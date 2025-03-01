AFX Global Expert

Automatisiertes Handelssystem - Öffnen bei jedem Bar mit Recovery Mode

Diese Handelssoftware ist so konzipiert, dass sie bei jedem neuen Barren automatisch arbeitet und die Preisentwicklung analysiert, um zu entscheiden, ob eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnet werden soll. Sie ist in hohem Maße konfigurierbar und kann sich an verschiedene Kapitalmanagementstrategien anpassen, einschließlich Martingale und Dollar-Cost Averaging (DCA).

Betriebsmodus

  • Eröffnet Trades bei jedem neuen Balken.

  • Analysiert die Preisentwicklung, um strategische Entscheidungen zu treffen.

  • Kann für den Handel mit beliebigen Vermögenswerten und Zeitrahmen konfiguriert werden.

Erholungsmodus (optional)

  • Wenn der Wiederherstellungsmodus aktiviert ist, führt das System einen intelligenten Wiederherstellungsprozess durch, um die Verluste bei negativen Geschäften zu minimieren.

  • Implementiert eine optimierte Strategie zur Wiederherstellung von Verlustgeschäften mit geringem Risiko.

Hauptmerkmale

  • 100% automatisiert und anpassbar.

  • Unterstützt mehrere Paare und Märkte.

  • Optimiert für effizientes Risikomanagement.

  • Ideal für Trader, die eine anpassungsfähige und effektive Strategie suchen. Jetzt verfügbar, um Ihre Handelsleistung zu verbessern.

Erläuterung der einzelnen VariablenKaufkonfiguration

  • Kaufen: Zeigt an, dass der Kaufbereich aktiviert ist (Kaufzone).

  • VerwendenKaufen: Ermöglicht Kaufaufträge.

  • AddMBuyNewTrade: Ermöglicht zusätzliche Kaufaufträge auf Basis der Preisanalyse.

  • AddBuyMartingaleTrade: Aktiviert die Martingale-Strategie für Käufe und erhöht die Losgröße im Falle eines Verlustes.

  • LotsB: Anfängliche Losgröße für Käufe.

  • Max_Trades_Buy: Maximale Anzahl von erlaubten Kaufgeschäften.

  • MagischeZahl_Kauf: Eindeutige Kennung für Buy-Trades.

Sell-Konfiguration

  • Sell: Zeigt an, dass der Verkaufsbereich aktiviert ist (Sell Zone).

  • UseSell: Ermöglicht Verkaufsaufträge.

  • AddSellNewTrade: Ermöglicht zusätzliche Verkaufsaufträge auf Basis der Preisanalyse.

  • AddSellMartingaleTrade: Aktiviert die Martingale-Strategie für Verkäufe.

  • LotsS: Anfängliche Losgröße für Verkäufe.

  • Max_Trades_Sell: Maximale Anzahl der erlaubten Verkaufstransaktionen.

  • MagicNumber_Sell: Eindeutiger Bezeichner für Verkaufstrades.

Gewinnmanagement & Trailing Stop

  • Gewinnmitnahme: Take-Profit-Level für die erste Order.

  • TakeProfitM: Take-Profit-Level für alle offenen Orders, Ausstieg zum durchschnittlichen Eröffnungskurs.

Handelskontrolle & Martingale-Einstellungen

  • PipStepBuy: Abstand in Pips zwischen jedem neuen Kauf bei Verwendung der Martingale-Strategie.

  • PipStepSell: Abstand in Pips zwischen jedem neuen Verkauf, wenn die Martingale-Strategie verwendet wird.

  • LotExponent: Multiplikationsfaktor für die Losgröße bei der Martingale-Strategie.

Andere Einstellungen

  • GewinnPrüfung aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, prüft das System vor dem Eröffnen neuer Trades auf Gewinne.

  • AllePaareAuswerten: Wenn aktiviert, wird der EA alle Trades über verschiedene Paare hinweg bewerten, bevor er neue Positionen eröffnet.

  • TäglicherGewinn: Definiert ein tägliches Gewinnziel vor dem Stoppen von Trades.

  • BeschränkeMartingaleAufEinenTag: Begrenzt die Martingale-Strategie auf einen Handel pro Tag (false = deaktiviert).


    Auswahl:
    jnorum
    777
    jnorum 2025.05.01 16:01 
     

    Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

    Jan Isaac Rodriguez Castro
    1543
    Antwort vom Entwickler Jan Isaac Rodriguez Castro 2025.05.02 15:48
    Thanks
    Antwort auf eine Rezension