Ichimoku Multi Currency EA MT4

Ichimoku Multi-Currency EA MT4 implementiert robuste Ichimoku-Strategien, die umfassend über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg getestet wurden. Dieser Expert Advisor bietet umfassende Handelsfunktionen, darunter Grid-Recovery, Hedging-Optionen und Martingale-Strategien (konfigurierbar, standardmäßig deaktiviert). Er verfügt über präzise Einstiegsmethoden (Breakouts, Umkehrsignale, Trendfolgestrategien) und flexible Ausstiegsregeln (indikatorbasiert, zeitbasiert oder gewinnbasiert). Zusätzlich sind fortschrittliche Funktionen wie Drawdown-Schutz, Spread-/Slippage-Filter und ressourcenschonende, verzögerungsfreie Indikatoren enthalten, die Trades effizient und schnell ausführen.

Das System beinhaltet Tages- und Zeitfilter zur Kontrolle der Handelssitzungen und unterstützt Backtests mit historischen Daten zur Leistungsvalidierung. Ein Dashboard in Echtzeit zeigt offene Trades, Kontostand und Systemmetriken an, während intuitive Eingabemenüs die Konfiguration erleichtern. Für alle Einstellungen steht eine ausführliche Dokumentation zur Verfügung.

Ausführliche Dokumentation: Allgemeine Einstellungen | Indikator-Einstellungen | Backtests & Set-Dateien

Sie können die MT5-Version hier herunterladen

Hauptmerkmale

  • Handelssystem basierend auf der Ichimoku-Indikator-Strategie mit vollständig anpassbaren Perioden

  • Multicurrency-Handel über alle wichtigen Währungspaare

  • Vielfältige Risikomanagement-Optionen: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop

  • Fortschrittliches Positionsmanagement und Drawdown-Schutz

  • Zeit-/Tagesfilter für kontrollierte Handelssitzungen

  • Echtzeit-Monitoring-Dashboard

  • Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen

  • Kompatibel mit MQL5 VPS für 24/7-Betrieb

Hinweis: Alle risikoreichen Strategien (Martingale/Grid) sind optional und standardmäßig deaktiviert.

Wichtige Hinweise

Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein garantiertes Gewinnsystem. Normale Marktschwankungen sind zu erwarten:

  1. Immer zuerst auf einem Demokonto testen

  2. Beginnen Sie mit geringem Risiko (0,5–1 % pro Trade)

  3. Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können

Regelmäßige Updates und optimierte Set-Dateien werden vierteljährlich veröffentlicht. Für aktuelle Empfehlungen sehen Sie bitte im MQL5-Blog im obigen Dokumentationsbereich nach.

Alle meine Produkte finden Sie hier:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Kontaktieren Sie mich für Support:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Wenn Sie eine kostenlose Testversion für 7 Tage ausprobieren möchten, kontaktieren Sie mich einfach über mein Profil.



