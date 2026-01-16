Phoenix Hedge Pro

Phoenix Hedge Pro EA - Professionelles Hedge-Handelssystem

Erweiterte automatisierte Handelslösung mit intelligentem Risikomanagement für MetaTrader 5

Übersicht

Phoenix Hedge Pro EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das Hedge-Mechanismen mit progressivem Lot-Management kombiniert. Entwickelt für eine konsistente Performance über die wichtigsten Währungspaare hinweg mit umfassenden integrierten Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Handelskapitals.

Hauptmerkmale

Intelligentes Hedge-System

Verwaltet automatisch Positionsumkehrungen mit berechneter Lot-Progression. Wenn sich ein Handel ungünstig entwickelt, schließt das System die ursprüngliche Position und eröffnet einen gegenläufigen Handel mit erhöhter Lotgröße. Bei erfolgreichen Geschäften wird das System auf die Basis-Losgröße zurückgesetzt.

Erweiterte Risikoabsicherung

Überwachung des Drawdowns in Echtzeit mit automatischer Positionsschließung bei Überschreitung von Risikoschwellen. Konfigurierbare tägliche Gewinn- und Verlustlimits bieten zusätzlichen Kapitalschutz. Die Begrenzung der maximalen Martingalschritte verhindert ein unbegrenztes Positionswachstum.

Multi-Indikator-Strategie

Kombiniert RSI, gleitende Durchschnitte, MACD und ATR zur Identifizierung von Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit. Enthält Trendstärkefilter, um extreme Marktbedingungen zu vermeiden. Spread- und Volatilitätsfilter sorgen für optimales Einstiegs-Timing.

Professionelles Dashboard

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche zeigt Echtzeit-Kontometriken, Gewinnratenstatistiken, den aktuellen Martingal-Status, aktive Positionen und ausstehende Aufträge an. Visuelle Chartmarker zeigen Einstiegskurse, Take-Profit-Levels und Hedge-Order-Platzierungen an.

Flexible Konfiguration

Vollständig anpassbare Parameter, einschließlich anfänglicher Losgröße und Multiplikator, Take-Profit- und Hedge-Abstände, maximale Schritte und Drawdown-Limits, Handelszeitbeschränkungen und Indikatoreinstellungen.

Wie es funktioniert

Der EA analysiert die Marktbedingungen anhand mehrerer technischer Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Jede Position enthält automatische Take-Profit-Ziele und vorberechnete Hedge-Orders. Wenn der Kurs die Gewinnmitnahme erreicht, wird der Handel mit Gewinn geschlossen und die Losgröße wird zurückgesetzt. Wenn sich der Preis umkehrt und den Hedge-Auftrag auslöst, wird die ursprüngliche Position geschlossen und ein neuer, entgegengesetzter Handel mit erhöhter Losgröße eröffnet.

Bewährte Leistung

Erfolgreiche Backtests mit sechs wichtigen Währungspaaren: GBPUSD, EURUSD, AUDCAD, und EURGBP. Die Tests wurden unter den Bedingungen des Exness-Brokers mit einem Hebel von 1:500 und einem Startkapital von $100 Standard oder einem 10.000-Cent-Konto durchgeführt und haben konsistente Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen gezeigt.

Sicherheitsmerkmale

  • Prozentualer Drawdown-Schutz mit automatischer Schließung
  • Begrenzung der maximalen Martingalschritte
  • Tägliche Gewinn- und Verlustbegrenzung
  • Filterung hoher Spreads
  • Volatilitätsbasierte Einstiegskontrolle
  • MA200-Abstandsfilter für Trendstärke
  • Konfigurierbare Handelszeiten

Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 Exness Cent-Konto
  • Hebelwirkung: 1:500 oder höher empfohlen
  • Mindestkapital: $10.000 standard, oder $10.000 Cent ($100) oder höher
  • Beste Leistung: Wichtige Forex-Paare mit stabilen Bedingungen
  • Empfohlen: VPS-Hosting für 24/7-Betrieb

Wichtiger Hinweis

⚠️ Dieser EA verwendet progressive Lot-Sizing-Strategien, die inhärente Risiken bergen. Gründliche Demotests sind vor dem Live-Einsatz unerlässlich. Konfigurieren Sie die Parameter entsprechend Ihrer Risikotoleranz und Kontogröße. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.


