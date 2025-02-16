DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX 是一款专业级交易机器人，专为追踪市场趋势和识别反转点而设计。它可以让交易者充分利用趋势跟随逆势交易策略，并能智能调整策略以适应市场变化。

主要特点：

  • 双模式交易策略: 结合 趋势交易反转交易
  • AI 市场分析: 自动检测市场变化并调整交易。
  • 多货币支持: 适用于 主要和异国货币对
  • 精准风险管理: 自动调整手数和风险控制。
  • 适用于多种时间周期: 可用于 H1, M15, M5

技术规格：

  • 时间周期: H1, M15, M5
  • 最小手数: 0.01
  • 交易平台: MetaTrader 4
  • 最低入金: $100
  • 杠杆: 1:10 – 1:1000
  • 支持账户类型: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • 支持的货币对: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

为什么选择 DualEdge FX？

DualEdge FX 就像一把锋利的双刃剑，既能捕捉趋势动量，又能识别反转点，确保在各种市场条件下都能高效交易。

使用 DualEdge FX，让交易更智能！


推荐产品
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
专家
This is a fully automatic Expert Advisor. It can trade any market, any timeframe and any currency pair. The EA uses simple indicators like SMA, RSI and CCI, and a smart martingale system, that does not open systematical new positions, but waits for a new signal for each new order, wich is limiting drawdown compared to other martingale systems. It uses a combination of seven strategies you can select in the parameters to fit your needs. The strategy tester in MetaTrader 4 can give you the setup y
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
专家
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
Cuervo Candles Scalping II
Cristobal Hidalgo Soriano
专家
Características principales: Estrategia de scalping : El Crow Candles Scalping EA se enfoca en aprovechar movimientos rápidos en el mercado . La estrategia se basa en la identificación de patrones de velas y análisis técnico para tomar decisiones de entrada y salida. 2.Gestión de riesgos avanzada: El EA incorpora una gestión de riesgos sólida para proteger tu cuenta de operaciones. Puedes ajustar los parámetros de stop-loss y take-profit para adaptar el nivel de riesgo a tus preferencias. 3.Con
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
专家
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Trading Vision Expert
Vitalii Zakharuk
专家
Product Description: Trading Vision – Automated Assistant for Forex Traders Introduction In today's financial markets, automating Forex trading is not just desirable but essential for success. The primary goal of automated trading systems like Trading Vision is to simplify the trading process by implementing advanced algorithms to analyze market trends. This allows traders to focus on strategic thinking while leaving routine operations to technology. What is Trading Vision? Trading Vision is a p
Echo one tradeConfirm
Phongkrit Phattanawijak
4 (1)
专家
Echo One: The provided robot is a result of several Test of trading many many strategies,various indicators of forecasting, To make the best decision for making profits in markets. By combining several strategies and algorithms in this robot, at changing each tick price, with the utmost precision and speed  Real account has been opened where it will be possible to analyze the entire history, as well as constantly, in real time, monitor all current results: https://www.mql5.com/en/signals/71523
FREE
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
专家
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Slope Trend Robot v1
Suriya Thammalungka
专家
Slope Trend Robot  is the Expert Advisors trading with a combination of multiple strategy trading algorithms (Trend, Level Trading, and Money Management with Martingale recovery loss to profitable).  The Trading algorithms. 1. Follow trends with Indicators is Moving average and Envelopes. 2. Open order two ways that trading both BUY and SELL. 3. Open orders with distance. 4. Close order follow indicator's signal with a profit.  How to work? Open BUY When Moving Average Cross Above Envelopes L
Mass Force 1 EA
Valentin Carrera Calzada
专家
Robot that takes advantage of small trend sections. How it works : Trend swing trading with the following entry and exit rules. Input : Combination of weighted moving averages and stochastic. Output : Force Index and simple moving average. Especially recommended for Forex, in daily timeframe (D1) and 4 hours (H4), for the following pairs: GBPUSD EURCHF EURJPY USDCHF USDJPY
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
专家
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
Double Fractal Entry Bot MT4
Denys Babiak
专家
Double Fractal Entry Bot trades automatically using fractal breakouts or rebounds. It detects precise entry points, places SL and TP based on market structure, and includes logic to manage risk and avoid false signals. Simple, smart, and powerful. This product is also available for MetaTrader 5 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot is an intelligent trading robot based on the proven logic of the Double Fractal Entry indicator. It analyzes price using upper a
Pure Rage MT4
Andrey Barinov
专家
Pure Rage AI: aggressive Expert Advisor with AI confirmations. Finally, the Expert Advisor which uses AI in the right way! Pure Rage AI combines sophisticated built-in trading strategy based on proven rules, with the cutting-edge technology of OpenAI’s ChatGPT which servers as additional entry filter. This isn’t just another empty claim — Pure Rage AI provides a genuine, fully integrated AI solution that analyzes market data, makes forecasts, and explains them to you in clear, actionable terms.
