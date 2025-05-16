Gold Zombie XAUUSD h1

GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1

Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready

GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - ideal sowohl für individuelle Händler als auch für Prop-Firmenbewertungen.

Jeder Handel ist durch Stop Loss und Take Profit geschützt

GOLD Zombie handelt nie ohne volle Risikokontrolle. Jede Position enthält einen festen SL und TP.

Zwei Jahre nachgewiesene Performance von 2024 bis heute

Da sich dieser EA ausschließlich auf aktuelle Marktdaten konzentriert, spiegelt er wider, wie sich Gold heute tatsächlich bewegt - und nicht vor zehn Jahren.

Lange Backtests sind irreführend - GOLD Zombie ist für die Gegenwart konzipiert

Viele EAs sehen in veralteten Tests gut aus, versagen aber in der Praxis. GOLD Zombie gedeiht unter realen Bedingungen und in Vorwärtstests.

Stresstest unter extremen Marktszenarien

GOLD Zombie wurde auf Robustheit gegenüber Spread-Spitzen, Ausführungsverzögerungen und Nachrichten mit hoher Volatilität getestet, um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Bereit für Prop-Firm-Finanzierung

Mit eingebautem Eigenkapitalschutz, täglichen Drawdown-Limits und strenger Sitzungskontrolle erfüllt es die Anforderungen der meisten Finanzierungsherausforderungen.

Optimierter Backtesting-Modus

On-Chart-Infopanel für Echtzeit-Transparenz

Handelsmodi: Hedge, Long-only, Short-only

Benutzerdefinierte Auftragskommentare und einzigartige Magic Number-Verfolgung

Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder risikobasiertem Prozenthandel

Risikoberechnung über Saldo oder Eigenkapital

Detaillierte Kontrolle über Kapitaleinsatz und Risiko pro Handel

Eingebauter Stop Loss und Take Profit für jede Order

Optionale Trailing-Stop-Logik mit benutzerdefinierten Triggern

Ziel-Gewinn/Verlust-Einstellungen mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme-Planung

Spread-Filter für saubere Eingaben

Obergrenzen für offene Trades und Gesamtlots

Maximale Eingaben pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading

Tägliche Drawdown- und Verlustobergrenzen

Zeitbasierte Rückstellung für tägliche Statistiken

Minimale Eigenkapitaluntergrenze

Equity-basierter Drawdown und maximale Equity-Lockouts

Festlegen spezifischer Öffnungs-/Schließungszeiten für jeden Handelstag

Sonntagshandel ein-/ausschalten

Automatisches Schließen von Positionen zum Sitzungs- oder Wochenschluss

Makler: Jeder Broker mit niedrigem Spread. Empfohlen: IC Markets

Mindesteinlage: $500 (mit Hebelwirkung 1:500)

Empfohlene Einzahlung: $1000 (mit Hebelwirkung 1:500)

Hebelwirkung: Minimum 1:100 - 1:500 bevorzugt

Kontotyp: Muss Absicherung unterstützen

VPS: Erforderlich. Ein Virtual Private Server ist zwingend erforderlich, um den EA 24/7 ohne Unterbrechung laufen zu lassen

