AFX Global Expert
- Experten
- Jan Isaac Rodriguez Castro
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 17 April 2025
- Aktivierungen: 5
Automatisiertes Handelssystem - Öffnen bei jedem Bar mit Recovery Mode
Diese Handelssoftware ist so konzipiert, dass sie bei jedem neuen Barren automatisch arbeitet und die Preisentwicklung analysiert, um zu entscheiden, ob eine Kauf- oder Verkaufsposition eröffnet werden soll. Sie ist in hohem Maße konfigurierbar und kann sich an verschiedene Kapitalmanagementstrategien anpassen, einschließlich Martingale und Dollar-Cost Averaging (DCA).Betriebsmodus
-
Eröffnet Trades bei jedem neuen Balken.
-
Analysiert die Preisentwicklung, um strategische Entscheidungen zu treffen.
-
Kann für den Handel mit beliebigen Vermögenswerten und Zeitrahmen konfiguriert werden.
-
Wenn der Wiederherstellungsmodus aktiviert ist, führt das System einen intelligenten Wiederherstellungsprozess durch, um die Verluste bei negativen Geschäften zu minimieren.
-
Implementiert eine optimierte Strategie zur Wiederherstellung von Verlustgeschäften mit geringem Risiko.
-
100% automatisiert und anpassbar.
-
Unterstützt mehrere Paare und Märkte.
-
Optimiert für effizientes Risikomanagement.
-
Ideal für Trader, die eine anpassungsfähige und effektive Strategie suchen. Jetzt verfügbar, um Ihre Handelsleistung zu verbessern.
-
Kaufen: Zeigt an, dass der Kaufbereich aktiviert ist (Kaufzone).
-
VerwendenKaufen: Ermöglicht Kaufaufträge.
-
AddMBuyNewTrade: Ermöglicht zusätzliche Kaufaufträge auf Basis der Preisanalyse.
-
AddBuyMartingaleTrade: Aktiviert die Martingale-Strategie für Käufe und erhöht die Losgröße im Falle eines Verlustes.
-
LotsB: Anfängliche Losgröße für Käufe.
-
Max_Trades_Buy: Maximale Anzahl von erlaubten Kaufgeschäften.
-
MagischeZahl_Kauf: Eindeutige Kennung für Buy-Trades.
-
Sell: Zeigt an, dass der Verkaufsbereich aktiviert ist (Sell Zone).
-
UseSell: Ermöglicht Verkaufsaufträge.
-
AddSellNewTrade: Ermöglicht zusätzliche Verkaufsaufträge auf Basis der Preisanalyse.
-
AddSellMartingaleTrade: Aktiviert die Martingale-Strategie für Verkäufe.
-
LotsS: Anfängliche Losgröße für Verkäufe.
-
Max_Trades_Sell: Maximale Anzahl der erlaubten Verkaufstransaktionen.
-
MagicNumber_Sell: Eindeutiger Bezeichner für Verkaufstrades.
-
Gewinnmitnahme: Take-Profit-Level für die erste Order.
-
TakeProfitM: Take-Profit-Level für alle offenen Orders, Ausstieg zum durchschnittlichen Eröffnungskurs.
-
PipStepBuy: Abstand in Pips zwischen jedem neuen Kauf bei Verwendung der Martingale-Strategie.
-
PipStepSell: Abstand in Pips zwischen jedem neuen Verkauf, wenn die Martingale-Strategie verwendet wird.
-
LotExponent: Multiplikationsfaktor für die Losgröße bei der Martingale-Strategie.
-
GewinnPrüfung aktivieren: Wenn diese Option aktiviert ist, prüft das System vor dem Eröffnen neuer Trades auf Gewinne.
-
AllePaareAuswerten: Wenn aktiviert, wird der EA alle Trades über verschiedene Paare hinweg bewerten, bevor er neue Positionen eröffnet.
-
TäglicherGewinn: Definiert ein tägliches Gewinnziel vor dem Stoppen von Trades.
-
BeschränkeMartingaleAufEinenTag: Begrenzt die Martingale-Strategie auf einen Handel pro Tag (false = deaktiviert).
