NODE Neural EA for MT5
- Asesores Expertos
- Enrique Enguix
- Versión: 4.1
- Actualizado: 26 noviembre 2025
NODE Neural EA es un Asesor Experto GRATUITO para EURUSD que utiliza una red neuronal para filtrar las mejores oportunidades de mercado y simplificar al máximo el trading automatizado.
Está diseñado para ser fácil de usar desde el primer día: lo instalas, ajustas el riesgo y dejas que la lógica interna gestione las entradas y salidas de forma consistente.
Antes de empezar, te recomendamos leer la guía de usuario completa para entender todos los ajustes y la filosofía de riesgo:
Haz clic aquí para leer la guía
Qué hace a NODE diferente
- Especialización en EURUSD: toda la lógica está optimizada para trabajar exclusivamente sobre EURUSD, lo que permite un análisis más profundo y coherente de un solo mercado.
- Operativa inmediata: NODE viene listo para funcionar desde el momento en que lo arrastras al gráfico. No necesitas enfrentarte a decenas de parámetros ni configuraciones iniciales complejas.
- Filtro con red neuronal: la red neuronal de NODE analiza las condiciones del mercado y actúa como filtro, ayudando a descartar señales de baja probabilidad y a centrarse en patrones que encajan con su lógica interna.
- Gestión de riesgo integrada: el EA incorpora control automático de slippage y spread para evitar operar en condiciones de mercado desfavorables, protegiendo tu ejecución.
- Adaptación a diferentes condiciones: NODE ha sido diseñado para ajustarse de forma inteligente a distintos entornos de mercado sin que tengas que estar modificando la configuración cada día.
Especificaciones de trading
- Par de divisas: EURUSD.
- Modo de uso: pensado para trabajar de forma continua en un solo gráfico de EURUSD.
- Capital orientativo: funcionamiento realista a partir de $1,000 (o $10 en una cuenta de tipo CENT equivalente).
- Uso recomendado: siempre empezar en cuenta demo hasta entender bien su comportamiento.
Cómo empezar con NODE
- Descarga e instala NODE Neural EA en tu MetaTrader 5.
- Abre un gráfico de EURUSD en la cuenta (idealmente primero en demo) y arrastra el EA al gráfico.
- Configura el tamaño de lote o el parámetro de riesgo según tu balance y tolerancia al riesgo.
- Comprueba que el AutoTrading está activado y deja que NODE opere según su lógica interna.
- Monitorea resultados y, cuando te sientas cómodo, decide si quieres usarlo en real bajo tu propio plan de riesgo.
Filosofía de riesgo y requisitos
NODE no es una promesa de beneficios garantizados; es una herramienta diseñada para ayudarte a estructurar tu operativa automatizada de forma más lógica y disciplinada.
- Está pensado para un uso prudente y coherente con tu propio plan de gestión monetaria.
- El control de slippage y spread ayuda a evitar ejecuciones en condiciones extremas, pero no elimina el riesgo de mercado.
- El tamaño de lote y el apalancamiento que elijas tendrán un impacto directo en el drawdown y en la estabilidad de la curva.
En la guía de usuario encontrarás una explicación más completa de la filosofía de riesgo detrás del proyecto y ejemplos de ajustes.
¿Es NODE para ti?
NODE Neural EA está pensado para ti si:
- Quieres iniciarte en el trading automatizado con una herramienta robusta pero sin una curva de aprendizaje abrumadora.
- No tienes experiencia en programación y prefieres centrarte en entender la lógica y el riesgo, no en escribir código.
- Buscas un EA realista, diseñado para funcionar con capitales moderados (por ejemplo, $1,000 o cuentas CENT), y no un esquema “milagro”.
- Estás dispuesto a leer la documentación, probar en demo y tomar tus propias decisiones.
No necesitas ser experto, pero sí tener una actitud seria hacia el riesgo y la gestión del capital.
Soporte y comunidad
NODE Neural EA es un proyecto gratuito que ha ayudado a miles de traders. Puedes usarlo sin restricciones de tiempo, bróker o lotaje.
Por el volumen de usuarios, no es posible ofrecer soporte individualizado ni responder dudas básicas por privado. En su lugar, todo el soporte se canaliza a través de la comunidad:
- Grupo oficial en MQL5 para compartir ideas, configuraciones y resolver dudas con otros usuarios:
Si valoras tu independencia como trader y quieres una herramienta seria para experimentar y aprender, la comunidad es el lugar adecuado para hacerlo.
Aviso de riesgo
El trading con productos apalancados implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados, ya sean de cuentas reales o demo, no garantizan resultados futuros. Usa siempre NODE bajo tu propio criterio, comienza en cuenta demo y no arriesgues capital que no puedas permitirte perder.
Descarga NODE Neural EA gratis, instálalo en EURUSD y da el primer paso hacia un trading automatizado más estructurado e independiente.
