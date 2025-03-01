AFX Global Expert

Sistema Automático de Trading - Apertura en Cada Barra con Modo Recovery

Este software de trading está diseñado para operar de forma automática en cada nueva barra, analizando la acción del precio para decidir si abrir una compra o una venta. Es altamente configurable y puede adaptarse a diferentes estrategias de gestión del capital, incluyendo Martingala y Dollar-Cost Averaging (DCA).

Modo de Operación

  • Abre operaciones en cada nueva barra.
  • Analiza la acción del precio para tomar decisiones estratégicas.
  • Configurable para operar en cualquier activo y temporalidad.

Modo Recovery (Opcional)

  • Si activas el Modo Recovery, el sistema entrará en un proceso de recuperación inteligente para minimizar pérdidas en operaciones negativas.
  • Implementa una estrategia optimizada para recuperar operaciones perdedoras con bajo riesgo.

Características Clave

  • 100% automático y personalizable.
  • Soporte para múltiples pares y mercados.
  • Optimizado para una gestión eficiente del riesgo.
  • Ideal para traders que buscan una estrategia adaptable y efectiva.

Disponible ahora para mejorar tu operativa de trading.

 

Explicación de cada variable Configuración de compras

  • Buy: Indica que la sección de compras está activada (Buy Zone).
  • UseBuy: Habilita la apertura de compras.
  • AddMBuyNewTrade: Permite agregar nuevas operaciones de compra basadas en el análisis del precio.
  • AddBuyMartingaleTrade: Activa la estrategia de martingala para compras, incrementando el tamaño de la operación en caso de pérdida.
  • LotsB: Tamaño de lote inicial para compras.
  • Max_Trades_Buy: Número máximo de operaciones de compra permitidas.
  • MagicNumber_Buy: Identificador único para las operaciones de compra.

Configuración de ventas

  • Sell: Indica que la sección de ventas está activada (Sell Zone).
  • UseSell: Habilita la apertura de ventas.
  • AddSellNewTrade: Permite agregar nuevas operaciones de venta basadas en el análisis del precio.
  • AddSellMartingaleTrade: Activa la estrategia de martingala para ventas.
  • LotsS: Tamaño de lote inicial para ventas.
  • Max_Trades_Sell: Número máximo de operaciones de venta permitidas.
  • MagicNumber_Sell: Identificador único para las operaciones de venta.

Gestión de beneficios y trailing stop

  • TakeProfit: Nivel de take profit  para la primera orden.
  • TakeProfitM: Nivel de take profit  para todas las órdenes abiertas y salir por precio promedio de apertura.

Control de operaciones y martingala

  • PipStepBuy: Distancia en pips entre cada nueva compra en caso de aplicar la estrategia de martingala.
  • PipStepSell: Distancia en pips entre cada nueva venta en caso de aplicar la estrategia de martingala.
  • LotExponent: Factor de multiplicación del lote en la estrategia de martingala.

Otras configuraciones

  • EnableProfitCheck: Si está activado, el sistema verificará las ganancias antes de abrir nuevas operaciones.
  • EvaluateAllPairs: Si está activado, el EA evaluará todas las operaciones en diferentes pares para decidir la apertura de nuevas posiciones.
  • DailyProfit: Define un objetivo de beneficio diario antes de detener las operaciones.
  • LimitMartingaleToOnePerDay: Restringe la estrategia Martingala a solo una operación por día (false = desactivado)

