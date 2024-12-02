NODE Neural EA for MT5
NODE Neural EA è un Expert Advisor GRATUITO per EURUSD che utilizza una rete neurale per filtrare le migliori opportunità di mercato e semplificare al massimo il trading automatico.
È progettato per essere facile da usare fin dal primo giorno: lo installi, imposti il rischio e lasci che la logica interna gestisca ingressi e uscite in modo coerente.
Prima di iniziare, ti consigliamo di leggere la guida utente completa per comprendere tutti i parametri e la filosofia di gestione del rischio:
Clicca qui per leggere la guida
Cosa rende NODE diverso
- Specializzazione su EURUSD: tutta la logica è ottimizzata per lavorare esclusivamente su EURUSD, consentendo un’analisi più profonda e coerente di un unico mercato.
- Pronto all’uso: NODE è pronto a operare non appena lo trascini sul grafico. Non è necessario gestire decine di parametri o configurazioni iniziali complesse.
- Filtro con rete neurale: la rete neurale di NODE analizza le condizioni di mercato e agisce come filtro, aiutando a scartare i segnali a bassa probabilità e a concentrarsi sui pattern in linea con la sua logica interna.
- Gestione del rischio integrata: l’EA include un controllo automatico di slippage e spread per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli, proteggendo la qualità di esecuzione.
- Adattamento a condizioni diverse: NODE è progettato per adattarsi in modo intelligente a differenti contesti di mercato senza che tu debba modificare le impostazioni ogni giorno.
Specifiche di trading
- Coppia valutaria: EURUSD.
- Modalità d’uso: pensato per funzionare in modo continuo su un singolo grafico EURUSD.
- Capitale indicativo: utilizzo realistico a partire da 1.000 $ (o 10 $ su un conto CENT equivalente).
- Uso raccomandato: iniziare sempre con un conto demo finché non si comprende bene il comportamento del robot.
Come iniziare con NODE
- Scarica e installa NODE Neural EA nel tuo MetaTrader 5.
- Apri un grafico EURUSD sul tuo conto (preferibilmente prima in demo) e trascina l’EA sul grafico.
- Imposta la dimensione del lotto o il parametro di rischio in base al tuo saldo e alla tua tolleranza al rischio.
- Assicurati che AutoTrading sia attivo e lascia che NODE operi secondo la sua logica interna.
- Monitora i risultati e, quando ti senti a tuo agio, decidi se utilizzarlo su un conto reale all’interno del tuo piano di gestione del rischio.
Filosofia del rischio e requisiti
NODE non è una promessa di profitti garantiti; è uno strumento pensato per aiutarti a strutturare il trading automatico in modo più logico e disciplinato.
- È progettato per un utilizzo prudente e coerente con il tuo piano personale di gestione del capitale.
- Il controllo di slippage e spread aiuta a evitare esecuzioni in condizioni estreme, ma non elimina il rischio di mercato.
- La dimensione del lotto e la leva che scegli avranno un impatto diretto sul drawdown e sulla stabilità dell’equity curve.
Nella guida utente trovi una spiegazione più completa della filosofia del rischio del progetto e alcuni esempi di configurazione.
NODE è adatto a te?
NODE Neural EA è adatto a te se:
- Vuoi iniziare con il trading automatico usando uno strumento robusto, senza affrontare una curva di apprendimento eccessiva.
- Non hai esperienza di programmazione e preferisci concentrarti sulla comprensione della logica e del rischio, invece che sulla scrittura di codice.
- Cerchi un EA realistico, pensato per lavorare con un capitale moderato (ad esempio 1.000 $ o conti CENT), e non uno “schema miracoloso”.
- Sei disposto a leggere la documentazione, testare in demo e prendere decisioni in autonomia.
Non è necessario essere esperti, ma è fondamentale avere un atteggiamento serio nei confronti del rischio e della gestione del capitale.
Supporto e comunità
NODE Neural EA è un progetto gratuito che ha già aiutato migliaia di trader. Puoi utilizzarlo senza limitazioni di tempo, broker o dimensione del lotto.
A causa dell’elevato numero di utenti, non è possibile offrire supporto individuale né rispondere a domande di base in privato. Tutto il supporto viene gestito tramite la comunità:
- Gruppo ufficiale MQL5 per condividere idee, settaggi e risolvere dubbi insieme ad altri utenti:
Se apprezzi la tua indipendenza come trader e vuoi uno strumento serio per sperimentare e imparare, la comunità è il posto giusto.
Avvertenza sul rischio
Il trading di prodotti a leva comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I risultati passati, sia su conti reali che demo, non garantiscono i risultati futuri. Usa sempre NODE sotto la tua esclusiva responsabilità, inizia con un conto demo e non rischiare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.
Scarica gratuitamente NODE Neural EA, installalo su EURUSD e fai il primo passo verso un trading automatico più strutturato e indipendente.
Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!