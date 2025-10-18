Smart Prop Ai

2
AI-POWERED MULTI-AGENT TRADING SYSTEM - Die Zukunft des EA-Handels ist da
Dieser EA handelt mit Forex, Gold, Krypto und Indizes - insgesamt 35 Paare. Es führt auf intelligente Weise Scalping, Day Trades und Swing Trades aus.
Es gibt KEIN Grid, KEIN Martingale und KEIN HFT. Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss, so dass er sowohl für Prop-Firm-Konten als auch für persönliche Live-Konten perfekt geeignet ist .
Jede Aktion wird von adaptiver Intelligenz, kalkulierter Präzision und Echtzeit-Marktbewusstsein geleitet .

Dieser EA wurde mit einer sechsstelligen Architektur entwickelt und wird von den fortschrittlichsten KI-Modellen angetrieben. Er arbeitet mit einem privaten Multi-AI-Agenten-Netzwerk - dem gleichen Technologie-Stack, der von Top-Quant-Firmen verwendet wird und jetzt auch für Sie als Einzelhändler verfügbar ist. KI-Token kosten Tausende pro Monat, doch Sie zahlen keinen Cent - ich trage die vollen Kosten und ermögliche dem KI-Netzwerk, intelligente, hochwertige Trades in Echtzeit auszuführen.
💠 THE MULTI-AI AGENT ECOSYSTEM

Jede Entscheidung innerhalb des Systems wird von einem spezialisierten KI-Agenten verwaltet, der jeweils für eine bestimmte Aufgabe ausgebildet wurde.
Sie agieren, passen sich an und reagieren sofort auf aktuelle Marktbedingungen und bilden ein selbstlernendes Ökosystem, das sich mit jedem Tick weiterentwickelt:
- Market Research Agent - Scannt ständig alle Märkte, um Volatilitätszonen, versteckte Chancen und frühe Momentumverschiebungen zu erkennen, bevor sie auf den Charts sichtbar werden.
- Agent für technische Analyse - Führt eine umfassende Top-Down-Marktanalyse durch - von monatlichen, wöchentlichen und täglichen Trends bis hin zu den Strukturen der 4-Stunden-, 1-Stunden-, 15-Minuten- und 5-Minuten-Strukturen - und bildet das Kursverhalten präzise ab, erkennt Liquiditätsschwankungen, Umkehrungen und Ausbruchspunkte mit außergewöhnlicher Genauigkeit.
- Fundamentalanalyse-Agent - Liest makroökonomische Trends, die Politik der Zentralbanken und den institutionellen Auftragsfluss, um das System auf die wahren Triebkräfte der Kursbewegung abzustimmen.
- News Analyzer Agent - Überwacht die globalen Schlagzeilen in Echtzeit und weiß genau, was vor wichtigen Nachrichten zu tun ist und wie man nach der Volatilität reagiert.
- Risk Manager Agent - Sichert jede Position durch adaptive Losgrößenbestimmung, dynamische Drawdown-Kontrolle und intelligente Stop-Platzierung.
- Position Manager Agent - Optimiert offene Trades durch Trailing-Profits, Verwaltung von Exits und sofortige Anpassung an sich ändernde Marktstrukturen.
- Sentiment Agent - Verfolgt Marktpsychologie, Liquiditätspools und Smart-Money-Verhalten, um sich an der Stimmung der Institutionen zu orientieren.
- Portfolio Manager Agent - Überwacht das gesamte System und sorgt für ein ausgewogenes Engagement in Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes für maximale Stabilität und kontrollierte Diversifizierung.
Jeder Agent trägt zu einem gemeinsamen Intelligenzkern bei, der jedes Setup von C bis A+ bewertet.
Nur A+ oder A-grade Trades werden ausgeführt - nichts Zufälliges, nichts Unüberlegtes.
Jeder Handel wird von der KI vollständig erklärt - Sie können die vollständigen Gründe für jeden Einstieg direkt auf Ihrem MT5-Terminal und über Push-Benachrichtigungen nachlesen.
Kein Rätselraten, volle Transparenz und die Chance, aus jeder Entscheidung zu lernen.

🧠 WACHSENDE INTELLIGENZ, STEIGENDER WERT (DER PREIS DES EA WIRD STEIGEN!)

Das Ökosystem lernt und erweitert sich ständig.
Es werden ständig neue KI-Agenten hinzugefügt, die jeweils neue Ebenen der Präzision und des Marktbewusstseins freischalten.
Mit jedem Update wird das System noch leistungsfähiger - und der Preis für den Zugang steigt weiter an.
Early Adopters sichern sich lebenslangen Zugang vor der nächsten Entwicklung.

