NODE Neural EA for MT5
- 专家
- Enrique Enguix
- 版本: 4.1
- 更新: 26 十一月 2025
NODE Neural EA 是一款面向 EURUSD 的免费智能交易系统（EA），使用神经网络过滤优质交易机会，尽可能简化自动化交易。
它被设计为 从第一天就易于使用：你只需安装、设置风险参数，然后让内部逻辑稳定地管理进出场。
开始使用之前，建议先阅读完整用户手册，以便了解所有参数和风险理念：
NODE 的优势在哪里
- 专注 EURUSD：所有逻辑都专门针对 EURUSD 优化，更有利于对单一市场进行深入而一致的分析。
- 即装即用：从你将 EA 拖到图表那一刻起，NODE 就可以工作。无需面对几十个复杂参数，也不需要繁琐的初始设置。
- 神经网络过滤器：NODE 的神经网络会分析市场环境，充当过滤器，帮助剔除低概率信号，专注于符合其内部逻辑的形态。
- 内置风险控制：EA 内置对 滑点（slippage） 和 点差（spread） 的自动控制，以避免在不利的市场条件下开仓，保护执行质量。
- 适应不同市场环境：NODE 被设计为可智能适应不同的市场状态，而无需你每天频繁调整设置。
交易参数说明
- 交易品种： EURUSD。
- 使用方式： 建议在单一 EURUSD 图表上持续运行。
- 参考资金： 建议从 1,000 美元 起（或10 美元等值的 CENT 账户）进行较为现实的运行。
- 使用建议： 一定要先在 模拟账户 中使用，直到你完全理解其行为。
如何开始使用 NODE
- 在 MetaTrader 5 中下载并安装 NODE Neural EA。
- 在你的账户中打开一张 EURUSD 图表（建议先在模拟账户），然后将 EA 拖到图表上。
- 根据账户资金和风险承受能力，设置合适的手数或风险参数。
- 确认已启用 AutoTrading（自动交易），然后让 NODE 按照其内部逻辑自动交易。
- 持续观察结果，当你感觉足够熟悉和舒适时，再决定是否在真实账户中使用，并遵循自己的风险管理计划。
风险理念与基本要求
NODE 并不是“保证盈利”的承诺，而是一款帮助你让自动化交易更加有逻辑、更有纪律性的工具。
- 它适用于谨慎使用，并应与您自己的资金管理计划相匹配。
- 滑点和点差控制有助于避免在极端行情中成交，但无法消除市场风险。
- 你选择的手数和杠杆会直接影响账户的回撤（drawdown）和净值曲线的稳定性。
在用户手册中，你可以看到关于项目风险理念的更详细说明，以及一些参数示例。
NODE 是否适合你？
如果你符合以下情况，NODE Neural EA 非常适合你：
- 希望通过一款可靠工具开始自动化交易，又不想面对过于陡峭的学习曲线。
- 没有编程经验，更愿意将精力放在理解交易逻辑和风险上，而不是写代码。
- 想要一款以现实为前提的 EA，适用于中等资金（例如 1,000 美元或 CENT 账户），而不是“暴富神话”。
- 愿意阅读文档，在模拟账户测试，并自己做出决策。
你不必是专家，但需要对风险和资金管理保持严肃态度。
支持与社区
NODE Neural EA 是一个免费的项目，已经帮助了成千上万名交易者。你可以在没有时间、经纪商或手数限制的情况下使用它。
由于用户数量众多，无法提供一对一的个别支持，也不能逐一回答基础问题。所有支持都通过社区进行：
- MQL5 官方群组——用于与其他用户共享想法、配置并互相解答问题：
如果你看重交易者的独立性，并希望拥有一款严肃的工具用于实验和学习，这个社区就是合适的地方。
风险提示
使用杠杆产品进行交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。无论是真实账户还是模拟账户，历史业绩都不能保证未来结果。请始终自行承担责任使用 NODE，先从模拟账户开始，不要冒自己无法承受损失的资金风险。
免费下载 NODE Neural EA，将其安装在 EURUSD 上，迈出通往更结构化、更独立的自动化交易的第一步。
Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !