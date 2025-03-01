AFX Global Expert

Automatisiertes Handelssystem - Öffnen bei jedem Bar mit Recovery Mode

Diese Handelssoftware ist so konzipiert, dass sie bei jedem neuen Barren automatisch arbeitet und die Preisentwicklung analysiert, um zu entscheiden, ob eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnet werden soll. Sie ist in hohem Maße konfigurierbar und kann sich an verschiedene Kapitalmanagementstrategien anpassen, einschließlich Martingale und Dollar-Cost Averaging (DCA).

Eröffnet Trades bei jedem neuen Balken.

Analysiert die Preisentwicklung, um strategische Entscheidungen zu treffen.

Kann für den Handel mit beliebigen Vermögenswerten und Zeitrahmen konfiguriert werden.

Wenn der Wiederherstellungsmodus aktiviert ist, führt das System einen intelligenten Wiederherstellungsprozess durch, um die Verluste bei negativen Geschäften zu minimieren.

Implementiert eine optimierte Strategie zur Wiederherstellung von Verlustgeschäften mit geringem Risiko.

100% automatisiert und anpassbar.

Unterstützt mehrere Paare und Märkte.

Optimiert für effizientes Risikomanagement.

Ideal für Trader, die eine anpassungsfähige und effektive Strategie suchen. Jetzt verfügbar, um Ihre Handelsleistung zu verbessern.

Kaufen: Zeigt an, dass der Kaufbereich aktiviert ist (Kaufzone).

VerwendenKaufen: Ermöglicht Kaufaufträge.

AddMBuyNewTrade: Ermöglicht zusätzliche Kaufaufträge auf Basis der Preisanalyse.

AddBuyMartingaleTrade: Aktiviert die Martingale-Strategie für Käufe und erhöht die Losgröße im Falle eines Verlustes.

LotsB: Anfängliche Losgröße für Käufe.

Max_Trades_Buy: Maximale Anzahl von erlaubten Kaufgeschäften.

MagischeZahl_Kauf: Eindeutige Kennung für Buy-Trades.

Sell: Zeigt an, dass der Verkaufsbereich aktiviert ist (Sell Zone).

UseSell: Ermöglicht Verkaufsaufträge.

AddSellNewTrade: Ermöglicht zusätzliche Verkaufsaufträge auf Basis der Preisanalyse.

AddSellMartingaleTrade: Aktiviert die Martingale-Strategie für Verkäufe.

LotsS: Anfängliche Losgröße für Verkäufe.

Max_Trades_Sell: Maximale Anzahl der erlaubten Verkaufstransaktionen.

MagicNumber_Sell: Eindeutiger Bezeichner für Verkaufstrades.

Gewinnmitnahme: Take-Profit-Level für die erste Order.

TakeProfitM: Take-Profit-Level für alle offenen Orders, Ausstieg zum durchschnittlichen Eröffnungskurs.

PipStepBuy: Abstand in Pips zwischen jedem neuen Kauf bei Verwendung der Martingale-Strategie.

PipStepSell: Abstand in Pips zwischen jedem neuen Verkauf, wenn die Martingale-Strategie verwendet wird.

LotExponent: Multiplikationsfaktor für die Losgröße bei der Martingale-Strategie.

GewinnPrüfung aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, prüft das System vor dem Eröffnen neuer Trades auf Gewinne.

AllePaareAuswerten: Wenn aktiviert, wird der EA alle Trades über verschiedene Paare hinweg bewerten, bevor er neue Positionen eröffnet.

TäglicherGewinn: Definiert ein tägliches Gewinnziel vor dem Stoppen von Trades.

BeschränkeMartingaleAufEinenTag: Begrenzt die Martingale-Strategie auf einen Handel pro Tag (false = deaktiviert).

BetriebsmodusErholungsmodus (optional)HauptmerkmaleErläuterung der einzelnen VariablenKaufkonfigurationSell-KonfigurationGewinnmanagement & Trailing StopHandelskontrolle & Martingale-EinstellungenAndere Einstellungen