⚙️ BEISPIEL EINER SWING-TRADE-AUSFÜHRUNG

🟨 XAUUSD Swing Trade
Gold(XAUUSD) befindet sich seit Wochen in einem starken Aufwärtstrend und hat sich von seinen jüngsten Tiefstständen um mehr als 25 % erholt. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs bei 4179 konsolidiert der Preis jetzt um 4131 - ein mögliches Setup für eine zinsbullische Fortsetzung.

  1. Der Marktforschungsagent stellt einen starken makroökonomischen Aufwärtstrend bei Metallen fest, wobei Gold inmitten der zunehmenden globalen Unsicherheit eine bessere Performance als andere Rohstoffe aufweist.
  2. Der Fundamentalanalyse-Agent stellt fest, dass die Zentralbanken weiterhin Goldreserven anhäufen, während geopolitische Spannungen und Inflationssorgen die Nachfrage nach sicheren Häfen aufrechterhalten. Die Ungewissheit über die Politik der Federal Reserve verstärkt den Aufwärtstrend.
  3. Der News Analyzer Agent bestätigt, dass es keine unmittelbaren Ereignisse von großer Tragweite gibt, die den Trend unterbrechen könnten, während er die anstehenden Redner der US-Notenbank auf eine Änderung der Tonlage hin beobachtet.
  4. DerAgent für technische Analysen führt eine umfassende Top-Down-Analyse durch - von Monats- und Wochen-Charts, die eine klare zinsbullische Struktur aufweisen, bis hin zu 4H- und 1H-Zeitrahmen, die ein klassisches Fortsetzungsmuster bestätigen, das sich oberhalb der wichtigsten Unterstützung bildet. Alle Zeitrahmen sind zinsbullisch ausgerichtet.
  5. DerSentiment Agent stellt fest, dass die Mehrheit der Einzelhändler short ist, was die zinsbullische Tendenz der Institutionen verstärkt.
  6. Die Setup-Scoring-Engine kombiniert alle Zusammenflussfaktoren und stuft die Gelegenheit als A+ Qualität ein.
  7. DerRisk Manager Agent berechnet die Losgröße und den Stop-Abstand, um einen kontrollierten Drawdown und ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1,1 bis 1:2,7 zu gewährleisten.
  8. DerPosition Manager Agent führt den Long-Handel bei 4131 aus und bereitet ein dynamisches Management für zwei Gewinnziele vor: 4220 (TP1) und 4350 (TP2).
  9. DerPortfolio Manager Agent sorgt für eine Diversifizierung des Portfolios, indem er ein ausgewogenes Engagement gegenüber korrelierten Vermögenswerten wie Silber und USD-Paaren aufrechterhält.
📩 S ie erhalten sofort eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon:
"A+ Swing Trade: XAUUSD BUY @ 4131- starker Aufwärtstrend +25% von den Tiefs. Jüngstes ATH 4179, jetzt Konsolidierung bei 4131 - klassisches Fortsetzungsmuster. Alle Zeitrahmen sind zinsbullisch ausgerichtet. Starke Nachfrage nach sicheren Häfen inmitten geopolitischer Spannungen. Zentralbanken kaufen. Inflationssorgen und die Unsicherheit der Fed treiben die Kapitalflüsse an. SL:4050 | Ziel 4220 (1:1,1 R:R) und 4350 (1:2,7 R:R) . Beobachten Sie die Redner der Fed. "
Kein Rätselraten. Sie können genau nachlesen, warum der Handel stattgefunden hat, die Logik verstehen und sogar aus dem Entscheidungsprozess der KI lernen.
Aber das ist noch nicht alles - die Agenten überwachen weiterhin Ihre offenen Positionen und entscheiden, ob Sie sie halten, den Stopp nachziehen oder frühzeitig Gewinne mitnehmen, um Umkehrungen zu vermeiden und Ihre Gewinne zu sichern.
🟦 USDJPY Swing Trade
Die asiatische Sitzung schließt, und das Momentum des USDJPY baut sich weiterhin in der Nähe der psychologischen Zone 151,00-151,30 auf. Die Volatilität ist stabil, und es stehen keine größeren Nachrichtenereignisse an.

  1. Der Marktforschungs-Agent stellt eine konsistente USD-Stärke bei korrelierten Paaren fest und identifiziert USDJPY als potenziellen Fortsetzungskandidaten im Einklang mit dem vorherrschenden Makrotrend.
  2. DerFundamentalanalyse-Agent bestätigt die makroökonomische Tendenz - die Bank of Japan bleibt ultradovish, während die US-Notenbank ihren "Higher-for-longer"- Standard beibehält. Die sich ausweitende Zinsdifferenz hält den JPY unter Druck, was eine zinsbullische Fortsetzung des Trends unterstützt.
  3. Der News Analyzer Agent prüft das geringe Nachrichtenrisiko für die nächsten 24 Stunden und reduziert so die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Interventionen oder Volatilitätsspitzen.
  4. DerAgent für technische Analyse führt eine vollständige Top-Down-Überprüfung durch - er erkennt einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der sich oberhalb der 150,00-Marke konsolidiert, einen Ausbruch aus einer zinsbullischen Flagge auf 4-Stunden-Basis und ein Momentum auf 1-Stunden-Basis, das den Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 151,30 bestätigt.
  5. DerSentiment Agent zeigt an, dass Einzelhändler immer noch short positioniert sind, was das Vertrauen in die Long-Position verstärkt.
  6. Die Setup-Scoring-Engine fasst alle Eingaben zusammen und vergibt ein A+-Rating, das ein höchstwahrscheinliches Swing-Setup signalisiert.
  7. DerRisk Manager Agent berechnet die Positionsgröße und den dynamischen Stop-Loss für ein 1:3-Risiko-Ertrags-Verhältnis, wobei er sich an die aktuellen Volatilitätsniveaus anpasst.
  8. DerPosition Manager Agent führt den Handel bei Bestätigung des Marktausbruchs aus und bereitet eine Trailing-Logik für Multi-Target-Exits bei 152,70 (TP1) und 153,70 (TP2) vor.
  9. DerPortfolio Manager Agent bestätigt ein ausgewogenes Engagement in korrelierten Paaren, um eine Überkonzentration im USD zu verhindern.
Sie erhalten sofort eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon:
"A+ Swing Trade: USDJPY Long @ 151.425 - Ausbruch über 151.300 bestätigt. Der Aufwärtstrend auf Tagesbasis ist intakt, der Ausbruch aus der zinsbullischen 4H-Flagge bestätigt und das 1H-Momentum beschleunigt sich. Die fundamentalen Aussichten sprechen für eine anhaltende USD-Stärke, da die BoJ weiterhin ultralovish bleibt und die Fed an ihrer "Higher-for-long"-Haltung festhält. Geringes Nachrichtenrisiko, R:R 1:3. TP1: 152.700 | TP2: 153.700 | SL: 151.000."

Kein Rätselraten. Sie können genau nachlesen, warum der Handel stattgefunden hat, die Logik verstehen und sogar vom Entscheidungsprozess der KI lernen.
Aber das ist noch nicht alles - die Agenten überwachen weiterhin Ihre offenen Positionen und entscheiden, ob Sie den Kurs halten, den Stopp nachziehen oder den Gewinn frühzeitig mitnehmen, um Rückschläge zu vermeiden und Ihre Gewinne zu sichern.
🔑 KEY FEATURES

- Multi-Agenten-Intelligenz: Acht spezialisierte KI-Agenten arbeiten in Echtzeit zusammen - jeder mit einer einzigartigen Rolle, um sicherzustellen, dass jeder Handel datengesteuert, strukturiert und zielgerichtet ist.
- All-Market-Abdeckung: Handel mit 35 Instrumenten, darunter Devisen, Gold, Kryptowährungen und globale Indizes, die sich nahtlos an die Volatilität und die Marktbedingungen anpassen.
- Vielseitige Strategie-Modi: Führt automatisch Scalping, Day Trades und Swing Trades aus, basierend auf der Marktstruktur und dem KI-Vertrauensscoring.
- A+ Handelsfiltersystem: Nur A+ und A-grade Setups werden ausgeführt - Rauschen, Emotionen und zufällige Einträge werden eliminiert.
- Transparente Entscheidungsmaschine: Jeder Handel enthält eine Erklärung, warum er zustande gekommen ist - kein Rätselraten, volle Klarheit, kontinuierliches Lernen.
- Prop Firm Ready: Entwickelt mit strenger Risikokontrolle, Stop-Loss-Schutz und dynamischem Drawdown-Management - entwickelt, um Prop Firm-Herausforderungen zu bestehen und zu erhalten.
- Kontinuierliche Entwicklung: Das Ökosystem lernt und verbessert sich ständig, mit neuen KI-Agenten, die im Laufe der Zeit hinzugefügt werden - und lebenslangem Zugang für frühe Nutzer.
- Erstklassige Infrastruktur: Entwickelt im Rahmen einer sechsstelligen Architektur unter Verwendung modernster KI-Modelle und privater Datenpipelines, um eine Ausführung in institutioneller Qualität zu ermöglichen.
⚔️ WARUM DIESE EA WÄHLEN

