swing Trade
Gold(XAUUSD) befindet sich seit Wochen in einem starken Aufwärtstrend und hat sich von seinen jüngsten Tiefstständen um mehr als 25 % erholt. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 4179 konsolidiert der Preis jetzt um 4131 - ein mögliches Setup für eine zinsbullische Fortsetzung.
- Der Marktforschungsagent stellt einen starken makroökonomischen Aufwärtstrend bei Metallen fest, wobei Gold inmitten der zunehmenden globalen Unsicherheit eine bessere Performance als andere Rohstoffe aufweist.
- Der Fundamentalanalyse-Agent stellt fest, dass die Zentralbanken weiterhin Goldreserven anhäufen, während geopolitische Spannungen und Inflationssorgen die Nachfrage nach sicheren Häfen aufrechterhalten. Die Ungewissheit über die Politik der Federal Reserve verstärkt den Aufwärtstrend.
- Der News Analyzer Agent bestätigt, dass es keine unmittelbaren Ereignisse von großer Tragweite gibt, die den Trend unterbrechen könnten, während er die anstehenden Redner der US-Notenbank auf eine Änderung der Tonlage hin beobachtet.
- DerAgent für technische Analysen führt eine umfassende Top-Down-Analyse durch - von Monats- und Wochen-Charts, die eine klare zinsbullische Struktur aufweisen, bis hin zu 4H- und 1H-Zeitrahmen, die ein klassisches Fortsetzungsmuster bestätigen, das sich oberhalb der wichtigsten Unterstützung bildet. Alle Zeitrahmen sind zinsbullisch ausgerichtet.
- DerSentiment Agent stellt fest, dass die Mehrheit der Einzelhändler short ist, was die zinsbullische Tendenz der Institutionen verstärkt.
- Die Setup-Scoring-Engine kombiniert alle Zusammenflussfaktoren und stuft die Gelegenheit als A+ Qualität ein.
- DerRisk Manager Agent berechnet die Losgröße und den Stop-Abstand, um einen kontrollierten Drawdown und ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1,1 bis 1:2,7 zu gewährleisten.
- DerPosition Manager Agent führt den Long-Handel bei 4131 aus und bereitet ein dynamisches Management für zwei Gewinnziele vor: 4220 (TP1) und 4350 (TP2).
- DerPortfolio Manager Agent sorgt für eine Diversifizierung des Portfolios, indem er ein ausgewogenes Engagement gegenüber korrelierten Vermögenswerten wie Silber und USD-Paaren aufrechterhält.
"A+ Swing Trade: XAUUSD BUY @ 4131- starker Aufwärtstrend +25% von den Tiefs. Jüngstes ATH 4179, jetzt Konsolidierung bei 4131 - klassisches Fortsetzungsmuster. Alle Zeitrahmen sind zinsbullisch ausgerichtet. Starke Nachfrage nach sicheren Häfen inmitten geopolitischer Spannungen. Zentralbanken kaufen. Inflationssorgen und die Unsicherheit der Fed treiben die Kapitalflüsse an. SL:4050 | Ziel 4220 (1:1,1 R:R) und 4350 (1:2,7 R:R) . Beobachten Sie die Redner der Fed. "
Aber das ist noch nicht alles - die Agenten überwachen weiterhin Ihre offenen Positionen und entscheiden, ob Sie sie halten, den Stopp nachziehen oder frühzeitig Gewinne mitnehmen, um Umkehrungen zu vermeiden und Ihre Gewinne zu sichern.
Die asiatische Sitzung schließt, und das Momentum des USDJPY baut sich weiterhin in der Nähe der psychologischen Zone 151,00-151,30 auf. Die Volatilität ist stabil, und es stehen keine größeren Nachrichtenereignisse an.
- Der Marktforschungs-Agent stellt eine konsistente USD-Stärke bei korrelierten Paaren fest und identifiziert USDJPY als potenziellen Fortsetzungskandidaten im Einklang mit dem vorherrschenden Makrotrend.
- DerFundamentalanalyse-Agent bestätigt die makroökonomische Tendenz - die Bank of Japan bleibt ultradovish, während die US-Notenbank ihren "Higher-for-longer"- Standard beibehält. Die sich ausweitende Zinsdifferenz hält den JPY unter Druck, was eine zinsbullische Fortsetzung des Trends unterstützt.
