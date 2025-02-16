DualEdge FX The Ultimate Trend
- Experts
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
DualEdge FX – Bot Avançado para Trading de Tendência e Reversão
Visão Geral:
DualEdge FX é um robô de trading profissional projetado para acompanhar tendências de mercado e identificar pontos de reversão com alta precisão. Ele permite que traders aproveitem estratégias de tendência e contra-tendência, ajustando-se dinamicamente às condições do mercado.
Principais Características:
- Modo de Estratégia Dupla: Combina seguimento de tendência e operações de reversão.
- Análise de Mercado com IA: Detecta mudanças e ajusta operações automaticamente.
- Suporte Multimoeda: Funciona com pares principais e exóticos.
- Gestão de Risco Precisa: Dimensionamento automático do lote e controle da exposição ao risco.
- Otimizado para Vários Timeframes: Compatível com H1, M15 e M5.
Especificações Técnicas:
- Timeframe: H1, M15, M5
- Tamanho Mínimo do Lote: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4
- Depósito Mínimo: $100
- Alavancagem: 1:10 – 1:1000
- Tipos de Conta Suportados: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
- Pares Suportados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF
Por que escolher o DualEdge FX?
Como uma espada de dois gumes, DualEdge FX captura momentos de tendência e identifica pontos de reversão, garantindo eficiência máxima em todas as condições do mercado.
Negocie de forma mais inteligente com o DualEdge FX.
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação