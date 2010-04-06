RF Price Action Breakout EA
- Experten
- Rama Febrianto
- Version: 2.13
- Aktivierungen: 5
RF Preis-Aktions-Ausbruch EA
RF Price Action Breakout EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Grundlage von Preisaktionen und Ausbrüchen aus wichtigen Marktniveaus handelt und sich dabei auf Risikokontrolle und Konsistenz konzentriert.
Dieser Expert Advisor verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertbildungstechniken. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn vordefinierte Marktbedingungen erfüllt sind, um Overtrading und unnötiges Risiko zu vermeiden.
Handelskonzept
- Identifizierung von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
- Marktstruktur- und Momentum-Analyse
- Ausführung auf der Grundlage gültiger Ausbruchsbedingungen
- Inaktivität bei unklaren oder ungünstigen Marktbedingungen
Risiko-Management
- Jeder Handel verwendet Stop Loss und Take Profit
- Kontrollierter Drawdown-Ansatz
- Keine übermäßigen gleichzeitigen Positionen
Diese Risikomanagement-Struktur ist darauf ausgelegt, die Stabilität des Kontos mittel- bis langfristig zu erhalten.
Wichtigste Merkmale
- Preisaktionsbasierte Strategie
- Keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung
- Fokus auf Kapitalschutz und kontrolliertes Risiko
- Geeignet für Händler, die Wert auf disziplinierte Ausführung legen
- Sowohl für normale als auch für volatile Marktbedingungen geeignet
Leistung und Transparenz
Die Leistung des EA wird durch einen öffentlich zugänglichen Tracking-Service eines Drittanbieters (Myfxbook) überwacht.
Die mit diesem Produkt bereitgestellten Screenshots umfassen:
- Live-Performance-Diagramm, aktualisiert am 16. Januar 2026
- Kontostatus mit verifizierter Erfolgsbilanz und Handelsprivilegien (16. Januar 2026)
- Backtest-Ergebnisdiagramm ab dem 1. Januar 2025
Link zur Live-Überwachung (Myfxbook):
Wichtige Hinweise
- Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
- Die Marktbedingungen können sich jederzeit ändern
- Es wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen
- Wenden Sie immer ein angemessenes Geldmanagement an, das auf Ihrer eigenen Risikotoleranz basiert.