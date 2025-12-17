Advance Currency Meter
- Indikatoren
- Emir Revolledo
- Version: 1.15
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Advance Currency Meter ist ein Währungsindikator, der starke Markttrends erkennt.
Dieser Indikator ist gut für Scalping, Intraday-Handel und Swing-Trading geeignet. Der Indikator erkennt kurz- bis langfristige Markttrends.
Dies gibt Ihnen einen guten Einblick, welche Währungen im Moment am besten zu handeln sind.
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie einen Kauf tätigen. Ohne meine Erlaubnis wird dieser Indikator nicht auf Ihrem Konto funktionieren.
Hinweis: Funktioniert gut mit meinem MACD Currency Strength Meter