NODE Neural EA for MT5

4.19

NODE Neural EA è un Expert Advisor GRATUITO per EURUSD che utilizza una rete neurale per filtrare le migliori opportunità di mercato e semplificare al massimo il trading automatico.

È progettato per essere facile da usare fin dal primo giorno: lo installi, imposti il rischio e lasci che la logica interna gestisca ingressi e uscite in modo coerente.

Prima di iniziare, ti consigliamo di leggere la guida utente completa per comprendere tutti i parametri e la filosofia di gestione del rischio:

Clicca qui per leggere la guida

Cosa rende NODE diverso

  • Specializzazione su EURUSD: tutta la logica è ottimizzata per lavorare esclusivamente su EURUSD, consentendo un’analisi più profonda e coerente di un unico mercato.
  • Pronto all’uso: NODE è pronto a operare non appena lo trascini sul grafico. Non è necessario gestire decine di parametri o configurazioni iniziali complesse.
  • Filtro con rete neurale: la rete neurale di NODE analizza le condizioni di mercato e agisce come filtro, aiutando a scartare i segnali a bassa probabilità e a concentrarsi sui pattern in linea con la sua logica interna.
  • Gestione del rischio integrata: l’EA include un controllo automatico di slippage e spread per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli, proteggendo la qualità di esecuzione.
  • Adattamento a condizioni diverse: NODE è progettato per adattarsi in modo intelligente a differenti contesti di mercato senza che tu debba modificare le impostazioni ogni giorno.

Specifiche di trading

  • Coppia valutaria: EURUSD.
  • Modalità d’uso: pensato per funzionare in modo continuo su un singolo grafico EURUSD.
  • Capitale indicativo: utilizzo realistico a partire da 1.000 $ (o 10 $ su un conto CENT equivalente).
  • Uso raccomandato: iniziare sempre con un conto demo finché non si comprende bene il comportamento del robot.

Come iniziare con NODE

  1. Scarica e installa NODE Neural EA nel tuo MetaTrader 5.
  2. Apri un grafico EURUSD sul tuo conto (preferibilmente prima in demo) e trascina l’EA sul grafico.
  3. Imposta la dimensione del lotto o il parametro di rischio in base al tuo saldo e alla tua tolleranza al rischio.
  4. Assicurati che AutoTrading sia attivo e lascia che NODE operi secondo la sua logica interna.
  5. Monitora i risultati e, quando ti senti a tuo agio, decidi se utilizzarlo su un conto reale all’interno del tuo piano di gestione del rischio.

Filosofia del rischio e requisiti

NODE non è una promessa di profitti garantiti; è uno strumento pensato per aiutarti a strutturare il trading automatico in modo più logico e disciplinato.

  • È progettato per un utilizzo prudente e coerente con il tuo piano personale di gestione del capitale.
  • Il controllo di slippage e spread aiuta a evitare esecuzioni in condizioni estreme, ma non elimina il rischio di mercato.
  • La dimensione del lotto e la leva che scegli avranno un impatto diretto sul drawdown e sulla stabilità dell’equity curve.

Nella guida utente trovi una spiegazione più completa della filosofia del rischio del progetto e alcuni esempi di configurazione.

NODE è adatto a te?

NODE Neural EA è adatto a te se:

  • Vuoi iniziare con il trading automatico usando uno strumento robusto, senza affrontare una curva di apprendimento eccessiva.
  • Non hai esperienza di programmazione e preferisci concentrarti sulla comprensione della logica e del rischio, invece che sulla scrittura di codice.
  • Cerchi un EA realistico, pensato per lavorare con un capitale moderato (ad esempio 1.000 $ o conti CENT), e non uno “schema miracoloso”.
  • Sei disposto a leggere la documentazione, testare in demo e prendere decisioni in autonomia.

Non è necessario essere esperti, ma è fondamentale avere un atteggiamento serio nei confronti del rischio e della gestione del capitale.

Supporto e comunità

NODE Neural EA è un progetto gratuito che ha già aiutato migliaia di trader. Puoi utilizzarlo senza limitazioni di tempo, broker o dimensione del lotto.