Merkmal Smart Prop AI (Dieses System) Andere AI-Systeme Traditionelle EA
Kern-Logik Multi-Agenten-KI-Ökosystem mit spezialisierten Rollen Ein-Modell-Vorhersage, meist gefälschte KI-Integration Statische Indikatoren und feste Regeln, oft mit gefährlichen Martingale- oder Grid-Methoden
Anpassungsfähigkeit Lernt und passt sich den aktuellen Marktbedingungen in Echtzeit an Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit oder keine Anpassungsfähigkeit aufgrund von falscher KI-Integration Versagt bei sich verändernden Märkten
Transparenz Jeder Handel enthält eine KI-Erklärung und -Analyse - so können Sie aus jedem Setup lernen Teilweiser Einblick oder gar keine Begründung - Sie lernen nichts Keine Handelsüberlegungen werden angezeigt - Sie lernen nichts.
Handelsstil Führt Scalping, Day Trades und Swing Trades auf intelligente Weise aus Verlässt sich auf kurvenangepasste Strategien, die in realen Märkten versagen Eine Strategie passt für alle, kämpft mit mehreren Strategien
Risiko-Management Dynamische Drawdown-Kontrolle und intelligentes Lot-Sizing - von einem speziellen KI-Agenten, der das Risiko für Sie verwaltet Modellbasiert oder unklar Einfacher Stop-Loss, keine richtige Risikologik
Prop-Firm-Kompatibilität Entwickelt von einem finanzstarken Trader für Prop-Firm-Trader - jeder Handel wird dynamisch randomisiert, um die Handelsausführung jedes Benutzers einzigartig, unauffindbar und vor der Systemverfolgung geschützt zu machen Die meisten Entwickler wissen nichts über Prop-Firmen, was zu erkennbaren Mustern führt Verstößt oft gegen Risikolimits
Kontinuierliche Updates Ständige Weiterentwicklung - neue AI-Agenten werden regelmäßig hinzugefügt Gelegentliche Optimierungen Selten aktualisiert
Marktabdeckung Handel mit 35 Paaren aus den Bereichen Forex, Gold, Krypto und Indizes Nur wenige unterstützte oder einzelne Symbole Normalerweise auf Forex beschränkt
Kosten vs. Wert Frühbucherpreis - aufgebaut auf einer sechsstelligen KI-Architektur mit kontinuierlichen Updates und neuen Agenten, die hinzugefügt werden Teuer, aber oberflächlich Teuer, aber instabil, kann Ihr Konto sprengen

🤝 WARUM DIESEM SYSTEM VERTRAUEN

- Erstellt von einem bewährten Trader: Entworfen und verfeinert von einem 7-stellig finanzierten Trader mit verifizierten Auszahlungen über mehrere Prop-Firmen. Jede Regel und jeder Filter in diesem EA wurde aus echter Markterfahrung entwickelt - nicht aus Theorie.
- Sechsstellige Entwicklungsinvestitionen: Entwickelt durch umfangreiche Tests, Optimierung und KI-Integration - ein sechsstelliges Projekt, das auf Konsistenz, Präzision und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt ist.



Frühbucherpreis verfügbar - der Preis wird steigen, wenn neue KI-Agenten hinzugefügt werden.
Dieses System basiert auf einer sechsstelligen KI-Architektur und wird mit jedem Update weiterentwickelt, erweitert und stärker.
Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich lebenslangen Zugang, bevor die nächsten Agenten veröffentlicht werden.
After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


Bewertungen 4
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.07 09:39 
 

This Expert Advisor (EA) is very good. Profitable operations, the report explaining each operation is indeed well-founded, I'm really enjoying it. It should only have the trailing stop enabled and the option to specify the "suffix" or "prefix" of the assets. Otherwise, congratulations to the creator!!