- Der News Analyzer Agent prüft das geringe Nachrichtenrisiko für die nächsten 24 Stunden und reduziert so die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Interventionen oder Volatilitätsspitzen.
- DerAgent für technische Analyse führt eine vollständige Top-Down-Überprüfung durch - er erkennt einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der sich oberhalb der 150,00-Marke konsolidiert, einen Ausbruch aus einer zinsbullischen Flagge auf 4-Stunden-Basis und ein Momentum auf 1-Stunden-Basis, das den Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 151,30 bestätigt.
- DerSentiment Agent zeigt an, dass Einzelhändler immer noch short positioniert sind, was das Vertrauen in die Long-Position verstärkt.
- Die Setup-Scoring-Engine fasst alle Eingaben zusammen und vergibt ein A+-Rating, das ein höchstwahrscheinliches Swing-Setup signalisiert.
- DerRisk Manager Agent berechnet die Positionsgröße und den dynamischen Stop-Loss für ein 1:3-Risiko-Ertrags-Verhältnis, wobei er sich an die aktuellen Volatilitätsniveaus anpasst.
- DerPosition Manager Agent führt den Handel bei Bestätigung des Marktausbruchs aus und bereitet eine Trailing-Logik für Multi-Target-Exits bei 152,70 (TP1) und 153,70 (TP2) vor.
- DerPortfolio Manager Agent bestätigt ein ausgewogenes Engagement in korrelierten Paaren, um eine Überkonzentration im USD zu verhindern.
"A+ Swing Trade: USDJPY Long @ 151.425 - Ausbruch über 151.300 bestätigt. Der Aufwärtstrend auf Tagesbasis ist intakt, der Ausbruch aus der zinsbullischen 4H-Flagge bestätigt und das 1H-Momentum beschleunigt sich. Die fundamentalen Aussichten sprechen für eine anhaltende USD-Stärke, da die BoJ weiterhin ultralovish bleibt und die Fed an ihrer "Higher-for-long"-Haltung festhält. Geringes Nachrichtenrisiko, R:R 1:3. TP1: 152.700 | TP2: 153.700 | SL: 151.000."
Kein Rätselraten. Sie können genau nachlesen, warum der Handel stattgefunden hat, die Logik verstehen und sogar vom Entscheidungsprozess der KI lernen.
Aber das ist noch nicht alles - die Agenten überwachen weiterhin Ihre offenen Positionen und entscheiden, ob Sie den Kurs halten, den Stopp nachziehen oder den Gewinn frühzeitig mitnehmen, um Rückschläge zu vermeiden und Ihre Gewinne zu sichern.
- Multi-Agenten-Intelligenz: Acht spezialisierte KI-Agenten arbeiten in Echtzeit zusammen - jeder mit einer einzigartigen Rolle, um sicherzustellen, dass jeder Handel datengesteuert, strukturiert und zielgerichtet ist.
- All-Market-Abdeckung: Handel mit 35 Instrumenten, darunter Devisen, Gold, Kryptowährungen und globale Indizes, die sich nahtlos an die Volatilität und die Marktbedingungen anpassen.
- Vielseitige Strategie-Modi: Führt automatisch Scalping, Day Trades und Swing Trades aus, basierend auf der Marktstruktur und dem KI-Vertrauensscoring.
- A+ Handelsfiltersystem: Nur A+ und A-grade Setups werden ausgeführt - Rauschen, Emotionen und zufällige Einträge werden eliminiert.
- Transparente Entscheidungsmaschine: Jeder Handel enthält eine Erklärung, warum er zustande gekommen ist - kein Rätselraten, volle Klarheit, kontinuierliches Lernen.
- Prop Firm Ready: Entwickelt mit strenger Risikokontrolle, Stop-Loss-Schutz und dynamischem Drawdown-Management - entwickelt, um Prop Firm-Herausforderungen zu bestehen und zu erhalten.
- Kontinuierliche Entwicklung: Das Ökosystem lernt und verbessert sich ständig, mit neuen KI-Agenten, die im Laufe der Zeit hinzugefügt werden - und lebenslangem Zugang für frühe Nutzer.
