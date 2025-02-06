Quantix EA

5
Der Quantix EA basiert auf einer robusten Handelsstrategie, die darauf ausgelegt ist, die Handelsperformance durch präzise Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Er nutzt eine Kombination aus mehreren technischen Indikatoren, um potenzielle Marktbewegungen zu identifizieren und stellt sicher, dass jeder Handel durch solide Marktdaten gestützt wird.

Was diesen EA von anderen abhebt, ist die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Handelsbestätigung. Die KI bietet eine zusätzliche Entscheidungsebene, die die Genauigkeit der Handelssignale erhöht und potenzielle Risiken minimiert.

Nutzen Sie den aktuellen Promo-Preis zur Markteinführung. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen.
Nächster Preis: $499 Der endgültige Preis wird $2000 sein.

Nur noch 3 Plätze zum aktuellen Preis!
Nach den nächsten 3 Käufen wird der Preis dauerhaft steigen.

LIVE SIGNA L (For prop firm challenges, you should perform with low risk)

myfxbook.com/members/forextrading10/quantix-ea/11440654

LIVE-SIGNAL 2

myfxbook.de/mitglieder/forextrading10/quantix-ea-live/11630774

KEY FEATURES:

  • Handelsstrategie: Der EA verwendet ein fortschrittliches Handelssystem, das systematisch Trades in vordefinierten Intervallen platziert, um Marktschwankungen zu erfassen, ohne den Markt ständig überwachen zu müssen.

  • Mehrere Indikatoren: Der EA nutzt eine Vielzahl von Indikatoren, um die Marktbedingungen zu validieren und sicherzustellen, dass nur die vielversprechendsten Trades ausgeführt werden.

  • KI-gestützte Handelsbestätigung: Das KI-Modul analysiert Markttrends, -muster und -stimmungen, um die Gültigkeit eines jeden Handels zu bestätigen und so die Gesamtgenauigkeit und Zuverlässigkeit der Handelsstrategie zu verbessern.

  • Risikomanagement: Erweiterte Einstellungen für das Risikomanagement stellen sicher, dass Trades mit minimalem Risiko für potenzielle Verluste eröffnet und geschlossen werden, um die Gesamtperformance des Portfolios zu optimieren.

  • Automatischer Nachrichtenfilter: Diese Funktion verbessert die Leistung des EA, indem sie Trades während aufsehenerregender Nachrichtenereignisse vermeidet.

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine automatisierte Lösung suchen, die traditionelle technische Analyse mit modernster KI-Technologie kombiniert, um Handelsentscheidungen zu verbessern und Gewinne unter allen Marktbedingungen zu maximieren.

INFORMATIONEN
  • Empfohlene Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, NZDCHF, AUDCAD , AUDUSD.
  • Empfohlener Zeitrahmen:M15
  • Mindesteinlage: $200
  • Empfohlene Hebelwirkung: 1: 500
  • Kontotyp: ECN, RAW

Nach dem Kauf des Produkts senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und die Set-Dateien zu erhalten.

Ich beantworte gerne alle Fragen, die Sie haben.

Kontaktinformationen:

Telegram (SieheProfil)

https://www.mql5.com/en/users/Rashedsamir/messages


Bewertungen 4
Steffen Schmidt
870
Steffen Schmidt 2025.08.06 05:33 
 

The Quantix EA is most reliable, realistic and efficient tradingbot with accuracy being in 99.7% this says everything with OpenAI being the very best LLM around it also the best natural network implementation for trade confirmations. Exploiting inefficiencies in the market environment is the key for achieving success as every swing trader and day trader. It also comes with regular updates and consistent feature improvements with minor to major.

Umut Tekin
36
Umut Tekin 2025.07.09 17:20 
 

Great! Works perfectly and the developer is super responsive and helpful. Totally worth it.

Juan Jose Díez
27
Juan Jose Díez 2025.02.25 13:24 
 

I previously had a bad experience purchasing trading robots, but after doing more research, I decided to buy Quantix EA. The author is highly responsive and communicates well, answering my questions quickly. Since I purchased the expert, it has been consistently profitable. If you're looking to reduce dd, adjusting the lotsize is a good option. Overall, I'm very satisfied with the performance and support.

