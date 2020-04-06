BD Bands Precision
- Experten
- Danton Dos Santos Sardinha Junior
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
BD Bands Precision – Ihr Ultimativer Leitfaden für Erfolgreichen Automatisierten Goldhandel!
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Tradings mit BD Bands Precision. Dieser Expert Advisor wurde exklusiv für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt und basiert auf den Bollinger-Bändern und dem Donchian-Kanal, um präzise und zuverlässige Handelssignale zu liefern.
Der EA verwendet eine kombinierte Strategie aus:
Bollinger-Bänder, um überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen
Donchian-Kanal, um Trends zu bestätigen
ATR (Average True Range) für dynamisches Risikomanagement
Kaufsignale:
Eröffnungskurs unterhalb des unteren Bollinger-Bandes
Schlusskurs oberhalb des unteren Bollinger-Bandes
Aufwärtstrendbestätigung durch den Donchian-Kanal
Verkaufssignale:
Eröffnungskurs oberhalb des oberen Bollinger-Bandes
Schlusskurs unterhalb des oberen Bollinger-Bandes
Abwärtstrendbestätigung durch den Donchian-Kanal
Trades werden geschlossen durch Stop Loss, Take Profit oder wenn der Donchian-Kanal gebrochen wird.
Der Code enthält außerdem eine Funktion zur Berechnung des Bestimmtheitsmaßes (R-Quadrat) für die Performance-Analyse.
Hauptmerkmale:
Sehr benutzerfreundlich: Einfach auf das Chart anwenden und direkt traden. Standardmäßig vollständig für XAUUSD optimiert, aber auch für andere Symbole testbar.
Kein Grid / Kein Martingale / Kein aggressives Risikomanagement
Sehr gute Ergebnisse mit vollständigen historischen Daten für XAUUSD
Ideal für private Trader und Prop Trading Firmen
Konfigurierbare Parameter:
|Parameter
|Standardwert
|Beschreibung
|Magic Number
|123456
|Eindeutige Kennung der Orders des EAs
|Lot Size
|0.4
|Lotgröße pro Trade
|Strategy Timeframe
|5 Minuten
|Zeitrahmen für Analyse und Ausführung
|Slippage (Punkte)
|30
|Maximal erlaubter Slippage in Punkten
|Bollinger Bands Period
|100
|Periode für die Berechnung der Bollinger-Bänder
|Bollinger Bands Deviation
|1.9
|Standardabweichung der Bollinger-Bänder
|Donchian Channel Period
|100
|Periode für die Berechnung des Donchian-Kanals
|Trend Check Period
|100
|Periode zur Trendüberprüfung (Hochs und Tiefs)
|ATR Period
|55
|ATR-Periode für das Risikomanagement
|Stop Loss (ATR Multiplikator)
|0.9
|ATR-Multiplikator zur Berechnung des Stop Loss
|Take Profit (ATR Multiplikator)
|2.0
|ATR-Multiplikator zur Berechnung des Take Profit
Technische Spezifikationen:
Plattform: MetaTrader 5
Programmiersprache: MQL5
Ordertyp: Market Orders
Risikomanagement: ATR-basiert
Maximale Positionen: 1 pro Symbol
Empfohlene Symbole: Hauptwährungspaare (XAUUSD, AUDUSD)
Zeiteinheiten: M5, M30
Spezielle Funktionen:
Automatische Berechnung des Bestimmtheitsmaßes (R²) zur Performanceanalyse
Konfigurierbarer Slippage-Schutz
Automatische Validierung von Stop Loss und Take Profit
Überprüfung der verfügbaren Margin vor dem Öffnen von Trades
Detailliertes Log-System zur Überwachung der Performance
Backtesting-Ergebnisse:
Testzeitraum: Januar 2025 – Juni 2025
Symbol: XAUUSD M5
Startkapital: $150
Endkapital: $1.500
Nettogewinn: 1000%
Maximaler Drawdown: 22%
Profit Faktor: 1.79
Anzahl der Trades: 50
Trefferquote: 21%
Anforderungen und Empfehlungen:
Mindestkapital: $150
Empfohlenes Kapital: $1.500
Maximaler Spread: 3 Pips
Broker: Empfohlen ECN/STP
VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb
Erste Konfiguration: Vor Live-Einsatz auf Demokonto testen
Installationsanleitung:
Laden Sie die Datei über den MetaTrader 5 Market herunter
Aktivieren Sie Algorithmisches Trading im Terminal
Passen Sie die Parameter an Ihre Strategie an
Starten Sie mit kleiner Lotgröße für erste Tests
Beobachten Sie die ersten Trades aufmerksam
Support und Updates:
Technischer Support über den MQL5-Chat
-
Kostenlose Updates zur Fehlerbehebung
Über den Entwickler:
Entwickler mit über 10 Jahren Erfahrung im automatisierten Trading, spezialisiert auf Trendfolge-Strategien und Risikomanagement. Autor einiger der bestbewerteten Expert Advisors und Indikatoren im MQL5-Market, für Anfänger bis hin zu professionellen Tradern.