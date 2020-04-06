Dynamic Pro Scalper

Dynamic Pro Scalper ist einer der besten asiatischen Scalper auf dem Markt. Es ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem. Die Hauptidee hinter dem Dynamic Pro Scalper ist es, während der asiatischen Session zu handeln. Der EA beobachtet sorgfältig den Preis der Währungspaare und die Volatilität des Marktes. Er kann nur während einer bestimmten Zeitspanne handeln, die für jedes unterstützte Paar unterschiedlich ist. Der Dynamic Pro Scalper verwendet einige Standardindikatoren und führt einige komplexe mathematische Berechnungen durch, um zu entscheiden, ob gehandelt werden soll oder ob aktuell geöffnete Trades geschlossen werden sollen.

Mit Dynamic Pro Scalper können Sie Ihr Handelseinkommen erhöhen. Der EA hat eine einzigartige und hocheffiziente Handelsstrategie. Dynamic Pro Scalper ist mit allen Brokern kompatibel. Dynamic Pro Scalper hat dynamische Volatilitätsein- und -ausstiegslevel.

Dynamic Pro Scalper unterstützt 9 (neun) Währungspaare. Diese sind: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD und USDCHF.

Die Standardeinstellungen von Dynamic Pro Scalper gelten nur für das Währungspaar GBPUSD. Für die übrigen unterstützten Paare gibt es .set-Dateien. Um die erwarteten Ergebnisse zu erhalten, müssen die Benutzer die .set-Dateien korrekt laden. Klicken Sie hier, um die .set-Dateien herunterzuladen.

Die wichtigsten Funktionen von Dynamic Pro Scalper

  • Vollständig automatisiert: 100% freihändig! Keine manuellen Eingriffe erforderlich!
  • Geld-Management: Integriertes fortschrittliches Konto- und Geldverwaltungssystem.
  • Einfach zu bedienen: Äußerst einfach zu bedienen, zu verstehen und einzurichten.
  • Arbeitet mit allen Brokern: Arbeitet mit allen Brokern und Konten (einschließlich US-Brokern).
  • Broker-Schutz: Schützt Sie vor unlauteren Brokern und deren Täuschungstechniken.
  • Vollständig anpassbar: Kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
  • Schutz vor hohen Spreads: Er hält Sie von ungeeigneten Marktbedingungen (hoher Spread) fern.
  • Hoher Slippage-Schutz: Er hält Sie von ungeeigneten Marktbedingungen fern (hohe Slippage).
  • Sehr niedriger Drawdown: Durch seine einzigartige und hocheffiziente Handelsstrategie hat der Roboter einen sehr geringen Drawdown.

Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: M15

Empfohlene Backtest-Methode: Jeder Tick + M15 Zeitrahmen

Unterstützte Paare: GBPUSD, USDJPY, GBPCHF, GBPCAD, EURGBP, EURCAD, EURCHF, USDCAD und USDCHF.


Dynamic Pro Scalper Einstellungen

*** Allgemeine Einstellungen ***

  • Allow_BUY - Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt ist, eröffnet der Roboter BUY-Trades. Wenn dieser Parameter FALSE ist, wird der Roboter keine KAUF-Trades eröffnen.
  • Allow_SELL - Wenn dieser Parameter auf TRUE steht, eröffnet der Roboter SELL-Trades. Wenn dieser Parameter FALSE ist, eröffnet der Roboter keine SELL-Trades.
  • GMT_Offset - Der GMT-Offset Ihres Brokers. Sie müssen hier immer den Winter-GMT-Offset Ihres Brokers angeben!
  • Calculate_DST - Setzen Sie diesen Parameter auf TRUE, wenn Ihr Broker am Ende des Winters auf Sommerzeit umstellt. Wenn Ihr Broker das ganze Jahr über einen GMT-Offset hat, setzen Sie diesen Parameter auf FALSE!
  • MagicNumber - Stellen Sie sicher, dass alle magischen Nummern Ihrer EAs unterschiedlich sind. Dies ist äußerst wichtig für das korrekte und sichere Funktionieren der Expert Advisors im MT4-Terminal.
  • Recovery - Wenn die Recovery-Option aktiviert ist, beginnt der Roboter, alle vorherigen Verluste mit einem sehr intelligenten Algorithmus zu kompensieren. Diese Option funktioniert in Kombination mit Auto_Risk - sie muss ebenfalls aktiviert werden.
  • Auto_Risk - das automatische Risikomanagement wird bei Werten größer als Null aktiviert. Beispiel: Bei Auto_Risk = 10 eröffnet der EA Positionen in Höhe von 0,1 Lots für ein $1000 Konto ohne Margin.
  • Auto_Risk_Max - Das maximale Risiko, das während des Handels auf dem Konto erlaubt ist. Diese Option begrenzt das Risiko, wenn die Wiederherstellung aktiviert ist.
  • Lots - festes Handelsvolumen. Wenn Auto_Risk>0, wird der Parameter Lots deaktiviert.
  • Slipage - maximal erlaubte Slippage in Standard-Pips.
  • Max_Spread - maximal zulässiger Spread in Standard-Pips.
  • Max_Spread_Exit - dieser Parameter ist besonders nützlich beim Schließen von Trades. Durch die Einstellung eines Wertes für diesen Parameter (oft gleich oder größer als der Max_Spread-Wert) prüft der EA den Spread, bevor er den Handel beendet, was die Handelsleistung und Rentabilität verbessern kann.
  • Stop_Loss - Stop-Loss-Wert in Standard-Pips.
  • Take_Profit - Take-Profit-Wert in Standard-Pips.
  • TradesComment - Der Wert dieser Option wird als Kommentar bei der Eröffnung von Trades verwendet.
  • HiddenMode - Wenn dieser Parameter auf TRUE gesetzt ist, setzt der Roboter bei der Eröffnung von Trades keinen Stop Loss und Take Profit. Dieser Parameter kann nur verwendet werden, wenn Sie sicher sind, dass Ihr Broker Ihnen gegenüber nicht fair ist.
  • Close_On_Profit - Wenn dieser Parameter auf TRUE steht, schließt der Roboter offene Trades nur bei Gewinn oder wenn der Preis den Stop-Loss-Wert erreicht.

