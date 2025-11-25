Nexus Scalper Live Signal: Signal ( 2.5% Kontostand Risiko) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal:Nexus Community Public Chat

Dieser EA ist Teil desNexus Portfolios - eine Kombination derbesten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Vermögensverwaltung erstellt habe.





Nexus Scalper ist ein einzigartiger EA in dem Sinne, dass es ein Scalper ist, aber nicht empfindlich auf Preis-Feeds oder Ausführung wie viele andere Scalping EA. Ich habe seit vielen Jahren versucht, einen zuverlässigen Scalping EA zu entwickeln, aber es ist sehr schwierig, diese technischen Probleme zu überwinden. Dies ist der erste EA, der meine Kriterien für einen guten, robusten EA erfüllt und gleichzeitig ein Scalper ist. Es ist sehr aktiv, aber immer noch einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Markt und es ist nicht empfindlich auf Korrosion durch den Handel Gebühren.

Der Algorithmus nutzt ein proprietäres KI-Modell, das auf der Stimmung von Einzelhändlern und 9 verschiedenen Indikatoren basiert, um relevante Marktzyklen von Aufwärts- und Abwärtstrends zu identifizieren und vorherzusagen, einschließlich MACD, geglätteter gleitender Durchschnitt, RSI, TDI, ADX und einige andere weniger gängige Indikatoren, um den besten Einstieg während eines Trends zu finden.

Stimmungsdaten von Einzelhändlern werden seit vielen Jahren gesammelt und in die KI-Engine eingespeist, um die Muster von Einzelhändlern zu lernen und konsequent gegen sie zu handeln.

Gehandelte Vermögenswerte: XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD

Weitere Vermögenswerte können in zukünftigen Updates zur weiteren Diversifizierung hinzugefügt werden.

Langfristiger Backtest aus 2018 mit hoher Stabilität. Kein Martingale oder Grid.

Warum meine EAs wählen?

Exzellenter langzeitstabiler Backtest, kein Martingal oder Manipulation

Diversifizierung, Diversifizierung und noch mehr Diversifizierung!

Fortgeschrittener mathematischer Algorithmus, der auf realen statistischen Daten basiert, um Ein- und Ausstiege genau zu bestimmen

Dynamisches Handelsmanagement - automatische Anpassung an Volatilität und Trends

Reale Trades entsprechen in der Ausführung dem Backtest (90% der EAs scheitern daran!)

Bewährter langfristiger realer Handel!

Die Live-Performance ist ähnlich wie beim Backtest

Alle Einstellungen sind vorkalibriert, der Kunde muss nur noch sein Risikoniveau wählen - alles andere ist vollautomatisch

Höhere Rendite und weniger Risiko als andere Martingale/Grid/erhöhte Losgröße nach Verlust EAs

Backtest & Setup-Anleitung ( siehe Setup-Bilder unten):

Um den EA korrekt zu testen und auszuführen, benötigen Sie den BankOrderFlow_update Indikator. Senden Sie mir eine PM, um den Indikator zu erhalten und legen Sie ihn in den Ordner MQL5\Indicators.

Stellen Sie sicher, dass die unterstützten Handelspaare ( XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD ) in Market Watch sind.

) in Market Watch sind. Hängen Sie den EA an einen GBPJPY M5 Chart an und testen Sie ihn.

Setzen Sie ENABLE TRADING auf TRUE

Wählen Sie Ihr Risiko( Live-Signalhandel mit 2,5% Kontoguthabenrisiko)

mit 2,5% Kontoguthabenrisiko) Am besten verwenden Sie die IC Markets-Plattform für den Test ab 2018. Sie werden das gleiche Backtest-Ergebnis wie ich erhalten.

Features:

Kein Martingale, Grid oder Halten auf Verluste bis unendlich. Dieser Algorithmus wird für private Fonds und Kunden mit strengen Risikomanagement-Richtlinien verwendet.

Unterstützte Paare: XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD

Sicher und langzeitstabil

Verluste können und werden wie bei jeder anderen normalen Handelsstrategie auftreten. Es wird Perioden von Drawdowns geben, aber das ist ein Kompromiss für langfristige Kapitalsicherheit.

Erfordert ein Absicherungskonto

Kann bei allen Brokern mit guten Spreads/Ausführung funktionieren