Empfohlene Produkte
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experten
AI TRADING SYSTEM für MT4 - Ihre ultimative KI-gestützte Profitmaschine! Entschlüsseln Sie die Zukunft des Handels mit dem AI TRADING SYSTEM , einem hochmodernen Expert Advisor (EA), der leistungsstarke KI-gestützte Strategien verwendet, um Gewinne über alle Währungspaare hinweg zu maximieren. Obwohl es für Vielseitigkeit konzipiert ist, liefert es eine herausragende Leistung bei wichtigen Paaren wie EUR/USD, GBP/USD und USD/JPY und hilft Ihnen, der Konkurrenz voraus zu sein. Mit zwei unterschie
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Experten
Expert Advisor für mehrere Währungen, der auf der Strategie des Durchbruchs von Niveaus und des Handels mit dem Trend basiert. Sie können ihn für Scalp mit kleinen Take Profits verwenden. Martingale und Averaging werden NICHT verwendet! Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung des Experten zu überprüfen! Es ist notwendig, Tests für jedes Paar durchzuführen, bevor Sie eine Entscheidung treffen, es im Experten zu verwenden! Funktioniert nicht korrekt im Tester! Verwenden Sie ein Demokonto
Dax Index Multitrader
Marek Kupka
5 (1)
Experten
Dieser EA wurde für den DAX (GER30) M15 Zeitrahmen entwickelt. Es funktioniert auch sehr gut auf dem gleichen Markt und TF M30 und M5. So erhalten Sie 3 Strategien für einen niedrigeren Preis, das bedeutet bessere Equity-Kurve, höhere Gewinne und geringere Drawdowns. Alles ist für den Zeitrahmen M15 getestet, Tests sind auch für M30 und M5 TF gemacht . Die Strategie basiert auf der Fortsetzung des TRENDs durch den HIGHEST-Kanal nach einer gewissen Konsolidierungsphase. Sie verwendet STOP pendin
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
StealthGapScalper Pro
Hajime Tsuro
Experten
Stealth Gap Scalper Pro ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktineffizienzen mit einem unauffälligen, taktischen Ansatz zu nutzen. Durch die Kombination leistungsstarker Gap-Trading-Strategien mit intelligenten Grid-Averaging- und Night-Scalping-Techniken zeichnet sich dieser EA durch schnelle, zuverlässige Gewinne in Zeiten geringer Volatilität aus - insbesondere bei Montags-Gaps und Übernachtbewegungen. Mit konfigurierbaren Handelsrichtungen, automatischer
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experten
Melden Sie sich für unseren Newsletter an, um auch eine Kopie unserer Optimierungseinstellungen zu erhalten: https://desbot.ai/#Newsletter Eingabe-Parameter Im Folgenden finden Sie alle Eingabeoptionen (auch Parameter genannt) für Desbot und wie Sie diese verwenden können. Sie können die besten Parameter durch Optimierung finden. RisikoProzentsatz: Geben Sie die Zahl ein, die den Prozentsatz Ihres Kontostandes darstellt, den Desbot pro Handel riskieren soll. Wenn Sie zum Beispiel 1,5 eingeben,
Golden Pro
Ahmed Osama Abdelazem Almarsfawy
Experten
Golden_Pro ist ein voll automatisiertes und offenes System für den Handel auf Gold/XAUUSD H1 mit Elementen der Gewinnverfolgung und Erholung während des Drawdowns. Nächster Preis 999 $ Nicht Grid , nicht Martingale , nicht AI , nicht Neural Network. Standardeinstellungen für einen Chart XAUUSD H1 Raw/ECN Jeder Trade hat einen festen SL und ein virtuelles Gewinnverfolgungs- und Wiederherstellungsmodell. Das System arbeitet mit einem XAUUSD H1 Chart. Das System handelt während des Tages, wenn der
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
Apex EA MT4
Botond Ratonyi
Experten
Der Apex Daytrader EA - eine fortschrittliche und sichere Handelslösung für alle, die konsistente und zuverlässige Ergebnisse auf dem Devisenmarkt erzielen möchten, ohne auf gefährliche Methoden zurückzugreifen. Dieser Expert Advisor kombiniert eine hochentwickelte Preisaktionsanalyse mit sorgfältig kalibrierten Indikatoren, robusten Geldmanagementtechniken und dynamischen Ausstiegsstrategien, um die Komplexität des Marktes zu bewältigen. Sobald Sie den EA gekauft haben, schreiben Sie mir und ic
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experten
Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMALE LOSGRÖSSE : 100 Lots (US$10.000.000) pro TRADE/POSITION VOLLSTÄNDIG ERPROBT, GETESTET, BEWÄHRT & VERIFIZIERT AUF EINEM ECHTEN LIVE-HANDELSKONTO! PROBIEREN SIE DIE DEMO AUS! Die Version für erfahrene Trader & Global Money Manager. 89% Handelsgewinn-Prozentsatz. 32.679% Gewinnsteigerung oder ROI in 2 Handelstagen. Gewinn-Faktor 3,59 Durchschnittliche Handelsdauer 1h 22m. Der MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader ist einfach zu bedie
Survive
Fabrizio Pierantoni
Experten