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der Einstellungen zu sehen, .set-Dateien herunterzuladen und mehr über Dynamic Pro Scalper zu erfahren!

Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
Experten
Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird. Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste tre
Forex Trend Hunter MT4
Gyunay Sali
Experten
Forex Trend Hunter ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem für das MetaTrader 4-Handelsterminal, das speziell für die Bedürfnisse gewöhnlicher Forex-Händler entwickelt wurde, aber auch von vielen professionellen Händlern erfolgreich eingesetzt wird. Forex Trend Hunter ist vielleicht der beste tre
Forex Pulse Detector MT5
Gyunay Sali
Experten
Forex Pulse Detector - Das 3-in-1 Handels-Kraftpaket Forex Pulse Detector ist ein einzigartiger Expert Advisor (EA), der drei leistungsstarke Handelsfunktionen in einem einzigen System vereint: 1 . Vollautomatischer Handel 2 . Manuelle Handelsfunktion 3. KI-gesteuerte Signalausführung Deshalb nennen wir es stolz ein "3-in-1-Handelssystem " . Der Forex Pulse Detector wurde entw
FX365 MA Crossover EA
Gyunay Sali
3.83 (6)
Experten
FX365 MA Crossover EA ist ein komplett KOSTENLOSER Expert Advisor, der speziell für Benutzer entwickelt wurde, die gerne ihre eigene Konfiguration und Optimierung vornehmen. Der EA kommt ohne Optimierungen, aber alles, was ein Händler brauchen, um zu konfigurieren und passen die EA zu jedem Forex-Instrument / Paar. FX365 MA Crossover EA basiert auf dem beliebten Moving Average Indikator. Die Idee hinter diesem EA ist, zwei MA-Indikatoren zu verwenden. Einen SCHNELLEN und den zweiten LANGSAMEN. W
FREE
Trade Master
Gyunay Sali
Utilitys
Trade Master ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter für den manuellen Handel und die Verwaltung offener Trades. Wenn er mit einem Diagramm verbunden ist, werden zwei Schaltflächen BUY und SELL angezeigt. Mit diesen beiden Schaltflächen können Sie manuell mit vordefiniertem Stop Loss, Take Profit und anderen Parametern handeln. Der Trade Master ist auch mit einem Trailing Stop System ausgestattet, um die Gewinne zu schützen. Der Trade Master ist das beste Werkzeug für die planmäßige Schließung v
FREE
Smart Impulse Trader
Gyunay Sali
5 (1)
Experten
Smart Impulse Trader ist ein automatisierter Forex-Handelsroboter. Die Hauptidee hinter dieser Strategie ist es, den Impuls zu erkennen und zwei Trades zur gleichen Zeit und in die gleiche Richtung zu öffnen. Für beide Geschäfte gibt es separate Take Profits: First_Trade_TP und Second_Trade_TP. Wenn der erste Handel mit Gewinn geschlossen wird, setzt der Roboter den Take-Profit-Wer
Forex Pulse Detector
Gyunay Sali
Experten
Forex Pulse Detector - Das 3-in-1 Handels-Kraftpaket Forex Pulse Detector ist ein einzigartiger Expert Advisor (EA), der drei leistungsstarke Handelsfunktionen in einem einzigen System vereint: 1 . Vollautomatischer Handel 2 . Manuelle Handelsfunktion 3. KI-gesteuerte Signalausführung Deshalb nennen wir es stolz ein "3-in-1-Handelssystem " . Der Forex Pulse Detector wurde entw
Forex Trend Tracker
Gyunay Sali
Indikatoren
Der Forex Trend Tracker ist ein fortschrittliches Tool, das entwickelt wurde, um die Handelsmöglichkeiten von Forex-Händlern zu verbessern. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet neben der Average True Range (ATR) komplexe mathematische Formeln, um die Anfänge neuer Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Forex-Markt zu erkennen. Er bietet visuelle Hinweise und Echtzeit-Warnungen,
Forex Trend Tracker MT5
Gyunay Sali
Indikatoren
Der Forex Trend Tracker ist ein fortschrittliches Tool, das entwickelt wurde, um die Handelsmöglichkeiten von Forex-Händlern zu verbessern. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet neben der Average True Range (ATR) komplexe mathematische Formeln, um die Anfänge neuer Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Forex-Markt zu erkennen. Er bietet visuelle Hinweise und Echtzeit-Warnungen,
