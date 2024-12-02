NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA, EURUSD için geliştirilmiş ÜCRETSİZ bir Uzman Danışman (EA) olup, yapay sinir ağı kullanarak en iyi piyasa fırsatlarını filtreler ve otomatik alım satımı mümkün olduğunca basitleştirir.

İlk günden itibaren kolay kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır: kurarsınız, riski belirlersiniz ve iç mantığın işlemlere giriş ve çıkışları tutarlı bir şekilde yönetmesine izin verirsiniz.

Başlamadan önce, tüm ayarları ve risk felsefesini anlamak için tam kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneririz:

Kılavuzu okumak için buraya tıklayın

NODE’u farklı kılan nedir?

EURUSD’ye odaklı : tüm mantık yalnızca EURUSD üzerinde çalışacak şekilde optimize edilmiştir; bu da tek bir piyasayı daha derin ve daha tutarlı biçimde analiz etmeyi sağlar.

: tüm mantık yalnızca üzerinde çalışacak şekilde optimize edilmiştir; bu da tek bir piyasayı daha derin ve daha tutarlı biçimde analiz etmeyi sağlar. Kullanıma hazır : NODE, grafiğe sürüklediğiniz anda çalışmaya hazırdır. Onlarca parametreyle veya karmaşık başlangıç ayarlarıyla uğraşmanız gerekmez.

: NODE, grafiğe sürüklediğiniz anda çalışmaya hazırdır. Onlarca parametreyle veya karmaşık başlangıç ayarlarıyla uğraşmanız gerekmez. Sinir ağı filtresi : NODE’un sinir ağı piyasa koşullarını analiz eder ve bir filtre gibi davranarak düşük olasılıklı sinyalleri elemenize, iç mantığıyla uyumlu formasyonlara odaklanmanıza yardımcı olur.

: NODE’un sinir ağı piyasa koşullarını analiz eder ve bir filtre gibi davranarak düşük olasılıklı sinyalleri elemenize, iç mantığıyla uyumlu formasyonlara odaklanmanıza yardımcı olur. Entegre risk yönetimi : EA, olumsuz piyasa koşullarında işlem açmaktan kaçınmak ve emir icra kalitesini korumak için slippage ve spread üzerinde otomatik kontrol sunar.

: EA, olumsuz piyasa koşullarında işlem açmaktan kaçınmak ve emir icra kalitesini korumak için slippage ve spread üzerinde otomatik kontrol sunar. Farklı piyasa koşullarına uyum: NODE, ayarları her gün değiştirmenize gerek kalmadan farklı piyasa ortamlarına akıllıca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İşlem özellikleri

Parite: EURUSD.

EURUSD. Kullanım modu: tek bir EURUSD grafiğinde kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

tek bir EURUSD grafiğinde kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Önerilen sermaye: gerçekçi kullanım için en az 1.000 $ (veya buna denk 10 $ CENT hesabı) tavsiye edilir.

gerçekçi kullanım için en az (veya buna denk CENT hesabı) tavsiye edilir. Önerilen kullanım şekli: EA’nin davranışını tam olarak anlayana kadar mutlaka demo hesapta başlanmalıdır.

NODE ile nasıl başlarsınız?

NODE Neural EA’yı indirip MetaTrader 5 platformunuza kurun. Hesabınızda bir EURUSD grafiği açın (tercihen önce demo hesapta) ve EA’yi grafiğe sürükleyin. Bakiye ve risk toleransınıza göre lot büyüklüğünü veya risk parametresini ayarlayın. AutoTrading özelliğinin açık olduğundan emin olun ve NODE’un iç mantığına göre otomatik işlem yapmasına izin verin. Sonuçları izleyin ve kendinizi rahat hissettiğinizde, kendi risk yönetimi planınız çerçevesinde gerçek hesapta kullanmayı değerlendirirsiniz.

Risk felsefesi ve gereksinimler

NODE, “garantili kâr” vaadi değildir; otomatik alım satımı daha mantıklı ve disiplinli biçimde yapılandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır.

Dikkatli kullanım ve kendi para yönetimi planınızla uyumlu bir yaklaşım esas alınmıştır.

Slippage ve spread kontrolü, aşırı piyasa koşullarında emir açılmasını azaltmaya yardımcı olur; ancak piyasa riskini ortadan kaldırmaz.

Seçtiğiniz lot büyüklüğü ve kaldıraç, doğrudan maksimum düşüş (drawdown) ve sermaye eğrisinin istikrarı üzerinde etkilidir.

Kullanıcı kılavuzunda projenin risk felsefesi hakkında daha ayrıntılı açıklamalar ve ayar örnekleri bulabilirsiniz.

NODE size uygun mu?

NODE Neural EA aşağıdaki durumlarda size uygundur:

Otomatik alım satım dünyasına, güvenilir bir araçla girmek istiyor ancak aşırı dik bir öğrenme eğrisiyle karşılaşmak istemiyorsanız.

dünyasına, güvenilir bir araçla girmek istiyor ancak aşırı dik bir öğrenme eğrisiyle karşılaşmak istemiyorsanız. Programlama deneyiminiz yoksa ve kod yazmak yerine işlem mantığını ve riski anlamaya odaklanmayı tercih ediyorsanız.

Gerçekçi bir yaklaşım üzerine tasarlanmış, orta ölçekli sermaye (örneğin 1.000 $ veya CENT hesap) ile çalışacak bir EA arıyor ve “mucizevi sistemler” peşinde değilseniz.

bir yaklaşım üzerine tasarlanmış, (örneğin 1.000 $ veya CENT hesap) ile çalışacak bir EA arıyor ve “mucizevi sistemler” peşinde değilseniz. Dokümantasyonu okumaya, demo hesapta test etmeye ve kendi kararlarınızı vermeye hazırsanız.

Uzman olmanız gerekmez; ancak risk ve sermaye yönetimine karşı ciddi bir tutum sergilemeniz gerekir.

Destek ve topluluk

NODE Neural EA, şimdiye kadar binlerce yatırımcıya yardımcı olmuş ücretsiz bir projedir. Zaman, broker veya lot büyüklüğü açısından herhangi bir kullanım kısıtı yoktur.

Kullanıcı sayısının fazlalığı nedeniyle bireysel destek sağlanması veya temel sorulara özel mesajla tek tek yanıt verilmesi mümkün değildir. Bunun yerine tüm destek, topluluk üzerinden yürütülür:

Diğer kullanıcılarla fikir, ayar ve soruları paylaşmak için resmî MQL5 grubu : MQL5 Grubu

:

Eğer bir trader olarak bağımsızlığınıza önem veriyor ve deneme/öğrenme için ciddi bir araç arıyorsanız, bu topluluk doğru yerdir.

Risk uyarısı

Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Gerçek veya demo hesaplara ait geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. NODE’u daima kendi sorumluluğunuzda kullanın, önce bir demo hesapta başlayın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla riske atmayın.

NODE Neural EA’yı ücretsiz olarak indirin, EURUSD grafiğine kurun ve daha yapılandırılmış ve bağımsız bir otomatik alım satıma doğru ilk adımı atın.