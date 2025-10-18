Smart Prop Ai

-

Dieser EA handelt mit Forex, Gold, Krypto und Indizes - insgesamt 35 Paare. Es führt auf intelligente Weise Scalping, Day Trades und Swing Trades aus.

Es gibt KEIN Grid, KEIN Martingale und KEIN HFT. Jeder Handel beinhaltet einen Stop-Loss, so dass er sowohl für Prop-Firm-Konten als auch für persönliche Live-Konten perfekt geeignet ist .

Jede Aktion wird von adaptiver Intelligenz, kalkulierter Präzision und Echtzeit-Marktbewusstsein geleitet .



Dieser EA wurde mit einer sechsstelligen Architektur entwickelt und wird von den fortschrittlichsten KI-Modellen angetrieben. Er arbeitet mit einem privaten Multi-AI-Agenten-Netzwerk - dem gleichen Technologie-Stack, der von Top-Quant-Firmen verwendet wird und jetzt auch für Sie als Einzelhändler verfügbar ist. KI-Token kosten Tausende pro Monat, doch Sie zahlen keinen Cent - ich trage die vollen Kosten und ermögliche dem KI-Netzwerk, intelligente, hochwertige Trades in Echtzeit auszuführen.



- Market Research Agent - Scannt ständig alle Märkte, um Volatilitätszonen, versteckte Chancen und frühe Momentumverschiebungen zu erkennen, bevor sie auf den Charts sichtbar werden.

- Agent für technische Analyse - Führt eine umfassende Top-Down-Marktanalyse durch - von monatlichen, wöchentlichen und täglichen Trends bis hin zu den Strukturen der 4-Stunden-, 1-Stunden-, 15-Minuten- und 5-Minuten-Strukturen - und bildet das Kursverhalten präzise ab, erkennt Liquiditätsschwankungen, Umkehrungen und Ausbruchspunkte mit außergewöhnlicher Genauigkeit.

- Fundamentalanalyse-Agent - Liest makroökonomische Trends, die Politik der Zentralbanken und den institutionellen Auftragsfluss, um das System auf die wahren Triebkräfte der Kursbewegung abzustimmen.

- News Analyzer Agent - Überwacht die globalen Schlagzeilen in Echtzeit und weiß genau, was vor wichtigen Nachrichten zu tun ist und wie man nach der Volatilität reagiert.

- Risk Manager Agent - Sichert jede Position durch adaptive Losgrößenbestimmung, dynamische Drawdown-Kontrolle und intelligente Stop-Platzierung.

- Position Manager Agent - Optimiert offene Trades durch Trailing-Profits, Verwaltung von Exits und sofortige Anpassung an sich ändernde Marktstrukturen.

- Sentiment Agent - Verfolgt Marktpsychologie, Liquiditätspools und Smart-Money-Verhalten, um sich an der Stimmung der Institutionen zu orientieren.

- Portfolio Manager Agent - Überwacht das gesamte System und sorgt für ein ausgewogenes Engagement in Devisen, Gold, Kryptowährungen und Indizes für maximale Stabilität und kontrollierte Diversifizierung.



Der Marktforschungsagent stellt einen starken makroökonomischen Aufwärtstrend bei Metallen fest, wobei Gold inmitten der zunehmenden globalen Unsicherheit eine bessere Performance als andere Rohstoffe aufweist. Der Fundamentalanalyse-Agent stellt fest, dass die Zentralbanken weiterhin Goldreserven anhäufen, während geopolitische Spannungen und Inflationssorgen die Nachfrage nach sicheren Häfen aufrechterhalten. Die Ungewissheit über die Politik der Federal Reserve verstärkt den Aufwärtstrend. Der News Analyzer Agent bestätigt, dass es keine unmittelbaren Ereignisse von großer Tragweite gibt, die den Trend unterbrechen könnten, während er die anstehenden Redner der US-Notenbank auf eine Änderung der Tonlage hin beobachtet. DerAgent für technische Analysen führt eine umfassende Top-Down-Analyse durch - von Monats- und Wochen-Charts, die eine klare zinsbullische Struktur aufweisen, bis hin zu 4H- und 1H-Zeitrahmen, die ein klassisches Fortsetzungsmuster bestätigen, das sich oberhalb der wichtigsten Unterstützung bildet. Alle Zeitrahmen sind zinsbullisch ausgerichtet. DerSentiment Agent stellt fest, dass die Mehrheit der Einzelhändler short ist, was die zinsbullische Tendenz der Institutionen verstärkt. Die Setup-Scoring-Engine kombiniert alle Zusammenflussfaktoren und stuft die Gelegenheit als A+ Qualität ein. DerRisk Manager Agent berechnet die Losgröße und den Stop-Abstand, um einen kontrollierten Drawdown und ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis von 1:1,1 bis 1:2,7 zu gewährleisten. DerPosition Manager Agent führt den Long-Handel bei 4131 aus und bereitet ein dynamisches Management für zwei Gewinnziele vor: 4220 (TP1) und 4350 (TP2). DerPortfolio Manager Agent sorgt für eine Diversifizierung des Portfolios, indem er ein ausgewogenes Engagement gegenüber korrelierten Vermögenswerten wie Silber und USD-Paaren aufrechterhält.

Kein Rätselraten. Sie können genau nachlesen, warum der Handel stattgefunden hat, die Logik verstehen und sogar aus dem Entscheidungsprozess der KI lernen.

Aber das ist noch nicht alles - die Agenten überwachen weiterhin Ihre offenen Positionen und entscheiden, ob Sie sie halten, den Stopp nachziehen oder frühzeitig Gewinne mitnehmen, um Umkehrungen zu vermeiden und Ihre Gewinne zu sichern.



Der Marktforschungs-Agent stellt eine konsistente USD-Stärke bei korrelierten Paaren fest und identifiziert USDJPY als potenziellen Fortsetzungskandidaten im Einklang mit dem vorherrschenden Makrotrend. DerFundamentalanalyse-Agent bestätigt die makroökonomische Tendenz - die Bank of Japan bleibt ultradovish, während die US-Notenbank ihren "Higher-for-longer"- Standard beibehält. Die sich ausweitende Zinsdifferenz hält den JPY unter Druck, was eine zinsbullische Fortsetzung des Trends unterstützt. Der News Analyzer Agent prüft das geringe Nachrichtenrisiko für die nächsten 24 Stunden und reduziert so die Wahrscheinlichkeit unerwarteter Interventionen oder Volatilitätsspitzen. DerAgent für technische Analyse führt eine vollständige Top-Down-Überprüfung durch - er erkennt einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der sich oberhalb der 150,00-Marke konsolidiert, einen Ausbruch aus einer zinsbullischen Flagge auf 4-Stunden-Basis und ein Momentum auf 1-Stunden-Basis, das den Ausbruch über den wichtigen Widerstand bei 151,30 bestätigt. DerSentiment Agent zeigt an, dass Einzelhändler immer noch short positioniert sind, was das Vertrauen in die Long-Position verstärkt. Die Setup-Scoring-Engine fasst alle Eingaben zusammen und vergibt ein A+-Rating, das ein höchstwahrscheinliches Swing-Setup signalisiert. DerRisk Manager Agent berechnet die Positionsgröße und den dynamischen Stop-Loss für ein 1:3-Risiko-Ertrags-Verhältnis, wobei er sich an die aktuellen Volatilitätsniveaus anpasst. DerPosition Manager Agent führt den Handel bei Bestätigung des Marktausbruchs aus und bereitet eine Trailing-Logik für Multi-Target-Exits bei 152,70 (TP1) und 153,70 (TP2) vor. DerPortfolio Manager Agent bestätigt ein ausgewogenes Engagement in korrelierten Paaren, um eine Überkonzentration im USD zu verhindern.

🔑 KEY FEATURES



- Multi-Agenten-Intelligenz: Acht spezialisierte KI-Agenten arbeiten in Echtzeit zusammen - jeder mit einer einzigartigen Rolle, um sicherzustellen, dass jeder Handel datengesteuert, strukturiert und zielgerichtet ist.

- All-Market-Abdeckung: Handel mit 35 Instrumenten, darunter Devisen, Gold, Kryptowährungen und globale Indizes, die sich nahtlos an die Volatilität und die Marktbedingungen anpassen.

- Vielseitige Strategie-Modi: Führt automatisch Scalping, Day Trades und Swing Trades aus, basierend auf der Marktstruktur und dem KI-Vertrauensscoring.

- A+ Handelsfiltersystem: Nur A+ und A-grade Setups werden ausgeführt - Rauschen, Emotionen und zufällige Einträge werden eliminiert.

- Transparente Entscheidungsmaschine: Jeder Handel enthält eine Erklärung, warum er zustande gekommen ist - kein Rätselraten, volle Klarheit, kontinuierliches Lernen.

- Prop Firm Ready: Entwickelt mit strenger Risikokontrolle, Stop-Loss-Schutz und dynamischem Drawdown-Management - entwickelt, um Prop Firm-Herausforderungen zu bestehen und zu erhalten.

- Kontinuierliche Entwicklung: Das Ökosystem lernt und verbessert sich ständig, mit neuen KI-Agenten, die im Laufe der Zeit hinzugefügt werden - und lebenslangem Zugang für frühe Nutzer.

- Erstklassige Infrastruktur: Entwickelt im Rahmen einer sechsstelligen Architektur unter Verwendung modernster KI-Modelle und privater Datenpipelines, um eine Ausführung in institutioneller Qualität zu ermöglichen.



Merkmal Smart Prop AI (Dieses System) Andere AI-Systeme Traditionelle EA Kern-Logik Multi-Agenten-KI-Ökosystem mit spezialisierten Rollen Ein-Modell-Vorhersage, meist gefälschte KI-Integration Statische Indikatoren und feste Regeln, oft mit gefährlichen Martingale- oder Grid-Methoden Anpassungsfähigkeit Lernt und passt sich den aktuellen Marktbedingungen in Echtzeit an Eingeschränkte Anpassungsfähigkeit oder keine Anpassungsfähigkeit aufgrund von falscher KI-Integration Versagt bei sich verändernden Märkten Transparenz Jeder Handel enthält eine KI-Erklärung und -Analyse - so können Sie aus jedem Setup lernen Teilweiser Einblick oder gar keine Begründung - Sie lernen nichts Keine Handelsüberlegungen werden angezeigt - Sie lernen nichts. Handelsstil Führt Scalping, Day Trades und Swing Trades auf intelligente Weise aus Verlässt sich auf kurvenangepasste Strategien, die in realen Märkten versagen Eine Strategie passt für alle, kämpft mit mehreren Strategien Risiko-Management Dynamische Drawdown-Kontrolle und intelligentes Lot-Sizing - von einem speziellen KI-Agenten, der das Risiko für Sie verwaltet Modellbasiert oder unklar Einfacher Stop-Loss, keine richtige Risikologik Prop-Firm-Kompatibilität Entwickelt von einem finanzstarken Trader für Prop-Firm-Trader - jeder Handel wird dynamisch randomisiert, um die Handelsausführung jedes Benutzers einzigartig, unauffindbar und vor der Systemverfolgung geschützt zu machen Die meisten Entwickler wissen nichts über Prop-Firmen, was zu erkennbaren Mustern führt Verstößt oft gegen Risikolimits Kontinuierliche Updates Ständige Weiterentwicklung - neue AI-Agenten werden regelmäßig hinzugefügt Gelegentliche Optimierungen Selten aktualisiert Marktabdeckung Handel mit 35 Paaren aus den Bereichen Forex, Gold, Krypto und Indizes Nur wenige unterstützte oder einzelne Symbole Normalerweise auf Forex beschränkt Kosten vs. Wert Frühbucherpreis - aufgebaut auf einer sechsstelligen KI-Architektur mit kontinuierlichen Updates und neuen Agenten, die hinzugefügt werden Teuer, aber oberflächlich Teuer, aber instabil, kann Ihr Konto sprengen

After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