A causa dell’elevato numero di utenti, non è possibile offrire supporto individuale né rispondere a domande di base in privato. Tutto il supporto viene gestito tramite la comunità:

  • Gruppo ufficiale MQL5 per condividere idee, settaggi e risolvere dubbi insieme ad altri utenti:

Se apprezzi la tua indipendenza come trader e vuoi uno strumento serio per sperimentare e imparare, la comunità è il posto giusto.

Avvertenza sul rischio

Il trading di prodotti a leva comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I risultati passati, sia su conti reali che demo, non garantiscono i risultati futuri. Usa sempre NODE sotto la tua esclusiva responsabilità, inizia con un conto demo e non rischiare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.

Scarica gratuitamente NODE Neural EA, installalo su EURUSD e fai il primo passo verso un trading automatico più strutturato e indipendente.

Recensioni 147
brooklogans
384
brooklogans 2025.10.27 01:50 
 

Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!

infinityBot
14
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Rim Askarov
174
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.62 (26)
Experts
NEXUS – griglia quantitativa adattiva che evolve con il mercato NEXUS è un sistema 100% automatico che costruisce combinazioni di regole in tempo reale, le valida out-of-sample e opera solo quando rileva un vantaggio statistico in un contesto di mercato valido. Specifiche rapide Tipo di sistema: griglia adattiva con validazione OOS (out-of-sample) e filtri di contesto (news, volatilità, sessione/giorno e aree di valore di volume opzionali). Strumenti: principali e cross Forex (EURUSD, GBPUSD, US
shogun1543
374
shogun1543 2025.11.02 03:05 
 

Good!

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.11.02 13:01
Thanks
Niranjan Pise
19
Niranjan Pise 2025.10.31 06:04 
 

Not working Node please guide

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.10.31 06:34
"Not working" doesn't tell me enough. Please try to explain what's happening, and I'll do my best to help you resolve it.
brooklogans
384
brooklogans 2025.10.27 01:50 
 

Really solid EA. Tried many pairs and timeframes, but EURUSD M15 gave the best steady profits. Excellent work by the developer!

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.10.27 05:55
Thanks for taking the time to share your experience. I’m glad to hear you explored multiple pairs and found EURUSD M15 to deliver the most consistent results. That’s exactly where most users see the best long-term balance between profit and stability. Appreciate your feedback and trust.
Evgeny Belyaev
90416
Evgeny Belyaev 2025.10.21 11:00 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.10.22 09:41
I'm glad you're happy with the expert advisor.
steno22
14
steno22 2025.10.09 15:57 
 

because it only opens positions in sell and never in buy?

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.10.10 04:14
A couple of weeks ago, someone stated the opposite. Node opens trades based on its internal strategy. It focuses on macro trends; that's why it doesn't constantly combine buy and sell.
infinityBot
14
infinityBot 2025.09.25 18:40 
 

Node EA d’Enrique Enguix est un excellent outil sur MT5. Stable, bien optimisé et facile à paramétrer, il offre un très bon contrôle du risque et des résultats cohérents avec les backtests. Je recommande vivement cet EA à tous ceux qui cherchent une solution fiable et professionnelle !

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.09.25 18:43
Merci d'avoir pris le temps. Je suis ravi que vous trouviez Node EA stable, facile à paramétrer et compatible avec les backtests. C'est l'objectif : une gestion claire des risques et une exécution cohérente. Merci pour la recommandation.
Rim Askarov
174
Rim Askarov 2025.09.25 17:03 
 

очень хороший и прибыльный советник. кто жадничает тот и депозит сливает. Энрике продолжай в том же духе. супер

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.09.25 17:32
Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte und Ihre Bewertung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
mambobambo
298
mambobambo 2025.09.25 06:10 
 

6 years of backtesting on several symbols, 3 months of demo account with Node working like charm. Node Neural deserves its great reputation.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.09.25 06:11
That's it! I'm glad!
2000508103
24
2000508103 2025.09.19 03:07 
 

Продержал 3 дня, не одной сделки

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.09.22 18:39
Spread too high. Check the log
josh.trader
35
josh.trader 2025.07.31 17:08 
 

