EA MacDuck
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.33
- Активации: 10
MacDuck — это продвинутая торговая система, сочетающая в себе множество индикаторов. Её ключевая особенность — точный контроль точек входа, что позволяет системе демонстрировать превосходные результаты даже в сложных рыночных условиях.
MacDuck предлагает множество торговых возможностей, не чувствителен к спредам и гарантирует точное исполнение каждой сделки благодаря строгому контролю точек входа.
Стратегия доказала свою эффективность на реальных счетах. Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, советник обеспечит вам отличный торговый опыт.
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
|Символ
|AUDCAD
|Таймфрейм
|M15
|Капитал
|мин. 1000$
|Брокер
|любой брокер
|Тип счета
|любой, предпочтительно с низким спредом
|Кредитное плечо
|от1:20
|VPS
|предпочтительно, но не обязательно, можно и MQL VPS
Особенности:
- Подходящие валютные пары: AUDCAD
- Время загрузки: любое
- Торговля в течение всего дня
- Настраиваемое расстояние сетки и множитель объема
- Настраиваемое количество символов, разрешенных к одновременной торговле
- Настраиваемый диапазон просадки разрешен для торговли
- Множественные средства контроля риска
- Не чувствителен к распространению, подходит для различных платформ
- Подходит для счетов с небольшим капиталом.
Не упустите свой шанс вывести свою торговлю на новый уровень