NODE Neural EA for MT5

NODE Neural EA è un Expert Advisor GRATUITO per EURUSD che utilizza una rete neurale per filtrare le migliori opportunità di mercato e semplificare al massimo il trading automatico.

È progettato per essere facile da usare fin dal primo giorno: lo installi, imposti il rischio e lasci che la logica interna gestisca ingressi e uscite in modo coerente.

Prima di iniziare, ti consigliamo di leggere la guida utente completa per comprendere tutti i parametri e la filosofia di gestione del rischio:

Clicca qui per leggere la guida

Cosa rende NODE diverso

Specializzazione su EURUSD : tutta la logica è ottimizzata per lavorare esclusivamente su EURUSD , consentendo un’analisi più profonda e coerente di un unico mercato.

: tutta la logica è ottimizzata per lavorare esclusivamente su , consentendo un’analisi più profonda e coerente di un unico mercato. Pronto all’uso : NODE è pronto a operare non appena lo trascini sul grafico. Non è necessario gestire decine di parametri o configurazioni iniziali complesse.

: NODE è pronto a operare non appena lo trascini sul grafico. Non è necessario gestire decine di parametri o configurazioni iniziali complesse. Filtro con rete neurale : la rete neurale di NODE analizza le condizioni di mercato e agisce come filtro, aiutando a scartare i segnali a bassa probabilità e a concentrarsi sui pattern in linea con la sua logica interna.

: la rete neurale di NODE analizza le condizioni di mercato e agisce come filtro, aiutando a scartare i segnali a bassa probabilità e a concentrarsi sui pattern in linea con la sua logica interna. Gestione del rischio integrata : l’EA include un controllo automatico di slippage e spread per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli, proteggendo la qualità di esecuzione.

: l’EA include un controllo automatico di slippage e spread per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli, proteggendo la qualità di esecuzione. Adattamento a condizioni diverse: NODE è progettato per adattarsi in modo intelligente a differenti contesti di mercato senza che tu debba modificare le impostazioni ogni giorno.

Specifiche di trading

Coppia valutaria: EURUSD.

EURUSD. Modalità d’uso: pensato per funzionare in modo continuo su un singolo grafico EURUSD.

pensato per funzionare in modo continuo su un singolo grafico EURUSD. Capitale indicativo: utilizzo realistico a partire da 1.000 $ (o 10 $ su un conto CENT equivalente).

utilizzo realistico a partire da (o su un conto CENT equivalente). Uso raccomandato: iniziare sempre con un conto demo finché non si comprende bene il comportamento del robot.

Come iniziare con NODE

Scarica e installa NODE Neural EA nel tuo MetaTrader 5. Apri un grafico EURUSD sul tuo conto (preferibilmente prima in demo) e trascina l’EA sul grafico. Imposta la dimensione del lotto o il parametro di rischio in base al tuo saldo e alla tua tolleranza al rischio. Assicurati che AutoTrading sia attivo e lascia che NODE operi secondo la sua logica interna. Monitora i risultati e, quando ti senti a tuo agio, decidi se utilizzarlo su un conto reale all’interno del tuo piano di gestione del rischio.

Filosofia del rischio e requisiti

NODE non è una promessa di profitti garantiti; è uno strumento pensato per aiutarti a strutturare il trading automatico in modo più logico e disciplinato.

È progettato per un utilizzo prudente e coerente con il tuo piano personale di gestione del capitale.

Il controllo di slippage e spread aiuta a evitare esecuzioni in condizioni estreme, ma non elimina il rischio di mercato.

La dimensione del lotto e la leva che scegli avranno un impatto diretto sul drawdown e sulla stabilità dell’equity curve.

Nella guida utente trovi una spiegazione più completa della filosofia del rischio del progetto e alcuni esempi di configurazione.

NODE è adatto a te?

NODE Neural EA è adatto a te se:

Vuoi iniziare con il trading automatico usando uno strumento robusto, senza affrontare una curva di apprendimento eccessiva.

usando uno strumento robusto, senza affrontare una curva di apprendimento eccessiva. Non hai esperienza di programmazione e preferisci concentrarti sulla comprensione della logica e del rischio, invece che sulla scrittura di codice.

Cerchi un EA realistico, pensato per lavorare con un capitale moderato (ad esempio 1.000 $ o conti CENT), e non uno “schema miracoloso”.

(ad esempio 1.000 $ o conti CENT), e non uno “schema miracoloso”. Sei disposto a leggere la documentazione, testare in demo e prendere decisioni in autonomia.

Non è necessario essere esperti, ma è fondamentale avere un atteggiamento serio nei confronti del rischio e della gestione del capitale.

Supporto e comunità

NODE Neural EA è un progetto gratuito che ha già aiutato migliaia di trader. Puoi utilizzarlo senza limitazioni di tempo, broker o dimensione del lotto.

A causa dell’elevato numero di utenti, non è possibile offrire supporto individuale né rispondere a domande di base in privato. Tutto il supporto viene gestito tramite la comunità:

Gruppo ufficiale MQL5 per condividere idee, settaggi e risolvere dubbi insieme ad altri utenti: Gruppo MQL5

per condividere idee, settaggi e risolvere dubbi insieme ad altri utenti:

Se apprezzi la tua indipendenza come trader e vuoi uno strumento serio per sperimentare e imparare, la comunità è il posto giusto.

Avvertenza sul rischio

Il trading di prodotti a leva comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I risultati passati, sia su conti reali che demo, non garantiscono i risultati futuri. Usa sempre NODE sotto la tua esclusiva responsabilità, inizia con un conto demo e non rischiare mai denaro che non puoi permetterti di perdere.

Scarica gratuitamente NODE Neural EA, installalo su EURUSD e fai il primo passo verso un trading automatico più strutturato e indipendente.