Survive Expert Advisor. Handelsalgorithmus, der auf der Kombination der Indikatoren MACD und RSI basiert. Es wird nur ein Kauf-/Verkaufsauftrag ausgeführt. Keine Martingale oder andere Rückgewinnungstechniken. Im Falle eines Verlustes schließt das System die Order automatisch, wenn kein Stop-Loss auf der Grundlage der eingegebenen Parameter gesetzt wurde. Das System ist für alle Währungen geeignet. Grundeinstellungen für usd/jpy-Währungen H1 Timeframe. //------------------------Variablendekla
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experten
Die Strategie des EA basiert auf dem Swing-Trading , mit Einstiegen nach scharfen Impulsen, die vom iPump-Indikator berechnet werden. Wie bereits erwähnt, hat der EA die Möglichkeit, manuelle Trades mit automatischer Unterstützung zu eröffnen. - für einen Abwärtstrend ↓ gehen wir nach einem korrigierenden Anstieg des Preises in einen Trade ein, der Vermögenswert gelangt in die überkaufte Zone, wir verkaufen entlang des Trends. - Bei einem Aufwärtstrend ↑ gehen wir nach einem korrigierenden Kurs
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experten
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) basiert auf Bulls und Bears Indikatoren. Er kann für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen verwendet werden. Power：Markteintrittsbedingung Power versucht, bullische und bärische Kräfte auf dem Markt zu messen, indem es zwei separate Messwerte verwendet, einen für jede Art von Richtungsdruck. Der BearsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf niedrigere Kurse zu messen Der BullsIndex des EA versucht, den Appetit des Marktes auf höhere Kurse zu messen Er
Time Range Brekout EA AFX
Menaka Sachin Thorat
Experten
Time Range Breakout Strategie Die Time Range Breakout-Strategie wurde entwickelt, um die Marktvolatilität während bestimmter Zeitintervalle zu erkennen und zu nutzen. Diese Strategie konzentriert sich auf die Definition einer Zeitspanne, die Berechnung des Höchst- und Tiefstwertes innerhalb dieser Spanne und die Ausführung von Geschäften, wenn der Preis aus den definierten Grenzen ausbricht. Sie ist besonders effektiv in Märkten mit hoher Liquidität und starker direktionaler Bewegung. Hauptmerk
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experten
<Logik> EA wird einsteigen, wenn der Preis den durchschnittlichen Candle-Stick-Preis durchbricht. EA wird Grid-Order mit Hedge-Logik machen. Wenn Grid-Order platziert wird, EA überprüfen Sie den Trend und wenn Trend ist KAUFEN, dann platzieren Sie kaufen, um. Wenn der Trend Verkauf ist, dann platzieren Sie eine Verkaufsorder. Dies soll einen großen Drawdown verhindern. <Eingabeparameter> Slippage(pips) Maximale Position Baselot-Größe Gewinnmitnahme Stoploss Risiko (MM) Einstellungen für Rastera
Trends Hunter
Sergey Musin
Experten
Trends Hunter Expert Advisor ist für den mittelfristigen Handel konzipiert. Es handelt sich nicht um ein Martingal und ist nicht von einem Kontotyp (ECN, STP usw.) oder einem Spread-Level abhängig. Es handelt sich um einen vollautomatischen EA, der über einen benutzerdefinierten Algorithmus zur Erkennung der Preisbewegung und des Beginns eines Trends verfügt. Wenn der EA den Beginn eines Trends identifiziert, wird ein Handel eröffnet. Wenn sich ein Trend fortsetzt, stockt der EA die Position auf
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Expert Advisor erkennt den Beginn einer Wellenbewegung und beginnt entsprechend der Richtung der neuen Welle zu arbeiten. Er verwendet enge Stop Loss und Take Profit. Eingebauter Schutz gegen Spread-Ausweitung. Die Kontrolle des Gewinns wird durch die enge Trailing-Stop-Funktion durchgeführt. Die Losberechnung basiert auf dem Stop-Loss. Wenn der Stop-Loss beispielsweise 250 Punkte beträgt und MaxRisk = 10%, wird die Losgröße so berechnet, dass das Auslösen des Stop-Loss zu einem Verlust in H
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
Experten
Strategieeigenschaften Umgang mit zusätzlichen Eintragssignalen KI aus der Geschichte lernen Verhalten des nächsten Signals in die gleiche Richtung - erhöht die Gewinnposition Signalverhalten in die nächste entgegengesetzte Richtung - Verringert die Position Standardhandelsvolumen Prozentsatz des Handels auf Ihrem Konto. Die Prozentwerte geben an, wie viel des Kontostands zur Deckung der erforderlichen Marge verwendet wird. Maximale Anzahl offener Lose - 20 Die Anzahl der Input-Lots für ein
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Gold Digger Martingale Robot
Suriya Thammalungka
Experten
Gold Digger Martingale Robot ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der auf Heiken Ashi, Moving Average und Ichimoku Kinko Hyo basiert. Jeder Einstiegspunkt wird mithilfe eines fortschrittlichen Einstiegsfilters berechnet, der auf der Price Action basiert, indem er dem Trend folgt. Vorteile Geld-Management-System. Indikatoren sind Heiken Ashi, Gleitender Durchschnitt und Ichimoku Kinko Hyo für Seitwärtsfilter und Scalping, indem sie dem Trend folgen. Einfach einzurichten. Anforderu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (42)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
DualGrid MT4
DRT Circle
Experten
DualGrid-Expertenberater DualGrid ist ein Grid-Expert Advisor mit mehreren Strategien, der flexibles Risikomanagement, fortschrittliche Grid-Logik und sorgfältig getestetes Ausführungsverhalten bietet. Der EA integriert zwei unabhängige Handelsstrategien, die jeweils mit einem eigenen Ansatz zur Marktinteraktion entwickelt wurden. Dadurch können Händler den EA an unterschiedliche Risikopräferenzen und Marktbedingungen anpassen. Bitte senden Sie mir nach dem Kauf umgehend eine private Nachricht
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Weitere Produkte dieses Autors
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Brilliant Reversal Indicator MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie T
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie mit dem   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5 , einem innovativen Indikator, der nicht-parametrische Kernel-Regression nutzt, um eine glatte, adaptive Trendanalyse zu liefern. Inspiriert vom Nadaraya-Watson-Schätzer, wendet dieses Tool Gaussian Kernel-Glättung auf Preisdaten an, um dynamische Envelopes zu erzeugen, die sich an die Markvolatilität anpassen, ohne die übermäßige Verzögerung traditioneller gleitender Durchschnitte. Weit anerkannt auf Plattformen wie
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT5, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT5, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitys
MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisati
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT5-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Verbessern Sie Ihre Hedging-Strategie mit dem Hedge Trade Manager MT5, einem hochentwickelten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Hedging-Trades zu automatisieren, um ungünstige Preisbewegungen entgegenzuwirken. Er basiert auf Hedging-Techniken, die in den 2010er Jahren von Forex-Brokern populär gemacht wurden, die entgegengesetzte Positionen erlaubten, um Gewinne zu sichern oder Verluste bei unsicheren Trends zu begrenzen. Auf MQL5 und Trading-Foren wie Forex Factory und Reddit’s r/
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihr Price-Action-Trading mit dem Higher Highs and Lows MT4-Indikator, einem robusten Tool, das Fraktal-Analyse nutzt, um Schlüssel-Swing-Punkte zu lokalisieren und trenddefinierende Muster wie Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) und Higher Lows (HL) zu identifizieren, für klare Einblicke in die Marktrichtung. Basierend auf grundlegenden Price-Action-Prinzipien, die in der Dow-Theorie aus den frühen 1900er Jahren verwurzelt sind und im modernen Trading durch Expert
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trading-Präzision mit dem Candlestick Pattern Alert MT4-Indikator, einem leistungsstarken Tool, das darauf ausgelegt ist, wichtige Candlestick-Muster schnell zu erkennen und Echtzeit-Alerts zu liefern, um Tradern zu ermöglichen, auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu reagieren. Basierend auf den Prinzipien der japanischen Candlestick-Charting, die in den 1990er Jahren von Steve Nison populär gemacht wurden, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern belie
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Trendfolgestrategie mit UCS_RH_IRB (Rob Hoffman Inventory Retracement Bar) MT5 , einem Präzisionsindikator, der Kerzen identifiziert, die 45% oder mehr gegen den vorherrschenden Trend zurückgehen - und der die Punkte hervorhebt , an denen die institutionelle Gegentrendaktivität typischerweise nachlässt und die dominante Bewegung wieder aufgenommen wird. Basierend auf der bekannten IRB-Methode von Rob Hoffman bietet dieser Indikator klare visuelle Bestätigungen für Trendforts
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Beherrschen Sie Markttrends mit dem SuperTrend Alert MT4, einem leistungsstarken Indikator, der präzise Trendfolgesignale für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen liefert. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine robuste Trenddetektion gelobt, ist dieser Indikator ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die zuverlässige Ein- und Ausstiegspunkte suchen. Nutzer berichten von bis
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Utilitys
