SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil )



Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran:

Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt), setzt das SMART RECOVERY SYSTEM ein - es schützt Ihr Kapital und zielt darauf ab, den Break-even oder besser durch SMART EXIT-Ziele zu erreichen. Es handelt sich hierbei NICHT um ein Martingale, das blind Positionen hinzufügt. Stattdessen handelt es sich um einen intelligenten GRID-Mechanismus, der die Marktbedingungen analysiert und strategisch nur dann einsteigt, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Erholung am höchsten ist. Smart Recovery verwendet kalkulierte Einstiege mit angemessenem Risikomanagement, so wie ein professioneller Händler eine Drawdown-Situation manuell managen würde.

WARUM SMART GOLD ROBOT?

EIGNUNG FÜR KLEINES KONTO - ($100 Dollars Challenge Dieser EA kann mit so wenig wie $100 laufen EIGNUNG FÜRKONTO - ($100 Dollars Challenge LINK EA kann mit so wenig wielaufen

FUNDED TRADER STRATEGY - Basiert auf meinem erfolgreichen manuellen Handelssystem

SMART RECOVERY - Fortschrittliche Wiederherstellung, wenn Trades schief gehen

PLUG & PLAY - Keine komplizierten Einstellungen erforderlich

ONE-CLICK SETUP - An den Chart anhängen und mit dem Handel beginnen

PROP FIRM READY - Kontaktieren Sie mich zuerst





EINFACHSTES SETUP ALLER ZEITEN

SCHRITT 1: Anhängen an XAUUSD H1 Time Frame

SCHRITT 2: Wählen Sie Auto-Lot-Sizing oder Fixed

SCHRITT 3: Aktivieren Sie den automatischen Handel

SCHRITT 4: Laufen lassen





Das war's! Keine komplizierten Konfigurationen. Keine endlosen Parameter zu optimieren. Keine zeitraubende und endlose Optimierung. Nur reiner, professioneller Goldhandel.



WAS ES ANDERS MACHT

Während andere EAs Sie mit Hunderten von Einstellungen bombardieren und eine ständige Optimierung erfordern, funktioniert der Smart Gold Robot sofort nach dem Auspacken.





- Vorkonfiguriert mit optimalen Einstellungen

- Parameter müssen nicht angepasst werden

- Funktioniert mit jeder Kontogröße

- Geeignet für Anfänger und Profis





Der EA handelt mit meiner Einstiegsstrategie, und wenn der Markt nicht mitspielt, übernimmt das Smart Recovery System - und führt das gleiche disziplinierte Erholungsprotokoll aus, das ich über Jahre des professionellen Handels perfektioniert habe.





SCHLÜSSEL-FEATURES

PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK

- Basiert auf einer siebenstelligen Strategie für finanzstarke Trader

- Speziell für XAUUSD optimiert

- Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement

- Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen





INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM

- Wird nur bei Bedarf aktiviert

- Rückgewinnung von Verlusten in Gewinner

- Schützt Ihr Kontoguthaben

- Keine Martingale oder gefährlichen Methoden





ECHTES PLUG & PLAY

- Funktioniert sofort nach der Installation

- Keine Konfiguration erforderlich

- Optimale Einstellungen vorinstalliert

- Perfekt für vielbeschäftigte Trader





RISIKOMANAGEMENT

- Eingebaute Schutzfunktionen

- Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen

- Konservativ und dennoch profitabel

- Kapitalerhalt bei Volatilität





PERFEKT FÜR

- Trader, die Einfachheit wünschen

- Vielbeschäftigte Profis

- Anfängliche Trader

- Jeder, der komplexe EAs satt hat

- Kleine oder große Konten

- Prop-Firmen-Herausforderungen

- Händler mit Fondskonto

- Introducing Broker Affiliates





SPEZIFIKATIONEN

Symbol: XAUUSD (nur Gold)

Zeitrahmen: H1 TimeFrame

Mindesteinlage: $100 (Hebelwirkung 1:500+)

Empfohlene Größe: $1000+

Konto-Typ: Jeder (Raw, ECN, empfohlener Broker: ICMarkets, ICTrading)

Hebelwirkung: 1:100+ (Empfohlen 1:500+)

Einrichtungszeit: Weniger als 2 Minuten



VPS: Obligatorisch (für 24/5 Betrieb)





WAS SIE HABEN

✓ Smart Gold Robot EA

✓ Meine Handelsstrategie automatisiert

✓ Smart Recovery System enthalten

✓ Kostenlose Updates auf Lebenszeit

✓ Telegram-Unterstützung

✓ Seelenfrieden





VOM ENTWICKLER

"Nachdem ich eine siebenstellige Summe über mehrere Prop-Firmen finanziert hatte, wollte ich meine Strategie automatisieren, um anderen Händlern zum Erfolg zu verhelfen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA, es ist mein tatsächliches Handelssystem, das ich täglich auf meinen finanzierten Konten verwende.





Die Schönheit liegt in seiner Einfachheit. Ich hätte Hunderte von Parametern hinzufügen können, aber ich habe mich auf die optimalen Einstellungen festgelegt, die funktionieren. Genau wie bei meinem manuellen Handel, einfach und effektiv.





Das Smart Recovery System ist das, was es auszeichnet. Wenn die Trades gegen uns laufen (und das werden sie), behandelt der EA sie genau so, wie ich es manuell tun würde, und verwandelt potenzielle Verluste in profitable Ausstiege."





- Ralph Jordan

Siebenstellig finanzierter Trader





HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Muss ich die Einstellungen anpassen?

A: NEIN. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Losgröße, AUTO oder FIXED. Alles ist für eine optimale Leistung vorkonfiguriert.





F: Kann ich es auch für andere Paare verwenden?





F: Wie hoch ist die Mindesteinlage? A: Nur $100! Obwohl ich für eine optimale Leistung $1000+ empfehle, kann der EA auch mit nur $100 laufen. A: Speziell nur für XAUUSD entwickelt.





F: Ist er für Anfänger geeignet?

A: Ja! Das Plug-and-Play-Design macht es perfekt für alle Stufen.





F: Funktioniert es mit den Herausforderungen von Prop Firms?

A: Ja, kontaktieren Sie mich, wenn Sie etwas ändern müssen.

F: Wie lange dauert die Einrichtung?





F: Brauche ich einen VPS? A: JA, VPS ist ERFORDERLICH. Der EA muss 24/5 laufen, um Trades zu verwalten und das Smart Recovery System auszuführen. Ohne kontinuierlichen Betrieb kann das Wiederherstellungssystem nicht richtig funktionieren. A: Weniger als 3 Minuten vom Download bis zum Handel.





SCHLUSSWORT

Hören Sie auf, sich mit komplexen EAs herumzuschlagen, die endlos optimiert werden müssen. Hören Sie auf, Geld zu verlieren, während Sie versuchen, die "perfekten Einstellungen" herauszufinden.



Kaufen Sie es jetzt, solange es super billig ist, ich werde den Preis morgen erhöhen.



========================================