Way Trade
Ivan Grachev
4.5 (6)
专家
An automatic trend trading advisor based on an analysis of the current market situation. The adviser determines the direction of the market, monitors built-in indicators, builds breakdown levels and enters the market after they cross. In this case, irrelevant levels are deleted. Advisor is fully automated and ready to go. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Advantage: does not use locks, grids, sitouts, arbitrage and other risky trading strategies; high p
FREE
Level Up FOREX ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
专家
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing   FOREX   . It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   Level Up FOREX  at the current price before the ne
Sven AI Trading BOT EA
Sven Unglaube
专家
Sven AI Trading BOT EA is operating Grid, Martingale, Arbitrage Strategies by new moderne Artificial Intelligence Technologies ! Sven AI Trading BOT EA is using new moderne Artificial Intelligence Grid Technologies for very fast automatical High-Frequency trading of CFDs, Currencies, Forex (FX), Indices, Indexes, Stocks, Shares, ETFs, Gold, Commodities, Metals, ETCs, Futures and Options into MetaTrader 4 Platform ! Sven AI Trading BOT EA is using new High Quantity and High Quality Artificial Int
EA 2 Random Patterns
Zafar Iqbal Sheraslam
专家
Creating a Forex trading strategy based on random patterns is generally not a recommended approach for successful trading. Forex trading is a complex financial market where traders use various strategies, technical and fundamental analysis, risk management, and market knowledge to make informed decisions. Relying on random patterns is more akin to gambling and is unlikely to yield consistent profits in the long term. Successful Forex trading strategies typically involve careful analysis and plan
Supper ADX DX
Miss Nathita Kaenmun
专家
This EA run Only EURUSD at Timefram H1 Balance start 1000$ Indicator with ADX to be confirm trend and DX for Entry (New Calculate) MM with martingale system open not over 15 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimise new every time with your balance your risk that you take risk. Inside have 3 EA with normal    martingale Balance lot device and Fix Lot and last one have TP/SL Real account monitoring : Click   Welcome to make cash flow everyday
Sp500breaker
Jose Arranz Becerril
专家
The Strategy is an algorithmic trading system designed for the MetaTrader platform, specifically optimized for the SP500 CFD on an hourly timeframe (H1). This strategy employs a combination of technical indicators and advanced logic to generate entry and exit signals for both long and short positions.  parameters: preferredFillingType: Defines the preferred order filling type, e.g., FOK (Fill or Kill). forceFillingType: Forces the preferred filling type if set to true. CustomComment: Custom com
Price action with smart money management
Debashish Sahu
专家
This PRICE ACTION  trading EA is best for low risk steady growth. The EA has ability to smartly increase and decrease risk percent per trade  to maximize the gain. No INDICATORS are used of any kind. There is NO HEDGING or MARTINGALE. This Ea is fully set and forget based, but if you want you can also manually move your stop and profit target and can also close the trades whenever you want, it will not affect the EA algorithm. If You are new to robot trading, run with default settings. NOTE:
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
专家
感谢您对"HERO_Time_USDJPY"的关注。 "HERO_Time_USDJPY"概述： 适用于小资金 仅持有数小时的仓位 完全无人值守 设置简单易懂 由于这是一款可能会成为投资组合中的有价值EA，故请您慢慢阅读。 "HERO_Time_USDJPY"详情： 可以使用1,000美元的保证金进行0.27手的交易。 在USDJPY的1小时图上进行交易。 类型为异常波动的日内交易型EA。 由于是日内交易，所以仅持有数小时的仓位。 在特定时间进行入场，设置预定的止盈/止损或在特定时间平仓。 仅在市场状况仔细评估且具有高胜算时才入场。 具有对扩展具有抵抗力，可在点差较大的经纪商和账户上使用。 适合以下人群： 那些想要利用彻底的回测和分析工具使用可靠EA的人。 寻求稳定收益并控制风险的人。 适合组建投资组合的人。 对基于异常波动的EA感兴趣的长期投资者。 即使没有专业知识也想开始投资的初学者（参数被保持在最低限度）。 手册： 此EA，“HERO_Time_USDJPY_H1”，使用： 货币对：USDJPY 时间框架：1小时 参数： 魔术数字：设置为与其他EA不冲突的唯一数字。 手数：在使用
Stardust
Evgeniy Zhdan
专家
StarDust searches for divergences in the values of several indicators considering them as signs of flat and enters the market if a relatively steady trend is detected. The Expert Advisor trades "basic" symbols with a low spread. The best results are achieved on М15. The EA automatically adjusts to 4 and 5-digit quote flows. Settings Comment_to_orders – comment to a placed order. The field can be left blank if no comment is required. MM – enable money management with automatic setting of a worki
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
专家
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
专家
GALAXY  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions  GALAXY      It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER   ALL AUTO MATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES   GALAXY  . It is a 100% automatic system, the system controls
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
专家
Rebate robot. The money on the deposit rotates around zero, while a lot of transactions are made and the rebate is stuffed.It does not load the deposit, there is a stop loss and take profit.It is necessary to bet on several instruments at once, pairs can be any, but it is recommended to bet on those in which the trend is clearly traced on the daily chart. With prolonged reversals, the robot loses, but it happens very slowly and relatively safely, so it is recommended to track the trend at least
Midnight Queen
Kenji Ito
专家
Midnight Queen MT4 —— 午夜皇后 Midnight Queen MT4 是一款专业的 夜间剥头皮智能交易系统（EA） ， 专为 亚洲盘的低波动时段 设计。 它结合了 高精准入场逻辑 、 严格的风险控制 与 平稳的收益曲线 ， 堪称真正的 “夜之皇后”。 主要特点 交易品种： EURGBP（优化于 M5 时间框） 交易时间： 21:00–07:00（以经纪商时间为准） 核心逻辑： Bollinger Bands 与 RSI 逆势回调策略 过滤系统： 经济新闻、点差、滑点控制 无马丁格尔、无网格、无加仓 内置自动手数与资金保护机制 历史回测（2015–2025） 时间跨度：10 年 净利润： $27,544 盈利因子（Profit Factor）： 1.94 胜率： 约 85% 总交易次数： 3,560 最大回撤： 17.8% ️ 使用建议 推荐杠杆： 1:100 或更高 推荐经纪商： Axiory、ICMarkets、Pepperstone（ECN账户） 建议使用 VPS 实现 24/5 全天候运行 运行模式 稳健模式（Safe Mo
Netsrac Correlation Trader
Carsten Pflug
4.73 (15)
专家
Netsrac Correlation Trader（NCT）是一个非常强大的工具，可以用对冲订单交易正负相关的货币对。 1）它寻找正负相关的货币对 2) 如果相关货币对不平衡，它会向你显示一个信号 3) 它可以通过你设置的时间框架和信号值来 "自动交易 "一些或所有的相关货币对（小心处理) 4) 它可以设置正确的手数，以拥有点值和每日范围的最佳对冲交易 5）它可以成为你的单一工具来支持你的关联交易的自由裁量权 你可以为EA的信号使用任何时间框架。小的时间框架比大的时间框架需要更多的人工干预。从M30开始的时间框架更适合于自动交易。我将逐步增加更多的功能，支持手动和自动交易。 如果您有一些问题或建议--请随时联系我。请阅读我的博客文章（ https://www.mql5.com/en/blogs/post/726866 ），了解本EA的设置！ 请注意。本EA不能进行回测，而且！DEMO是无用的！因为它至少同时在两种资产中交易（对冲订单）。 如果你不知道，这个专家是否适合你--请利用廉价的测试月。你将不会后悔。或者，使用免费的DEMO，可以在这里找到（ https://www
Recovery Grip Meta 4
Marta Gonzalez
1 (1)
专家
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Avg
Andriy Sydoruk
专家
Avg - the adviser uses many moving average indicators to search for signals to enter. Works in fully automatic mode! You do not need any settings, you can use the default settings. The bot passes the historical gap for the 19-year period from 2000 to 2019. Unlike alternative developments, this bot can simultaneously trade both on buy and on sell. That is, it has two independent systems of analysis. This is a significant advantage in real life because it gives the opportunity to achieve signific
Trend Monkey PRO
Lu Ye Feng Yefeng
专家
Trend monkey    趋势顽皮猴是一款综合了趋势识别、网格、对冲等多种策略的EA。使用它之后，相信你一定能开启属于你的财富之旅。这是专业版本,你可以下载免费版。 大优惠：前十位购买的用户减价30%！！！ 特点 ◾点差要求不是特别苛刻，一般平台都能运行 ◾关注趋势，利用趋势进行交易 ◾利用对冲交易获得利润的最大化 运行要求 ◾货币对 ：EURUSD ◾时间周期：H1 ◾存款要求：$500/0.01（比较安全） ◾   实战信号： https://www.mql5.com/en/signals/684154 参数设置（专业版） Migic: EA标记，用于区别于其他EA。 spread: 点差设置，如果点差大于该数值则暂时停止下单。  gird: 以最早的单子为基准，每亏损多少点就下一张单,100-200比较合适 Lot/autolot/proportion: 如果你选择autolot=FALSE，那么下单手数是固定的，你可以通过lot设置；如果你选择autolot=TRUE,那么lot=账户余额/proportion×0.01.这意味着proport
ANOVA Seeking
Mano Boonsok
专家
**Multi-Strategy EA with Advanced Statistical Analysis (ANOVA & R-squared)** **Core Statistical Framework:** 1. **ANOVA Analysis:**    - One-way ANOVA: For trend direction significance    - Two-way ANOVA: For market variable interactions    - P-value thresholds < 0.15 for trade validation 2. **R-squared Analysis:**    - ATR R² (Strong correlation ≥ 0.75)    - Standard Deviation R² (Moderate: 0.50-0.74)    - EMA R² (Weak: 0.25-0.49)    - Combined R² for overall market state    - Determines sid
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
专家
Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
专家
量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
专家
Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
专家
智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
专家
Scalp Unscalp 是一个短期双向剥头皮系统，旨在通过高度精准的进场快速获取利润。 Scalp Unscalp 实时信号即将推出！当前价格将会上涨。限时价格 99 美元 无网格，无马丁策略。每笔交易独立进行 提供固定止损，搭配虚拟动态追踪止损系统 交互式交易面板和精确的手数设置 推荐设置 图表：EURUSD，GBPUSD，USDCHF，AUDUSD 时间框架：H1 输入参数 手数计算方式 - 选择自动手数或固定手数 固定手数 - 固定的交易手数 自动手数 - 每此金额账户货币对应 0.01 手 最大点差 - 设置允许开仓的最大点差 自动检测 GMT - 自动计算你所在经纪商的 GMT 偏移 禁用周末持仓 - 启用或禁用 自定义止损 - 输入止损数值 魔术数字 - 每个订单的魔术编号 备注 - 订单备注
Golden Mirage mt4
Michela Russo
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
专家
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
专家
DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
The Golden Way
Lin Lin Ma
专家
The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
专家
Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
专家
HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
专家
Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
专家
24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
SNeox AI
Anastasiya Morozova
专家
SNeox AI 是一款自动化多货币交易机器人，用于在外汇市场进行稳定的长期交易。 该投资顾问采用成熟的算法分析市场价格和波动性，专注于在可控风险下进行谨慎交易。 注意！ 新年促销：前 15 名顾客 - 99 美元 接下来 15 件 - 159 美元 最终价格：229 美元 赶紧抓住这个机会！ MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 交易工具： EURUSD GBPUSD NZDUSD AUDUSD USDCAD USDCHF 该机器人能够同时处理多个货币对，从而实现交易操作的多元化。 运作原理： 缺乏鞅 缺乏平均值 缺乏锁定 缺乏订单网格 所有交易均基于专有算法进行，该算法分析当前市场状况，而不使用激进的资金管理方法。 顾问功能： 准确的价格和市场波动性分析 针对高订单执行速度进行了优化 专注于最大限度地减少回撤 设置简便，无需持续监控 适用于“设置好就不用管”的形式 推荐用于： 长期自动化交易 可在真实账户和模拟账户上使用 负责执行市场交易的账户
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
专家
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
专家
CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
专家
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
专家
Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
作者的更多信息
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price ac
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Dynamic RSI Grid – Intelligent Grid Trading with RSI Optimization Overview Dynamic RSI Grid is an advanced grid trading Expert Advisor (EA) that intelligently adjusts Take Profit (TP) levels based on RSI signals. This approach ensures optimized trade exits, reduced drawdowns, and enhanced profitability by aligning with real market momentum. Designed for traders seeking automated, precise, and adaptive trading, this EA dynamically modifies grid-based TP levels for maximum gains and controlled r
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Gold Blitz is an advanced AI-driven trading bot designed for precision, speed, and profitability in gold trading. Utilizing cutting-edge algorithms, it scans market trends, identifies high-probability trade setups, and executes them with maximum efficiency. Whether you are scalping, day trading, or holding positions, Gold Blitz is optimized for consistent performance with managed risk. Note :   Set MQLTEST to false in settings while testing or live  otherwise, results won't be accurate. Key Fe
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