Productos recomendados
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Asesores Expertos
GoldenTrend - un Asesor Experto de scalping de alta frecuencia de última generación diseñado para extraer beneficios de los movimientos más pequeños del mercado. Utilizando algoritmos avanzados para el análisis de la acción del precio y el volumen, abre docenas de operaciones diarias de alta precisión con un riesgo mínimo. ¿Por qué GoldenTrend? Монитор O peraciones ultra-rápidas : Captura beneficios a partir de movimientos de 5-15 pips. Ideal para cuentas ECN con spreads bajos. Estrategia A
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Magical Scalper EA
Muhammad Nouman
Asesores Expertos
Magical Scalper EA es el sistema de cuadrícula avanzada que ya funciona en cuentas reales durante años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como la mayoría de la gente hace) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando la cuadrícula. En su lugar, utiliza la mecánica real del mercado para obtener beneficios. Características: Configuración de un gráf
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto opera basándose en las líneas de tendencia, así como en el análisis del volumen. Los volúmenes se calculan utilizando barras de minutos, para determinar si fueron ascendentes o descendentes. Las líneas de tendencia se trazan basándose en los máximos y mínimos del historial de operaciones. También hay indicadores adicionales. Las señales de compra o venta dependen de todos esos factores. Esto permite al EA entrar en el mercado con más precisión y realizar más operaciones. Par
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones después de que el indicador CCI salga de las zonas de sobreventa o sobrecompra. El Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es GBPUSD y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es D1. Este Asesor Ex
FREE
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Asesores Expertos
Ichimoku 3D Este EA se basa en el indicador Ichimoku utilizando el principio de 3 pantallas Elder. En este EA 4 tipos de apertura de transacciones: 1 - esto es cuando en 3 Marcos de tiempo la misma señal de compra o venta 2-Esto es cuando en 2 Marcos de tiempo la misma señal para comprar y en 1 marco de tiempo para la venta o viceversa 3 - esto es cuando en 1 timeframe la señal para comprar y en 2 timeframe para la venta o viceversa 4-Esto es cuando en el marco de tiempo 1 señal de compra
Macd Pro I
Steve Zoeger
Asesores Expertos
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Este Robot es totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en cuentas cent. El Ea se basa en el indicador MACD y 3 más y se ha mantenido simple. ========================================= Tal vez sea mejor ir por pequeñas ganancias, configurarlo en marcos de tiempo más altos entonces usted puede utilizarlo para más pares al mismo tiempo. =========================================== => funciona
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Asesores Expertos
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) se basa en el indicador Bulls and Bears . Se puede utilizar para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Power：Condición de entrada en el mercado Power intenta medir las fuerzas alcistas y bajistas en el mercado utilizando dos medidas separadas, una para cada tipo de presión direccional. El BearsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más bajos El BullsIndex del EA intenta medir el apetito del mercado por precios más altos. También utili
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
AutoTrader GBPUSD
Victor Manuel Valderrama Zamora
5 (1)
Asesores Expertos
AutoTrader GBPUSD es un Asesor Experto totalmente automatizado. Stop Loss en cada operación Trailing Stops Buena Relación Riesgo/Recompensa El EA puede operar 24/7 sin necesidad de Filtro de Noticias VPS es opcional Plazo: M1 Depósito recomendado: 1.000 USD Apalancamiento recomendado: 1:500 Para obtener mejores resultados debe utilizar un broker con Spreads bajos Ajuste recomendado: StopLoss: 65.0 TakeProfit: 00.0 TrailingStop: 90 El EA abre operaciones de compra/venta sólo en tendencias por lo
Smart Trend and Range EA
Cong Wei Jia
Asesores Expertos
Smart Trend and Range EA – Estrategia sin Martingala ni Red, estable y segura Smart Trend and Range EA es un sistema de trading totalmente automatizado que combina de forma inteligente la lógica de seguimiento de tendencia y operativa en rango , adaptándose a diferentes condiciones del mercado. El sistema no utiliza Martingala, Grid ni métodos de promediado — cada operación es única e independiente , con control total del riesgo y resultados estables a largo plazo. El EA analiza dinámicamente la
Magic Win
Reni
4 (2)
Asesores Expertos
EA MAGIC WIN es el sistema de comercio avanzado que fue probado durante mucho tiempo en diferentes condiciones de mercado con pruebas de carga pesada. Basado en nuestro indicador personalizado que está respaldado con el concepto de reversión a la media, junto con algunos otros algoritmos, este producto se adapta a las condiciones actuales del mercado y actúa en consecuencia. Pares de divisas soportados: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD TF recomendado: M15. Setfile se puede descargar desde
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Asesores Expertos
