SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten TraderEntwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil )
Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran:
Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt), setzt das SMART RECOVERY SYSTEM ein - es schützt Ihr Kapital und zielt darauf ab, den Break-even oder besser durch SMART EXIT-Ziele zu erreichen. Es handelt sich hierbei NICHT um ein Martingale, das blind Positionen hinzufügt. Stattdessen handelt es sich um einen intelligenten GRID-Mechanismus, der die Marktbedingungen analysiert und strategisch nur dann einsteigt, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Erholung am höchsten ist. Smart Recovery verwendet kalkulierte Einstiege mit angemessenem Risikomanagement, so wie ein professioneller Händler eine Drawdown-Situation manuell managen würde.
========================================
WARUM SMART GOLD ROBOT?
========================================
EIGNUNG FÜR KLEINES
KONTO - ($100 Dollars Challenge LINK
) Dieser
EA kann mit so wenig wie $100
laufen
FUNDED TRADER STRATEGY - Basiert auf meinem erfolgreichen manuellen Handelssystem
SMART RECOVERY - Fortschrittliche Wiederherstellung, wenn Trades schief gehen
PLUG & PLAY - Keine komplizierten Einstellungen erforderlich
ONE-CLICK SETUP - An den Chart anhängen und mit dem Handel beginnen
PROP FIRM READY - Kontaktieren Sie mich zuerst
========================================
EINFACHSTES SETUP ALLER ZEITEN
========================================
SCHRITT 1: Anhängen an XAUUSD H1 Time Frame
SCHRITT 2: Wählen Sie Auto-Lot-Sizing oder Fixed
SCHRITT 3: Aktivieren Sie den automatischen Handel
SCHRITT 4: Laufen lassen
Das war's! Keine komplizierten Konfigurationen. Keine endlosen Parameter zu optimieren. Keine zeitraubende und endlose Optimierung. Nur reiner, professioneller Goldhandel.
========================================
WAS ES ANDERS MACHT
========================================
Während andere EAs Sie mit Hunderten von Einstellungen bombardieren und eine ständige Optimierung erfordern, funktioniert der Smart Gold Robot sofort nach dem Auspacken.
- Vorkonfiguriert mit optimalen Einstellungen
- Parameter müssen nicht angepasst werden
- Funktioniert mit jeder Kontogröße
- Geeignet für Anfänger und Profis
Der EA handelt mit meiner Einstiegsstrategie, und wenn der Markt nicht mitspielt, übernimmt das Smart Recovery System - und führt das gleiche disziplinierte Erholungsprotokoll aus, das ich über Jahre des professionellen Handels perfektioniert habe.
========================================
SCHLÜSSEL-FEATURES
========================================
PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK
- Basiert auf einer siebenstelligen Strategie für finanzstarke Trader
- Speziell für XAUUSD optimiert
- Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement
- Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen
INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM
- Wird nur bei Bedarf aktiviert
- Rückgewinnung von Verlusten in Gewinner
- Schützt Ihr Kontoguthaben
- Keine Martingale oder gefährlichen Methoden
ECHTES PLUG & PLAY
- Funktioniert sofort nach der Installation
- Keine Konfiguration erforderlich
- Optimale Einstellungen vorinstalliert
- Perfekt für vielbeschäftigte Trader
RISIKOMANAGEMENT
- Eingebaute Schutzfunktionen
- Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen
- Konservativ und dennoch profitabel
- Kapitalerhalt bei Volatilität
========================================
PERFEKT FÜR
========================================
- Trader, die Einfachheit wünschen
- Vielbeschäftigte Profis
- Anfängliche Trader
- Jeder, der komplexe EAs satt hat
- Kleine oder große Konten
- Prop-Firmen-Herausforderungen
- Händler mit Fondskonto
- Introducing Broker Affiliates
========================================
SPEZIFIKATIONEN
========================================
Symbol: XAUUSD (nur Gold)
Zeitrahmen: H1 TimeFrame
Mindesteinlage: $100 (Hebelwirkung 1:500+)
Empfohlene Größe: $1000+
Konto-Typ: Jeder (Raw, ECN, empfohlener Broker: ICMarkets, ICTrading)
Hebelwirkung: 1:100+ (Empfohlen 1:500+)
Einrichtungszeit: Weniger als 2 Minuten
VPS: Obligatorisch (für 24/5 Betrieb)
========================================
WAS SIE HABEN
========================================
✓ Smart Gold Robot EA
✓ Meine Handelsstrategie automatisiert
✓ Smart Recovery System enthalten
✓ Kostenlose Updates auf Lebenszeit
✓ Telegram-Unterstützung
✓ Seelenfrieden
========================================
VOM ENTWICKLER
========================================
"Nachdem ich eine siebenstellige Summe über mehrere Prop-Firmen finanziert hatte, wollte ich meine Strategie automatisieren, um anderen Händlern zum Erfolg zu verhelfen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA, es ist mein tatsächliches Handelssystem, das ich täglich auf meinen finanzierten Konten verwende.
Die Schönheit liegt in seiner Einfachheit. Ich hätte Hunderte von Parametern hinzufügen können, aber ich habe mich auf die optimalen Einstellungen festgelegt, die funktionieren. Genau wie bei meinem manuellen Handel, einfach und effektiv.
Das Smart Recovery System ist das, was es auszeichnet. Wenn die Trades gegen uns laufen (und das werden sie), behandelt der EA sie genau so, wie ich es manuell tun würde, und verwandelt potenzielle Verluste in profitable Ausstiege."
- Ralph Jordan
Siebenstellig finanzierter Trader
========================================
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
========================================
F: Muss ich die Einstellungen anpassen?
A: NEIN. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Losgröße, AUTO oder FIXED. Alles ist für eine optimale Leistung vorkonfiguriert.
F: Kann ich es auch für andere Paare verwenden?
A: Speziell nur für XAUUSD entwickelt.
F: Wie hoch ist die Mindesteinlage?
A: Nur $100! Obwohl ich für eine optimale Leistung $1000+ empfehle, kann der EA auch mit nur $100 laufen.
F: Ist er für Anfänger geeignet?
A: Ja! Das Plug-and-Play-Design macht es perfekt für alle Stufen.
F: Funktioniert es mit den Herausforderungen von Prop Firms?
A: Ja, kontaktieren Sie mich, wenn Sie etwas ändern müssen.
F: Wie lange dauert die Einrichtung?
A: Weniger als 3 Minuten vom Download bis zum Handel.
F: Brauche ich einen VPS?
A: JA, VPS ist ERFORDERLICH. Der EA muss 24/5 laufen, um Trades zu verwalten und das Smart Recovery System auszuführen.
Ohne kontinuierlichen Betrieb kann das Wiederherstellungssystem nicht richtig funktionieren.
========================================
SCHLUSSWORT
========================================
Hören Sie auf, sich mit komplexen EAs herumzuschlagen, die endlos optimiert werden müssen. Hören Sie auf, Geld zu verlieren, während Sie versuchen, die "perfekten Einstellungen" herauszufinden.
========================================
Kaufen Sie es jetzt, solange es super billig ist, ich werde den Preis morgen erhöhen.
========================================
I really like this ea. For this price it is one of the best what u can get. I know someday it comes trades with Minus but its normall if this happened. And if u use this ea without dd or max equity stop, u will get profit. Ralph is really supported and answere on any question. Buy it and figure it out by urself :) I ralso recomend if u use dd limits or max equtiy stops, then use lower lot. Its all about managment!