FX Hydra 13 is a cutting-edge forex EA , designed to dominate the market with 13 powerful trading modes . Inspired by the legendary Hydra, this bot delivers high-precision trading on the H1 timeframe and is compatible with all major and exotic currency pairs . Key Features: 13 Adaptive Trading Modes – Optimized for every market condition Multi-Currency Support – Works with all major & exotic pairs AI-Driven Smart Logic – Advanced risk management & trade execution H1 Timeframe Optimiz
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
BullionX Trader – Advanced Gold, Crypto & Multi-Currency Trading Bot Overview BullionX Trader is a powerful AI-driven trading bot designed for gold (XAU/USD), cryptocurrencies (BTC/USD), and major forex pairs. Whether trading precious metals, forex, or crypto, this expert advisor adapts to market conditions and executes high-precision trades across multiple asset classes. Key Features Gold & Crypto Optimization: Designed for XAU/USD, BTC/USD, and major forex pairs. Multi-Asset Trading: Works ac
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
SARXpert is a professional forex trading bot utilizing a Double Parabolic SAR strategy to capture market trends and reversals with high precision. It is designed for traders who seek optimized entry and exit points for maximum profitability in both trending and ranging markets. Key Features: Double SAR Strategy: Uses two Parabolic SAR indicators for improved trend detection. Trend & Reversal Detection: Adapts intelligently to different market conditions. Multi-Currency Compatibility: Supports F
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
SafeTradeX – Secure & Stable Forex Trading Bot Overview SafeTradeX is a highly secure and stable trading bot designed for consistent profitability without relying on high-risk strategies like Martingale or increasing lot sizes. Built for traders who prioritize capital protection and steady growth , this EA ensures disciplined and risk-managed trading in all market conditions. Key Features No Martingale, No Lot Multiplication: Uses a fully controlled risk strategy for long-term stability. Fixed
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Divergence Sniper – High-Precision MACD Divergence Trading Bot Overview Divergence Sniper is a high-precision automated trading bot designed for traders who capitalize on MACD divergence and price action patterns. It scans the market for hidden and regular divergences, combining them with key price action signals to generate accurate buy and sell opportunities. Key Features MACD Divergence Detection: Identifies both bullish and bearish MACD divergences. Price Action Confirmation: Detects major p
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
GoldVertex EA – Institutional-Grade Gold & Forex Trading Bot Overview GoldVertex EA is a high-performance, institutional-grade trading bot designed specifically for premium gold (XAU/USD) and forex trading. Built for high-net-worth traders, this EA focuses on precision, risk-controlled execution, and maximum profitability through advanced market analysis and smart order management. The name "Vertex" represents the highest point, symbolizing how GoldVertex EA helps traders reach peak profitabi
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview FVG Scalper Pro is a high-speed trading bot designed to exploit Fair Value Gaps (FVGs) with precision scalping strategies. This expert advisor detects market inefficiencies and executes fast, high-accuracy trades, making it an ideal choice for traders seeking to capitalize on volatile market conditions. It ensures optimized entries and exits while maintaining strict risk management for consistent performance. Key Features Fair Value Gap (FVG) Strategy: Detects and exploits market ine
