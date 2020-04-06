Smart Throwback Pro ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der sich auf die Identifizierung von Rücksetzern (Pullbacks) in Trendmärkten spezialisiert hat. Der Algorithmus erkennt Kursrücksetzer auf Schlüsselebenen wie Unterstützungen, Widerstände, Orderblöcke und Fibonacci-Zonen und sorgt so für hochwahrscheinliche Handels-Setups.



Dieser Expert Advisor ist ideal für Händler, die sich auf Trendfortsetzungsstrategien konzentrieren und gleichzeitig das Risiko minimieren wollen.

Merkmale & Funktionalitäten:

Throwback- & Pullback-Strategie - Erfasst Rücksetzer in trendfolgenden Märkten.

- Erfasst Rücksetzer in trendfolgenden Märkten. Mehrschichtige Bestätigung - Nutzt Preisaktionen, Marktstruktur- und Liquiditätsanalysen.

- Nutzt Preisaktionen, Marktstruktur- und Liquiditätsanalysen. Optimiert für den H1-Zeitrahmen - Sorgt für präzise Ein- und Ausstiege.

- Sorgt für präzise Ein- und Ausstiege. Dynamische Losgröße - Feste oder prozentuale Risikoeinstellungen verfügbar.

- Feste oder prozentuale Risikoeinstellungen verfügbar. Benutzerfreundliche Einstellungen - Vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen zu entsprechen.

- Vollständig anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen zu entsprechen. Funktioniert mit XAUUSD und den wichtigsten Devisenpaaren - Optimiert vor allem für Gold (XAUUSD), unterstützt aber auch andere Vermögenswerte.

Handelsstrategie:

Einstiegskriterien:

Identifiziert Kursrückschläge zu wichtigen Unterstützungs- und Widerstandszonen .

. Bestätigt den Handel mit der Marktstruktur und der Trendrichtung .

. Verwendet zusätzliche Filter wie Fibonacci-Levels, Liquiditätsspitzen und Engulfing-Kerzen.

Ausstiegskriterien:

Take-Profit auf Basis von Strukturniveaus, Fibonacci-Zielen oder einem Risiko-Ertrags-Verhältnis.

auf Basis von Strukturniveaus, Fibonacci-Zielen oder einem Risiko-Ertrags-Verhältnis. Strategisch platzierter Stop-Loss unterhalb/oberhalb von Liquiditätsniveaus.

unterhalb/oberhalb von Liquiditätsniveaus. Trailing Stop & Breakeven-Funktionen zur Gewinnmaximierung und Risikominderung.

Eingabeparameter:

Losgröße - Feste oder prozentuale Risikozuweisung.

- Feste oder prozentuale Risikozuweisung. Stop-Loss & Take-Profit - Anpassbare Levels basierend auf Fibonacci/ATR.

- Anpassbare Levels basierend auf Fibonacci/ATR. Zeitrahmen - Standardmäßig auf H1 für optimale Leistung eingestellt.

- Standardmäßig auf für optimale Leistung eingestellt. Trendbestätigungsfilter - Stellt sicher, dass in die richtige Richtung gehandelt wird.

- Stellt sicher, dass in die richtige Richtung gehandelt wird. Filter für Handelssitzungen - Option zur Begrenzung des Handels während der Londoner und New Yorker Sitzungen.

- Option zur Begrenzung des Handels während der Londoner und New Yorker Sitzungen. Maximaler Spread & Slippage - Schutz gegen volatile Bedingungen.

- Schutz gegen volatile Bedingungen. Nachrichtenfilter (optional) - Vermeidet Trades mit hohem Nachrichtenwert.

Erforderliches Mindestguthaben:

Empfohlenes Mindestguthaben: $500

Für eine sichere Erfahrung wird ein Guthaben von $1.000 empfohlen.

Verwendung:

Verbinden Sie Smart Throwback Pro mit einem H1-Chart von XAUUSD oder einem anderen Forex-Paar. Konfigurieren Sie Losgröße, Risikoeinstellungen und Strategiefilter entsprechend Ihrem Handelsplan. Aktivieren Sie den automatischen Handel und lassen Sie den EA Pullback-Gelegenheiten erkennen. Der Bot erkennt Retracement-Zonen, bestätigt Eingaben und führt Trades aus. Überwachen Sie die Leistung und passen Sie die Parameter bei Bedarf an.

Wichtige Hinweise:

Funktioniert am besten in Trendmärkten, in denen der Preis vor der Fortsetzung starke Pullbacks macht.

Optimiert für den H1-Zeitrahmen, kann aber auch auf anderen Zeitrahmen getestet werden.

Führen Sie immer einen Backtest durch, bevor Sie es auf einem Live-Konto verwenden.

Wir empfehlen die Verwendung eines VPS für ununterbrochenen Handel.



