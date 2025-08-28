Smart Gold Robot

3.65

SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader

Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil )

Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran:
Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt), setzt das SMART RECOVERY SYSTEM ein - es schützt Ihr Kapital und zielt darauf ab, den Break-even oder besser durch SMART EXIT-Ziele zu erreichen. Es handelt sich hierbei NICHT um ein Martingale, das blind Positionen hinzufügt. Stattdessen handelt es sich um einen intelligenten GRID-Mechanismus, der die Marktbedingungen analysiert und strategisch nur dann einsteigt, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Erholung am höchsten ist. Smart Recovery verwendet kalkulierte Einstiege mit angemessenem Risikomanagement, so wie ein professioneller Händler eine Drawdown-Situation manuell managen würde.

LIVE-SIGNALE: LINK
========================================
WARUM SMART GOLD ROBOT?
========================================

EIGNUNG FÜR KLEINES KONTO - ($100 Dollars Challenge LINK) Dieser EA kann mit so wenig wie $100 laufen
FUNDED TRADER STRATEGY - Basiert auf meinem erfolgreichen manuellen Handelssystem
SMART RECOVERY - Fortschrittliche Wiederherstellung, wenn Trades schief gehen
PLUG & PLAY - Keine komplizierten Einstellungen erforderlich
ONE-CLICK SETUP - An den Chart anhängen und mit dem Handel beginnen
PROP FIRM READY - Kontaktieren Sie mich zuerst

========================================
EINFACHSTES SETUP ALLER ZEITEN
========================================

SCHRITT 1: Anhängen an XAUUSD H1 Time Frame
SCHRITT 2: Wählen Sie Auto-Lot-Sizing oder Fixed
SCHRITT 3: Aktivieren Sie den automatischen Handel
SCHRITT 4: Laufen lassen

Das war's! Keine komplizierten Konfigurationen. Keine endlosen Parameter zu optimieren. Keine zeitraubende und endlose Optimierung. Nur reiner, professioneller Goldhandel.

========================================
WAS ES ANDERS MACHT
========================================

Während andere EAs Sie mit Hunderten von Einstellungen bombardieren und eine ständige Optimierung erfordern, funktioniert der Smart Gold Robot sofort nach dem Auspacken.

- Vorkonfiguriert mit optimalen Einstellungen
- Parameter müssen nicht angepasst werden
- Funktioniert mit jeder Kontogröße
- Geeignet für Anfänger und Profis

Der EA handelt mit meiner Einstiegsstrategie, und wenn der Markt nicht mitspielt, übernimmt das Smart Recovery System - und führt das gleiche disziplinierte Erholungsprotokoll aus, das ich über Jahre des professionellen Handels perfektioniert habe.

========================================
SCHLÜSSEL-FEATURES
========================================

PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK
- Basiert auf einer siebenstelligen Strategie für finanzstarke Trader
- Speziell für XAUUSD optimiert
- Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement
- Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen

INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM
- Wird nur bei Bedarf aktiviert
- Rückgewinnung von Verlusten in Gewinner
- Schützt Ihr Kontoguthaben
- Keine Martingale oder gefährlichen Methoden

ECHTES PLUG & PLAY
- Funktioniert sofort nach der Installation
- Keine Konfiguration erforderlich
- Optimale Einstellungen vorinstalliert
- Perfekt für vielbeschäftigte Trader

RISIKOMANAGEMENT
- Eingebaute Schutzfunktionen
- Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen
- Konservativ und dennoch profitabel
- Kapitalerhalt bei Volatilität

========================================
PERFEKT FÜR
========================================

- Trader, die Einfachheit wünschen
- Vielbeschäftigte Profis
- Anfängliche Trader
- Jeder, der komplexe EAs satt hat

- Kleine oder große Konten
- Prop-Firmen-Herausforderungen
 - Händler mit Fondskonto
- Introducing Broker Affiliates


========================================
SPEZIFIKATIONEN
========================================

Symbol: XAUUSD (nur Gold)
Zeitrahmen: H1 TimeFrame
Mindesteinlage: $100 (Hebelwirkung 1:500+)
Empfohlene Größe: $1000+
Konto-Typ: Jeder (Raw, ECN, empfohlener Broker: ICMarkets, ICTrading)
Hebelwirkung: 1:100+ (Empfohlen 1:500+)
Einrichtungszeit: Weniger als 2 Minuten

VPS: Obligatorisch (für 24/5 Betrieb)

========================================
WAS SIE HABEN
========================================

✓ Smart Gold Robot EA
✓ Meine Handelsstrategie automatisiert
✓ Smart Recovery System enthalten
✓ Kostenlose Updates auf Lebenszeit
✓ Telegram-Unterstützung
✓ Seelenfrieden

========================================
VOM ENTWICKLER
========================================

"Nachdem ich eine siebenstellige Summe über mehrere Prop-Firmen finanziert hatte, wollte ich meine Strategie automatisieren, um anderen Händlern zum Erfolg zu verhelfen. Dies ist nicht nur ein weiterer EA, es ist mein tatsächliches Handelssystem, das ich täglich auf meinen finanzierten Konten verwende.

Die Schönheit liegt in seiner Einfachheit. Ich hätte Hunderte von Parametern hinzufügen können, aber ich habe mich auf die optimalen Einstellungen festgelegt, die funktionieren. Genau wie bei meinem manuellen Handel, einfach und effektiv.

Das Smart Recovery System ist das, was es auszeichnet. Wenn die Trades gegen uns laufen (und das werden sie), behandelt der EA sie genau so, wie ich es manuell tun würde, und verwandelt potenzielle Verluste in profitable Ausstiege."

- Ralph Jordan
Siebenstellig finanzierter Trader

========================================
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
========================================

F: Muss ich die Einstellungen anpassen?
A: NEIN. Wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Losgröße, AUTO oder FIXED. Alles ist für eine optimale Leistung vorkonfiguriert.

F: Kann ich es auch für andere Paare verwenden?
A: Speziell nur für XAUUSD entwickelt.

F: Wie hoch ist die Mindesteinlage?
A: Nur $100! Obwohl ich für eine optimale Leistung $1000+ empfehle, kann der EA auch mit nur $100 laufen.

F: Ist er für Anfänger geeignet?
A: Ja! Das Plug-and-Play-Design macht es perfekt für alle Stufen.

F: Funktioniert es mit den Herausforderungen von Prop Firms?

A: Ja, kontaktieren Sie mich, wenn Sie etwas ändern müssen.

F: Wie lange dauert die Einrichtung?
A: Weniger als 3 Minuten vom Download bis zum Handel.

F: Brauche ich einen VPS?
A: JA, VPS ist ERFORDERLICH. Der EA muss 24/5 laufen, um Trades zu verwalten und das Smart Recovery System auszuführen.
Ohne kontinuierlichen Betrieb kann das Wiederherstellungssystem nicht richtig funktionieren.

========================================
SCHLUSSWORT
========================================

Hören Sie auf, sich mit komplexen EAs herumzuschlagen, die endlos optimiert werden müssen. Hören Sie auf, Geld zu verlieren, während Sie versuchen, die "perfekten Einstellungen" herauszufinden.

========================================

Kaufen Sie es jetzt, solange es super billig ist, ich werde den Preis morgen erhöhen.

========================================


Malvin Gerth 2025.10.07 10:30 
 

I really like this ea. For this price it is one of the best what u can get. I know someday it comes trades with Minus but its normall if this happened. And if u use this ea without dd or max equity stop, u will get profit. Ralph is really supported and answere on any question. Buy it and figure it out by urself :) I ralso recomend if u use dd limits or max equtiy stops, then use lower lot. Its all about managment!

Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.09.28 18:45 
 

Not sure why some people complain. He has a transparent group and the trades are same as in backtests, use sensitive and smart risk approach and this will amke good money for me very successfull and support of the dev is quite good he always replies and helps!

Zappie
191
Zappie 2025.09.19 13:35 
 

I have purchased the EA last week and tested with good results wins and losses. This week I ran it live and all wins and no losses. Excited to see how it performs in the next month or so. Thanks Raplh

Auswahl:
Augusto Quintino
58
Augusto Quintino 2025.10.10 15:47 
 

It is a good robot to lose your capital, it does not recommend buying the ea

Malvin Gerth
53
Malvin Gerth 2025.10.07 10:30 
 

I really like this ea. For this price it is one of the best what u can get. I know someday it comes trades with Minus but its normall if this happened. And if u use this ea without dd or max equity stop, u will get profit. Ralph is really supported and answere on any question. Buy it and figure it out by urself :) I ralso recomend if u use dd limits or max equtiy stops, then use lower lot. Its all about managment!

Michael Arthur Schorr
1760
Michael Arthur Schorr 2025.09.28 18:45 
 

Not sure why some people complain. He has a transparent group and the trades are same as in backtests, use sensitive and smart risk approach and this will amke good money for me very successfull and support of the dev is quite good he always replies and helps!

uchimi
1775
uchimi 2025.09.27 16:54 
 

I've been using it since it was released,

and I've already lost 2,000 USD.

Developer support is bad.

This is not an EA I can recommend to you.

jpdeion21
19
jpdeion21 2025.09.25 18:23 
 

Same for me, I tried it on my demo account with 0.04 fix volume. During 3 days the robot made +220€ profit and then did 4 sell trades just before and during the Gold went up like crazy during 3 days. The stop loss didn't work (if there is any !!) and I lost -49€, -134€, -203€, -234€ in 2 days ! Manually I would have stopped the loss earlier. If the bot would have made 4 buy trades instead of sell the story would have been different... Luckily it was my demo account.

chak8x8
443
chak8x8 2025.09.24 08:40 
 

I cannot recommend it as the entry is a problem. It placed a trade at the lowest point and then the gold just kept going up in the past few days. The EA tried to use grid to close but it never succeeded, and it made the DD larger and larger. I managed to close all the trades as I placed larger lot myself to ride the upward trend, but I need the author to update the EA, otherwise, I have to stop using it. The author decreased the selling price from $85 to $50 which made me disappointed as I paid higher price. Also, the author said he would invite buyers to join the TG private group, and I have mentioned that I want to join but the author ignored my comment and just added a buyer who left his comment later than me. Well, unless the author adds me to the group and commits to improve the entry logic, I have to give low stars to this EA.

Update 24/9: the author said he will add me to his TG group, I will adjust the rating. And if the entry logic improves, I will increase the rating.

Marvin Oelsner
232
Marvin Oelsner 2025.09.23 12:36 
 

Can't recommend! See the last comment pages! It started to make a couple of good trades but one heavy drawdown wipes out everything and more! Backtests doesn't match live trading! Support via Telegram is definately not the best. Too bad there is no refund policy here! This bot isn't worth a dime.

Simone Pozzi
239
Simone Pozzi 2025.09.21 13:04 
 

I am using this EA from 2 weeks. I am not happy with it because the lost cancelled the little profits. I have huge lost because it's a grid bot, and so very dangerous

Mercier Guillaume Patrick
561
Mercier Guillaume Patrick 2025.09.19 17:18 
 

Performance Report

Period: September 15–19

Result: +15.31% profit in the first trading week

September 23 Update

An unfavorable EA decision occurred.

Emergency stop-loss (set at 10% instead of 50%) successfully limited the loss but by deafaut is 50% so i think people lose a lot on 23 September.

Backtests are showing results that differ significantly from live trading.

For example, on September 23, the backtest shows a profitable day, while in live trading the EA hit a 10% stop loss.

For users who didn’t adjust their settings, this would have resulted in a 50% loss.

This raises serious concerns about the reliability of both the signals and the presented backtests.

I’m giving 1 star because the developer’s backtests and live signals differ completely from real trading results, making it impossible to properly evaluate the EA before purchasing.

PS: I used same broker, raw account...THEY GIVE YOU FREE EA IF YOU GIVE 4/5 STARS DONT TRUST NEW REVIEW

100% of people lose 50% of their account in 23 September and didnt show to live of the developper...And what i see today, no live signal from developper haha.

Dan
130
Dan 2025.09.19 16:49 
 

Still early days as i am currently running it with £1000 and the standard 0.1 per 1k. (Currently at 2.36% profit after 2 x weeks) Worryingly i have contacted the developer with 3 x messages and umtil now i have had ZERO reply (now 2 x weeks since i have bought his product and messaged him). The worst customer support I have experienced on MQL5 to date, not even a thank you for purchasing my product.

Customer support is crucial, if you just want to present something for sale with no customer interaction then stick to Ebay or similar.

Increased my review having run for the last 2 x weeks with larger lot size and larger equity for better visibility on what it can do when put through it's paces (See comments).

Ralph Jordan Lipata De Jesus
2934
Antwort vom Entwickler Ralph Jordan Lipata De Jesus 2025.09.19 17:23
Hi Dan, Sorry, I thought I had already replied to you last week, but it turns out it didn’t send. I’ve sent you a message now. Please check.
Zappie
191
Zappie 2025.09.19 13:35 
 

I have purchased the EA last week and tested with good results wins and losses. This week I ran it live and all wins and no losses. Excited to see how it performs in the next month or so. Thanks Raplh

Abbas Ahmed Abbas Al-baldawi
136
Abbas Ahmed Abbas Al-baldawi 2025.09.19 12:38 
 

After the latest update, the bot has become excellent! The performance is much more stable and all the trades have been profitable so far. I’m very happy with the results and highly recommend it to anyone looking for a reliable trading EA.

oillive
297
oillive 2025.09.19 00:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ralph Jordan Lipata De Jesus
2934
Antwort vom Entwickler Ralph Jordan Lipata De Jesus 2025.09.19 00:25
Hi Oillive, you are using a 3 digit decimal broker, don't worry, i will help and let's resolve the issue
elmaine
44
elmaine 2025.09.18 06:23 
 

I bought this EA, not knowing that it is worth far more than the price I paid, Thank you Ralph this is and amazing EA! I made over $3000 with this product the first day I used it and I could not be happier!

Kmaniv
72
Kmaniv 2025.09.17 18:29 
 

bought this bot last week. It took a bit of time to start trading, so if you're expecting fast trades and quick profits, this might not be the right fit for you. However, once it started, every trade has been profitable so far. That consistency is impressive. This bot clearly focuses on quality over quantity, and I appreciate that approach. Also, Ralph, the developer, is very supportive on Telegram — always available and responsive, which adds a lot of value and trust. My advice: Be patient in the beginning. Don’t expect instant results. Let the bot do its work — it’s stable and reliable. I’ll continue testing and will come back with a full analysis later if needed. Just wanted to share this early experience to help others make an informed decision.

Kevlar66
64
Kevlar66 2025.09.17 05:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Gordon Meiser
69
Gordon Meiser 2025.09.16 10:55 
 

The EA shows remarkable performance in backtests. It is currently running on a separate live account. Due to insufficient possibilities of a high enough leverage at my broker, it is running without the Smart Recovery function activated. Even without using this function, the account is growing. However, the full benefits of the EA only comes into play when using the Smart Recovery function. Then, however, you should also be aware of the correspondingly potential high drawdown, but the profit will also be correspondingly higher. So far, the EA is performing well: it only trades in market situations with an increased probability of profit (not every day) and dynamically adjusts the stop loss to secure profits. The maximum drawdown can be specified in the EA. Ah, not to forget that Ralph is very responsive. In most cases answering within minutes after asking questions from my side.

Eugen T
548
Eugen T 2025.09.15 07:36 
 

Nice EA, developer very responsive. 3 wins today, hope so will work.

Update. Stop Loss hit, very big disappointment. Lost 1800$. DON'T BUY THIS EA!

Hugo Almada
55
Hugo Almada 2025.09.13 02:47 
 

The developer Ralp is always there to help you and give you the best advice. I really recommend this bot because apart from having a live signal of how the bot behaves live, the developer always answers your questions and messages.

Haidarbek Rizwani
21
Haidarbek Rizwani 2025.09.11 23:43 
 

its not working at all its just west money

12
Antwort auf eine Rezension