- Erstklassige Infrastruktur: Entwickelt im Rahmen einer sechsstelligen Architektur unter Verwendung modernster KI-Modelle und privater Datenpipelines, um eine Ausführung in institutioneller Qualität zu ermöglichen.
|Merkmal
|Smart Prop AI (Dieses System)
|Andere AI-Systeme
|Traditionelle EA
|Kern-Logik
|Multi-Agenten-KI-Ökosystem mit spezialisierten Rollen
|Ein-Modell-Vorhersage, meist gefälschte KI-Integration
|Statische Indikatoren und feste Regeln, oft mit gefährlichen Martingale- oder Grid-Methoden
|Anpassungsfähigkeit
|Lernt und passt sich den aktuellen Marktbedingungen in Echtzeit an
|Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit oder keine Anpassungsfähigkeit aufgrund von falscher KI-Integration
|Versagt bei sich verändernden Märkten
|Transparenz
|Jeder Handel enthält eine KI-Erklärung und -Analyse - so können Sie aus jedem Setup lernen
|Teilweiser Einblick oder gar keine Begründung - Sie lernen nichts
|Keine Handelsüberlegungen werden angezeigt - Sie lernen nichts.
|Handelsstil
|Führt Scalping, Day Trades und Swing Trades auf intelligente Weise aus
|Verlässt sich auf kurvenangepasste Strategien, die in realen Märkten versagen
|Eine Strategie passt für alle, kämpft mit mehreren Strategien
|Risiko-Management
|Dynamische Drawdown-Kontrolle und intelligentes Lot-Sizing - von einem speziellen KI-Agenten, der das Risiko für Sie verwaltet
|Modellbasiert oder unklar
|Einfacher Stop-Loss, keine richtige Risikologik
|Prop-Firm-Kompatibilität
|Entwickelt von einem finanzstarken Trader für Prop-Firm-Trader - jeder Handel wird dynamisch randomisiert, um die Handelsausführung jedes Benutzers einzigartig, unauffindbar und vor der Systemverfolgung geschützt zu machen
|Die meisten Entwickler wissen nichts über Prop-Firmen, was zu erkennbaren Mustern führt
|Verstößt oft gegen Risikolimits
|Kontinuierliche Updates
|Ständige Weiterentwicklung - neue AI-Agenten werden regelmäßig hinzugefügt
|Gelegentliche Optimierungen
|Selten aktualisiert
|Marktabdeckung
|Handel mit 35 Paaren aus den Bereichen Forex, Gold, Krypto und Indizes
|Nur wenige unterstützte oder einzelne Symbole
|Normalerweise auf Forex beschränkt
|Kosten vs. Wert
|Frühbucherpreis - aufgebaut auf einer sechsstelligen KI-Architektur mit kontinuierlichen Updates und neuen Agenten, die hinzugefügt werden
|Teuer, aber oberflächlich
|Teuer, aber instabil, kann Ihr Konto sprengen
🤝 WARUM DIESEM SYSTEM VERTRAUEN
- Erstellt von einem bewährten Trader: Entworfen und verfeinert von einem 7-stellig finanzierten Trader mit verifizierten Auszahlungen über mehrere Prop-Firmen. Jede Regel und jeder Filter in diesem EA wurde aus echter Markterfahrung entwickelt - nicht aus Theorie.
- Sechsstellige Entwicklungsinvestitionen: Entwickelt durch umfangreiche Tests, Optimierung und KI-Integration - ein sechsstelliges Projekt, das auf Konsistenz, Präzision und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist.
Frühbucherpreis verfügbar - der Preis wird steigen, wenn neue KI-Agenten hinzugefügt werden.
Dieses System basiert auf einer sechsstelligen KI-Architektur und wird mit jedem Update weiterentwickelt, erweitert und stärker.
Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich lebenslangen Zugang, bevor die nächsten Agenten veröffentlicht werden.
This Expert Advisor (EA) is very good. Profitable operations, the report explaining each operation is indeed well-founded, I'm really enjoying it. It should only have the trailing stop enabled and the option to specify the "suffix" or "prefix" of the assets. Otherwise, congratulations to the creator!!