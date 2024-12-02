NODE Neural EA for MT5

4.17

NODE Neural EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für EURUSD, der eine neuronale Netzwerktechnologie nutzt, um die besten Marktchancen zu filtern und den automatisierten Handel so weit wie möglich zu vereinfachen.

Er wurde entwickelt, um von Anfang an leicht bedienbar zu sein: Sie installieren ihn, stellen das Risiko ein und lassen die interne Logik Ein- und Ausstiege konsequent verwalten.

Bevor Sie starten, empfehlen wir, das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, um alle Einstellungen und die Risikophilosophie zu verstehen:

Hier klicken, um das Handbuch zu lesen

Was NODE besonders macht

  • Spezialisierung auf EURUSD: die gesamte Logik ist ausschließlich auf EURUSD optimiert, was eine tiefere und konsistentere Analyse eines einzelnen Marktes ermöglicht.
  • Sofort einsatzbereit: NODE ist einsatzbereit, sobald Sie den EA auf das Chart ziehen. Sie müssen sich nicht mit Dutzenden von Parametern oder komplexen Grundeinstellungen auseinandersetzen.
  • Filter mit neuronalem Netzwerk: das neuronale Netzwerk von NODE analysiert die Marktbedingungen und fungiert als Filter, indem es Signale mit niedriger Wahrscheinlichkeit aussortiert und sich auf Muster konzentriert, die zur internen Logik passen.
  • Integriertes Risikomanagement: der EA verfügt über eine automatische Kontrolle von Slippage und Spread, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu vermeiden und die Ausführungsqualität zu schützen.
  • Anpassung an verschiedene Marktbedingungen: NODE wurde so konzipiert, dass er sich intelligent an unterschiedliche Marktsituationen anpasst, ohne dass Sie die Einstellungen täglich ändern müssen.

Handelsspezifikationen

  • Währungspaar: EURUSD.
  • Verwendungsmodus: ausgelegt für den durchgehenden Betrieb auf einem einzelnen EURUSD-Chart.
  • Orientierungskapital: realistische Nutzung ab 1.000 USD (oder 10 USD auf einem entsprechenden CENT-Konto).
  • Empfohlene Nutzung: beginnen Sie immer zunächst auf einem Demokonto, bis Sie das Verhalten des EAs gut verstehen.

So starten Sie mit NODE

  1. Laden Sie NODE Neural EA herunter und installieren Sie ihn in Ihrem MetaTrader 5.
  2. Öffnen Sie ein EURUSD-Chart in Ihrem Konto (idealerweise zunächst ein Demokonto) und ziehen Sie den EA auf das Chart.
  3. Stellen Sie die Lotgröße oder den Risiko-Parameter entsprechend Ihrem Kontostand und Ihrer Risikobereitschaft ein.
  4. Stellen Sie sicher, dass AutoTrading aktiviert ist, und lassen Sie NODE gemäß seiner internen Logik handeln.
  5. Beobachten Sie die Ergebnisse und entscheiden Sie, sobald Sie sich wohlfühlen, ob Sie ihn im Rahmen Ihres eigenen Risikoplans auf einem Live-Konto einsetzen möchten.

Risikophilosophie und Anforderungen

NODE ist kein Versprechen für garantierte Gewinne; er ist ein Werkzeug, das Ihnen helfen soll, Ihren automatisierten Handel logischer und disziplinierter zu strukturieren.

  • Er ist für einen umsichtigeren Einsatz gedacht, der zu Ihrem eigenen Money-Management-Plan passt.
  • Die Kontrolle von Slippage und Spread hilft, Ausführungen unter extremen Bedingungen zu vermeiden, beseitigt das Marktrisiko jedoch nicht.
  • Die gewählte Lotgröße und Hebelwirkung wirken sich direkt auf den Drawdown und die Stabilität der Kapitalentwicklung aus.

Im Benutzerhandbuch finden Sie eine ausführlichere Erklärung der Risikophilosophie hinter dem Projekt sowie Beispiele für Einstellungen.

Ist NODE für Sie geeignet?

NODE Neural EA ist für Sie geeignet, wenn:

  • Sie mit dem automatisierten Handel beginnen möchten und dafür ein robustes Werkzeug suchen, ohne eine übermäßige Lernkurve.
  • Sie keine Programmiererfahrung haben und sich lieber auf das Verständnis von Logik und Risiko als auf das Schreiben von Code konzentrieren.
  • Sie einen realistischen EA suchen, der für den Einsatz mit moderatem Kapital (z. B. 1.000 USD oder CENT-Konten) ausgelegt ist und nicht auf “Wunderlösungen” basiert.
  • Sie bereit sind, die Dokumentation zu lesen, auf einem Demokonto zu testen und eigene Entscheidungen zu treffen.