BBMAGC BBMAGC es un sistema de trading automático con una estrategia de trabajo obtenida del famoso indicador BBMA combinado con el sistema de rejilla avanzada. Este EA utiliza sistemas de trading peligrosos como la martingala y la rejilla, así que por favor comprenda el riesgo antes de usar este EA. Marco de tiempo: H1 Símbolo: mejor resultado en EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recomendado Broker de 4/5 dígitos Depósito mínimo 1000$. Spread bajo siempre mejor Desde que usas el sistema Grid, siempre
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 349 El precio se elevará a limitar el número de usuarios de esta estrategia El Asesor Experto "Volna FX" es un representante de los robots que operan a partir de niveles. Los niveles pueden ser construidos de forma automática, o pueden ser rígidamente establecidos en los parámetros del Asesor de Expertos. VER SEÑAL REAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 La singularidad del asesor es que puede trabajar tanto con promedios y utilizando el principio
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Asesores Expertos
El EA identifica divergencias en dos pares de divisas correlacionados y opera en la dirección en la que convergen de nuevo. Marco temporal de trabajo: M30 Parámetros de entrada MagicNumber - número de identificación del EA. OrdersComment - comentario a la orden, automático si se establece un valor vacío. Lots - tamaño del lote. DepoPer001Lot - cálculo automático del lote (especifique el saldo por 0.01 lote) (si es 0, se utiliza el valor del parámetro "Lots"). TimeFrame - marco de tiempo de trab
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado para una gestión eficaz de las inversiones y las operaciones a medio plazo. A diferencia de la versión Butterfly Platinum , utiliza el sistema Martingale. Si la operación anterior se cerró con pérdidas, el siguiente lote será igual al último lote multiplicado por MultiplierLots. Cada operación está protegida por un stop loss. Sólo se puede abrir una orden de mercado a la vez. Funciona con órdenes pendientes (Stop, Límite) u órdenes de mercado en función de los p
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Asesores Expertos
VR Black Box es un moderno experto asesor automático desarrollado por un programador-trader experimentado. Una potente herramienta de trading basada en una estrategia probada de seguimiento de los movimientos tendenciales del mercado. Este robot ha pasado por un largo camino de desarrollo y perfeccionamiento, actualizándose regularmente y adaptándose a las cambiantes condiciones del mercado. Tras años de funcionamiento en cuentas de trading reales, se ha consolidado como un asistente fiable tant
MA Head and Grid
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Asesores Expertos
Para más herramientas https://www.mql5.com/en/users/mbedzimz1/seller#!category=2 Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala . Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en pequeños y grandes movimientos . Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado lejos del precio actual. Es posible filtrar l
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
Crear una estrategia de negociación utilizando el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) puede ser una herramienta poderosa para los operadores que buscan identificar tendencias y posibles puntos de entrada/salida en los mercados financieros. He aquí una sencilla estrategia de trading basada en MACD: Nombre de la estrategia: MACD Estrategia de Seguimiento de Tendencias Marco temporal: Esta estrategia puede aplicarse a varios marcos temporales, pero suele utilizarse en gráficos di
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los comerciantes compañeros y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de comerciar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. La estrategia de comercio se basa en el promedio y utiliza un poco de combinación de m
Trend BtD
Roman Meskhidze
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO Próximo precio: 249 El precio se incrementará para limitar el número de usuarios para esta estrategia La "Tendencia BtD" Asesor de Expertos es un representante de los robots de comercio ruptura niveles. Niveles construidos de forma automática. La singularidad del asesor es que funciona SIN promediar y utilizando el principio de martingala. TODAS las órdenes tienen StopLoss y TakeProfit. MUY IMPORTANTE: ¡Cargue siempre archivos SET para cada par! ¡Ajuste el tamaño del lo
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Asesores Expertos
Bar Boss   El   Asesor Experto utiliza el indicador FletBoxPush para analizar el mercado y determinar las señales comerciales. El indicador está integrado en el Asesor Experto y no se requiere su instalación adicional en el gráfico. El comercio tiene lugar en la ruptura de los niveles definidos como los límites del piso. Se utiliza la limitación de pérdidas. Descripción de la configuración del asesor TimeFrames: período del gráfico, configuración del indicador color: el color del área de precio
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Asesores Expertos
MMM Estrategia Zig Zag: El Asesor Experto utiliza su indicador incorporado Zig Zag para determinar las tendencias de los precios y calcula la señal para decidir abrir posiciones de compra o venta. Envía una orden, cierra o mueve la posición de Trailing Stop loss según funcione el indicador. Puede definir el periodo de tiempo de cada día de la semana en el que el EA no debe operar (el mal momento para operar). Normalmente es el periodo del día en el que se publican las noticias de impacto. Entra
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Asesores Expertos