Empfohlene Produkte
LakshmiFx
Shomon Robie
4.38 (34)
Experten
LakshmiFX: Ein Vielseitiger Expert Advisor zur Maximierung von Handelsgewinnen LakshmiFX ist ein einfacher, aber leistungsstarker Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Handelsgewinne zu maximieren. Er wurde umfassend auf Forex-Paaren und Gold getestet. Der EA unterstützt verschiedene Handelsstrategien, einschließlich Martingale, DCA, Grid ohne Martingale sowie Strategien basierend auf Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten (MA), StochRSI, RSI oder einer Kombination dieser Indikatoren
FREE
Four Hour Range Scalper EA
Ashish Maheshkumar Patel
Experten
# 4H Range Scalper EA ## Automatisierte Handelslösung Dieser Expert Advisor wurde für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt und bietet eine automatisierte Handelsfunktionalität, die auf einer zeitbasierten Range-Analyse basiert. ### Technische Merkmale - Automatisierte Handelsausführung mit integriertem Risikomanagement - Zeitzonenerkennung für konsistenten Betrieb bei verschiedenen Brokern - Unterstützung für mehrere Finanzinstrumente, einschließlich Forex-Paare und Rohstoffe - Eingebaute
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Experten
Marktzustände EURUSD Ausgabe EA Die Market States EURUSD Edition ist ein algorithmisches Handelssystem, das auf der Grundlage angewandter Forschung in den Bereichen Marktstatistik , maschinelles Lernen und quantitative Modellierung entwickelt wurde und für den EURUSD , 15-Minuten-Zeitrahmen , mit den besten bereits definierten Einstellungen verwendet werden kann. Sein Hauptziel ist einfach: Identifizierung des Marktregimes , bevor eine Handelsentscheidung getroffen wird. Der EA integriert Konz
SniperPro Trader
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
Vorgestellt wird der: SniperPro Trader (Expert Advisor) Der SniperPro Trader ist Ihr Tor zur finanziellen Freiheit und zu einem Leben in Luxus! Dieser außergewöhnliche EA wurde entwickelt, um Ihre Handelserfahrung zu revolutionieren und eine Welt der Möglichkeiten zu erschließen. Stellen Sie sich den Nervenkitzel von mühelosen Gewinnen, exotischen Zielen und einem Lebensstil vor, von dem nur wenige zu träumen wagen. Warum SniperPro Trader wählen? Unvergleichliche Präzision : Die for
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
XAUUSD Setfile : https://drive.google.com/file/d/1M8K6N053WK328Se3WhqW4LIa-9wQe36l/view?usp=sharing BTCUSD Setfile : https://drive.google.com/file/d/18PUXGwoTms0sB7EoT9TSi2N3JwxsKlaO/view?usp=sharing Orbit Rage Final Pro 6.0 - Hyper-Scalper mit Präzision & Schutz Entfesseln Sie die Kraft des Hochfrequenz-Präzisionshandels mit dem weiterentwickelten Orbit Rage Final Pro 6.0 - einem Expert Advisor der nächsten Generation, der für konsistente Renditen auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. G
Smaf
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Experten
Smaf (Glatter AF) Folgen Sie dem Markttrend, ohne das Diagramm mühsam analysieren zu müssen. Setzen Sie Smaf einfach auf das Symbol, mit dem Sie handeln möchten, und lassen Sie es seine Arbeit machen. Funktioniert gut auf volatilen und trendigen Märkten. Automatische Berechnung der Losgrößen auf Basis von Risikoprozent und Risikodistanz Trailing Stops werden auf Basis der aktuellen Volatilität implementiert Automatische Schließung von Positionen, wenn sie riskant sind (Kauf- und Verkaufsmanagem
The Gold Trading EA
Teng Bo
Experten
Der Gold Trading EA ist ein Expert Advisor (EA), der auf einem kognitiven Modell des Goldmarktes basiert. Dieser EA verwendet das fortschrittlichste kognitive Modell und eine darauf aufbauende neuartige Strategie, die eine präzise Identifizierung des aktuellen Marktzustands ermöglicht. Der EA zeichnet sich durch ein hervorragendes Marktverständnis aus, das eine entscheidende Rolle bei der effektiven Umsetzung seiner Strategie spielt. Signal ： Das Herzstück dieses EA ist das kognitive Modell. An
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experten
Der offizielle "GRID EA" mit PipFinite Trend PRO Ein intelligenter Trendfolge-EA, der Trend PRO Indikatorsignale in einer einzigartigen Rasterstrategie verwendet. Trend Grid EA nimmt das Signal von Trend PRO Indikator auf den ersten Handel dann baut nachfolgende Trades, wenn die Bewegung geht gegen sie. Der innovative Grid-Algorithmus verwaltet jede Position, um sicherzustellen, dass jeder Korb mit einem positiven Nettogewinn geschlossen wird. LIVE-KONTOÜBERWACHUNG Echtzeit-Kontoüberwachung
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experten
Wollen Sie Handelsroboter? Lesen Sie dies: Bevor Sie in einen Handelsroboter investieren, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um zu verstehen, was damit verbunden ist. Der Handel ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Niemand kann Ihnen bei jedem Handel oder in jedem Monat einen Gewinn garantieren. Was wirklich zählt, ist die langfristige Rentabilität. Wenn Sie das nicht akzeptieren können, ist es sinnlos, meinen Roboter zu kaufen. Suchen Sie sich einen anderen Job. Kaufen Sie einen Roboter nich
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Experten
Dieser Super-EA nutzt die neueste, fortschrittlichste gold-spezifische künstliche Intelligenz mit unübertroffener Genauigkeit, um Kauf- und Verkaufspunkte zu identifizieren. Er stellt einen revolutionären Fortschritt im Goldhandel auf dem Forex-Markt dar. Zusammen mit einigen Indikatoren, einem Filter, einer Rasterabdeckung und einer Nachanalyse eliminiert er falsche Signale und erkennt Supereinstiege. Der EA verwendet einen adaptiven Trailing-Stop.
