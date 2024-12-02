NODE Neural EA for MT5

4.17

NODE Neural EA — это БЕСПЛАТНЫЙ советник для EURUSD, который использует нейронную сеть для фильтрации лучших рыночных возможностей и максимально упрощает алгоритмическую торговлю.

Он разработан так, чтобы быть простым в использовании с первого дня: вы устанавливаете его, настраиваете риск и позволяете внутренней логике стабильно управлять входами и выходами.

Перед началом работы мы рекомендуем прочитать полное руководство пользователя, чтобы понять все настройки и философию управления риском:

Нажмите здесь, чтобы прочитать руководство

Чем NODE отличается от других

  • Специализация на EURUSD: вся логика оптимизирована исключительно под EURUSD, что позволяет глубже и последовательнее анализировать один конкретный рынок.
  • Готов к работе сразу: NODE готов к использованию с момента, когда вы перетаскиваете его на график. Нет необходимости разбираться в десятках параметров и сложных начальных настройках.
  • Фильтр на базе нейронной сети: нейронная сеть NODE анализирует рыночные условия и действует как фильтр, помогая отсекать маловероятные сигналы и концентрироваться на паттернах, соответствующих его внутренней логике.
  • Встроенное управление риском: советник автоматически контролирует slippage и spread, чтобы избегать торговли в неблагоприятных условиях рынка и защищать качество исполнения.
  • Адаптация к разным условиям: NODE спроектирован так, чтобы разумно адаптироваться к различным рыночным сценариям без необходимости ежедневно менять настройки.

Торговые характеристики

  • Валютная пара: EURUSD.
  • Режим использования: предполагается непрерывная работа на одном графике EURUSD.
  • Рекомендуемый капитал: реалистичная работа начиная с $1 000 (или $10 на эквивалентном CENT-счёте).
  • Рекомендуемый подход: всегда сначала используйте демо-счёт, пока полностью не поймёте поведение советника.

Как начать работу с NODE

  1. Скачайте и установите NODE Neural EA в ваш MetaTrader 5.
  2. Откройте график EURUSD на счёте (желательно сначала на демо) и перетащите советник на график.
  3. Настройте размер лота или параметр риска в соответствии с вашим балансом и терпимостью к риску.
  4. Убедитесь, что AutoTrading включён, и позвольте NODE работать по своей внутренней логике.
  5. Отслеживайте результаты и, когда почувствуете себя уверенно, решите, готовы ли вы использовать его на реальном счёте в рамках собственного плана управления риском.

Философия риска и требования

NODE — это не обещание гарантированной прибыли; это инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам сделать алгоритмическую торговлю более логичной и дисциплинированной.

  • Он рассчитан на взвешенное использование в соответствии с вашим собственным планом манименеджмента.
  • Контроль slippage и spread помогает избежать исполнения сделок в экстремальных условиях, но не устраняет рыночный риск.
  • Выбранный размер лота и кредитное плечо напрямую влияют на величину просадки (drawdown) и стабильность кривой баланса.

В руководстве пользователя вы найдёте более подробное объяснение философии риска проекта и примеры настроек.

Подходит ли вам NODE?

NODE Neural EA подойдёт вам, если:

  • Вы хотите начать с алгоритмической торговли, используя надёжный инструмент без чрезмерно сложного обучения.
  • У вас нет опыта программирования, и вы предпочитаете сосредоточиться на понимании логики и риска, а не на написании кода.
  • Вы ищете реалистичный советник, рассчитанный на работу с умеренным капиталом (например, $1 000 или CENT-счета), а не “чудо-схему”.
  • Вы готовы читать документацию, тестировать на демо и принимать собственные решения.

Вам не нужно быть экспертом, но важен серьёзный подход к риску и управлению капиталом.

Поддержка и сообщество

NODE Neural EA — это бесплатный проект, который уже помог тысячам трейдеров. Вы можете использовать его без ограничений по времени, брокеру или размеру лота.

Из-за большого количества пользователей нет возможности предоставлять индивидуальную поддержку или отвечать на базовые вопросы в личных сообщениях. Вместо этого вся поддержка организована через сообщество:

  • Официальная группа на MQL5 для обмена идеями, настройками и решения вопросов вместе с другими пользователями:

Если вы цените независимость как трейдер и хотите серьёзный инструмент для экспериментов и обучения, сообщество — это правильное место.

Предупреждение о рисках

Торговля с использованием кредитного плеча связана с высоким уровнем риска и может быть не подходящей для всех инвесторов. Прошлые результаты, как на реальных, так и на демо-счетах, не гарантируют будущих результатов. Всегда используйте NODE по собственному усмотрению, начинайте с демо-счёта и не рискуйте средствами, которые не можете позволить себе потерять.

Скачайте NODE Neural EA бесплатно, установите его на EURUSD и сделайте первый шаг к более структурированной и независимой алгоритмической торговле.

Отзывы 148
infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala
205
Nikaketiye Gedara Anuruddha Lakmal Somapala 2025.11.17 11:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.11.17 12:01
Thank you very much for your feedback and for trusting Node EA, Nikaketiye.
I’m really glad to hear it’s giving you good profits on your 5,000 cent account with Exness. Regarding XAUUSD: instead of adding gold to Node, I usually recommend my other EA, Nexus EA Forex MT5. It is more complete in terms of configuration and risk control, and it already has a dedicated set for XAUUSD that I keep updated. If you are interested in trading gold, feel free to contact me and I’ll gladly share more details and the XAUUSD set with you.
shogun1543
456
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
[Удален] 2025.10.27 01:50 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90907
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
39
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
688
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
TradingBotLab
77
TradingBotLab 2025.06.29 04:27 
 

its developer clearly mentions that this EA is best for EURUSD only, and no one needs to waste time on other pairs. BUT I decided to do its in-depth optimization on other pairs to know the max profitability of this EA. I worked on Gold, GBPUSD, . as per my in-depth optimization, I got the very good results with Highest profits at lowest DD. The total net profits are +4 times higher then its DD.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.06.29 06:51
Good morning,
I've reviewed your comment. While I appreciate you sharing your personal findings on other pairs, it's important to clarify some points regarding robust strategy development.
Your "in-depth optimization" on different pairs, contrary to explicit recommendations, likely led to a curve-fitted solution, not a genuinely robust one. High profits with low drawdown often result from over-optimization to historical data. Out-of-sample performance and parameter stability are only verified through rigorous forward testing and degradation of passes analysis. Without these, your .set files likely represent a historical anomaly, not a consistent trading edge.
Community Guidelines Reminder
As a moderator here, I must also address your direct promotion of an external YouTube channel and distribution of .set files within a product review. This is a direct violation of our community guidelines regarding advertising and self-promotion and is a reportable offense. Such actions are strictly prohibited to maintain review integrity.
Please ensure all future contributions adhere to these rules.
SergLomsi
16
SergLomsi 2025.06.26 11:58 
 

Good afternoon. The Expert Advisor is not working, it is plowing a Large Spread.

Enrique Enguix
118128
Ответ разработчика Enrique Enguix 2025.06.26 12:14
You can change the settings or change brokers.
12345678
