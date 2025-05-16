Gold Zombie XAUUSD h1
- Experten
- Raphael Schwietering
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 22 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready
GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - ideal sowohl für individuelle Händler als auch für Prop-Firmenbewertungen.Warum GOLD Zombie Ergebnisse liefert
-
Jeder Handel ist durch Stop Loss und Take Profit geschützt
GOLD Zombie handelt nie ohne volle Risikokontrolle. Jede Position enthält einen festen SL und TP.
-
Zwei Jahre nachgewiesene Performance von 2024 bis heute
Da sich dieser EA ausschließlich auf aktuelle Marktdaten konzentriert, spiegelt er wider, wie sich Gold heute tatsächlich bewegt - und nicht vor zehn Jahren.
-
Lange Backtests sind irreführend - GOLD Zombie ist für die Gegenwart konzipiert
Viele EAs sehen in veralteten Tests gut aus, versagen aber in der Praxis. GOLD Zombie gedeiht unter realen Bedingungen und in Vorwärtstests.
-
Stresstest unter extremen Marktszenarien
GOLD Zombie wurde auf Robustheit gegenüber Spread-Spitzen, Ausführungsverzögerungen und Nachrichten mit hoher Volatilität getestet, um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
-
Bereit für Prop-Firm-Finanzierung
Mit eingebautem Eigenkapitalschutz, täglichen Drawdown-Limits und strenger Sitzungskontrolle erfüllt es die Anforderungen der meisten Finanzierungsherausforderungen.
-
Optimierter Backtesting-Modus
-
On-Chart-Infopanel für Echtzeit-Transparenz
-
Handelsmodi: Hedge, Long-only, Short-only
-
Benutzerdefinierte Auftragskommentare und einzigartige Magic Number-Verfolgung
-
Wählen Sie zwischen fester Losgröße oder risikobasiertem Prozenthandel
-
Risikoberechnung über Saldo oder Eigenkapital
-
Detaillierte Kontrolle über Kapitaleinsatz und Risiko pro Handel
-
Eingebauter Stop Loss und Take Profit für jede Order
-
Optionale Trailing-Stop-Logik mit benutzerdefinierten Triggern
-
Ziel-Gewinn/Verlust-Einstellungen mit zeitgesteuerter Wiederaufnahme-Planung
-
Spread-Filter für saubere Eingaben
-
Obergrenzen für offene Trades und Gesamtlots
-
Maximale Eingaben pro Bar zur Vermeidung von Over-Trading
-
Tägliche Drawdown- und Verlustobergrenzen
-
Zeitbasierte Rückstellung für tägliche Statistiken
-
Minimale Eigenkapitaluntergrenze
-
Equity-basierter Drawdown und maximale Equity-Lockouts
-
Festlegen spezifischer Öffnungs-/Schließungszeiten für jeden Handelstag
-
Sonntagshandel ein-/ausschalten
-
Automatisches Schließen von Positionen zum Sitzungs- oder Wochenschluss
-
Makler: Jeder Broker mit niedrigem Spread. Empfohlen: IC Markets
-
Mindesteinlage: $500 (mit Hebelwirkung 1:500)
-
Empfohlene Einzahlung: $1000 (mit Hebelwirkung 1:500)
-
Hebelwirkung: Minimum 1:100 - 1:500 bevorzugt
-
Kontotyp: Muss Absicherung unterstützen
-
VPS: Erforderlich. Ein Virtual Private Server ist zwingend erforderlich, um den EA 24/7 ohne Unterbrechung laufen zu lassen
Scam Bot i test it finally over a month every day minus the Ea only work on backtest