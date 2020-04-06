EA MacDuck

MacDuck es un sistema avanzado de negociación que combina múltiples indicadores. Su característica clave es el control preciso del punto de entrada, que permite al sistema demostrar excelentes resultados incluso en condiciones de mercado difíciles.

MacDuck ofrece múltiples oportunidades de negociación, no es sensible a los diferenciales y garantiza una ejecución precisa de cada operación, gracias a una gestión estricta del punto de entrada.

La estrategia ha demostrado su eficacia en cuentas reales. Independientemente de si usted es un principiante o un trader experimentado, el EA proporciona una excelente experiencia de trading.



Símbolo AUDCAD
Marco temporal M15
Capital 1000$
Broker Cualquier broker
Tipo de cuenta Cualquiera, preferiblemente con un spread bajo
Apalancamiento 1:20
VPS preferible pero no obligatorio, MQL VPS también es posible


Características:

  • Pares de divisas adecuados: AUDCAD
  • Tiempo de carga: cualquiera
  • Negociación durante todo el día
  • Distancia de cuadrícula y multiplicador de volumen personalizados
  • Número personalizado de símbolos permitidos para la negociación simultánea
  • Rango de reducción personalizado
  • Múltiples controles de riesgo
  • Insensible al spread, apto para varias plataformas
  • Adecuado para cuentas con poco capital

No pierda la oportunidad de llevar sus operaciones al siguiente nivel

