DualEdge FX The Ultimate Trend
- Эксперты
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Версия: 1.0
- Активации: 5
DualEdge FX – это профессиональный торговый бот, который отслеживает рыночные тренды и определяет разворотные точки с высокой точностью. Он позволяет трейдерам использовать как следование за трендом, так и контртрендовые стратегии, автоматически адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям.
Основные характеристики:
- Двойной торговый режим: комбинирует следование за трендом и разворотную торговлю.
- Искусственный интеллект для анализа рынка: автоматически определяет изменения и корректирует сделки.
- Поддержка различных валютных пар: работает с основными и экзотическими валютами.
- Точное управление рисками: автоматический выбор размера лота и контроль уровня риска.
- Оптимизирован для различных таймфреймов: поддерживает H1, M15 и M5.
Технические характеристики:
- Таймфрейм: H1, M15, M5
- Минимальный размер лота: 0.01
- Платформа: MetaTrader 4
- Минимальный депозит: $100
- Кредитное плечо: 1:10 – 1:1000
- Поддерживаемые типы счетов: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
- Поддерживаемые валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF
Почему стоит выбрать DualEdge FX?
Подобно двустороннему мечу, DualEdge FX эффективно использует моментум тренда и определяет разворотные точки, что делает его универсальным инструментом для любых рыночных условий.
Торгуйте умнее с DualEdge FX – идеальный инструмент для трендовой и разворотной торговли.
Пользователь не оставил комментарий к оценке