Empfohlene Produkte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experten
Beschreibung von Simo : ein innovativer Roboter mit einem einzigartigen Handelssystem Simo ist ein revolutionärer Handelsroboter, der mit seinem einzigartigen Handelssystem die Spielregeln verändert. Mit Hilfe von Sentiment-Analyse und maschinellem Lernen hebt Simo den Handel auf ein neues Niveau. Dieser Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar und auf dem Server eines beliebigen Brokers arbeiten. Simo verwendet seinen eigenen Algorithmus, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experten
Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
QuantReaper EA
Ville Alexander Hirvelae
Experten
Es handelt sich nicht um ein Raster, Martingal oder Glücksspiel. QuantReaper Mean Reversion nutzt reine Statistik und disziplinierte Logik, um Marktineffizienzen auszunutzen. Es identifiziert überzogene Preisbedingungen, quantifiziert die Volatilität und kehrt den Handel in Richtung Gleichgewicht mit definiertem Risiko und ohne Durchschnittsbildung um. Jede Entscheidung ist systematisch - keine Zufälligkeit, keine Emotionen. QuantReaper Mean Reversion EA ist ein sauberer, datengesteuerter Expert
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experten
RSI Master PRO - Professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Übersicht: RSI Master PRO ist ein Expert Advisor (EA), der für MT5 entwickelt wurde, um automatisch auf den Finanzmärkten zu handeln und dabei den Relative Strength Index (RSI) als zentrale Entscheidungsgrundlage zu nutzen. Sein modularer Aufbau und seine vollständig anpassbaren Parameter machen ihn zu einem leistungsstarken und flexiblen Werkzeug für Händler, die ihre Strategie auf diesen Momentum-Indikator stützen. ️ Technisc
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Experten
Fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für Gold Gold Catalyst EA MT5 ist eine vollständig automatisierte Handelslösung, speziell optimiert für XAU/USD (Gold) . Durch die Kombination von Trendfolge-Strategien , Preisaktions-Bestätigungen und einer dynamischen Risikosteuerung zeigte dieser EA während über einjähriger Tests unter realen Marktbedingungen eine stabile und zuverlässige Performance. 1. Strategieüberblick Gold Catalyst EA MT5 verfolgt einen systematischen Ansatz, der Folgendes
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
Experten
FLAMMENDER NACHT-SKALIERER VÖLLIG NEUES SYSTEM ZUR RÜCKGEWINNUNG DES GITTERS HINZUGEFÜGT Nachtskalierung mit Stop Losses hat in den vergangenen Jahren vor 2022 unglaublich gut funktioniert. Blazing Night Scalper wurde ursprünglich auf mehr als 10 Jahren Tick-Daten mit Take Profit und Stop Loss mit erstaunlichen Ergebnissen getestet. Sobald wir das Jahr 2022 erreichten, wurde es für Nachtscaler immer schwieriger, Gewinne zu erzielen, wahrscheinlich aus vielen Gründen, wie z.B. die Erhöhung der
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experten
Der Prop Firm Mastery EA ist ein hochmoderner, risikoarmer Expert Advisor für den Multi-Symbol-Handel mit fortschrittlichen Korrelationsfiltern zur Erhöhung der Handelsgenauigkeit. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die blind handeln, stellt dieser EA nur die stärksten Kauf- und Verkaufs-Setups sicher , indem er die Korrelationsstärke zwischen den von Ihnen gewählten Handelspaaren analysiert. Dieser hochmoderne EA kombiniert die Ausführung schwebender Aufträge mit einer Reihe leistungsstarker F
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experten
Revolutionieren Sie Ihr Trading-Spiel mit FabTradeX: Ein jahrzehntelang bewährter Expert Advisor für die GBPJPY-Meisterschaft! Starten Sie mit FabTradeX, einem ausgeklügelten Expert Advisor, der sorgfältig für den algorithmischen Handel mit dem Devisenpaar GBPJPY entwickelt wurde, in eine neue Ära der Handelskompetenz. Diese Powerhouse-Strategie ist nicht nur ein Spielveränderer - sie ist ein jahrzehntelanger Marktausbeutungstrend, der beständig überdurchschnittlich abschneidet und nur selten in
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experten
Aureus Trader ist ein automatisierter Scalping-Roboter für MetaTrader 5, der für den aktiven Handel mit liquiden Devisen- und Krypto-Paaren mit strenger Risikokontrolle und geringer Latenzzeit entwickelt wurde. Was Aureus Trader macht Aureus Trader konzentriert sich auf kurzfristige Kursbewegungen und eröffnet und schließt Trades häufig während Sitzungen mit hoher Liquidität. Der Algorithmus verwendet technische Filter, um abnormale Spreads und Perioden mit geringer Volatilität zu vermeiden, un
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experten
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 Ein vollautomatischer Expert Advisor , der speziell für Gold (XAUUSD) getestet wurde , um potenzielle Marktumkehrungen nach starken Schwungphasen zu erfassen. Er verwendet ein konsekutives Candlestick-Muster , das durch Multi-Indikator-Filter und ein fortschrittliches Risikomanagement für präzise Einstiege und Gewinnabsicherung ergänzt wird. Der aktuelle Preis ist nur für Demozwecke gedacht. Hauptmerkmale: Momentum-basierte Umkehrstrategie: Erkennt N aufei
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experten
UnoBot EA - Ihre leistungsstarke All-in-One-Handelslösung UnoBot EA ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, das für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Präzision und Leistung verlangen. Mit Trendfolge-Intelligenz , Multi-Währungs-Ausführung , Divergenz- und Umkehrlogik sowie harmonischer und Fibonacci-Konfluenz bietet UnoBot einen einzigartigen Vorteil in den schnelllebigen Märkten von heute. Hauptmerkmale Trend Strategy Core - Handelt synchron mit der vorherrsch
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
Experten
REALER BACKTEST / LANGFRISTIGE PROFITABILITÄT ComplexEuro Edge PRO ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, ein sorgfältig entwickeltes EURUSD-Handelssystem, das darauf spezialisiert ist, hochpräzise Trades auszuführen, indem es eine einzigartige Reihe von strengen Bedingungen und technischen Kriterien anwendet. Mindesteinlage : $100 Zeitrahmen : M1 Paar: EURUSD VPS wird empfohlen Auto Close am Wochenende ( wenn in DD lassen Sie es sein und vertrauen Sie den Prozess ) Signal : https://www.mql5
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
Sense Pro MT5
Eduard Serousov
Experten
Sense Pro - ein hochgradig anpassbarer Expert Advisor für MetaTrader-Terminals, der einen Grid-Handelsalgorithmus verwendet. Er arbeitet gleichzeitig in 2 Richtungen: mit dem Trend und gegen den Trend. Der Handel in Trendrichtung funktioniert nach dem Prinzip des Schließens profitabler Positionen mit Take Profit oder Trailing Stop (konfigurierbar in den Einstellungen). Der Handel gegen den Trend funktioniert durch die Eröffnung von Durchschnittsaufträgen, um Verlustpositionen mit Gewinn zu sch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (91)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, kein
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Experten
Aura Bitcoin Hash EA ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netze und modernster klassischer Handelsstrategien bietet Aura BTC einen innovativen Ansatz mit hervorragendem Leistungspotenzial. Dieser vollautomatische Expert Advisor ist für den Handel mit dem Währungspaar BTCUSD (Bitcoin) konzipiert. Er hat von 2017 bis 2025 eine konstante Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System vermeidet gefähr
Weitere Produkte dieses Autors
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4 Version (nur lokal) MT5 Version (nur lokal) MT4 Vollversion (lokal & remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, das
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Linear Regression Candles MT5
Rashed Samir
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql-Version des Indikators Linear Regression Candles . Es gibt viele lineare Regressionsindikatoren, die meisten von ihnen zeichnen Linien oder Kanäle, aber dieser Indikator zeichnet tatsächlich ein Diagramm Dieses Skript enthält Funktionen wie lineare Regression für Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse, Signalglättung mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Ich begrüße Ihre
FREE
Smoothed Heiken Ashi Candles MT5
Rashed Samir
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql-Version der Smoothed Heiken Ashi Candles. Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Heikin-Ashi-Diagramme ähneln Candlestick-Diagrammen , haben aber ein glatteres Erscheinungsbild, da sie eine Reihe von Preisbewegungen verfolgen und nicht jede Preisbewegung wie bei Candlesticks. Da die Heikin-Ashi-Kerzen auf der Grundlage von Durchschnittswerten berechnet werden, haben die Kerzen einen kleineren Schatten als eine normale japanische Kerze
FREE
Prop Assistant MT5
Rashed Samir
Utilitys
Prop Assistant - Das ultimative Handelswerkzeug für Prop Firm Challenges Bereitest du dich auf den FTMO oder andere Prop Firm Challenges vor? Prop Assistant ist der intelligente Handelsbegleiter, der Ihnen hilft, mit Zuversicht zu bestehen und finanziert zu bleiben! Hauptmerkmale : Max Drawdown-Kontrolle: Beendet automatisch den Handel oder schließt alle Positionen, wenn Ihr maximaler Drawdown erreicht ist. Tägliches Gewinn-/Verlust-Management : Legen Sie Ihre täglichen Gewinn-/Verlustgrenzen
Local Trade Copier
Rashed Samir
Utilitys
Local Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool, das für das effiziente Kopieren von Trades zwischen Konten im lokalen Modus entwickelt wurde. Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT5-Version MT5 Vollversion (Lokal & Remote) MT4 Vollversion (Lokal & Remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, dass beide
Linear Regression Candles MT4
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql-Version des Indikators Linear Regression Candles . Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Es gibt viele lineare Regressionsindikatoren, die meisten von ihnen zeichnen Linien oder Kanäle, aber dieser Indikator zeichnet tatsächlich ein Diagramm Dieses Skript enthält Funktionen wie lineare Regression für Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse, Signalglättung mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Ich freue mich üb
FREE
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql5 Version des SSLHybrid Indikators . MT4-Version Erfahren Sie hier mehr: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Beschreibung der TradingView-Version: Dieses Skript wurde für die NNFX-Methode entwickelt, daher wird es nur für Daily-Charts empfohlen. Versucht, einige VP NNFX-Regeln zu implementieren Dieses Skript hat eine SSL / Baseline (Sie können zwischen SSL oder MA wählen), eine zweite SSL für Fortsetzungsgeschäfte und eine dritte SSL für Ausstiegsgesch
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Utilitys
Kostenlose Slave Version - Remote Trade Receiver MT5. Dies ist die kostenlose Slave-Version unseres professionellen Remote Trade Copier Systems. Sie ermöglicht es Ihnen, Trades von einem Master-Konto zu empfangen, auf dem unsere vollständige Copy-Trade-Lösung läuft. Diese Version wurde im Hinblick auf Einfachheit und Zuverlässigkeit entwickelt. Sie ist schreibgeschützt und kann keine Trades senden oder unabhängig arbeiten. Hauptmerkmale : Ein-Klick-Einrichtung - einfach mit dem Master-Konto v
FREE
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Marktperioden handeln. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel erfolgt auf der Grundlage der Preisrendite in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. FUNKTIONEN Die Option Mehrere Symbole in ein
SSL Hybrid MT4
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql4 Version des SSLHybrid Indikators . MT5-Version Erfahren Sie hier mehr: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Beschreibung der TradingView-Version: Dieses Skript wurde für die NNFX-Methode entwickelt, daher wird es nur für Daily-Charts empfohlen. Versucht, einige VP NNFX-Regeln zu implementieren Dieses Skript hat eine SSL / Baseline (Sie können zwischen SSL oder MA wählen), eine zweite SSL für Fortsetzungsgeschäfte und eine dritte SSL für Ausstiegsgeschä
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
WaveTrend 3D
Rashed Samir
Indikatoren
WaveTrend 3D ist die mql-Version dieses Oszillators (von jdehorty und LazyBear). WaveTrend 3D (WT3D) ist eine neuartige Implementierung des berühmten WaveTrend (WT) Indikators und wurde von Grund auf neu entwickelt, um einige der inhärenten Mängel des traditionellen WT-Algorithmus zu beheben. WaveTrend 3D ist eine alternative Implementierung von WaveTrend, die direkt einige der bekannten Mängel des Indikators behebt, einschließlich seiner unbegrenzten Extremwerte, seiner Anfälligkeit für Whips
Twin Range Filter
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql-Version des Twin Range Filter Indikators. Beschreibung der TradingView-Version: Ein Versuch, zwei Bereichsfilter zu kombinieren und den Durchschnitt beider zu bilden, um die Signale zu glätten. Dies funktioniert deutlich besser als das typische ATR-Setup, aber es gibt immer noch zu viel Rauschen hier, um es mit Bots zu setzen und zu vergessen. Verwenden Sie es als Grundlage für Ihr eigenes System mit zusätzlicher Filterung. Erfahren Sie hier mehr: https: //www.mql5.c
SuperTrend Pro
Rashed Samir
Indikatoren
Dieser Indikator ist die mql-Version des SuperTrend-Indikators. SuperTrend ist einer der gängigsten ATR-basierten Trailing-Stop-Indikatoren. In dieser Version können Sie die ATR-Berechnungsmethode in den Einstellungen ändern. Die Standardmethode ist RMA, während die alternative Methode SMA ist. Der Indikator ist einfach zu bedienen und gibt eine genaue Auskunft über einen laufenden Trend. Er wird mit zwei Parametern erstellt, nämlich Zeitraum und Multiplikator. Die Standardwerte, die bei der Ko
SuperTrend Pro EA
Rashed Samir
Experten
INDIKATOR-INFORMATIONEN SuperTrend ist einer der gängigsten ATR-basierten Trailing-Stop-Indikatoren. In dieser Version können Sie die ATR-Berechnungsmethode in den Einstellungen ändern. Die Standardmethode ist RMA, während die alternative Methode SMA ist. Der Indikator ist einfach zu bedienen und gibt eine genaue Auskunft über einen laufenden Trend. Er wird mit zwei Parametern konstruiert, nämlich Periode und Multiplikator. Die Standardwerte, die bei der Konstruktion eines Superindikators verw
Pro News Trader
Rashed Samir
Experten
Pro News Trader ist ein fortschrittlicher automatischer Trading-Bot, der für den nahtlosen Handel mit Nachrichten entwickelt wurde. Er ist unglaublich benutzerfreundlich - verbinden Sie ihn einfach mit Ihrem Chart, und er erledigt den Rest. Im Devisenhandel sind Nachrichten ein wichtiger Marktfaktor, und dieser Bot ist darauf zugeschnitten, Sie dabei zu unterstützen, von diesen Bewegungen zu profitieren. Take advantage of the promotional launch price available now. The price will increase soon,
Local Trade Copier MT5
Rashed Samir
3 (1)
Utilitys
Local Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool, das für das effiziente Kopieren von Trades zwischen Konten im lokalen Modus entwickelt wurde. Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus weniger als 1 Sekunde dauert. MT4-Version MT5 Vollversion (Lokal & Remote) MT4 Vollversion (Lokal & Remote) Der lokale Modus bezieht sich darauf, dass beide
Auswahl:
Steffen Schmidt
870
Steffen Schmidt 2025.08.06 05:33 
 

The Quantix EA is most reliable, realistic and efficient tradingbot with accuracy being in 99.7% this says everything with OpenAI being the very best LLM around it also the best natural network implementation for trade confirmations. Exploiting inefficiencies in the market environment is the key for achieving success as every swing trader and day trader. It also comes with regular updates and consistent feature improvements with minor to major.

Umut Tekin
36
Umut Tekin 2025.07.09 17:20 
 

Great! Works perfectly and the developer is super responsive and helpful. Totally worth it.

Juan Jose Díez
27
Juan Jose Díez 2025.02.25 13:24 
 

I previously had a bad experience purchasing trading robots, but after doing more research, I decided to buy Quantix EA. The author is highly responsive and communicates well, answering my questions quickly. Since I purchased the expert, it has been consistently profitable. If you're looking to reduce dd, adjusting the lotsize is a good option. Overall, I'm very satisfied with the performance and support.

AVRIL
26
AVRIL 2025.02.20 17:21 
 

I purchased this expert a few days ago, and so far, the trades have been closed with profits. The creator has been very patient and thorough in answering my questions. Overall, I am satisfied with the performance and would definitely recommend it to others.

Antwort auf eine Rezension