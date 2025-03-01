AFX Global Expert
- Asesores Expertos
- Jan Isaac Rodriguez Castro
- Versión: 1.4
- Actualizado: 17 abril 2025
- Activaciones: 5
Sistema Automático de Trading - Apertura en Cada Barra con Modo Recovery
Este software de trading está diseñado para operar de forma automática en cada nueva barra, analizando la acción del precio para decidir si abrir una compra o una venta. Es altamente configurable y puede adaptarse a diferentes estrategias de gestión del capital, incluyendo Martingala y Dollar-Cost Averaging (DCA).
Modo de Operación
- Abre operaciones en cada nueva barra.
- Analiza la acción del precio para tomar decisiones estratégicas.
- Configurable para operar en cualquier activo y temporalidad.
Modo Recovery (Opcional)
- Si activas el Modo Recovery, el sistema entrará en un proceso de recuperación inteligente para minimizar pérdidas en operaciones negativas.
- Implementa una estrategia optimizada para recuperar operaciones perdedoras con bajo riesgo.
Características Clave
- 100% automático y personalizable.
- Soporte para múltiples pares y mercados.
- Optimizado para una gestión eficiente del riesgo.
- Ideal para traders que buscan una estrategia adaptable y efectiva.
Disponible ahora para mejorar tu operativa de trading.
Explicación de cada variable Configuración de compras
- Buy: Indica que la sección de compras está activada (Buy Zone).
- UseBuy: Habilita la apertura de compras.
- AddMBuyNewTrade: Permite agregar nuevas operaciones de compra basadas en el análisis del precio.
- AddBuyMartingaleTrade: Activa la estrategia de martingala para compras, incrementando el tamaño de la operación en caso de pérdida.
- LotsB: Tamaño de lote inicial para compras.
- Max_Trades_Buy: Número máximo de operaciones de compra permitidas.
- MagicNumber_Buy: Identificador único para las operaciones de compra.
Configuración de ventas
- Sell: Indica que la sección de ventas está activada (Sell Zone).
- UseSell: Habilita la apertura de ventas.
- AddSellNewTrade: Permite agregar nuevas operaciones de venta basadas en el análisis del precio.
- AddSellMartingaleTrade: Activa la estrategia de martingala para ventas.
- LotsS: Tamaño de lote inicial para ventas.
- Max_Trades_Sell: Número máximo de operaciones de venta permitidas.
- MagicNumber_Sell: Identificador único para las operaciones de venta.
Gestión de beneficios y trailing stop
- TakeProfit: Nivel de take profit para la primera orden.
- TakeProfitM: Nivel de take profit para todas las órdenes abiertas y salir por precio promedio de apertura.
Control de operaciones y martingala
- PipStepBuy: Distancia en pips entre cada nueva compra en caso de aplicar la estrategia de martingala.
- PipStepSell: Distancia en pips entre cada nueva venta en caso de aplicar la estrategia de martingala.
- LotExponent: Factor de multiplicación del lote en la estrategia de martingala.
Otras configuraciones
- EnableProfitCheck: Si está activado, el sistema verificará las ganancias antes de abrir nuevas operaciones.
- EvaluateAllPairs: Si está activado, el EA evaluará todas las operaciones en diferentes pares para decidir la apertura de nuevas posiciones.
- DailyProfit: Define un objetivo de beneficio diario antes de detener las operaciones.
- LimitMartingaleToOnePerDay: Restringe la estrategia Martingala a solo una operación por día (false = desactivado)
