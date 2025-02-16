DualEdge FX The Ultimate Trend
- Experts
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Version: 1.0
- Activations: 5
DualEdge FX – Bot Avancé pour le Trading de Tendance et de Rebond
Présentation:
DualEdge FX est un bot de trading professionnel conçu pour suivre les tendances du marché et identifier les points de retournement avec précision. Il permet aux traders de tirer parti des stratégies de suivi de tendance ainsi que du trading contre-tendance, en s'adaptant automatiquement aux conditions du marché.
Principales caractéristiques:
- Mode Double Stratégie: Combine suivi de tendance et trading de retournement.
- Analyse de Marché par IA: Détecte les changements du marché et ajuste les transactions.
- Compatibilité Multi-Devises: Fonctionne avec les principales et exotiques paires de devises.
- Gestion des Risques Précise: Taille de lot automatique et contrôle des expositions aux risques.
- Optimisé pour plusieurs unités de temps: Compatible avec H1, M15 et M5.
Spécifications techniques:
- Unité de temps: H1, M15, M5
- Taille minimale du lot: 0.01
- Plateforme: MetaTrader 4
- Dépôt minimum: $100
- Effet de levier: 1:10 – 1:1000
- Types de comptes supportés: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
- Paires prises en charge: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF
Pourquoi choisir DualEdge FX ?
Comme une épée à double tranchant, DualEdge FX capte l'élan des tendances et détecte les points de retournement, garantissant une efficacité maximale dans toutes les conditions de marché.
Tradez plus intelligemment avec DualEdge FX.
Ottimo EA lo sto usando su un conto demo con buon successo, ottima la combina trend-following e trading di inversione che ne garantisce una protezione contro i momenti di inversione del grafico. Un ringraziamento particolare allo sviluppatore.