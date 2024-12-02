NODE Neural EA for MT5

4.19

NODE Neural EA, EURUSD için geliştirilmiş ÜCRETSİZ bir Uzman Danışman (EA) olup, yapay sinir ağı kullanarak en iyi piyasa fırsatlarını filtreler ve otomatik alım satımı mümkün olduğunca basitleştirir.

İlk günden itibaren kolay kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır: kurarsınız, riski belirlersiniz ve iç mantığın işlemlere giriş ve çıkışları tutarlı bir şekilde yönetmesine izin verirsiniz.

Başlamadan önce, tüm ayarları ve risk felsefesini anlamak için tam kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneririz:

Kılavuzu okumak için buraya tıklayın

NODE’u farklı kılan nedir?

  • EURUSD’ye odaklı: tüm mantık yalnızca EURUSD üzerinde çalışacak şekilde optimize edilmiştir; bu da tek bir piyasayı daha derin ve daha tutarlı biçimde analiz etmeyi sağlar.
  • Kullanıma hazır: NODE, grafiğe sürüklediğiniz anda çalışmaya hazırdır. Onlarca parametreyle veya karmaşık başlangıç ayarlarıyla uğraşmanız gerekmez.
  • Sinir ağı filtresi: NODE’un sinir ağı piyasa koşullarını analiz eder ve bir filtre gibi davranarak düşük olasılıklı sinyalleri elemenize, iç mantığıyla uyumlu formasyonlara odaklanmanıza yardımcı olur.
  • Entegre risk yönetimi: EA, olumsuz piyasa koşullarında işlem açmaktan kaçınmak ve emir icra kalitesini korumak için slippage ve spread üzerinde otomatik kontrol sunar.
  • Farklı piyasa koşullarına uyum: NODE, ayarları her gün değiştirmenize gerek kalmadan farklı piyasa ortamlarına akıllıca uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İşlem özellikleri

  • Parite: EURUSD.
  • Kullanım modu: tek bir EURUSD grafiğinde kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Önerilen sermaye: gerçekçi kullanım için en az 1.000 $ (veya buna denk 10 $ CENT hesabı) tavsiye edilir.
  • Önerilen kullanım şekli: EA’nin davranışını tam olarak anlayana kadar mutlaka demo hesapta başlanmalıdır.

NODE ile nasıl başlarsınız?

  1. NODE Neural EA’yı indirip MetaTrader 5 platformunuza kurun.
  2. Hesabınızda bir EURUSD grafiği açın (tercihen önce demo hesapta) ve EA’yi grafiğe sürükleyin.
  3. Bakiye ve risk toleransınıza göre lot büyüklüğünü veya risk parametresini ayarlayın.
  4. AutoTrading özelliğinin açık olduğundan emin olun ve NODE’un iç mantığına göre otomatik işlem yapmasına izin verin.
  5. Sonuçları izleyin ve kendinizi rahat hissettiğinizde, kendi risk yönetimi planınız çerçevesinde gerçek hesapta kullanmayı değerlendirirsiniz.

Risk felsefesi ve gereksinimler

NODE, “garantili kâr” vaadi değildir; otomatik alım satımı daha mantıklı ve disiplinli biçimde yapılandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır.

  • Dikkatli kullanım ve kendi para yönetimi planınızla uyumlu bir yaklaşım esas alınmıştır.
  • Slippage ve spread kontrolü, aşırı piyasa koşullarında emir açılmasını azaltmaya yardımcı olur; ancak piyasa riskini ortadan kaldırmaz.
  • Seçtiğiniz lot büyüklüğü ve kaldıraç, doğrudan maksimum düşüş (drawdown) ve sermaye eğrisinin istikrarı üzerinde etkilidir.

Kullanıcı kılavuzunda projenin risk felsefesi hakkında daha ayrıntılı açıklamalar ve ayar örnekleri bulabilirsiniz.

NODE size uygun mu?

NODE Neural EA aşağıdaki durumlarda size uygundur:

  • Otomatik alım satım dünyasına, güvenilir bir araçla girmek istiyor ancak aşırı dik bir öğrenme eğrisiyle karşılaşmak istemiyorsanız.
  • Programlama deneyiminiz yoksa ve kod yazmak yerine işlem mantığını ve riski anlamaya odaklanmayı tercih ediyorsanız.
  • Gerçekçi bir yaklaşım üzerine tasarlanmış, orta ölçekli sermaye (örneğin 1.000 $ veya CENT hesap) ile çalışacak bir EA arıyor ve “mucizevi sistemler” peşinde değilseniz.
  • Dokümantasyonu okumaya, demo hesapta test etmeye ve kendi kararlarınızı vermeye hazırsanız.

Uzman olmanız gerekmez; ancak risk ve sermaye yönetimine karşı ciddi bir tutum sergilemeniz gerekir.

Destek ve topluluk

NODE Neural EA, şimdiye kadar binlerce yatırımcıya yardımcı olmuş ücretsiz bir projedir. Zaman, broker veya lot büyüklüğü açısından herhangi bir kullanım kısıtı yoktur.

Kullanıcı sayısının fazlalığı nedeniyle bireysel destek sağlanması veya temel sorulara özel mesajla tek tek yanıt verilmesi mümkün değildir. Bunun yerine tüm destek, topluluk üzerinden yürütülür:

  • Diğer kullanıcılarla fikir, ayar ve soruları paylaşmak için resmî MQL5 grubu:

Eğer bir trader olarak bağımsızlığınıza önem veriyor ve deneme/öğrenme için ciddi bir araç arıyorsanız, bu topluluk doğru yerdir.

Risk uyarısı

Kaldıraçlı ürünlerle işlem yapmak yüksek düzeyde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Gerçek veya demo hesaplara ait geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. NODE’u daima kendi sorumluluğunuzda kullanın, önce bir demo hesapta başlayın ve kaybetmeyi göze alamayacağınız parayı asla riske atmayın.

NODE Neural EA’yı ücretsiz olarak indirin, EURUSD grafiğine kurun ve daha yapılandırılmış ve bağımsız bir otomatik alım satıma doğru ilk adımı atın.

brooklogans
384
brooklogans 2025.10.27 01:50 
 

Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!

infinityBot
14
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
174
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
Uzman Danışmanlar
NEXUS – piyasayla birlikte evrilen kantitatif adaptif grid sistemi NEXUS, gerçek zamanlı olarak kural kombinasyonları oluşturan, bunları out-of-sample (OOS) ile doğrulayan ve yalnızca geçerli bir piyasa bağlamında istatistiksel bir avantaj tespit ettiğinde işlem açan %100 otomatik bir sistemdir. Hızlı özellikler Sistem tipi: OOS (out-of-sample) doğrulamalı adaptif grid ve ortam filtreleri (haberler, volatilite, seans/gün ve isteğe bağlı hacim değer bölgeleri). Enstrümanlar: majör ve çapraz Forex
shogun1543
374
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
brooklogans
384
brooklogans 2025.10.27 01:50 
 

Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90416
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
14
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
174
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
TradingBotLab
76
TradingBotLab 2025.06.29 04:27 
 

its developer clearly mentions that this EA is best for EURUSD only, and no one needs to waste time on other pairs. BUT I decided to do its in-depth optimization on other pairs to know the max profitability of this EA. I worked on Gold, GBPUSD, . as per my in-depth optimization, I got the very good results with Highest profits at lowest DD. The total net profits are +4 times higher then its DD.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.06.29 06:51
Good morning,
I've reviewed your comment. While I appreciate you sharing your personal findings on other pairs, it's important to clarify some points regarding robust strategy development.
Your "in-depth optimization" on different pairs, contrary to explicit recommendations, likely led to a curve-fitted solution, not a genuinely robust one. High profits with low drawdown often result from over-optimization to historical data. Out-of-sample performance and parameter stability are only verified through rigorous forward testing and degradation of passes analysis. Without these, your .set files likely represent a historical anomaly, not a consistent trading edge.
Community Guidelines Reminder
As a moderator here, I must also address your direct promotion of an external YouTube channel and distribution of .set files within a product review. This is a direct violation of our community guidelines regarding advertising and self-promotion and is a reportable offense. Such actions are strictly prohibited to maintain review integrity.
Please ensure all future contributions adhere to these rules.
SergLomsi
16
SergLomsi 2025.06.26 11:58 
 

Good afternoon. The Expert Advisor is not working, it is plowing a Large Spread.

Enrique Enguix
115857
Geliştiriciden yanıt Enrique Enguix 2025.06.26 12:14
You can change the settings or change brokers.
Narnet Oxim O'g'li
696
Narnet Oxim O'g'li 2025.06.26 11:18 
 

Вау

12345678
