DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – Bot Avançado para Trading de Tendência e Reversão

Visão Geral:

DualEdge FX é um robô de trading profissional projetado para acompanhar tendências de mercado e identificar pontos de reversão com alta precisão. Ele permite que traders aproveitem estratégias de tendência e contra-tendência, ajustando-se dinamicamente às condições do mercado.

Principais Características:

Modo de Estratégia Dupla: Combina seguimento de tendência e operações de reversão .

Combina e . Análise de Mercado com IA: Detecta mudanças e ajusta operações automaticamente.

Detecta mudanças e ajusta operações automaticamente. Suporte Multimoeda: Funciona com pares principais e exóticos .

Funciona com . Gestão de Risco Precisa: Dimensionamento automático do lote e controle da exposição ao risco.

Dimensionamento automático do lote e controle da exposição ao risco. Otimizado para Vários Timeframes: Compatível com H1, M15 e M5.

Especificações Técnicas:

Timeframe: H1, M15, M5

H1, M15, M5 Tamanho Mínimo do Lote: 0.01

0.01 Plataforma: MetaTrader 4

MetaTrader 4 Depósito Mínimo: $100

$100 Alavancagem: 1:10 – 1:1000

1:10 – 1:1000 Tipos de Conta Suportados: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN Pares Suportados: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

Por que escolher o DualEdge FX?

Como uma espada de dois gumes, DualEdge FX captura momentos de tendência e identifica pontos de reversão, garantindo eficiência máxima em todas as condições do mercado.

Negocie de forma mais inteligente com o DualEdge FX.