Optimieren Sie Ihr Handelsmanagement mit dem Trailing Stop and Breakeven Manager MT5, einem robusten Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um Stop-Loss-Niveaus für manuell oder von anderen EAs eröffnete Trades automatisch anzupassen und so den Gewinnschutz und das Risikomanagement zu gewährleisten. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex hochgelobt und in Diskussionen auf Investopedia und MQL5-Foren für seine Präzision bei der Verwaltung von Trailing Stops und Break
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Utilitys
MT5 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT5-Konto auf mehrere MT5- oder MT4-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisation für unt
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Steigern Sie Ihre Fähigkeiten zur Trendbestimmung mit dem Consecutive Candle Indicator MT5, einem dynamischen Tool, das darauf ausgelegt ist, Serien von bullischen oder bärischen Kerzen zu identifizieren und zeitnahe Warnungen für Trendbestätigungen und potenzielle Umkehrungen in Forex-, Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten zu liefern. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit zur Vereinfachun
FREE
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Moving Average Strategy EA MT5 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Optimieren Sie Ihren Handelsabschlussprozess mit dem Close Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Ausstieg aus manuell oder von anderen EAs eröffneten Trades auf MetaTrader 5 zu automatisieren und Tradern eine präzise Kontrolle über Ausstiegsstrategien zu bieten. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine vielseitigen und anpassbaren Abschlusskriterien hochgelobt, ist dieser EA ein Favorit unter Scalpern, Daytradern und Swing-Tradern in
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Utilitys
Verbessern Sie Ihr Portfoliorisikomanagement mit dem Account Trailing Stop Manager MT5, einem leistungsstarken Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um den Gesamtgewinn Ihres Kontos oder von Trades mit einer bestimmten Magic-Number auf MetaTrader 5 automatisch zu verfolgen und wie ein Trailing-Stop zu managen, wobei alle Trades geschlossen werden, wenn der aktuelle Gewinn unter den letzten Höchststand fällt. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seinen dynamischen Gewinnsicherun
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Optimieren Sie Ihre Handelsanalyse mit dem Day and Week Separator MT4, einem intuitiven Tool, das anpassbare Tages- und Wochentrennlinien zeichnet, ideal für Trader, die mit Zeitunterschieden zwischen Brokern zu kämpfen haben. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex wird dieses Tool für seine Einfachheit und Effektivität geschätzt, da es die häufige Herausforderung löst, Chart-Zeitrahmen mit lokalen oder marktspezifischen Zeiten abzustimmen, wie es in Diskussionen auf Pla
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
RSI-DIVERGENZ-INDIKATOR Die RSI-Divergenz ist ein sehr aussagekräftiges Muster, das oft verwendet wird, um eine starke Trendumkehr zu erkennen. Sie zeigt auch die Abschwächung eines starken Signals an. Daher möchten einige Händler sie als Ausstiegskriterium verwenden. Dieser Indikator funktioniert in allen Zeitrahmen und sendet Benachrichtigungen, Alarme oder E-Mails an den Benutzer. Er zeigt auch das Muster der höheren Hochs und niedrigeren Tiefs mit der entsprechenden RSI-Divergenz an. Dieser
FREE
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Double Top and Bottom-Indikator ist ein Muster-Scan-Indikator, der die Tops und Bottoms anhand von Zickzack-Mustern abtastet. Wenn er feststellt, dass der Preis nach einem langen Trend zweimal vom gleichen Punkt abprallt, erzeugt er Pfeilsignale, wenn der letzte Widerstandspunkt für einen doppelten Boden und der letzte Unterstützungspreis für ein doppeltes Top gebrochen wird. Im Gegensatz zu anderen Top-Bottom-Scannern gibt es nicht nur ein Signal. Es warnt den Benutzer, wenn die letzte Unte
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experten
Multi Indicator Strategy EA MT4 ist ein hochentwickeltes Handelswerkzeug für MetaTrader 4, das entwickelt wurde, um Handelseinstiege und -ausstiege mithilfe von neun technischen Indikatoren zu automatisieren: ADX, Bollinger-Bänder, CCI, MACD, gleitender Durchschnitt, RSI, Stochastik, Awesome Oscillator und RVI. Mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich mehrerer Ein-/Ausstiegsstrategien und AND/OR/NA-Kombinationsmodi, bietet dieser EA Händlern unvergleichliche Flexibilität. Umfassen
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Experten
Bollinger Band Strategy EA MT5 ist ein automatisiertes Handelswerkzeug, das darauf ausgelegt ist, Handelsmöglichkeiten basierend auf den Umkehrbedingungen der Bollinger-Bänder zu nutzen. Es führt Kauftransaktionen durch, wenn eine bullische Umkehr in der Nähe des unteren Bandes erkannt wird (wenn die vorherige Kerze unter dem unteren Band schließt und die aktuelle Kerze darüber schließt, von einer roten zu einer grünen Kerze wechselnd) und Verkaufstransaktionen bei einer bärischen Umkehr in der
