NODE Neural EA for MT5

4.18

NODE Neural EA は、EURUSD 向けの無料エキスパートアドバイザー（EA）であり、ニューラルネットワークを使って有望なトレード機会をフィルタリングし、自動売買をできる限りシンプルにします。

このEAは、初日から簡単に使えるように設計されています。インストールしてリスクを設定すれば、内部ロジックが一貫した形でエントリーとイグジットを管理します。

ご利用を開始する前に、全てのパラメータとリスク哲学を理解するために、完全版ユーザーガイドをお読みいただくことをおすすめします。

ガイドを読むにはこちらをクリック

NODE の特徴

  • EURUSD に特化：全てのロジックがEURUSD専用に最適化されており、単一マーケットをより深く、一貫性を持って分析できます。
  • すぐに運用可能：チャートにドラッグした瞬間から NODE は稼働できます。多数のパラメータや複雑な初期設定に悩まされる必要はありません。
  • ニューラルネットワークフィルター：NODE のニューラルネットワークが市場環境を分析し、フィルターとして機能します。確率の低いシグナルを排除し、内部ロジックに合致するパターンに集中します。
  • リスク管理を内蔵：EA は スリッページ（slippage）スプレッド（spread） を自動的に監視し、不利な市場コンディションでの取引を避け、約定品質を守ります。
  • 様々な市場環境への適応：NODE は、毎日設定を変更しなくても良いように、異なる市場環境に賢く適応するよう設計されています。

トレード仕様

  • 通貨ペア： EURUSD。
  • 運用モード： 1つの EURUSD チャート上で継続稼働させることを想定しています。
  • 目安資金： 1,000ドル（または同等の10ドル CENT 口座）から現実的な運用が可能です。
  • 推奨運用： まずは必ず デモ口座 で動作を十分に理解するまでテストしてください。

NODE を始める手順

  1. NODE Neural EA をダウンロードし、MetaTrader 5 にインストールします。
  2. 口座で EURUSD のチャートを開き（最初はデモ口座推奨）、EA をチャートにドラッグします。
  3. 口座残高とリスク許容度に応じて、ロットサイズまたはリスクパラメータを設定します。
  4. AutoTrading が有効になっていることを確認し、NODE に内部ロジックに従って自動売買を行わせます。
  5. 結果をモニタリングし、十分に慣れてから、ご自身のリスク管理プランの範囲内でリアル口座での利用を検討してください。

リスク哲学と前提条件

NODE は「利益を保証する」ものではありません。自動売買をより論理的かつ規律ある形で構築するためのツールです。

  • 慎重な運用と、ご自身の資金管理プランに沿った使い方を前提としています。
  • スリッページスプレッドの制御は、極端な状況での約定を避けるのに役立ちますが、市場リスクを排除するものではありません。
  • 選択するロットサイズとレバレッジは、ドローダウン（drawdown）と残高カーブの安定性に直接影響します。

ユーザーガイドでは、本プロジェクトのリスク哲学についてより詳しい説明や、設定例を確認できます。

NODE はあなたに向いているか？

次のような方には、NODE Neural EA が適しています。

  • 自動売買を、信頼性のあるツールで始めたいが、過度に険しい学習曲線は避けたい方。
  • プログラミング経験はなく、コードを書くよりも、ロジックとリスクの理解に集中したい方。
  • 現実的な前提で設計された EA を求めており、中程度の資金（例：1,000ドルまたは CENT 口座）での運用を想定している方。いわゆる「一攫千金」の仕組みではありません。
  • ドキュメントを読み、デモで検証し、自分で判断する意思がある方。

エキスパートである必要はありませんが、リスクと資金管理に対して真剣な姿勢が求められます。

サポートとコミュニティ

NODE Neural EA は、これまでに数千人のトレーダーをサポートしてきた無料プロジェクトです。利用期間、ブローカー、ロットサイズに制限はありません。

ユーザー数が多いため、個別サポートや基本的な質問へのプライベートな対応は行っていません。その代わり、サポートはすべてコミュニティ経由で行われます。

  • 他のユーザーとアイデアや設定を共有し、疑問を解決するためのMQL5 公式グループ

トレーダーとしての自立性を重視し、実験と学習のための本格的なツールを求める方にとって、このコミュニティは最適な場です。

リスクに関する注意

レバレッジ商品の取引には高いリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。リアル口座・デモ口座を問わず、過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。必ずご自身の判断と責任で NODE を使用し、まずはデモ口座から始め、失ってもよい資金以上は決してリスクにさらさないでください。

NODE Neural EA を無料でダウンロードし、EURUSD に適用して、より構造的で自立した自動売買への第一歩を踏み出しましょう。

レビュー 150
lhn1965
26
lhn1965 2025.12.26 14:30 
 

¡¡GRACIAS ENRIQUE!! Tu labor democratizando las inversiones es más que encomiable, además haciéndolo desde este EA que me enamoró: NODE NEURAL.

infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

おすすめのプロダクト
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
エキスパート
これは、ほぼ10年前に初めて公開された私の有名なスキャルパー、ゴールドフィンチEAの最新版です。短期間で起こる急激なボラティリティの拡大で市場をスキャルピングします。突然の価格上昇の後、価格変動の慣性を利用しようとします。この新しいバージョンは、トレーダーがテスターの最適化機能を簡単に使用して最適な取引パラメーターを見つけられるように簡素化されています。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 最適化を容易にするシンプルな入力パラメーター カスタマイズ可能な取引管理設定 取引セッションの選択 平日の選択 資金管理 注意してください... 多くの要因が見返りを台無しにする可能性があるため、ダニのダフ屋は危険です。変動スプレッドとスリッページは、取引の数学的期待値を低下させ、ブローカーからの低いティック密度は幻の取引を引き起こす可能性があり、ストップレベルは利益を確保する能力を損ない、ネットワークラグはリクオートを意味します。注意が必要です。 バックテスト Expert Advisorはティックデータのみを使用します
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
エキスパート
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
Gbpusd Pivots Trend Master
Tomas Vanek
エキスパート
The GU_H1_120114111_S_Pi_CF_0712_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPUSD using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/gbpusd-pivots-trend-master/ Key details are: Parameters Main Chart: Current symbol and
FREE
Eurusd Bollinger Bands Breaker
Tomas Vanek
2.5 (2)
エキスパート
The EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on EURUSD using the M15 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Key details are: Main Chart: Current symbol and timeframe
FREE
Terraforming 1
Lerato Silokwane
エキスパート
My first version of the Terraforming EA. The EA uses statistical arbitrage to profit from currency pairs of USD EUR & GBP. Positions are opened when an arbitrage opportunity is identified. The positions are closed after 3 hours or when the market rectified and profit is made before the 3 hour limit. A more profitable version of this EA will be available once a decent track record is made for this one.  Try it out!! Checkout my signal too . A beta version robot is used to trade on my signal acco
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
エキスパート
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
エキスパート
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
エキスパート
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
エキスパート
Go Long EAは、複数の技術的確認を伴う体系的な日中取引の原則に基づいた高度なイントラデイ取引戦略を実装します。多くのトレーダーが複雑なアルゴリズムを求める中、このEAは単純かつ効果的な概念と洗練されたリスク管理、複数の技術的フィルターを組み合わせています。 このEAは毎日特定の時間にポジションを開きますが、市場条件が複数のテクニカル指標と一致する場合にのみ実行されます。このシステマティックなアプローチにより、利益を損なう可能性のある一晩の保有コストを避けながら、日中の値動きを捕捉することができます。EAは事前に設定された時間に自動的にポジションを閉じるため、一晩のエクスポージャーを避けたいトレーダーに最適です。 このEAの特徴は、適応型リスク管理システムにあります。ポジションサイズは以下の複数の要因に基づいて自動的に調整されます： - 基本資金とリスクパーセンテージの設定 - テクニカル指標の条件（MA、RSI、MACDなど） - 条件が特に有利な場合にポジションサイズを増加させる特別な乗数 このEAには、有効/無効を切り替えられる複数のテクニカルフィルターが含まれてい
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
エキスパート
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
エキスパート
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
エキスパート
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
エキスパート
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
エキスパート
Recommendations Time Frame: 1H Minimum Deposit:$400 USD Currency Pair Gold / XAUUSD Setting: D efault Fully automatic adviser Peri Peri Gold do not use any dangerous trading methods: No Grid , No martingale. The strategy was Back-tested Stable from 2018 to 2023 using every tick based on real ticks in MT4 using Exness Real Ticks 100% tick quality. Live trading is going well on my Exness and ic markets  broker.
FREE
Corazon
Nguyen Van Bo
5 (1)
エキスパート
Corazon is an EA that operates using the martingale method, with carefully selected entry points. When a trade goes in the wrong direction, the EA will open martingale orders with increasing lot sizes and distances, then average the price and reset the overall TP for all the orders. Corazon EA also has options for trailing functionality for individual orders, trailing all martingale orders together, or only trailing the initial order.
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
エキスパート
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
エキスパート
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
エキスパート
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
エキスパート
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
エキスパート
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
エキスパート
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The paid version is available here . The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are ad
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
エキスパート
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
エキスパート
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
エキスパート
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
エキスパート
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
エキスパート
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
MysticTrader
Leonardo Cubillas Massana
エキスパート
# MysticTrader - Seeking Excellence ## A Project in Evolution   I'm developing MysticTrader and looking for traders to help me improve it. If you test the EA and give me genuine feedback, I'll be extremely grateful. ## ️ Current Features - Pair: EURUSD | Timeframe: H1   - Modes: Normal/Offensive - Use only on DEMO accounts - Integrated risk management ## What I'm Specifically Looking For - Which mode felt more comfortable? - Was the EA easy to install and use? - What would you improve
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
フィルタ:
nusing
6
nusing 2025.12.28 13:09 
 

Haven't had a chance to try it yet, but I'm really looking forward to it.

lhn1965
26
lhn1965 2025.12.26 14:30 
 

¡¡GRACIAS ENRIQUE!! Tu labor democratizando las inversiones es más que encomiable, además haciéndolo desde este EA que me enamoró: NODE NEURAL.

Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.11.17 11:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.11.17 12:01
Thank you very much for your feedback and for trusting Node EA, Nikaketiye.
I’m really glad to hear it’s giving you good profits on your 5,000 cent account with Exness. Regarding XAUUSD: instead of adding gold to Node, I usually recommend my other EA, Nexus EA Forex MT5. It is more complete in terms of configuration and risk control, and it already has a dedicated set for XAUUSD that I keep updated. If you are interested in trading gold, feel free to contact me and I’ll gladly share more details and the XAUUSD set with you.
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
削除済み 2025.10.27 01:50 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90973
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
118282
開発者からの返信 Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
12345678
レビューに返信