Sie müssen kein Experte sein, aber Sie brauchen eine ernsthafte Einstellung zu Risiko und Kapitalmanagement.

Support und Community

NODE Neural EA ist ein kostenloses Projekt, das bereits Tausenden von Tradern geholfen hat. Sie können ihn ohne Einschränkungen bezüglich Zeit, Broker oder Lotgröße nutzen.

Aufgrund der hohen Nutzerzahl ist individueller Support oder die Beantwortung grundlegender Fragen per Privatnachricht nicht möglich. Stattdessen erfolgt der gesamte Support über die Community:

  • Offizielle MQL5-Gruppe, um Ideen, Einstellungen und Fragen gemeinsam mit anderen Nutzern zu teilen und zu klären:

Wenn Sie Ihre Unabhängigkeit als Trader schätzen und ein seriöses Werkzeug zum Experimentieren und Lernen suchen, ist die Community der richtige Ort dafür.

Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Produkten ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Vergangene Ergebnisse – egal ob auf Real- oder Demokonten – garantieren keine zukünftigen Resultate. Verwenden Sie NODE stets nach eigenem Ermessen, beginnen Sie auf einem Demokonto und riskieren Sie niemals Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.

Laden Sie NODE Neural EA kostenlos herunter, installieren Sie ihn auf EURUSD und machen Sie den ersten Schritt zu einem strukturierteren und unabhängigeren automatisierten Handel.

Bewertungen 150
lhn1965
26
lhn1965 2025.12.26 14:30 
 

¡¡GRACIAS ENRIQUE!! Tu labor democratizando las inversiones es más que encomiable, además haciéndolo desde este EA que me enamoró: NODE NEURAL.

infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Empfohlene Produkte
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
Experten
XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem H4-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Die wichtigsten Details sin
FREE
Gbpusd Pivots Trend Master
Tomas Vanek
Experten
Die GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf GBPUSD mit dem H1-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/ Die wichtigsten Detail
FREE
Eurusd Bollinger Bands Breaker
Tomas Vanek
2.5 (2)
Experten
Die EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Die wichtigsten Detail
FREE
Terraforming 1
Lerato Silokwane
Experten
Meine erste Version des Terraforming EA. Der EA nutzt statistische Arbitrage, um von den Währungspaaren USD, EUR und GBP zu profitieren. Positionen werden eröffnet, wenn eine Arbitrage-Gelegenheit erkannt wird. Die Positionen werden nach 3 Stunden geschlossen oder wenn sich der Markt korrigiert hat und der Gewinn vor der 3-Stunden-Grenze erzielt wurde. Eine profitablere Version dieses EAs wird verfügbar sein, sobald eine anständige Erfolgsbilanz für diesen EA erzielt wurde. Probieren Sie es aus
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experten
News Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit EURUSD - GBPUSD - XAUUSD Paaren, die Ihre Positionen während der Nachrichten positionieren.  Entwickelt von einem erfahrener Händler mit über 17 Jahren Handelserfahrung. News Scalper EA nutzt einen Nachrichtenkalender von der MQL5 und handelt nach denen. Mit ausgeklügelte Strategie und Risikomanagement sichert der EA Ihre Positionen von größeren Verlusten! News Scalper EA lässt   nach Zeit eingestellten SL (1 Minute, geplant), wenn die Po
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experten
Range Auto TP SL ist für Sie, 100% kostenlos für jetzt, laden Sie es und geben Sie mir eine gute Bewertung und Sie sind frei, es für die Lebensdauer !!!! verwenden. Range Auto TP SL ist ein EA, der Stop Loss und Take Profit Level auf Basis der Range mit Average True Range (ATR) setzt. Es funktioniert sowohl bei manuell eröffneten Positionen über PC MT5 Teriminals oder MT5 Mobiles als auch bei EA/Robotern eröffneten Positionen. Sie können eine magische Zahl angeben, mit der es arbeiten soll, od
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Empfehlungen Zeitrahmen: 1H Mindesteinlage:$400 USD Währungspaar Gold / XAUUSD Einstellung: Standard Völlig automatischer Berater Peri Peri Gold verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: No Grid , No martingale. Die Strategie wurde Backtested Stabil von 2018 bis 2023 mit jedem Tick basierend auf realen Ticks in MT4 mit Exness Real Ticks 100% Tick Qualität. Der Live-Handel läuft gut auf meinem Exness und ic markets broker.
FREE
Corazon
Nguyen Van Bo
5 (1)
Experten
Corazon ist ein EA, der mit der Martingale-Methode arbeitet, mit sorgfältig ausgewählten Einstiegspunkten. Wenn ein Handel in die falsche Richtung geht, wird der EA Martingale-Aufträge mit zunehmenden Losgrößen und Abständen öffnen, dann den Durchschnitt der Preis und setzen Sie die gesamte TP für alle Aufträge. Corazon EA verfügt auch über Optionen für Trailing-Funktionen für einzelne Aufträge, Trailing für alle Martingale-Aufträge zusammen oder nur Trailing für den ersten Auftrag.
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experten
FusionTrailing EA - Ihre ultimative Waffe zur Marktbeherrschung! Transformieren Sie Ihren Handel und vernichten Sie jede Marktbewegung mit dem fortschrittlichsten Trailing-Stop-System, das es gibt. FusionTrailing EA liefert mit seinem Dual-Mode-Setup unaufhaltsame Power: - Fusion-Modus: Setzt automatisch einen kugelsicheren Stop-Loss unter Verwendung einer maximalen Verlustschwelle und aktiviert das intelligente Trailing nur, wenn der Markt Sie begünstigt - für minimales Risiko und maximalen Ge
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Experten
Wir stellen vor: Steady Runner NP EA (Kostenlose Version): Präzisionshandel für GBPUSD M5 Was ist Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA ist ein mathematisch konzipierter Expert Advisor (EA) , der ausschließlich für den GBPUSD M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und statistischen Modellen entwickelt und automatisiert Ihre Handelsstrategie, um Präzision, Konsistenz und Disziplin bei jedem Handel zu gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Tr
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Experten
Surf EA ist ein vollautomatischer gitterbasierter Expert Advisor, der nach Umkehrbereichen im Chart sucht MT4-Version: https: //www.mql5.com/ru/market/product/96627 Art der Arbeit: Der EA verwendet verschiedene Muster, Indikatoren und andere wichtige Bedingungen, um nach Signalen zu suchen Kauf- und Verkaufspositionen sind unabhängig voneinander Es kann nur eine Order auf einem Balken der aktuellen Periode eröffnet werden Die im EA verwendeten Indikatoren sind im Standardset des Terminals entha
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenpflichtige Version ist hier erhältlich . Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Orders können nur mit dem Mindestlot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Ord
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experten
Dreifach-Indikator Pro: ADX, BB & MA gestützter Handelsexperte Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Triple Indicator Pro, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Ihren Marktvorteil zu maximieren. Dieser EA kombiniert die Leistung des ADX (Trendstärke), der Bollinger Bänder (Marktvolatilität) und des gleitenden Durchschnitts (Trendrichtung) und eröffnet Trades nur, wenn alle drei Indikatoren übereinstimmen 1 - ADX-Indikator (Average Directional Index) - Dieser Indi
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
MysticTrader
Leonardo Cubillas Massana
Experten
# MysticTrader - Auf der Suche nach Exzellenz ## Ein Projekt in Entwicklung Ich entwickle MysticTrader und suche Händler, die bei der Verbesserung helfen. Wenn Sie den EA testen und echtes Feedback geben, bin ich sehr dankbar. ## ️ Aktuelle Funktionen - Paar: EURUSD | Zeitrahmen: H1 - Modi: Normal/Offensiv - Funktioniert nur auf DEMO-Konten - Integriertes Risikomanagement
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Auswahl:
nusing
6
nusing 2025.12.28 13:09 
 

Haven't had a chance to try it yet, but I'm really looking forward to it.

lhn1965
26
lhn1965 2025.12.26 14:30 
 

¡¡GRACIAS ENRIQUE!! Tu labor democratizando las inversiones es más que encomiable, además haciéndolo desde este EA que me enamoró: NODE NEURAL.

Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.11.17 11:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.11.17 12:01
Thank you very much for your feedback and for trusting Node EA, Nikaketiye.
I’m really glad to hear it’s giving you good profits on your 5,000 cent account with Exness. Regarding XAUUSD: instead of adding gold to Node, I usually recommend my other EA, Nexus EA Forex MT5. It is more complete in terms of configuration and risk control, and it already has a dedicated set for XAUUSD that I keep updated. If you are interested in trading gold, feel free to contact me and I’ll gladly share more details and the XAUUSD set with you.
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
[Gelöscht] 2025.10.27 01:50 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
118282
Antwort vom Entwickler Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
12345678
Antwort auf eine Rezension