NODE Neural EA は、EURUSD 向けの無料エキスパートアドバイザー（EA）であり、ニューラルネットワークを使って有望なトレード機会をフィルタリングし、自動売買をできる限りシンプルにします。

このEAは、初日から簡単に使えるように設計されています。インストールしてリスクを設定すれば、内部ロジックが一貫した形でエントリーとイグジットを管理します。

ご利用を開始する前に、全てのパラメータとリスク哲学を理解するために、完全版ユーザーガイドをお読みいただくことをおすすめします。

ガイドを読むにはこちらをクリック

NODE の特徴

EURUSD に特化 ：全てのロジックが EURUSD 専用に最適化されており、単一マーケットをより深く、一貫性を持って分析できます。

：全てのロジックが 専用に最適化されており、単一マーケットをより深く、一貫性を持って分析できます。 すぐに運用可能 ：チャートにドラッグした瞬間から NODE は稼働できます。多数のパラメータや複雑な初期設定に悩まされる必要はありません。

：チャートにドラッグした瞬間から NODE は稼働できます。多数のパラメータや複雑な初期設定に悩まされる必要はありません。 ニューラルネットワークフィルター ：NODE のニューラルネットワークが市場環境を分析し、フィルターとして機能します。確率の低いシグナルを排除し、内部ロジックに合致するパターンに集中します。

：NODE のニューラルネットワークが市場環境を分析し、フィルターとして機能します。確率の低いシグナルを排除し、内部ロジックに合致するパターンに集中します。 リスク管理を内蔵 ：EA は スリッページ（slippage） と スプレッド（spread） を自動的に監視し、不利な市場コンディションでの取引を避け、約定品質を守ります。

：EA は スリッページ（slippage） と スプレッド（spread） を自動的に監視し、不利な市場コンディションでの取引を避け、約定品質を守ります。 様々な市場環境への適応：NODE は、毎日設定を変更しなくても良いように、異なる市場環境に賢く適応するよう設計されています。

トレード仕様

通貨ペア： EURUSD。

EURUSD。 運用モード： 1つの EURUSD チャート上で継続稼働させることを想定しています。

1つの EURUSD チャート上で継続稼働させることを想定しています。 目安資金： 1,000ドル （または同等の 10ドル CENT 口座）から現実的な運用が可能です。

（または同等の CENT 口座）から現実的な運用が可能です。 推奨運用： まずは必ず デモ口座 で動作を十分に理解するまでテストしてください。

NODE を始める手順

NODE Neural EA をダウンロードし、MetaTrader 5 にインストールします。 口座で EURUSD のチャートを開き（最初はデモ口座推奨）、EA をチャートにドラッグします。 口座残高とリスク許容度に応じて、ロットサイズまたはリスクパラメータを設定します。 AutoTrading が有効になっていることを確認し、NODE に内部ロジックに従って自動売買を行わせます。 結果をモニタリングし、十分に慣れてから、ご自身のリスク管理プランの範囲内でリアル口座での利用を検討してください。

リスク哲学と前提条件

NODE は「利益を保証する」ものではありません。自動売買をより論理的かつ規律ある形で構築するためのツールです。

慎重な運用と、ご自身の資金管理プランに沿った使い方を前提としています。

スリッページとスプレッドの制御は、極端な状況での約定を避けるのに役立ちますが、市場リスクを排除するものではありません。

選択するロットサイズとレバレッジは、ドローダウン（drawdown）と残高カーブの安定性に直接影響します。

ユーザーガイドでは、本プロジェクトのリスク哲学についてより詳しい説明や、設定例を確認できます。

NODE はあなたに向いているか？

次のような方には、NODE Neural EA が適しています。

自動売買 を、信頼性のあるツールで始めたいが、過度に険しい学習曲線は避けたい方。

を、信頼性のあるツールで始めたいが、過度に険しい学習曲線は避けたい方。 プログラミング経験はなく、コードを書くよりも、ロジックとリスクの理解に集中したい方。

現実的な前提 で設計された EA を求めており、 中程度の資金 （例：1,000ドルまたは CENT 口座）での運用を想定している方。いわゆる「一攫千金」の仕組みではありません。

で設計された EA を求めており、 （例：1,000ドルまたは CENT 口座）での運用を想定している方。いわゆる「一攫千金」の仕組みではありません。 ドキュメントを読み、デモで検証し、自分で判断する意思がある方。

エキスパートである必要はありませんが、リスクと資金管理に対して真剣な姿勢が求められます。

サポートとコミュニティ

NODE Neural EA は、これまでに数千人のトレーダーをサポートしてきた無料プロジェクトです。利用期間、ブローカー、ロットサイズに制限はありません。

ユーザー数が多いため、個別サポートや基本的な質問へのプライベートな対応は行っていません。その代わり、サポートはすべてコミュニティ経由で行われます。

他のユーザーとアイデアや設定を共有し、疑問を解決するための MQL5 公式グループ ： MQL5 グループ

：

トレーダーとしての自立性を重視し、実験と学習のための本格的なツールを求める方にとって、このコミュニティは最適な場です。

リスクに関する注意

レバレッジ商品の取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。リアル口座・デモ口座を問わず、過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずご自身の判断と責任で NODE を使用し、まずはデモ口座から始め、失ってもよい資金以上は決してリスクにさらさないでください。

NODE Neural EA を無料でダウンロードし、EURUSD に適用して、より構造的で自立した自動売買への第一歩を踏み出しましょう。