BOA Boil Signals Indicator
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) BOIL Signals Indicator liefert Signale, die auf Ana Trader Binary Options Strategy basieren. Indikatoren: Stochastik Verpassen Sie keine Trades mehr, springen Sie nicht mehr von Chart zu Chart auf der Suche nach Trade-Setups und erhalten Sie alle Signale auf 1 Chart! Verwenden Sie jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard . Alle BOA Signalindikator-Einstellungen sind anpassbar, um Ihnen mehr Strategiekombina
Tempesta
貴 広 井 上
Experten
BTC/USD SCALPING Scalping EA Dies ist ein automatisiertes Handelsprogramm für virtuelle Währungen. Zu veröffentlichende Signale Währungspaar : BTC/USD mit optimaler Scalping- und Gewinneinstellung. Losgröße: 0.01~. Parameter. Lotgröße: Geben Sie die Anzahl der Lots für die erste Order ein. Diese wird als Basis für die Erhöhung der Anzahl der Lots verwendet. Anzahl der Lots: Geben Sie die Anzahl der Lots für den ersten Auftrag ein. Anzahl der Positionen: Maximal 21 Positionen. Zeitrahmen : M1
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Experten
EMLU Precision AI - Kostenlose Demonstrationsversion für MT5 Typ: Expert Advisor (MT5) ️ Wichtiger Hinweis (vor dem Herunterladen lesen) Diese kostenlose Version von EMLU Precision AI ist ausschließlich für Demonstrationszwecke, Forschungszwecke, zur Überprüfung der Struktur und zum Kennenlernen der Benutzeroberfläche gedacht. Sie repräsentiert nicht das Verhalten, die Logiktiefe, die Live-Signale oder die Leistungsergebnisse der kostenpflichtigen Vollversion. Leistung, Handelsfrequenz und Erge
FREE
MercatorLite
Yuriy Bykov
Experten
Ein Expert Advisor, der mit einem oder zwei Währungspaaren gleichzeitig für die wichtigsten Währungen (EUR, GBP, USD, CAD) arbeitet. Für den Handel werden die Preisbewegung und die Kombination von Eröffnungssignalen für mehrere Strategien analysiert. Für die Positionseröffnungssignale werden Indikatoren verwendet, die auf gleitenden Durchschnitten mit verschiedenen Parametern basieren, die sich während der Arbeit je nach Marktsituation ändern. Die bevorzugten Zeiträume für die Arbeit des Berat
HandleTrend
Kirill Subot
Indikatoren
Trendindikator, eine revolutionäre, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100% nicht nachmalenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Währungspaare verwendet werden kann. HandleTrend ist ein effektiver Trendfolgeindikator, der Trendsignale in Form von Pfeilen auf dem Chart anzeigt.
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo, Heute möchte ich Ihnen zeigen, meine neue forschbare for BUY SELL Indikator, es funktioniert alle Vermögenswert, und auch Arbeit Derive Volatility Asset! es funktioniert alle Zeitrahmen, aber ich empfehle Start 5 Minuten bis H1 wenn Sie ein Signal erhalten, nehmen Sie einfach den Handel und bleiben Sie warten auf Ihre Take-Profit Vermögenswert Alle Major Pair und kleinere IT WORK ALSO XAUUSD Fantastische Ergebnisse, für weitere Informationen,,, Nachricht uns danke
BW Indicators
Sergei Gurov
Indikatoren
Ein Tool zur Erstellung von Bill-Williams-Indikatoren Unser Tool bietet die Möglichkeit, Bill-Williams-Indikatoren per Mausklick auf einem Chart zu setzen. - Der Awesome Oscillator (AO) Indikator hilft, die treibende Kraft des Trends zu beurteilen. - Alligator-Indikator - bestimmt den aktuellen Zustand des Trends und mögliche Einstiegs- und Ausstiegspunkte. - Fraktal-Indikator - hilft bei der Identifizierung signifikanter Niveaus - Accelerator Oscillator (AC) Indikator - zeigt die Veränderung d
FREE
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
RenkobrickEA
Ricky Zoltan Beznec
Experten
Was ist Renko EA? Der Renko Brick EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das Renko-Charts in Echtzeit direkt auf Ihren Standard-MT5-Charts erstellt. Er eliminiert zeitbasiertes Rauschen und konzentriert sich ausschließlich auf die Preisbewegung, indem er nur dann handelt, wenn sich eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden Bricks in dieselbe Richtung bildet. Renko-Brick-Visualisierung KAUFEN VERKAUFEN Grüne Ziegelsteine = Bullische Bewegung | Rote Zie
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experten
Der Buffalo Trader BOT ist die umfassendste QUANT-Lösung auf dem Markt. Mit ihm können Sie jede Strategie erstellen, die Sie wollen, und zwar besser, ohne sich an spezialisierte Modelle zu binden, die nur bestimmte Aufgaben erfüllen. Mit Buffalo haben Sie einen echten Verbündeten für Ihre Operationen, da Sie die Freiheit haben, die besten quantitativen Handelsmodelle mit einem einzigen und leistungsstarken Tool zu definieren, zu testen und zu trainieren. Sehen Sie, was Sie mit Ihrem Buffalo-Ro
Smart Super Trend
Kokou Sodjine Aziagbedo
Indikatoren
Smart Super Trend Indicator (kostenlos) Turn volatility into opportunity — Catch trends early and trade smarter Der Supertrend-Indikator ist eines der zuverlässigsten Instrumente der technischen Analyse, das Händlern hilft, den vorherrschenden Markttrend schnell zu erkennen und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte präzise zu bestimmen. Dieser trendfolgende Indikator, der auf Preisbewegungen und Volatilität basiert, passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an und ist damit sowohl für An
FREE
Quant Fleet MT5
Timo Roth
Experten
