NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für EURUSD, der eine neuronale Netzwerktechnologie nutzt, um die besten Marktchancen zu filtern und den automatisierten Handel so weit wie möglich zu vereinfachen.

Er wurde entwickelt, um von Anfang an leicht bedienbar zu sein: Sie installieren ihn, stellen das Risiko ein und lassen die interne Logik Ein- und Ausstiege konsequent verwalten.

Bevor Sie starten, empfehlen wir, das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, um alle Einstellungen und die Risikophilosophie zu verstehen:

Hier klicken, um das Handbuch zu lesen

Was NODE besonders macht

Spezialisierung auf EURUSD : die gesamte Logik ist ausschließlich auf EURUSD optimiert, was eine tiefere und konsistentere Analyse eines einzelnen Marktes ermöglicht.

: die gesamte Logik ist ausschließlich auf optimiert, was eine tiefere und konsistentere Analyse eines einzelnen Marktes ermöglicht. Sofort einsatzbereit : NODE ist einsatzbereit, sobald Sie den EA auf das Chart ziehen. Sie müssen sich nicht mit Dutzenden von Parametern oder komplexen Grundeinstellungen auseinandersetzen.

: NODE ist einsatzbereit, sobald Sie den EA auf das Chart ziehen. Sie müssen sich nicht mit Dutzenden von Parametern oder komplexen Grundeinstellungen auseinandersetzen. Filter mit neuronalem Netzwerk : das neuronale Netzwerk von NODE analysiert die Marktbedingungen und fungiert als Filter, indem es Signale mit niedriger Wahrscheinlichkeit aussortiert und sich auf Muster konzentriert, die zur internen Logik passen.

: das neuronale Netzwerk von NODE analysiert die Marktbedingungen und fungiert als Filter, indem es Signale mit niedriger Wahrscheinlichkeit aussortiert und sich auf Muster konzentriert, die zur internen Logik passen. Integriertes Risikomanagement : der EA verfügt über eine automatische Kontrolle von Slippage und Spread, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden und die Ausführungsqualität zu schützen.

: der EA verfügt über eine automatische Kontrolle von Slippage und Spread, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden und die Ausführungsqualität zu schützen. Anpassung an verschiedene Marktbedingungen: NODE wurde so konzipiert, dass er sich intelligent an unterschiedliche Marktsituationen anpasst, ohne dass Sie die Einstellungen täglich ändern müssen.

Handelsspezifikationen

Währungspaar: EURUSD.

EURUSD. Verwendungsmodus: ausgelegt für den durchgehenden Betrieb auf einem einzelnen EURUSD-Chart.

ausgelegt für den durchgehenden Betrieb auf einem einzelnen EURUSD-Chart. Orientierungskapital: realistische Nutzung ab 1.000 USD (oder 10 USD auf einem entsprechenden CENT-Konto).

realistische Nutzung ab (oder auf einem entsprechenden CENT-Konto). Empfohlene Nutzung: beginnen Sie immer zunächst auf einem Demokonto, bis Sie das Verhalten des EAs gut verstehen.

So starten Sie mit NODE

Laden Sie NODE Neural EA herunter und installieren Sie ihn in Ihrem MetaTrader 5. Öffnen Sie ein EURUSD-Chart in Ihrem Konto (idealerweise zunächst ein Demokonto) und ziehen Sie den EA auf das Chart. Stellen Sie die Lotgröße oder den Risiko-Parameter entsprechend Ihrem Kontostand und Ihrer Risikobereitschaft ein. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist, und lassen Sie NODE gemäß seiner internen Logik handeln. Beobachten Sie die Ergebnisse und entscheiden Sie, sobald Sie sich wohlfühlen, ob Sie ihn im Rahmen Ihres eigenen Risikoplans auf einem Live-Konto einsetzen möchten.

Risikophilosophie und Anforderungen

NODE ist kein Versprechen für garantierte Gewinne; er ist ein Werkzeug, das Ihnen helfen soll, Ihren automatisierten Handel logischer und disziplinierter zu strukturieren.

Er ist für einen umsichtigeren Einsatz gedacht, der zu Ihrem eigenen Money-Management-Plan passt.

Die Kontrolle von Slippage und Spread hilft, Ausführungen unter extremen Bedingungen zu vermeiden, beseitigt das Marktrisiko jedoch nicht.

Die gewählte Lotgröße und Hebelwirkung wirken sich direkt auf den Drawdown und die Stabilität der Kapitalentwicklung aus.

Im Benutzerhandbuch finden Sie eine ausführlichere Erklärung der Risikophilosophie hinter dem Projekt sowie Beispiele für Einstellungen.

Ist NODE für Sie geeignet?

NODE Neural EA ist für Sie geeignet, wenn:

Sie mit dem automatisierten Handel beginnen möchten und dafür ein robustes Werkzeug suchen, ohne eine übermäßige Lernkurve.

beginnen möchten und dafür ein robustes Werkzeug suchen, ohne eine übermäßige Lernkurve. Sie keine Programmiererfahrung haben und sich lieber auf das Verständnis von Logik und Risiko als auf das Schreiben von Code konzentrieren.

Sie einen realistischen EA suchen, der für den Einsatz mit moderatem Kapital (z. B. 1.000 USD oder CENT-Konten) ausgelegt ist und nicht auf “Wunderlösungen” basiert.

(z. B. 1.000 USD oder CENT-Konten) ausgelegt ist und nicht auf “Wunderlösungen” basiert. Sie bereit sind, die Dokumentation zu lesen, auf einem Demokonto zu testen und eigene Entscheidungen zu treffen.

Sie müssen kein Experte sein, aber Sie brauchen eine ernsthafte Einstellung zu Risiko und Kapitalmanagement.

Support und Community

NODE Neural EA ist ein kostenloses Projekt, das bereits Tausenden von Tradern geholfen hat. Sie können ihn ohne Einschränkungen bezüglich Zeit, Broker oder Lotgröße nutzen.

Aufgrund der hohen Nutzerzahl ist individueller Support oder die Beantwortung grundlegender Fragen per Privatnachricht nicht möglich. Stattdessen erfolgt der gesamte Support über die Community:

Offizielle MQL5-Gruppe , um Ideen, Einstellungen und Fragen gemeinsam mit anderen Nutzern zu teilen und zu klären: MQL5-Gruppe

, um Ideen, Einstellungen und Fragen gemeinsam mit anderen Nutzern zu teilen und zu klären:

Wenn Sie Ihre Unabhängigkeit als Trader schätzen und ein seriöses Werkzeug zum Experimentieren und Lernen suchen, ist die Community der richtige Ort dafür.

Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Produkten ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Ergebnisse – egal ob auf Real- oder Demokonten – garantieren keine zukünftigen Resultate. Verwenden Sie NODE stets nach eigenem Ermessen, beginnen Sie auf einem Demokonto und riskieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Laden Sie NODE Neural EA kostenlos herunter, installieren Sie ihn auf EURUSD und machen Sie den ersten Schritt zu einem strukturierteren und unabhängigeren automatisierten Handel.