DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX 是一款专业级交易机器人，专为追踪市场趋势和识别反转点而设计。它可以让交易者充分利用趋势跟随和逆势交易策略，并能智能调整策略以适应市场变化。

主要特点：

双模式交易策略: 结合 趋势交易 和 反转交易 。

结合 和 。 AI 市场分析: 自动检测市场变化并调整交易。

自动检测市场变化并调整交易。 多货币支持: 适用于 主要和异国货币对 。

适用于 。 精准风险管理: 自动调整手数和风险控制。

自动调整手数和风险控制。 适用于多种时间周期: 可用于 H1, M15, M5。

技术规格：

时间周期: H1, M15, M5

H1, M15, M5 最小手数: 0.01

0.01 交易平台: MetaTrader 4

MetaTrader 4 最低入金: $100

$100 杠杆: 1:10 – 1:1000

1:10 – 1:1000 支持账户类型: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN 支持的货币对: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

为什么选择 DualEdge FX？

DualEdge FX 就像一把锋利的双刃剑，既能捕捉趋势动量，又能识别反转点，确保在各种市场条件下都能高效交易。

使用 DualEdge FX，让交易更智能！