Hello, I'm currently using the NODE Neural EA version 3.05 and I wanted to ask if there's an updated version available with more advanced profit management features. Specifically, I'm looking for an option to close the entire grid when the total floating profit reaches a certain amount in USD (e.g., $3), instead of only setting Take Profit in pips. Does a version with this functionality exist? If so, how can I access or upgrade to it? Thanks in advance for your help.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.31 20:57
https://www.mql5.com/en/market/product/126605/updates
irfanansaritrader
14
irfanansaritrader 2025.07.31 08:00 
 

oh man I love you. I am developer but the graph is super.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.31 20:58
Fantastic!
Olumide Adebanjo Adepitan
132
Olumide Adebanjo Adepitan 2025.07.22 21:37 
 

Kudos to Enrique for building this EA. It's profitable. I love the equity loss cap added which make the EA a safe one. Thank you

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.30 11:05
You're welcome!
Rudy Coetzee
118
Rudy Coetzee 2025.07.22 17:51 
 

Good

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.22 18:35
Thank you for your comment
midnightgabz
21
midnightgabz 2025.07.13 23:32 
 

so whats it based on ? all the settings just says how to use it etc but HOW does it open a trade?

b-aleksandr
26
b-aleksandr 2025.07.08 14:26 
 

Установил советника 07.07.25. Прошло почти 2 суток. Не открыл ни одной сделки. Что не так?

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.09 10:41
Look at the log, it's standard practice. Probably excessive spread.
traderdxb2025
95
traderdxb2025 2025.07.08 12:07 
 

I'm new to EA trading, and I've been doing some research and experimenting some bots in my live account. Different than many comments I've seen here, I can say that Node Neural is a good expert. For a free bot it does provide a good profit. It does make some stuff that are a bit unusual, that's true but it's far from being a "OMG I lost all my money", no way. It does provide safety measures, etc. I'm sure the developer has made improvements to its paid EA. But I do recommend for new user like me. Here is my Thank you to Enrique (the developer) for making it available with no-cost. Well done.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.08 13:58
It's great to hear that Node Neural has worked so well for you, especially since it's free! I'm glad a new user like you finds it cost-effective and secure. Your experience is invaluable, especially in contradicting other opinions and proving it's not a bot that will make you lose everything. I completely understand your recommendation for those just starting out.
Alexandr Romanov
32
Alexandr Romanov 2025.07.06 11:18 
 

Нифига этот робот не работает. Отстой.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.07.06 11:29
Given your history, I highly doubt you have the ability to determine whether it works or not.
TradingBotLab
76
TradingBotLab 2025.06.29 04:27 
 

its developer clearly mentions that this EA is best for EURUSD only, and no one needs to waste time on other pairs. BUT I decided to do its in-depth optimization on other pairs to know the max profitability of this EA. I worked on Gold, GBPUSD, . as per my in-depth optimization, I got the very good results with Highest profits at lowest DD. The total net profits are +4 times higher then its DD.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.06.29 06:51
Good morning,
I've reviewed your comment. While I appreciate you sharing your personal findings on other pairs, it's important to clarify some points regarding robust strategy development.
Your "in-depth optimization" on different pairs, contrary to explicit recommendations, likely led to a curve-fitted solution, not a genuinely robust one. High profits with low drawdown often result from over-optimization to historical data. Out-of-sample performance and parameter stability are only verified through rigorous forward testing and degradation of passes analysis. Without these, your .set files likely represent a historical anomaly, not a consistent trading edge.
Community Guidelines Reminder
As a moderator here, I must also address your direct promotion of an external YouTube channel and distribution of .set files within a product review. This is a direct violation of our community guidelines regarding advertising and self-promotion and is a reportable offense. Such actions are strictly prohibited to maintain review integrity.
Please ensure all future contributions adhere to these rules.
SergLomsi
16
SergLomsi 2025.06.26 11:58 
 

Good afternoon. The Expert Advisor is not working, it is plowing a Large Spread.

Enrique Enguix
115857
Risposta dello sviluppatore Enrique Enguix 2025.06.26 12:14
You can change the settings or change brokers.
Narnet Oxim O'g'li
696
Narnet Oxim O'g'li 2025.06.26 11:18 
 

Вау

12345678
