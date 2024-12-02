NODE Neural EA for MT5

4.18

NODE Neural EA es un Asesor Experto GRATUITO para EURUSD que utiliza una red neuronal para filtrar las mejores oportunidades de mercado y simplificar al máximo el trading automatizado.

Está diseñado para ser fácil de usar desde el primer día: lo instalas, ajustas el riesgo y dejas que la lógica interna gestione las entradas y salidas de forma consistente.

Antes de empezar, te recomendamos leer la guía de usuario completa para entender todos los ajustes y la filosofía de riesgo:

Haz clic aquí para leer la guía

Qué hace a NODE diferente

  • Especialización en EURUSD: toda la lógica está optimizada para trabajar exclusivamente sobre EURUSD, lo que permite un análisis más profundo y coherente de un solo mercado.
  • Operativa inmediata: NODE viene listo para funcionar desde el momento en que lo arrastras al gráfico. No necesitas enfrentarte a decenas de parámetros ni configuraciones iniciales complejas.
  • Filtro con red neuronal: la red neuronal de NODE analiza las condiciones del mercado y actúa como filtro, ayudando a descartar señales de baja probabilidad y a centrarse en patrones que encajan con su lógica interna.
  • Gestión de riesgo integrada: el EA incorpora control automático de slippage y spread para evitar operar en condiciones de mercado desfavorables, protegiendo tu ejecución.
  • Adaptación a diferentes condiciones: NODE ha sido diseñado para ajustarse de forma inteligente a distintos entornos de mercado sin que tengas que estar modificando la configuración cada día.

Especificaciones de trading

  • Par de divisas: EURUSD.
  • Modo de uso: pensado para trabajar de forma continua en un solo gráfico de EURUSD.
  • Capital orientativo: funcionamiento realista a partir de $1,000 (o $10 en una cuenta de tipo CENT equivalente).
  • Uso recomendado: siempre empezar en cuenta demo hasta entender bien su comportamiento.

Cómo empezar con NODE

  1. Descarga e instala NODE Neural EA en tu MetaTrader 5.
  2. Abre un gráfico de EURUSD en la cuenta (idealmente primero en demo) y arrastra el EA al gráfico.
  3. Configura el tamaño de lote o el parámetro de riesgo según tu balance y tolerancia al riesgo.
  4. Comprueba que el AutoTrading está activado y deja que NODE opere según su lógica interna.
  5. Monitorea resultados y, cuando te sientas cómodo, decide si quieres usarlo en real bajo tu propio plan de riesgo.

Filosofía de riesgo y requisitos

NODE no es una promesa de beneficios garantizados; es una herramienta diseñada para ayudarte a estructurar tu operativa automatizada de forma más lógica y disciplinada.

  • Está pensado para un uso prudente y coherente con tu propio plan de gestión monetaria.
  • El control de slippage y spread ayuda a evitar ejecuciones en condiciones extremas, pero no elimina el riesgo de mercado.
  • El tamaño de lote y el apalancamiento que elijas tendrán un impacto directo en el drawdown y en la estabilidad de la curva.

En la guía de usuario encontrarás una explicación más completa de la filosofía de riesgo detrás del proyecto y ejemplos de ajustes.

¿Es NODE para ti?

NODE Neural EA está pensado para ti si:

  • Quieres iniciarte en el trading automatizado con una herramienta robusta pero sin una curva de aprendizaje abrumadora.
  • No tienes experiencia en programación y prefieres centrarte en entender la lógica y el riesgo, no en escribir código.
  • Buscas un EA realista, diseñado para funcionar con capitales moderados (por ejemplo, $1,000 o cuentas CENT), y no un esquema “milagro”.
  • Estás dispuesto a leer la documentación, probar en demo y tomar tus propias decisiones.

No necesitas ser experto, pero sí tener una actitud seria hacia el riesgo y la gestión del capital.

Soporte y comunidad

NODE Neural EA es un proyecto gratuito que ha ayudado a miles de traders. Puedes usarlo sin restricciones de tiempo, bróker o lotaje.

Por el volumen de usuarios, no es posible ofrecer soporte individualizado ni responder dudas básicas por privado. En su lugar, todo el soporte se canaliza a través de la comunidad:

  • Grupo oficial en MQL5 para compartir ideas, configuraciones y resolver dudas con otros usuarios:

Si valoras tu independencia como trader y quieres una herramienta seria para experimentar y aprender, la comunidad es el lugar adecuado para hacerlo.

Aviso de riesgo

El trading con productos apalancados implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados, ya sean de cuentas reales o demo, no garantizan resultados futuros. Usa siempre NODE bajo tu propio criterio, comienza en cuenta demo y no arriesgues capital que no puedas permitirte perder.

Descarga NODE Neural EA gratis, instálalo en EURUSD y da el primer paso hacia un trading automatizado más estructurado e independiente.

Comentarios 149
lhn1965
16
lhn1965 2025.12.26 14:30 
 

¡¡GRACIAS ENRIQUE!! Tu labor democratizando las inversiones es más que encomiable, además haciéndolo desde este EA que me enamoró: NODE NEURAL.

infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
