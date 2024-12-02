NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA est un Expert Advisor GRATUIT pour EURUSD qui utilise un réseau neuronal afin de filtrer les meilleures opportunités de marché et de simplifier au maximum le trading automatisé.

Il est conçu pour être facile à utiliser dès le premier jour : vous l’installez, vous ajustez le risque et vous laissez la logique interne gérer les entrées et les sorties de manière cohérente.

Avant de commencer, nous vous recommandons de lire le guide utilisateur complet pour comprendre tous les paramètres et la philosophie de gestion du risque :

Cliquez ici pour lire le guide

Ce qui rend NODE différent

Spécialisation EURUSD : toute la logique est optimisée pour fonctionner exclusivement sur EURUSD , ce qui permet une analyse plus profonde et plus cohérente d’un seul marché.

Spécifications de trading

Paire de devises : EURUSD.

Comment démarrer avec NODE

Téléchargez et installez NODE Neural EA dans votre MetaTrader 5. Ouvrez un graphique EURUSD sur votre compte (de préférence d’abord en démo) et faites glisser l’EA sur le graphique. Configurez la taille de lot ou le paramètre de risque en fonction de votre solde et de votre tolérance au risque. Vérifiez que AutoTrading est activé et laissez NODE trader selon sa logique interne. Surveillez les résultats et, lorsque vous vous sentez à l’aise, décidez si vous souhaitez l’utiliser sur un compte réel dans le cadre de votre propre plan de gestion du risque.

Philosophie du risque et exigences

NODE n’est pas une promesse de profits garantis ; c’est un outil conçu pour vous aider à structurer votre trading automatisé de manière plus logique et disciplinée.

Il est destiné à un usage prudent, en cohérence avec votre propre plan de gestion du capital.

Le contrôle du slippage et du spread contribue à éviter les exécutions dans des conditions extrêmes, mais n’élimine pas le risque de marché.

La taille de lot et l’effet de levier que vous choisissez auront un impact direct sur le drawdown et la stabilité de la courbe de capital.

Le guide utilisateur fournit une explication plus détaillée de la philosophie de risque du projet ainsi que des exemples de configurations.

NODE est-il fait pour vous ?

NODE Neural EA est adapté si :

Vous souhaitez débuter dans le trading automatisé avec un outil robuste, sans faire face à une courbe d’apprentissage écrasante.

avec un outil robuste, sans faire face à une courbe d’apprentissage écrasante. Vous n’avez pas d’expérience en programmation et préférez vous concentrer sur la compréhension de la logique et du risque plutôt que sur l’écriture de code.

Vous recherchez un EA réaliste, conçu pour fonctionner avec un capital modéré (par exemple 1 000 $ ou comptes CENT), et non un “système miracle”.

(par exemple 1 000 $ ou comptes CENT), et non un “système miracle”. Vous êtes prêt à lire la documentation, à tester en démo et à prendre vos propres décisions.

Vous n’avez pas besoin d’être un expert, mais vous devez adopter une attitude sérieuse envers le risque et la gestion du capital.

Support et communauté

NODE Neural EA est un projet gratuit qui a déjà aidé des milliers de traders. Vous pouvez l’utiliser sans restriction de temps, de courtier ou de taille de lot.

En raison du nombre d’utilisateurs, il n’est pas possible d’offrir un support individuel ni de répondre aux questions de base en privé. Tout le support passe par la communauté :

Groupe officiel MQL5 pour partager des idées, des configurations et résoudre les questions avec d’autres utilisateurs : Groupe MQL5

Si vous attachez de l’importance à votre indépendance en tant que trader et que vous recherchez un outil sérieux pour expérimenter et apprendre, la communauté est l’endroit idéal.

Avertissement de risque

Le trading de produits à effet de levier implique un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées, qu’elles proviennent de comptes réels ou démo, ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez toujours NODE sous votre propre responsabilité, commencez sur un compte démo et ne risquez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Téléchargez gratuitement NODE Neural EA, installez-le sur EURUSD et faites le premier pas vers un trading automatisé plus structuré et plus indépendant.