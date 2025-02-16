DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – 高度なトレンド＆リバーサルトレーディングボット

概要：
DualEdge FX は、市場のトレンドを追跡し、反転ポイントを正確に特定するために設計されたプロフェッショナルな取引ボットです。トレンドフォロー逆張り戦略の両方を活用し、市場の状況に合わせて自動的に適応します。

主な特徴：

  • デュアルストラテジーモード: トレンドフォローリバーサルトレードを組み合わせ。
  • AI市場分析: 市場の変化を検出し、自動的に取引を調整。
  • マルチカレンシー対応: 主要通貨ペア＆エキゾチック通貨ペアに対応。
  • リスク管理: 自動ロットサイズ調整とリスクコントロール。
  • 複数の時間足に最適化: H1, M15, M5 に対応。

技術仕様：

  • 時間足: H1, M15, M5
  • 最小ロットサイズ: 0.01
  • プラットフォーム: MetaTrader 4
  • 最低入金額: $100
  • レバレッジ: 1:10 – 1:1000
  • 対応口座タイプ: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • 対応通貨ペア: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

なぜ DualEdge FX を選ぶのか？

両刃の剣のように、DualEdge FXトレンドの勢いを捉え反転ポイントを正確に判断することで、あらゆる市場環境に対応します。

DualEdge FX でスマートなトレードを実現！


フィルタ:
Bairon75
128
Bairon75 2025.09.02 15:45 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信