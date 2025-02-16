DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – Bot Avancé pour le Trading de Tendance et de Rebond

Présentation:

DualEdge FX est un bot de trading professionnel conçu pour suivre les tendances du marché et identifier les points de retournement avec précision. Il permet aux traders de tirer parti des stratégies de suivi de tendance ainsi que du trading contre-tendance, en s'adaptant automatiquement aux conditions du marché.

Principales caractéristiques:

Mode Double Stratégie: Combine suivi de tendance et trading de retournement .

Combine et . Analyse de Marché par IA: Détecte les changements du marché et ajuste les transactions.

Détecte les changements du marché et ajuste les transactions. Compatibilité Multi-Devises: Fonctionne avec les principales et exotiques paires de devises .

Fonctionne avec . Gestion des Risques Précise: Taille de lot automatique et contrôle des expositions aux risques.

Taille de lot automatique et contrôle des expositions aux risques. Optimisé pour plusieurs unités de temps: Compatible avec H1, M15 et M5.

Spécifications techniques:

Unité de temps: H1, M15, M5

H1, M15, M5 Taille minimale du lot: 0.01

0.01 Plateforme: MetaTrader 4

MetaTrader 4 Dépôt minimum: $100

$100 Effet de levier: 1:10 – 1:1000

1:10 – 1:1000 Types de comptes supportés: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN Paires prises en charge: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

Pourquoi choisir DualEdge FX ?

Comme une épée à double tranchant, DualEdge FX capte l'élan des tendances et détecte les points de retournement, garantissant une efficacité maximale dans toutes les conditions de marché.

Tradez plus intelligemment avec DualEdge FX.