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Robot de Trading para Forex, Gold EA (XAUUSD) y Crypto ℹ️ℹ️ Información principal y resultados en la versión MT5 : Compruébalo hereℹ️ℹ️ Deja de mirar gráficos. Empieza a vivir tu vida. No entraste en el trading para estar encadenado a una pantalla. Usted entró en él por la libertad: libertad de tiempo, flexibilidad y tranquilidad. DoIt Alpha Pulse AI está diseñado para operadores que desean una ejecución automatizada impulsada por modelos de IA reale
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Asesores Expertos
Este es un robot de trading totalmente automático para el par de divisas EURCHF. Pero este robot puede ser configurado para operar con otros pares de divisas. TURBO SCALPER PRO utiliza una estrategia de seguimiento de tendencia basada en el indicador MACD, SAR Parabólico y Media Móvil. El robot funciona en modo totalmente automático, en el marco temporal M1. El operador no necesita configurarlo para operar. Abra EURCHF y conecte TURBO SCALPER PRO sólo a EURCHF M1 utilizando la configuración pred
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (3)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Imagine que tiene un operador con experiencia que vigila el mercado todos los días, espera a que el precio supere un nivel importante y abre una operación al instante. Eso es exactamente lo que hace este asesor. No adivina, sino que actúa sólo cuando el mercado da una señal clara. Breakdown - y adelante, con un plan claro para el stop y el objetivo. El asesor de desglose habitual puede equivocarse. El nuestro piensa. Utiliza una red neuronal que analiza cientos de parámetros antes de cada entrad
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Asesores Expertos
Goldzilla Scalping M1 Comprobar mi cartera Comunidad MQL5 Algo Trading https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Asesor Experto Profesional de Scalping en Oro (XAUUSD) Goldzilla Scalping M1 es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con Oro (XAUUSD) utilizando una estrategia de scalping en el marco temporal M1 . Este EA está construido para capturar los movimientos de precios a corto plazo en el altamente volátil mercado del oro, manteniendo un estricto
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Greedy Red
Mihails Babuskins
4.34 (29)
Asesores Expertos
Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Señales de seguimiento real: Por favor, consulte los enlaces en mi perfil Greedy Red es un Asesor Experto está diseñado en base a Volume Profile FR . Volume Profile FR calcula el volumen en los niveles de precios (el indicador de volumen típico muestra sólo los volúmenes de las velas). Con el volumen de los niveles de precios, puede identificar áreas importantes que tienen el potencial de revertir. T
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Asesores Expertos
Heiken Ashi EA MT4 es un sistema de trading completamente automatizado que lleva las velas Heiken Ashi Clásicas o Suavizadas a otro nivel. Abre operaciones según los cambios de color de Heiken Ashi y ofrece una configuración altamente personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading. Permite seleccionar qué vela Heiken Ashi (de la 2 a la 10) debe activar la primera operación. Además, incluye una función de limitación de distancia para evitar múltiples entradas en niveles de precios
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
Otros productos de este autor
Capital Maker Pro
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Capital Maker Pro – Robot de Trading de Tendencias y Martingala con Bajo Riesgo Capital Maker Pro es un sistema de trading completamente automatizado que combina la detección inteligente de tendencias con una estructura de martingala controlada , diseñada para minimizar el riesgo y maximizar la eficiencia en la gestión del capital. El EA analiza el mercado barra a barra , identificando oportunidades de entrada tanto en compras como en ventas según la dirección de la tendencia, la fuerza del
EA Budak Ubat Pro
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Cómo Funciona Cuando el EA está activo, analiza el gráfico según el parámetro de Modo de Ejecución. Sin posiciones existentes en el gráfico: Si la tendencia es alcista, el EA entra en una operación de compra. Si es bajista, entra en una operación de venta. Establece un Stop Loss a una cierta distancia si la variable de stop loss es > 0. (0 significa sin Stop Loss). Posiciones existentes con la última en pérdida: El EA verifica si la distancia entre el precio de mercado actual y la orden cumple c
Megalodon EA MT4
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 4, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
Megalodon EA MT5
Jan Isaac Rodriguez Castro
Asesores Expertos
Presentamos Megalodon EA – Una Nueva Era de Trading Automático Inteligente Megalodon EA no es solo otro asesor experto — es un concepto revolucionario de trading algorítmico , diseñado para traders que buscan precisión, velocidad, control y resultados consistentes . Desarrollado para MetaTrader 5, Megalodon EA combina: Lógica de scalping de alta precisión Sistemas independientes para compras y ventas Gestión de riesgo dinámica con ajuste automático de lote Filtros inteligentes po
Filtro:
jnorum
777
jnorum 2025.05.01 16:01 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jan Isaac Rodriguez Castro
1543
Respuesta del desarrollador Jan Isaac Rodriguez Castro 2025.05.02 15:48
Thanks
Respuesta al comentario