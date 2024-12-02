NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA 是一款面向 EURUSD 的免费智能交易系统（EA），使用神经网络过滤优质交易机会，尽可能简化自动化交易。

它被设计为 从第一天就易于使用：你只需安装、设置风险参数，然后让内部逻辑稳定地管理进出场。

开始使用之前，建议先阅读完整用户手册，以便了解所有参数和风险理念：

点击此处查看指南

NODE 的优势在哪里

专注 EURUSD ：所有逻辑都专门针对 EURUSD 优化，更有利于对单一市场进行深入而一致的分析。

即装即用 ：从你将 EA 拖到图表那一刻起，NODE 就可以工作。无需面对几十个复杂参数，也不需要繁琐的初始设置。

神经网络过滤器 ：NODE 的神经网络会分析市场环境，充当过滤器，帮助剔除低概率信号，专注于符合其内部逻辑的形态。

内置风险控制 ：EA 内置对 滑点（slippage） 和 点差（spread） 的自动控制，以避免在不利的市场条件下开仓，保护执行质量。

：EA 内置对 滑点（slippage） 和 点差（spread） 的自动控制，以避免在不利的市场条件下开仓，保护执行质量。 适应不同市场环境：NODE 被设计为可智能适应不同的市场状态，而无需你每天频繁调整设置。

交易参数说明

交易品种： EURUSD。

使用方式： 建议在单一 EURUSD 图表上持续运行。

参考资金： 建议从 1,000 美元 起（或 10 美元 等值的 CENT 账户）进行较为现实的运行。

建议从 起（或 等值的 CENT 账户）进行较为现实的运行。 使用建议： 一定要先在 模拟账户 中使用，直到你完全理解其行为。

如何开始使用 NODE

在 MetaTrader 5 中下载并安装 NODE Neural EA。 在你的账户中打开一张 EURUSD 图表（建议先在模拟账户），然后将 EA 拖到图表上。 根据账户资金和风险承受能力，设置合适的手数或风险参数。 确认已启用 AutoTrading（自动交易），然后让 NODE 按照其内部逻辑自动交易。 持续观察结果，当你感觉足够熟悉和舒适时，再决定是否在真实账户中使用，并遵循自己的风险管理计划。

风险理念与基本要求

NODE 并不是“保证盈利”的承诺，而是一款帮助你让自动化交易更加有逻辑、更有纪律性的工具。

它适用于谨慎使用，并应与您自己的资金管理计划相匹配。

滑点和点差控制有助于避免在极端行情中成交，但无法消除市场风险。

你选择的手数和杠杆会直接影响账户的回撤（drawdown）和净值曲线的稳定性。

在用户手册中，你可以看到关于项目风险理念的更详细说明，以及一些参数示例。

NODE 是否适合你？

如果你符合以下情况，NODE Neural EA 非常适合你：

希望通过一款可靠工具开始 自动化交易 ，又不想面对过于陡峭的学习曲线。

没有编程经验，更愿意将精力放在理解交易逻辑和风险上，而不是写代码。

想要一款 以现实为前提 的 EA，适用于 中等资金 （例如 1,000 美元或 CENT 账户），而不是"暴富神话"。

的 EA，适用于 （例如 1,000 美元或 CENT 账户），而不是“暴富神话”。 愿意阅读文档，在模拟账户测试，并自己做出决策。

你不必是专家，但需要对风险和资金管理保持严肃态度。

支持与社区

NODE Neural EA 是一个免费的项目，已经帮助了成千上万名交易者。你可以在没有时间、经纪商或手数限制的情况下使用它。

由于用户数量众多，无法提供一对一的个别支持，也不能逐一回答基础问题。所有支持都通过社区进行：

MQL5 官方群组 ——用于与其他用户共享想法、配置并互相解答问题： MQL5 群组

——用于与其他用户共享想法、配置并互相解答问题：

如果你看重交易者的独立性，并希望拥有一款严肃的工具用于实验和学习，这个社区就是合适的地方。

风险提示

使用杠杆产品进行交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。无论是真实账户还是模拟账户，历史业绩都不能保证未来结果。请始终自行承担责任使用 NODE，先从模拟账户开始，不要冒自己无法承受损失的资金风险。

免费下载 NODE Neural EA，将其安装在 EURUSD 上，迈出通往更结构化、更独立的自动化交易的第一步。