DualEdge FX The Ultimate Trend
- Experts
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
DualEdge FX – Bot Avanzato per il Trading di Tendenza e Inversione
Panoramica:
DualEdge FX è un bot di trading professionale progettato per seguire le tendenze di mercato e identificare i punti di inversione con precisione. Consente ai trader di sfruttare strategie di trend-following e trading contro-tendenza, adattandosi automaticamente alle condizioni del mercato.
Caratteristiche principali:
- Modalità Doppia Strategia: Combina trend-following e trading di inversione.
- Analisi di Mercato con AI: Rileva i cambiamenti del mercato e regola le operazioni.
- Supporto Multi-Valuta: Compatibile con coppie principali ed esotiche.
- Gestione del Rischio Precisa: Dimensionamento automatico del lotto e controllo del rischio.
- Ottimizzato per più timeframe: Supporta H1, M15 e M5.
Specifiche tecniche:
- Timeframe: H1, M15, M5
- Dimensione minima del lotto: 0.01
- Piattaforma: MetaTrader 4
- Deposito minimo: $100
- Leva finanziaria: 1:10 – 1:1000
- Tipi di conto supportati: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
- Coppie supportate: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF
Perché scegliere DualEdge FX?
Come una spada a doppio taglio, DualEdge FX cattura il momentum della tendenza e rileva i punti di inversione, garantendo efficienza in tutte le condizioni di mercato.
Opera in modo più intelligente con DualEdge FX.
Ottimo EA lo sto usando su un conto demo con buon successo, ottima la combina trend-following e trading di inversione che ne garantisce una protezione contro i momenti di inversione del grafico. Un ringraziamento particolare allo sviluppatore.