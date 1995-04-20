Bollinger Bands Width mx

Crypto_Forex Indikator „Bollinger Bands Width“ für MT4, kein Nachzeichnen.





- Der BB-Breiten-Indikator ist für die Verwendung mit dem Standard-Bollinger-Bänder-Indikator konzipiert.

- Dieses Trading-Tool ist ein Muss für jeden Trader, der den Bollinger-Bänder-Indikator verwendet, da die Kombination beider Indikatoren sehr effizient für das Trading von Ausbrüchen ist.

- Der BB-Breiten-Indikator zeigt den Abstand (die Spanne) zwischen den Bollinger-Bändern an.





ANWENDUNG DER BB-Breiten (siehe Beispiel in der Abbildung):

1) Ermitteln Sie den niedrigsten Wert der BB-Breiten der letzten 6 Monate und addieren Sie 25 % zu diesem Wert, um das Ausbruchsniveau zu erhalten.

2) Fügen Sie das Ausbruchsniveau dem BB-Breiten-Indikator hinzu. Fügen Sie außerdem den Bollinger-Bänder-Indikator zum Chart hinzu.

3) Warten Sie, bis der Kurs zwischen den Grenzen des Bollinger-Bänder-Indikators seitwärts tendiert und der Wert der BB-Breiten unter dem Ausbruchsniveau liegt.

4) Warten Sie auf den Ausbruch durch die Bollinger-Bänder (die Kerze sollte außerhalb der Bänder schließen). Überprüfen Sie die Bollinger-Bänder-Breite – sie sollte über dem Ausbruchsniveau liegen.

5) Eröffnen Sie eine Marktorder in Ausbruchsrichtung und platzieren Sie den Stop-Loss an der gegenüberliegenden Bollinger-Band-Grenze. Setzen Sie den Take-Profit mindestens dreimal so hoch wie den Stop-Loss (abhängig von den Unterstützungs-/Widerstandsbereichen in einem höheren Zeitrahmen).





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.