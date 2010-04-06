RF Preis-Aktions-Ausbruch EA

RF Price Action Breakout EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das auf der Grundlage von Preisaktionen und Ausbrüchen aus wichtigen Marktniveaus handelt und sich dabei auf Risikokontrolle und Konsistenz konzentriert.

Dieser Expert Advisor verwendet keine Martingale-, Grid- oder Mittelwertbildungstechniken. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn vordefinierte Marktbedingungen erfüllt sind, um Overtrading und unnötiges Risiko zu vermeiden.

Handelskonzept

Identifizierung von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Marktstruktur- und Momentum-Analyse

Ausführung auf der Grundlage gültiger Ausbruchsbedingungen

Inaktivität bei unklaren oder ungünstigen Marktbedingungen

Risiko-Management

Jeder Handel verwendet Stop Loss und Take Profit

und Kontrollierter Drawdown-Ansatz

Keine übermäßigen gleichzeitigen Positionen

Diese Risikomanagement-Struktur ist darauf ausgelegt, die Stabilität des Kontos mittel- bis langfristig zu erhalten.

Wichtigste Merkmale

Preisaktionsbasierte Strategie

Keine Martingale, kein Raster, keine Mittelwertbildung

Fokus auf Kapitalschutz und kontrolliertes Risiko

Geeignet für Händler, die Wert auf disziplinierte Ausführung legen

Sowohl für normale als auch für volatile Marktbedingungen geeignet

Leistung und Transparenz

Die Leistung des EA wird durch einen öffentlich zugänglichen Tracking-Service eines Drittanbieters (Myfxbook) überwacht.

Die mit diesem Produkt bereitgestellten Screenshots umfassen:

Live-Performance-Diagramm, aktualisiert am 16. Januar 2026

Kontostatus mit verifizierter Erfolgsbilanz und Handelsprivilegien (16. Januar 2026)

(16. Januar 2026) Backtest-Ergebnisdiagramm ab dem 1. Januar 2025

Link zur Live-Überwachung (Myfxbook):



Wichtige Hinweise