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview Candle Beast EA is an advanced high-frequency scalping robot designed to capitalize on rapid price movements within a single candlestick. This expert advisor executes trades with lightning-fast precision, making it ideal for scalping strategies in both forex and commodities like XAU/USD (Gold). Key Features Single Candle Scalping: Focuses on quick trades based on the momentum of a single candle. Smart Entry & Exit: Uses AI-driven logic to maximize profit while minimizing losses. High
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview CloudMaster EA is a powerful, fully automated trading algorithm designed to maximize the potential of the Ichimoku Cloud strategy. This expert advisor is built for traders who seek precision, automation, and consistent profitability by utilizing Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, and Chikou Span Confirmations to identify high-probability trade setups. EA Setup & Specifications Symbol: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 Settings: Default (Optimized for stability and profitability) Br
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
FX Hydra 13 – Advanced H1 Forex Trading Bot Overview FX Hydra 13 is a high-performance forex trading bot designed for precision and adaptability on the H1 timeframe. Inspired by the mythical Hydra, this expert advisor integrates 13 powerful trading modes, allowing it to adapt seamlessly to different market conditions. It is fully optimized to work with all major and exotic currency pairs, ensuring consistent and efficient trading. Key Features 13 Adaptive Trading Modes: Optimized for various
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
AuricDynamiX – Advanced Gold & Forex Trading Bot I have added the Indicator of this bot in comment section please check the comment section then install the demo version  Overview AuricDynamiX is a high-performance AI-driven trading bot designed specifically for gold (XAU/USD) and major forex pairs. Using dynamic strategy adaptation, this expert advisor identifies market momentum, trend shifts, and breakout opportunities to ensure precise trade execution while maintaining smart risk manageme
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
GridFortune is an AI-powered forex trading bot designed to execute grid trading strategies with a profit-first and last order closing mechanism. Unlike traditional grid-based EAs, GridFortune prioritizes profitable trades, ensuring controlled lot allocation and optimized risk management for consistent and sustainable growth across various currency pairs. The name "GridFortune" represents steady profit accumulation through intelligent grid-based trading, making it an ideal choice for traders lo
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Trap Grid EA is an advanced trading bot designed for the H1 timeframe, making it ideal for trading multiple forex pairs such as EUR/USD, NZD/USD, and other major currencies. It can also be used for gold trading (XAU/USD), but due to gold’s volatility, manual adjustments are required for optimal performance. Key Features Fakeout & Breakout Detection: Identifies market traps and false breakouts to maximize profitability. Grid Trading Strategy: Utilizes an advanced grid-based system to take advan
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview Pro Grid Master is a fully automated trading bot designed to maximize profits using an advanced grid strategy. It efficiently manages trades across multiple currency pairs, adapting to market conditions to ensure optimal entry and exit points. Important Note: If you want to test this bot, please ensure that in the settings, SL = 0 for proper functionality. Technical Specifications Currency Pairs: EUR/USD, GBP/USD, EUR/NZD Timeframes: H1 Minimum Deposit: $500 Recommended Account Type:
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
