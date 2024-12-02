NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA est un Expert Advisor GRATUIT pour EURUSD qui utilise un réseau neuronal afin de filtrer les meilleures opportunités de marché et de simplifier au maximum le trading automatisé.

Il est conçu pour être facile à utiliser dès le premier jour : vous l’installez, vous ajustez le risque et vous laissez la logique interne gérer les entrées et les sorties de manière cohérente.

Avant de commencer, nous vous recommandons de lire le guide utilisateur complet pour comprendre tous les paramètres et la philosophie de gestion du risque :

Cliquez ici pour lire le guide

Ce qui rend NODE différent

  • Spécialisation EURUSD : toute la logique est optimisée pour fonctionner exclusivement sur EURUSD, ce qui permet une analyse plus profonde et plus cohérente d’un seul marché.
  • Prêt à trader : NODE est prêt à fonctionner dès que vous le faites glisser sur le graphique. Vous n’avez pas besoin de gérer des dizaines de paramètres ni des configurations initiales complexes.
  • Filtre basé sur un réseau neuronal : le réseau neuronal de NODE analyse les conditions de marché et agit comme un filtre, aidant à écarter les signaux de faible probabilité et à se concentrer sur les schémas qui correspondent à sa logique interne.
  • Gestion du risque intégrée : le robot inclut un contrôle automatique du slippage et du spread pour éviter de trader dans des conditions défavorables et protéger la qualité d’exécution.
  • Adaptation à différents contextes de marché : NODE est conçu pour s’adapter intelligemment à différents environnements de marché, sans que vous ayez à modifier les réglages tous les jours.

Spécifications de trading

  • Paire de devises : EURUSD.
  • Mode d’utilisation : prévu pour fonctionner en continu sur un seul graphique EURUSD.
  • Capital indicatif : utilisation réaliste à partir de 1 000 $ (ou 10 $ sur un compte CENT équivalent).
  • Utilisation recommandée : commencer systématiquement sur un compte démo jusqu’à bien comprendre le comportement du robot.

Comment démarrer avec NODE

  1. Téléchargez et installez NODE Neural EA dans votre MetaTrader 5.
  2. Ouvrez un graphique EURUSD sur votre compte (de préférence d’abord en démo) et faites glisser l’EA sur le graphique.
  3. Configurez la taille de lot ou le paramètre de risque en fonction de votre solde et de votre tolérance au risque.
  4. Vérifiez que AutoTrading est activé et laissez NODE trader selon sa logique interne.
  5. Surveillez les résultats et, lorsque vous vous sentez à l’aise, décidez si vous souhaitez l’utiliser sur un compte réel dans le cadre de votre propre plan de gestion du risque.

Philosophie du risque et exigences

NODE n’est pas une promesse de profits garantis ; c’est un outil conçu pour vous aider à structurer votre trading automatisé de manière plus logique et disciplinée.

  • Il est destiné à un usage prudent, en cohérence avec votre propre plan de gestion du capital.
  • Le contrôle du slippage et du spread contribue à éviter les exécutions dans des conditions extrêmes, mais n’élimine pas le risque de marché.
  • La taille de lot et l’effet de levier que vous choisissez auront un impact direct sur le drawdown et la stabilité de la courbe de capital.

Le guide utilisateur fournit une explication plus détaillée de la philosophie de risque du projet ainsi que des exemples de configurations.

NODE est-il fait pour vous ?

NODE Neural EA est adapté si :

  • Vous souhaitez débuter dans le trading automatisé avec un outil robuste, sans faire face à une courbe d’apprentissage écrasante.
  • Vous n’avez pas d’expérience en programmation et préférez vous concentrer sur la compréhension de la logique et du risque plutôt que sur l’écriture de code.
  • Vous recherchez un EA réaliste, conçu pour fonctionner avec un capital modéré (par exemple 1 000 $ ou comptes CENT), et non un “système miracle”.
  • Vous êtes prêt à lire la documentation, à tester en démo et à prendre vos propres décisions.

Vous n’avez pas besoin d’être un expert, mais vous devez adopter une attitude sérieuse envers le risque et la gestion du capital.

Support et communauté

NODE Neural EA est un projet gratuit qui a déjà aidé des milliers de traders. Vous pouvez l’utiliser sans restriction de temps, de courtier ou de taille de lot.

En raison du nombre d’utilisateurs, il n’est pas possible d’offrir un support individuel ni de répondre aux questions de base en privé. Tout le support passe par la communauté :

  • Groupe officiel MQL5 pour partager des idées, des configurations et résoudre les questions avec d’autres utilisateurs :

Si vous attachez de l’importance à votre indépendance en tant que trader et que vous recherchez un outil sérieux pour expérimenter et apprendre, la communauté est l’endroit idéal.

Avertissement de risque

Le trading de produits à effet de levier implique un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées, qu’elles proviennent de comptes réels ou démo, ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez toujours NODE sous votre propre responsabilité, commencez sur un compte démo et ne risquez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Téléchargez gratuitement NODE Neural EA, installez-le sur EURUSD et faites le premier pas vers un trading automatisé plus structuré et plus indépendant.

Avis 147
brooklogans
384
brooklogans 2025.10.27 01:50 
 

Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!

infinityBot
14
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
174
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

shogun1543
374
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
brooklogans
384
brooklogans 2025.10.27 01:50 
 

Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90416
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
14
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
174
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
TradingBotLab
76
TradingBotLab 2025.06.29 04:27 
 

its developer clearly mentions that this EA is best for EURUSD only, and no one needs to waste time on other pairs. BUT I decided to do its in-depth optimization on other pairs to know the max profitability of this EA. I worked on Gold, GBPUSD, . as per my in-depth optimization, I got the very good results with Highest profits at lowest DD. The total net profits are +4 times higher then its DD.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.06.29 06:51
Good morning,
I've reviewed your comment. While I appreciate you sharing your personal findings on other pairs, it's important to clarify some points regarding robust strategy development.
Your "in-depth optimization" on different pairs, contrary to explicit recommendations, likely led to a curve-fitted solution, not a genuinely robust one. High profits with low drawdown often result from over-optimization to historical data. Out-of-sample performance and parameter stability are only verified through rigorous forward testing and degradation of passes analysis. Without these, your .set files likely represent a historical anomaly, not a consistent trading edge.
Community Guidelines Reminder
As a moderator here, I must also address your direct promotion of an external YouTube channel and distribution of .set files within a product review. This is a direct violation of our community guidelines regarding advertising and self-promotion and is a reportable offense. Such actions are strictly prohibited to maintain review integrity.
Please ensure all future contributions adhere to these rules.
SergLomsi
16
SergLomsi 2025.06.26 11:58 
 

Good afternoon. The Expert Advisor is not working, it is plowing a Large Spread.

Enrique Enguix
115857
Réponse du développeur Enrique Enguix 2025.06.26 12:14
You can change the settings or change brokers.
Narnet Oxim O'g'li
696
Narnet Oxim O'g'li 2025.06.26 11:18 
 

Вау

12345678
Répondre à l'avis