NODE Neural EA for MT5

4.18

NODE Neural EA é um Expert Advisor GRATUITO para EURUSD que utiliza uma rede neural para filtrar as melhores oportunidades de mercado e simplificar ao máximo o trading automatizado.

Ele foi desenvolvido para ser fácil de usar desde o primeiro dia: você instala, ajusta o risco e deixa que a lógica interna gerencie as entradas e saídas de forma consistente.

Antes de começar, recomendamos ler o guia completo do usuário para entender todos os parâmetros e a filosofia de risco:

Clique aqui para ler o guia

O que torna o NODE diferente

  • Especialização em EURUSD: toda a lógica é otimizada para trabalhar exclusivamente com EURUSD, permitindo uma análise mais profunda e coerente de um único mercado.
  • Pronto para operar: o NODE está pronto para funcionar assim que você o arrasta para o gráfico. Você não precisa lidar com dezenas de parâmetros nem com configurações iniciais complexas.
  • Filtro com rede neural: a rede neural do NODE analisa as condições de mercado e atua como filtro, ajudando a descartar sinais de baixa probabilidade e a focar em padrões alinhados à sua lógica interna.
  • Gestão de risco integrada: o EA inclui controle automático de slippage e spread para evitar operar em condições desfavoráveis de mercado, protegendo a qualidade da execução.
  • Adaptação a diferentes condições: o NODE foi projetado para se adaptar de forma inteligente a diferentes cenários de mercado, sem que você precise alterar a configuração todos os dias.

Especificações de trading

  • Par de moedas: EURUSD.
  • Modo de uso: pensado para trabalhar de forma contínua em um único gráfico de EURUSD.
  • Capital sugerido: operação realista a partir de US$ 1.000 (ou US$ 10 em uma conta CENT equivalente).
  • Uso recomendado: sempre começar em uma conta demo até entender bem o comportamento do robô.

Como começar com o NODE

  1. Faça o download e instale o NODE Neural EA no seu MetaTrader 5.
  2. Abra um gráfico de EURUSD na sua conta (de preferência primeiro em demo) e arraste o EA para o gráfico.
  3. Configure o tamanho do lote ou o parâmetro de risco de acordo com o seu saldo e tolerância ao risco.
  4. Verifique se o AutoTrading está ativado e deixe o NODE operar de acordo com a sua lógica interna.
  5. Monitore os resultados e, quando se sentir confortável, decida se deseja utilizá-lo em conta real dentro do seu próprio plano de gestão de risco.

Filosofia de risco e requisitos

NODE não é uma promessa de lucros garantidos; é uma ferramenta criada para ajudar você a estruturar o trading automatizado de maneira mais lógica e disciplinada.

  • Ele foi pensado para um uso prudente e coerente com o seu próprio plano de gestão de capital.
  • O controle de slippage e spread ajuda a evitar execuções em condições extremas, mas não elimina o risco de mercado.
  • O tamanho do lote e a alavancagem que você escolher terão impacto direto no drawdown e na estabilidade da curva de capital.

No guia do usuário você encontrará uma explicação mais completa sobre a filosofia de risco do projeto, além de exemplos de configurações.

O NODE é para você?

O NODE Neural EA é para você se:

  • Quer começar no trading automatizado com uma ferramenta robusta, mas sem uma curva de aprendizado esmagadora.
  • Não tem experiência em programação e prefere focar em entender a lógica e o risco, em vez de escrever código.
  • Procura um EA realista, pensado para funcionar com capital moderado (por exemplo, US$ 1.000 ou contas CENT), e não um esquema “milagroso”.
  • Está disposto a ler a documentação, testar em conta demo e tomar suas próprias decisões.

Você não precisa ser especialista, mas precisa ter uma postura séria em relação ao risco e à gestão do capital.

Suporte e comunidade

NODE Neural EA é um projeto gratuito que já ajudou milhares de traders. Você pode utilizá-lo sem restrições de tempo, corretora ou tamanho de lote.

Devido ao grande número de usuários, não é possível oferecer suporte individual nem responder dúvidas básicas em privado. Em vez disso, todo o suporte é centralizado na comunidade:

  • Grupo oficial no MQL5 para compartilhar ideias, configurações e tirar dúvidas com outros usuários:

Se você valoriza sua independência como trader e quer uma ferramenta séria para experimentar e aprender, a comunidade é o lugar certo.

Aviso de risco

Operar produtos alavancados envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Resultados passados, sejam de contas reais ou demo, não garantem resultados futuros. Use sempre o NODE por sua própria conta e risco, comece em uma conta demo e nunca arrisque dinheiro que você não possa perder.

Faça o download gratuito do NODE Neural EA, instale-o em EURUSD e dê o primeiro passo em direção a um trading automatizado mais estruturado e independente.

Comentários 149
lhn1965
26
lhn1965 2025.12.26 14:30 
 

¡¡GRACIAS ENRIQUE!! Tu labor democratizando las inversiones es más que encomiable, además haciéndolo desde este EA que me enamoró: NODE NEURAL.

Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.11.17 11:29 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.11.17 12:01
Thank you very much for your feedback and for trusting Node EA, Nikaketiye.
I’m really glad to hear it’s giving you good profits on your 5,000 cent account with Exness. Regarding XAUUSD: instead of adding gold to Node, I usually recommend my other EA, Nexus EA Forex MT5. It is more complete in terms of configuration and risk control, and it already has a dedicated set for XAUUSD that I keep updated. If you are interested in trading gold, feel free to contact me and I’ll gladly share more details and the XAUUSD set with you.
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
[Excluído] 2025.10.27 01:50 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90931
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
TradingBotLab
77
TradingBotLab 2025.06.29 04:27 
 

its developer clearly mentions that this EA is best for EURUSD only, and no one needs to waste time on other pairs. BUT I decided to do its in-depth optimization on other pairs to know the max profitability of this EA. I worked on Gold, GBPUSD, . as per my in-depth optimization, I got the very good results with Highest profits at lowest DD. The total net profits are +4 times higher then its DD.

Enrique Enguix
118252
Resposta do desenvolvedor Enrique Enguix 2025.06.29 06:51
Good morning,
I've reviewed your comment. While I appreciate you sharing your personal findings on other pairs, it's important to clarify some points regarding robust strategy development.
Your "in-depth optimization" on different pairs, contrary to explicit recommendations, likely led to a curve-fitted solution, not a genuinely robust one. High profits with low drawdown often result from over-optimization to historical data. Out-of-sample performance and parameter stability are only verified through rigorous forward testing and degradation of passes analysis. Without these, your .set files likely represent a historical anomaly, not a consistent trading edge.
Community Guidelines Reminder
As a moderator here, I must also address your direct promotion of an external YouTube channel and distribution of .set files within a product review. This is a direct violation of our community guidelines regarding advertising and self-promotion and is a reportable offense. Such actions are strictly prohibited to maintain review integrity.
Please ensure all future contributions adhere to these rules.
12345678
Responder ao comentário