Ich stelle vor:   Quant Fleet MT5 2.0! Quant Fleet arbeitet mit fünf verschiedenen, unabhängigen Strategien im USDJPY. Dies führt zu einer bereits breiten Diversifizierung im EA selbst. Der Unterschied zum Quant Fleet EA 1.0 ist, dass er sechs zusätzliche untergeordnete Strategien enthält. Dies unterstützt die Performance und bietet eine höhere Handelsfrequenz. Start-Promo: Der Preis wird erhöht, sobald die ersten 20 Lizenzen verkauft wurden. Öffentliche Gruppe:  Join Dokumentation und Vorein
Usdjpy Killer
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Experten
USDJPY Killer ist ein leistungsstarker und einzigartiger Expert Advisor (EA), der speziell für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Im Gegensatz zu den meisten Robotern auf dem Markt, die hastig zusammengestellt und verkauft werden, um Gewinne von unerfahrenen Käufern zu erzielen, basiert USDJPY Killer auf einem diskretionären und psychologisch fundierten Marktansatz. Dieser EA wurde nicht als Massenprodukt zur Geldgenerierung erstellt, sondern als temporäre Veröffentlichung, um Kapital für
Genius EA Creator for MT5
Baha Eddine Tahouri
Experten
Einführung von Genius EA Creator für MetaTrader 5: Vereinfachen Sie Ihren automatisierten Handel wie nie zuvor Sind Sie bereit, Ihren Handel zu automatisieren, ohne sich um die Programmierung zu kümmern? Der Genius EA Creator für MetaTrader 5 bietet Ihnen eine flexible und leistungsstarke Plattform, die jeder nutzen kann, um Ihre Handelsaktivitäten zu verändern. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, Sie werden es zu schätzen wissen, dass Sie mit diesem Tool Strategien entwerfen und
Consolidation Zone MT5
Suvashish Halder
5 (4)
Indikatoren
Der Consolidation Zone Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dem Händler Konsolidierungsmuster auf dem Markt erkennen und nutzen können. Dieser innovative Indikator erkennt Konsolidierungsbereiche und gibt rechtzeitig Warnmeldungen aus, wenn der Kurs diese Zonen über- oder unterschreitet, so dass Händler fundierte Handelsentscheidungen treffen können. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/118734 Beitreten und Markttiefe lernen - h ttps:// www.mql5.com/en/channels/suv
FREE
MartiMax Pro
Dorian Okan Froissart
Experten
Übernehmen Sie die Kontrolle mit einem vielseitigen und effektiven Expert Advisor MartiMax Pro zeichnet sich durch seine ausgeklügelte Handelsstrategie und seine umfangreiche Backtesting-Historie aus. In der Tat zeigen die Backtests eine vielversprechende Wachstumskurve mit gut kontrollierten Drawdowns. Eines der Schlüsselelemente, die MartiMax Pro einzigartig machen, ist sein integriertes Martingal-System. Im Gegensatz zu traditionellen Martingalen, die oft für ihr riskantes Management kritisi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (387)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.84 (25)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.17 (12)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.61 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (12)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (1)
Experten
Neptun: Ein Gold-Trendfolgesystem EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigung und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile wollen, keine Spielereien. Einzelner Trade. Kein Raster. Kein Martingal. Eine Position pro Richtung. Ein Handel pro Tag. Fester Stop-Loss für jeden Auftrag. Neptune st
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experten
SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (34)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - H1 Echtkonto-Performance: https://www.
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.11 (9)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang: XAUUSD H1,   BTCUSD   H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Symboleinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symb
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Ai Agents
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Experten
AI-gesteuertes Goldhandelssystem | Was ist Gold AI Agents? Gold AI Agents ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der von 32 KI-Agenten unterstützt wird, die zusammenarbeiten, um den Goldmarkt (XAUUSD) in Echtzeit zu analysieren. Jeder Agent ist auf einen bestimmten Aspekt der Marktanalyse spezialisiert, von technischen Mustern bis hin zu geopolitischen Ereignissen. Kein Raster. Kein Martingale. Keine gefährlichen Handelsmethoden. Ein Trade nach dem anderen. Kein einzelner Indikator.
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.43 (42)
Experten
Smart Prop Firm EA - entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader - Entwickelt von einem erfahrenen, finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil ) - Optimiert speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen Triple-Purpose Design - Geeignet für Challenge, Funded und Live Accounts Challenge-Konten - Optimiert, um Prop-Firm-Bewertungen zu bestehen Funded Accounts - Hält sich strikt an alle Prop-Firm-Regeln Persönliche Live-Konten - Vollständig a
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.65 (23)
Experten
SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt)
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
Experten
SMART BITCOIN ROBOT - gebaut von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzierten Trader mit mehrfach verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (Profil prüfen ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzierter Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert und für Bitcoin optimiert . Aber hier ist, was es besonders macht: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine S
Auswahl:
Hassan
103
Hassan 2025.11.11 07:10 
 

