DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – Bot Avançado para Trading de Tendência e Reversão

Visão Geral:
DualEdge FX é um robô de trading profissional projetado para acompanhar tendências de mercado e identificar pontos de reversão com alta precisão. Ele permite que traders aproveitem estratégias de tendência e contra-tendência, ajustando-se dinamicamente às condições do mercado.

Principais Características:

  • Modo de Estratégia Dupla: Combina seguimento de tendência e operações de reversão.
  • Análise de Mercado com IA: Detecta mudanças e ajusta operações automaticamente.
  • Suporte Multimoeda: Funciona com pares principais e exóticos.
  • Gestão de Risco Precisa: Dimensionamento automático do lote e controle da exposição ao risco.
  • Otimizado para Vários Timeframes: Compatível com H1, M15 e M5.

Especificações Técnicas:

  • Timeframe: H1, M15, M5
  • Tamanho Mínimo do Lote: 0.01
  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Depósito Mínimo: $100
  • Alavancagem: 1:10 – 1:1000
  • Tipos de Conta Suportados: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Pares Suportados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

Por que escolher o DualEdge FX?

Como uma espada de dois gumes, DualEdge FX captura momentos de tendência e identifica pontos de reversão, garantindo eficiência máxima em todas as condições do mercado.

Negocie de forma mais inteligente com o DualEdge FX.


Bairon75
128
Bairon75 2025.09.02 15:45 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Responder ao comentário