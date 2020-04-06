BD Bands Precision

BD Bands Precision – Ihr Ultimativer Leitfaden für Erfolgreichen Automatisierten Goldhandel!

Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Tradings mit BD Bands Precision. Dieser Expert Advisor wurde exklusiv für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt und basiert auf den Bollinger-Bändern und dem Donchian-Kanal, um präzise und zuverlässige Handelssignale zu liefern.

Der EA verwendet eine kombinierte Strategie aus:

  • Bollinger-Bänder, um überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen

  • Donchian-Kanal, um Trends zu bestätigen

  • ATR (Average True Range) für dynamisches Risikomanagement

Kaufsignale:

  • Eröffnungskurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes

  • Schlusskurs oberhalb des unteren Bollinger-Bandes

  • Aufwärtstrendbestätigung durch den Donchian-Kanal

Verkaufssignale:

  • Eröffnungskurs oberhalb des oberen Bollinger-Bandes

  • Schlusskurs unterhalb des oberen Bollinger-Bandes

  • Abwärtstrendbestätigung durch den Donchian-Kanal

Trades werden geschlossen durch Stop Loss, Take Profit oder wenn der Donchian-Kanal gebrochen wird.

Der Code enthält außerdem eine Funktion zur Berechnung des Bestimmtheitsmaßes (R-Quadrat) für die Performance-Analyse.

Hauptmerkmale:

  • Sehr benutzerfreundlich: Einfach auf das Chart anwenden und direkt traden. Standardmäßig vollständig für XAUUSD optimiert, aber auch für andere Symbole testbar.

  • Kein Grid / Kein Martingale / Kein aggressives Risikomanagement

  • Sehr gute Ergebnisse mit vollständigen historischen Daten für XAUUSD

  • Ideal für private Trader und Prop Trading Firmen

Konfigurierbare Parameter:

Parameter Standardwert Beschreibung
Magic Number 123456 Eindeutige Kennung der Orders des EAs
Lot Size 0.4 Lotgröße pro Trade
Strategy Timeframe 5 Minuten Zeitrahmen für Analyse und Ausführung
Slippage (Punkte) 30 Maximal erlaubter Slippage in Punkten
Bollinger Bands Period 100 Periode für die Berechnung der Bollinger-Bänder
Bollinger Bands Deviation 1.9 Standardabweichung der Bollinger-Bänder
Donchian Channel Period 100 Periode für die Berechnung des Donchian-Kanals
Trend Check Period 100 Periode zur Trendüberprüfung (Hochs und Tiefs)
ATR Period 55 ATR-Periode für das Risikomanagement
Stop Loss (ATR Multiplikator) 0.9 ATR-Multiplikator zur Berechnung des Stop Loss
Take Profit (ATR Multiplikator) 2.0 ATR-Multiplikator zur Berechnung des Take Profit

Technische Spezifikationen:

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Programmiersprache: MQL5

  • Ordertyp: Market Orders

  • Risikomanagement: ATR-basiert

  • Maximale Positionen: 1 pro Symbol

  • Empfohlene Symbole: Hauptwährungspaare (XAUUSD, AUDUSD)

  • Zeiteinheiten: M5, M30

Spezielle Funktionen:

  • Automatische Berechnung des Bestimmtheitsmaßes (R²) zur Performanceanalyse

  • Konfigurierbarer Slippage-Schutz

  • Automatische Validierung von Stop Loss und Take Profit

  • Überprüfung der verfügbaren Margin vor dem Öffnen von Trades

  • Detailliertes Log-System zur Überwachung der Performance

Backtesting-Ergebnisse:

  • Testzeitraum: Januar 2025 – Juni 2025

  • Symbol: XAUUSD M5

  • Startkapital: $150

  • Endkapital: $1.500

  • Nettogewinn: 1000%

  • Maximaler Drawdown: 22%

  • Profit Faktor: 1.79

  • Anzahl der Trades: 50

  • Trefferquote: 21%

Anforderungen und Empfehlungen:

  • Mindestkapital: $150

  • Empfohlenes Kapital: $1.500

  • Maximaler Spread: 3 Pips

  • Broker: Empfohlen ECN/STP

  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

  • Erste Konfiguration: Vor Live-Einsatz auf Demokonto testen

Installationsanleitung:

  1. Laden Sie die Datei über den MetaTrader 5 Market herunter

  2. Aktivieren Sie Algorithmisches Trading im Terminal

  3. Passen Sie die Parameter an Ihre Strategie an

  4. Starten Sie mit kleiner Lotgröße für erste Tests

  5. Beobachten Sie die ersten Trades aufmerksam

Support und Updates:

  • Technischer Support über den MQL5-Chat

  • Kostenlose Updates zur Fehlerbehebung

Über den Entwickler:

Entwickler mit über 10 Jahren Erfahrung im automatisierten Trading, spezialisiert auf Trendfolge-Strategien und Risikomanagement. Autor einiger der bestbewerteten Expert Advisors und Indikatoren im MQL5-Market, für Anfänger bis hin zu professionellen Tradern.