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Utilitys
Ultimate Trade Panel MT4 ist ein leistungsstarker MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Handelsaktivitäten zu optimieren und die Effizienz von Tradern auf der MQL4-Plattform zu steigern. Dieses Tool vereinfacht tägliche Handelsaufgaben mit benutzerfreundlichen Funktionen und dient als verlässlicher Begleiter für das Management von Trades, ohne auf spezifische Handelslogik angewiesen zu sein. Entwickelt für Trader, die einen Wettbewerbsvorteil suchen, bietet es Automatisierungs- u
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Vereinfachen Sie Ihr Trading mit dem STM Trade Panel MT4, einem benutzerfreundlichen Expertenberater (EA), der entwickelt wurde, um die Ausführung und Verwaltung von Trades auf MetaTrader 4 zu optimieren und One-Click-Orderplatzierung sowie automatische Trade-Schließung basierend auf anpassbaren Gewinn- und Verlustschwellen bietet. Auf MQL5, Forex Factory und Reddit’s r/Forex für seine intuitive Benutzeroberfläche und effiziente Trade-Kontrolle beliebt, ist dieser EA ein unverzichtbares Werkzeug
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Der MT4-Indikator, den wir hier beschreiben, wurde entwickelt, um Händler mit einem Alarm, einer Benachrichtigung und einer E-Mail zu versorgen, wenn Fibonacci-Levels überschritten werden. Die Fibonacci-Levels werden auf der Grundlage des Zickzack-Indikators berechnet, der hilft, potenzielle Trendumkehrungen auf dem Markt zu erkennen. Wenn der Indikator feststellt, dass ein Kurs ein Fibonacci-Level überschritten hat, löst er einen Alarm aus und sendet eine Benachrichtigung an die MT4-Mobil-App d
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Der Volumen-Oszillator ist ein beliebter Indikator, der in der Handelsansicht verfügbar ist und bei Händlern sehr beliebt ist. Definition Der Volumen-Oszillator ist ein Indikator, der aus zwei gleitenden Durchschnitten (MA) besteht, die das Volumen umgeben, wobei der eine schnell und der andere langsam ist. Der Wert des langsamen gleitenden Durchschnitts wird dann vom Wert des schnellen gleitenden Durchschnitts subtrahiert. Der Volumen-Oszillator misst das Volumen, indem er die Beziehung zwische
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Bleiben Sie dem Marktmomentum voraus mit dem Pip Movement Alert MT4, einem vielseitigen Mehrwährungsindikator, der entwickelt wurde, um präzise Pip-Bewegungen über mehrere Symbole hinweg zu verfolgen und Trader zu benachrichtigen, ideal für den Handel mit Forex, Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffen. In Handelsgemeinschaften wie Forex Factory und Reddit’s r/Forex gefeiert und in Diskussionen auf Investopedia und TradingView für seine Fähigkeit, plötzliche Marktveränderungen zu erkennen, hervorg
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Indikatoren
Winkel des Preises Es handelt sich um einen Trendfolgeindikator. Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach. Er berechnet den Winkel eines bestimmten Preistyps mit seinem N-Kerzen-Back-Preistyp. Wenn sich der Preis in Richtung Aufwärtsbewegung bewegt, werden positive Winkelhistogramme erstellt und umgekehrt für die Abwärtsrichtung. Dieser Indikator unterstützt mehrere Preistypen. Diese sind wie folgt Schließen Eröffnen Hoch Tief Median Typisch Gewichtet In Kombination mit anderen Indikato
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Utilitys
Das Risikomanagement-Panel ist ein einzigartiges Tool zur schnellen Berechnung Ihres Risikos und zur Platzierung von Trades auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens. Es gibt zwei Optionen für den Benutzer Kontokapital Kontostand Tools wie diese sind besonders nützlich, wenn Sie eine schnelle Entscheidung über Ihren Handel treffen müssen, aber nicht die Zeit haben, das Risiko zu berechnen. Es arbeitet mit einer magischen Zahl. Der Vorteil ist also, dass ein von diesem Panel platzierter Handel auch
FREE
Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihre Trading-Entscheidungen mit dem   Angle of Moving Average MT4 , einem innovativen Indikator, der die Steigung von gleitenden Durchschnitten quantifiziert, um klare Einblicke in die Trendrichtung und Dynamik zu liefern. Basierend auf dem Prinzip, die Winkelneigung von gleitenden Durchschnitten über eine bestimmte Anzahl von Bars zu messen, hat sich dieses Tool seit seiner Konzeptualisierung in Trading-Communities um 2010 zu einem Grundpfeiler der technischen Analyse entwickelt. W
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension