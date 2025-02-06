Quantix EA
- Experten
- Rashed Samir
- Version: 2.5
- Aktualisiert: 10 August 2025
- Aktivierungen: 10
Was diesen EA von anderen abhebt, ist die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Handelsbestätigung. Die KI bietet eine zusätzliche Entscheidungsebene, die die Genauigkeit der Handelssignale erhöht und potenzielle Risiken minimiert.
LIVE SIGNA L (For prop firm challenges, you should perform with low risk)
myfxbook.com/members/forextrading10/quantix-ea/11440654
LIVE-SIGNAL 2
myfxbook.de/mitglieder/forextrading10/quantix-ea-live/11630774
KEY FEATURES:
- Handelsstrategie: Der EA verwendet ein fortschrittliches Handelssystem, das systematisch Trades in vordefinierten Intervallen platziert, um Marktschwankungen zu erfassen, ohne den Markt ständig überwachen zu müssen.
- Mehrere Indikatoren: Der EA nutzt eine Vielzahl von Indikatoren, um die Marktbedingungen zu validieren und sicherzustellen, dass nur die vielversprechendsten Trades ausgeführt werden.
- KI-gestützte Handelsbestätigung: Das KI-Modul analysiert Markttrends, -muster und -stimmungen, um die Gültigkeit eines jeden Handels zu bestätigen und so die Gesamtgenauigkeit und Zuverlässigkeit der Handelsstrategie zu verbessern.
- Risikomanagement: Erweiterte Einstellungen für das Risikomanagement stellen sicher, dass Trades mit minimalem Risiko für potenzielle Verluste eröffnet und geschlossen werden, um die Gesamtperformance des Portfolios zu optimieren.
- Automatischer Nachrichtenfilter: Diese Funktion verbessert die Leistung des EA, indem sie Trades während aufsehenerregender Nachrichtenereignisse vermeidet.
Dieser EA ist ideal für Händler, die eine automatisierte Lösung suchen, die traditionelle technische Analyse mit modernster KI-Technologie kombiniert, um Handelsentscheidungen zu verbessern und Gewinne unter allen Marktbedingungen zu maximieren.
- Empfohlene Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, NZDCHF, AUDCAD , AUDUSD.
- Empfohlener Zeitrahmen:M15
- Mindesteinlage: $200
- Empfohlene Hebelwirkung: 1: 500
- Kontotyp: ECN, RAW
Nach dem Kauf des Produkts senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Installationsanleitung und die Set-Dateien zu erhalten.
Ich beantworte gerne alle Fragen, die Sie haben.
Kontaktinformationen:
Telegram (SieheProfil)
The Quantix EA is most reliable, realistic and efficient tradingbot with accuracy being in 99.7% this says everything with OpenAI being the very best LLM around it also the best natural network implementation for trade confirmations. Exploiting inefficiencies in the market environment is the key for achieving success as every swing trader and day trader. It also comes with regular updates and consistent feature improvements with minor to major.