I have been using this since 20 October on recommended configurations. So far not a single week ended in profit. We're still negative. It loses more than what it makes. I will keep it running for some more time to see if it can recover the losses it made. I will add an update after some time.

It's week 4, still in DD.

There's zero support from the creator. No replies, no accountability.

The EA is far away from what it's been advertised.

Waste of money and efforts.

Update: 23 Nov - STAY AWAY FROM THIS BOT AND THISAUTHOR. We are getting 0 support. The seller ditched us, he's not replying back. Just took the money and that's it.

The EA is nothing like what he advertised. This feels like a scam, nothing more.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.07 09:39 
 

This Expert Advisor (EA) is very good. Profitable operations, the report explaining each operation is indeed well-founded, I'm really enjoying it. It should only have the trailing stop enabled and the option to specify the "suffix" or "prefix" of the assets. Otherwise, congratulations to the creator!!

Nicholas
71
Nicholas 2025.11.05 17:32 
 

I have been testing this EA for two weeks on different brokers. Huge losses, almost 10K to date. I cannot recommend this EA to anyone. Rather spend your money elsewhere.

Nice Trader
2761
Aller Uja 2025.10.28 18:13 
 

I bought this EA with a very cautious mindset – I was already sceptical from the start,

but after the first reply from the developer I decided to treat it as a normal trade: either profit or loss.

The price was lower at that time, so I accepted the risk and gave it a try.

All trading has been done on a VPS, fully automated, no manual interference, with reasonable lot sizes and risk.

Update – 24.11.2025

After more testing on a demo account the numbers are not good at all:

Total trades: 54

Net PnL: –283.2 €

Win rate: 33.33%

Profit factor: 0.62

Balance drawdown: –10.09% (equity DD –6.66%)

(Stats taken from my FXer trade journal – all trades are from this EA only.)

The EA does not behave like a solid, robust AI strategy. Results look more like a random scalper with poor risk/reward and no real edge.

Nothing in the trading behaviour so far gives me confidence to ever put this on a real account or prop-firm capital.

The biggest red flag is that after the purchase the developer has completely avoided any communication – no replies on MQL5, no follow-up, nothing.

Before the sale I got an answer, after the sale: total silence. For me this is a clear sign that this project is very likely not serious.

Because of this I currently see this EA as high-risk and in my personal opinion very close to a scam.

I will keep it running only on demo; if something changes (performance improves and the developer comes back to life), I will update this review.

Until then: I definitely do NOT recommend using this EA on real money. If you still want to try it, treat it like a lottery ticket and risk only what you can afford to lose. ⚠️🤖💸

Antwort auf eine Rezension