NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA é um Expert Advisor GRATUITO para EURUSD que utiliza uma rede neural para filtrar as melhores oportunidades de mercado e simplificar ao máximo o trading automatizado.

Ele foi desenvolvido para ser fácil de usar desde o primeiro dia: você instala, ajusta o risco e deixa que a lógica interna gerencie as entradas e saídas de forma consistente.

Antes de começar, recomendamos ler o guia completo do usuário para entender todos os parâmetros e a filosofia de risco:

Clique aqui para ler o guia

O que torna o NODE diferente

Especialização em EURUSD: toda a lógica é otimizada para trabalhar exclusivamente com EURUSD, permitindo uma análise mais profunda e coerente de um único mercado.

Pronto para operar: o NODE está pronto para funcionar assim que você o arrasta para o gráfico. Você não precisa lidar com dezenas de parâmetros nem com configurações iniciais complexas.

Filtro com rede neural: a rede neural do NODE analisa as condições de mercado e atua como filtro, ajudando a descartar sinais de baixa probabilidade e a focar em padrões alinhados à sua lógica interna.

Gestão de risco integrada: o EA inclui controle automático de slippage e spread para evitar operar em condições desfavoráveis de mercado, protegendo a qualidade da execução.

: o EA inclui controle automático de slippage e spread para evitar operar em condições desfavoráveis de mercado, protegendo a qualidade da execução. Adaptação a diferentes condições: o NODE foi projetado para se adaptar de forma inteligente a diferentes cenários de mercado, sem que você precise alterar a configuração todos os dias.

Especificações de trading

Par de moedas: EURUSD.

Modo de uso: pensado para trabalhar de forma contínua em um único gráfico de EURUSD.

Capital sugerido: operação realista a partir de US$ 1.000 (ou US$ 10 em uma conta CENT equivalente).

Uso recomendado: sempre começar em uma conta demo até entender bem o comportamento do robô.

Como começar com o NODE

Faça o download e instale o NODE Neural EA no seu MetaTrader 5. Abra um gráfico de EURUSD na sua conta (de preferência primeiro em demo) e arraste o EA para o gráfico. Configure o tamanho do lote ou o parâmetro de risco de acordo com o seu saldo e tolerância ao risco. Verifique se o AutoTrading está ativado e deixe o NODE operar de acordo com a sua lógica interna. Monitore os resultados e, quando se sentir confortável, decida se deseja utilizá-lo em conta real dentro do seu próprio plano de gestão de risco.

Filosofia de risco e requisitos

NODE não é uma promessa de lucros garantidos; é uma ferramenta criada para ajudar você a estruturar o trading automatizado de maneira mais lógica e disciplinada.

Ele foi pensado para um uso prudente e coerente com o seu próprio plano de gestão de capital.

O controle de slippage e spread ajuda a evitar execuções em condições extremas, mas não elimina o risco de mercado.

O tamanho do lote e a alavancagem que você escolher terão impacto direto no drawdown e na estabilidade da curva de capital.

No guia do usuário você encontrará uma explicação mais completa sobre a filosofia de risco do projeto, além de exemplos de configurações.

O NODE é para você?

O NODE Neural EA é para você se:

Quer começar no trading automatizado com uma ferramenta robusta, mas sem uma curva de aprendizado esmagadora.

Não tem experiência em programação e prefere focar em entender a lógica e o risco, em vez de escrever código.

Procura um EA realista, pensado para funcionar com capital moderado (por exemplo, US$ 1.000 ou contas CENT), e não um esquema "milagroso".

Está disposto a ler a documentação, testar em conta demo e tomar suas próprias decisões.

Você não precisa ser especialista, mas precisa ter uma postura séria em relação ao risco e à gestão do capital.

Suporte e comunidade

NODE Neural EA é um projeto gratuito que já ajudou milhares de traders. Você pode utilizá-lo sem restrições de tempo, corretora ou tamanho de lote.

Devido ao grande número de usuários, não é possível oferecer suporte individual nem responder dúvidas básicas em privado. Em vez disso, todo o suporte é centralizado na comunidade:

Grupo oficial no MQL5 para compartilhar ideias, configurações e tirar dúvidas com outros usuários: Grupo no MQL5

para compartilhar ideias, configurações e tirar dúvidas com outros usuários:

Se você valoriza sua independência como trader e quer uma ferramenta séria para experimentar e aprender, a comunidade é o lugar certo.

Aviso de risco

Operar produtos alavancados envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Resultados passados, sejam de contas reais ou demo, não garantem resultados futuros. Use sempre o NODE por sua própria conta e risco, comece em uma conta demo e nunca arrisque dinheiro que você não possa perder.

Faça o download gratuito do NODE Neural EA, instale-o em EURUSD e dê o primeiro passo em direção a um trading automatizado mais estruturado e independente.