DynaGrid Diver – Advanced Divergence & Grid Trading EA Overview DynaGrid Diver is a powerful Expert Advisor (EA) that combines divergence detection with a grid trading strategy to maximize profitability. It intelligently identifies market reversals using divergence signals while managing trades through a structured grid system, ensuring optimized entries and exits. This EA is designed to adapt dynamically to market conditions, providing traders with stable and precise trade execution. Key Fea
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
XAU TrendSeeker – Advanced EMA-Based Gold Trading Bot Overview XAU TrendSeeker is an Exponential Moving Average (EMA)-based trend-following Expert Advisor (EA) designed specifically for XAU/USD (Gold) trading. This EA helps traders identify and follow strong market trends, ensuring high-probability trade entries and exits. Whether you focus on breakouts, pullbacks, or trend continuations, XAU TrendSeeker ensures that you are always trading in the right direction. Key Features EMA-Based Trend
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Overview ScalpX 5M is a high-speed scalping Expert Advisor (EA) designed for the M5 (5-minute) timeframe. It leverages precise candlestick patterns and momentum-based entries to capture quick price movements, ensuring fast trade execution and optimized profit-taking. This EA is perfect for traders looking for high-frequency, low-risk scalping in volatile market conditions. Key Features Ultra-Fast Scalping: Trades on the M5 timeframe to capture quick price swings. Candle-Based Strategy: Uses s
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
DoubleSAR X – Advanced Trend-Following & Recovery Trading Bot Overview DoubleSAR X is a powerful trend-following and recovery-based Expert Advisor (EA) that combines the Double Parabolic SAR (Stop and Reverse) strategy with the Martingale system to enhance trade execution. It detects trend reversals using a dual SAR strategy and applies martingale-based lot scaling for effective risk management. This EA ensures precise entries, controlled losses, and a smart recovery mechanism, making it a val
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
TheLeoTraderFX - Supreme – High-Class Scalping Bot for Gold (XAU/USD) Overview TheLeoTraderFX - Supreme is not just another trading bot—it is a premium, institutional-grade Expert Advisor (EA) designed for elite traders who demand precision, speed, and exclusive market execution. Specifically built for XAU/USD (Gold) on the M1 timeframe, this bot delivers high-frequency scalping, advanced trade management, and superior risk control. Key Features Elite M1 Scalping for Gold: Optimized for 1-min
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
ICT Phantom Trader is a professional-grade trading algorithm that leverages Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns and institutional trading strategies. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC), focusing on liquidity, order blocks, and price action confirmation. Previously priced at $100 per month , all my bots are now available for a limited-time promotion at just $ 36 per month. Features & Functionalities: ICT Engulfing Pattern Detection – Identifies high-probab
Smart Throwback Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
专家
Smart Throwback Pro is a professional trading algorithm that specializes in identifying throwback (pullback) entries within trending markets. It detects price retracements to key levels such as support, resistance, order blocks, and Fibonacci zones, ensuring high-probability trade setups. This expert advisor is ideal for traders who focus on trend continuation strategies while minimizing risk. Features & Functionalities: Throwback & Pullback Strategy – Captures retracements in trending markets.
筛选:
Bairon75
128
Bairon75 2025.09.02 15:45 
 

用户没有留下任何评级信息

回复评论