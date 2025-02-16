DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – это профессиональный торговый бот, который отслеживает рыночные тренды и определяет разворотные точки с высокой точностью. Он позволяет трейдерам использовать как следование за трендом, так и контртрендовые стратегии, автоматически адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям.

Основные характеристики:

  • Двойной торговый режим: комбинирует следование за трендом и разворотную торговлю.
  • Искусственный интеллект для анализа рынка: автоматически определяет изменения и корректирует сделки.
  • Поддержка различных валютных пар: работает с основными и экзотическими валютами.
  • Точное управление рисками: автоматический выбор размера лота и контроль уровня риска.
  • Оптимизирован для различных таймфреймов: поддерживает H1, M15 и M5.

Технические характеристики:

  • Таймфрейм: H1, M15, M5
  • Минимальный размер лота: 0.01
  • Платформа: MetaTrader 4
  • Минимальный депозит: $100
  • Кредитное плечо: 1:10 – 1:1000
  • Поддерживаемые типы счетов: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Поддерживаемые валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

Почему стоит выбрать DualEdge FX?

Подобно двустороннему мечу, DualEdge FX эффективно использует моментум тренда и определяет разворотные точки, что делает его универсальным инструментом для любых рыночных условий.

Торгуйте умнее с DualEdge FX – идеальный инструмент для трендовой и разворотной торговли.


Фильтр:
Bairon75
128
Bairon75 2025.09.02 15:45 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв