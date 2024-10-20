BreakZone Scalper

Dieser Expert Advisor verwendet die Breakout-Technik, die sich als die profitabelste Technik erwiesen hat. Diese Technik verwendet Ausbrüche an Unterstützungs- und Widerstandspunkten, wobei genaue Berechnungen verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandspunkte zu bestimmen, so dass falsche Ausbrüche minimiert werden können. Außerdem ist sie mit einem Trailing-Stop ausgestattet, um Gewinne zu maximieren und sicherzustellen, dass sich Gewinnbedingungen nicht in Verluste verwandeln.

Sie können das Backtesting mit Every Tick basierend auf der Real Tick-Methode ausprobieren, um einen genaueren Test durchzuführen. Nicht jeder EA kann den Test mit dieser Methode bestehen.

Sonderpreis nur $465 für die ersten 10 Käufer und Sie erhalten 20 Aktivierungen

>> Nur noch 9 Exemplare zu diesem Preis, dann wird der Preis auf $565 erhöht

Sie können echte Live-Ergebnisse in verschiedenen Brokern sehen:

    Die neueste beste Setup-Datei finden Sie im Kommentarbereich

    Oder gehen Sie hier : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868


      Über diesen EA:

      • Geringes Risiko
      • Einziger Einstiegstyp mit Stop Loss
      • XAUUSD verwenden
      • Zeitrahmen : M30
      • Mindestguthaben: $100
      • Muss unser Setup verwenden, um das gleiche Ergebnis wie mein Handel zu erhalten. Gehen Sie hier https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
      • EA hat Zeit Eingabe (unser Setup verwenden gmt +2/3 Makler. wenn mit anderen gmt Zeit. Bitte passen Sie es an die Zeit bei Ihrem Broker an)
      • Geeignet für alle Kontotypen
      • Sie können immer andere Paare verwenden, aber finden Sie das Setup für diese Paare
      • Dieser EA benutzt keine Martingale oder Grid Funktionen.
      • In der Zukunft wird die News FIlter Funktion hinzugefügt

      Mehr Funktion:

      • EA unterstützt das AutoLot System basierend auf dem Risiko. Stellen Sie einfach das Risiko ein und EA wird die Lotgröße automatisch einstellen.

      Please download the demo to see if the EA is useful for you before deciding to purchase.

For the latest best Setup File go to Comment Section 


Or Go here : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868

      Wichtig zu wissen:

      • Für die erste Verpackung, stellen Sie sicher, um die Datei, die verfügbar ist, dann passen Sie die Menge auf die Balance, die Sie verwenden
      • Die neueste beste Setup-Datei finden Sie im Kommentarbereich
      • Oder gehen Sie hier : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
      • Die obige Set-Datei ist für XAUUSD
      • Zeitrahmen: M30
      • Sie können "Use Every Tick Based On Real Tick Methode", um diesen EA zu testen. Viele EA doesnt Survive, wenn diese Methode verwenden.
      Empfohlene Produkte
      Classic Market Surfer EA
      Buti Andy Moeng
      Experten
      Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
      Intersection EA
      Kalinka Capital OU
      Experten
      Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
      Maximum Infinity Pro
      Jatuporn Kamwang
      Experten
      Maximum Infinity Pro – Fortschrittlicher Grid EA für MT5 Maximum Infinity Pro ist ein Expert Advisor (EA) professioneller Güte, entwickelt für MetaTrader 5, der fortschrittliche Grid-Handelslogik mit robustem Risikomanagement und adaptiven Ein-/Ausstiegsstrategien kombiniert. Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine zuverlässige, flexible und vollautomatische Handelslösung wünschen. Hauptmerkmale Intelligentes Grid-System (Smart Grid System): Verwaltet a
      Nova WDX Trader
      Anita Monus
      Experten
      Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
      The Market Beast Dominator
      Wilfried Ntamatungiro
      5 (1)
      Experten
      Der Market Beast Dominator EA ist ein automatisches Handelssystem, das für den Forex-Markt entwickelt wurde. Es basiert in erster Linie auf der Analyse der Marktstruktur und identifiziert wichtige strukturelle Verschiebungen wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHOCH) , um Richtungsvorgaben und präzise Einstiegszonen zu bestimmen. Indem er sich darauf konzentriert, wie sich der Preis um strukturelle Bruchpunkte herum verhält, erfasst der EA Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit,
      Nova Gold X
      Hicham Chergui
      5 (5)
      Experten
      Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
      BoBiXAU Pro
      Manfred Tochukwu Orjioke
      Experten
      BobiXAU Pro v3.0 - Konservatives Trendfolgesystem Professioneller Gold Trading EA mit Echtzeit-Telegrammsignalen BobiXAU Pro ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Mit einem bewährten konservativen Trendfolge-Ansatz mit Multi-Timeframe-Bestätigung fängt dieser EA die konsistenten Richtungsbewegungen von Gold ein, während er ein Risikomanagement auf institutionellem Niveau beibehält. ️ GOLD SPECIALIST - NUR XAUUSD Dieser EA
      Hamster Scalping mt5
      Ramil Minniakhmetov
      4.71 (235)
      Experten
      Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
      Gapscalper AI
      Ruben Octavio Gonzalez Aviles
      4 (13)
      Experten
      Gapscalper AI ist ein fortschrittlicher, KI-gestützter Handelsalgorithmus, der Fair Value Gaps (FVG) intelligent erkennt und mit traditioneller technischer Analyse kombiniert, um Kursbewegungen mit hoher Präzision vorherzusagen. Im Kern nutzt das System ein proprietäres Reinforcement-Learning-Modell, das sorgfältig darauf trainiert wurde, versteckte Marktineffizienzen zu identifizieren und diese durch dynamische Handelsstrategien zu nutzen. Dieser hochmoderne Ansatz ermöglicht es dem EA, hochwah
      AW Gold Trend Trading EA MT5
      AW Trading Software Limited
      5 (2)
      Experten
      Vollautomatischer Trend-EA mit aktiver Strategie und fortschrittlichem Mittelungssystem. Orders werden nach einem Trendfilter unter Verwendung von Oszillatoren für mehr Signalsicherheit geöffnet. Hat eine einfache und übersichtliche Einrichtung. Der EA ist für die Verwendung mit allen Instrumenten und Zeitrahmen geeignet Vorteile: Automatisiertes System mit der Möglichkeit, manuelle Bestellungen hinzuzufügen Einstellbarer Überlappungswiederherstellungsalgorithmus Fähigkeit, in eine oder beide R
      SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
      Adam Gerasimov
      Experten
      SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
      Market Maestro MM5
      Andriy Sydoruk
      Experten
      Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
      MultiORB EA Prop Edition
      Brian Mutuku Mwanthi
      Experten
      MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION mit FOREX FACTORY NEWS FILTER DER EINZIGE MULTI-SESSION ORB EA MIT INTEGRIERTEM FOREX FACTORY NEWS SCHUTZ Bestehen Sie Ihre Prop-Firm-Herausforderung mit dem fortschrittlichsten Opening Range Breakout EA, der speziell für FTMO, FundedNext, The5ers und andere Funded Trader Programme entwickelt wurde CUSTOM PRES
      PSAR Expert Extended MT5
      Alexander Fedosov
      Experten
      Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
      BBMA Dancer
      Zada Janitra Kamilah Rahmadi
      4.2 (5)
      Experten
      BBMA Dancer EA ist ein Expert Advisor, der auf einer Trendfolgestrategie basiert. Dieser Experte mit BBMA zu cathching den Markt Trend. Mit diesem EA Aufträge, die gemacht werden, scheinen in den Markt im Einklang mit dem BBMA-Trendsignal zu tanzen. Diese EA haben eine gute Leistung, die getestet wurde mehr als fünf Jahren mit echten Ticks Geschichte Daten. Forex-Markt ist eine riskante Investition so bitte mit BBMA Dancer EA mit Bedacht. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden
      Spike Catcher Counter
      BILLY ARANDUQUE ABCEDE
      Experten
      EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
      JiaXu AMSG X
      Peat Winch
      Experten
      JiaXu AMSG (AMSG_ATR ) ist ein Expert Advisor für den automatisierten Handel. Er berechnet Handelssignale auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten, Swing-Hochs und -Tiefs sowie der Average True Range (ATR). Der EA verwendet einen Rasteransatz und ATR-basierte Trailing-Stops, um offene Positionen zu verwalten. Die Funktionen umfassen: - Adaptive Berechnung von Marktschwankungen. - Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Niveaus anhand der ATR. - Berechnung der Losgröße nach einem festen Risik
      Bfg 9K Gold Killer
      Eugen Funk
      5 (4)
      Experten
      BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
      Forex Bacteria
      Kaloyan Ivanov
      Experten
      Forex Bacteria Expert Advisor für MetaTrader 5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5. So wie nützliche Bakterien symbiotisch mit uns in der Natur koexistieren, streben wir danach, harmonisch und symbiotisch mit den Märkten zu koexistieren. Es ist ein Plug-and-Play-EA, bei dem Sie nur Ihre Risikomanagement-Präferenzen einstellen und die Wochentage auswählen müssen, an denen Sie handeln möchten. In den letzten 12 Jahren primär fokussiert und optimiert, arbeite
      GoldenMind EA
      Krzysztof Sitko
      Experten
      GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Überblick GoldenMind EA ist ein hochentwickelter Scalping Expert Advisor mit niedriger Latenz, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser EA verwendet Momentum-basierte Handelsstrategien, um von kurzfristigen Kursbewegungen bei minimalem Marktexposure zu profitieren. Hauptmerkmale Ultra-schnelle Ausführung Optimierte Tick-Verarbeitung mit minimalem Overhead ️ Auftragsausführung mit niedriger Latenz durch MqlTradeReq
      FTMO Trading EA MT5
      Samuel Kiniu Njoroge
      5 (1)
      Experten
      Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
      GoldenEagle
      Chantal Thys
      Experten
      GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
      Nova FRC Trader
      Anita Monus
      Experten
      Nova FRC Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Fraktal-Indikators - ein klassisches Werkzeug, das lokale Hochs und Tiefs identifiziert, um potenzielle Umkehr- und Ausbruchspunkte zu lokalisieren. Dieser EA verwandelt fraktale Muster in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Preis eine bedeutsame Verschiebung der Marktstruktur bestätigt. Anstatt jedem Swing hinterherzujagen, konzentriert sich Nova FRC Trader auf Setups, bei denen Fraktale ein
      Blue CARA MT5
      Duc Anh Le
      Experten
      | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
      Money Magnet
      Farhad Kia
      Experten
      ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Devisenhandel. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, aber die Ergebnisse sind besser mit EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. Wenn Sie ein langfristiger Investor sind, der jährliche Gewinne mit hohem Sharpe-Ratio anstrebt, ist Money Magnet eine gute Option. Bitte besuchen Sie den Kommentarbereich, um Ihre Einstellungen mit anderen zu teilen und genießen Sie die neuesten optimalen Einstellungen, die von anderen Benutzern hochgeladen wurden. Vorte
      Emperor Trend Dominator EA MT5
      Zyad Nhra
      Experten
      Einführung von Emperor Trend Dominator EA, der ultimativen automatisierten Handelslösung, die Ihre Handelsreise revolutionieren wird. Emperor Trend Dominator EA wurde mehreren Jahren lang getestet und deckt viele Marktlücken ab. Es wurde speziell für den US30_SPOT mit hoher Präzision entwickelt und basiert auf modernster Technologie. Damit ist Emperor Trend Dominator EA Ihr Tor zum Zugriff auf zuverlässiges Potenzial in der dynamischen Welt der Finanzmärkte. Wir präsentieren ein zeitlich begre
      Iron Trader MT5
      Volodymyr Hrybachov
      Experten
      universeller Berater. Funktioniert als Scalper und dynamisches Auftragsraster. Wendet Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Level-Werte können in Pips oder als Prozentsatz der durchschnittlichen Preisvolatilität (ATR) festgelegt werden. Es kann zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiten, hat einen Schutz gegen Verrutschen und Spreizungsaufweitung. Der Chart zeigt Informationen über die Qualität der Auftragsausführung,
      MadoCryptoXPro
      Mohamad Taha
      Experten
      Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
      Loophole
      Vladimir Lekhovitser
      5 (1)
      Experten
      Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
      Lemm Scalper EA MT5
      Fabio Sanna
      Experten
      Lemm ist ein Scalper, der für den Intraday-Handel im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, also sehr schnell und aggressiv. Es kann in einer ruhigeren Version mit höheren Zeitrahmen oder auf verschiedene Vermögenswerte gleichzeitig mit verschiedenen magischen Zahlen konfiguriert werden. Die Standardkonfiguration ist für Forex-Paare, aber durch Ändern der Parameter kann es für jedes Paar verwendet werden (es hat ausgezeichnete Ergebnisse auf XauUsd und DjiUsd gehabt). Es ist mit einer beweglichen und m
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (380)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (23)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (17)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (89)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (11)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (8)
      Experten
      Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.42 (26)
      Experten
      Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (2)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Quantum StarMan
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (103)
      Experten
      Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.2 (40)
      Experten
      AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
      Vortex Gold EA
      Stanislav Tomilov
      5 (26)
      Experten
      Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      3.86 (42)
      Experten
      Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.81 (119)
      Experten
      Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
      Weltrix
      Guilherme Jose Mattes
      4.78 (9)
      Experten
      Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.79 (39)
      Experten
      Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
      Vega Bot
      Lo Thi Mai Loan
      5 (3)
      Experten
      WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
      HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      2.43 (7)
      Experten
      HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
      Weitere Produkte dieses Autors
      Neuro Edge
      Agus Wahyu Pratomo
      5 (3)
      Experten
      Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
      FREE
      EA AutoGreen
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      AUTOGREEN EA Der AUTOGREEN EA ist speziell für den Forex-Handel entwickelt worden. Dieser EA verwendet Price Action, um die beste offene Position zu bestimmen. Mein Hauptziel bei der Entwicklung einer Strategie ist langfristiges Wachstum. Siehe Youtube Video voll: https: //youtu.be/ld_fSZMqZbE Siehe Youtube Video Standard Single Entry Setup Backtesting: https: //www.youtube.com/watch?v=ld_fSZMqZbE&amp;t=1s Siehe Youtube Video mit Recovery Setup Backtesting: https: //www.youtube.com/watch?v=ld_fS
      ScalperGhost
      Agus Wahyu Pratomo
      4.14 (7)
      Experten
      EA SCALPER GHOST PRO Dies ist ein EA vom Typ Single Entry. Es verwendet intelligente Alghoritme, um Marktbewegungen zu erkennen. Es verwendet auch Stop Loss und Take Profit. EA verwendet keine gefährlichen Systeme wie Martingale, Raster, Mittelwertbildung usw., die ein Konto in einer Sekunde auffliegen lassen können. Tis EA verwenden mehr als ein Paar, um das Risiko zu reduzieren. Gerade jetzt im mit 13 Paar zur gleichen Zeit PROMO SALE PRICE Nur $99 für die ersten 10 Kopien! 4 Kopien übrig Näc
      FREE
      Moving Average Cross Notification
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      Dieser Expert Advisor gibt Ihnen einen Alarm auf Ihrem Metatrader Mobile und auf dem Metatrader Screen Chart Sie können Ihren Gleitenden Durchschnitt einstellen Sie können eine eigene Nachricht hinzufügen. Wie man eine Benachrichtigung einrichtet, lesen Sie bitte hier https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/settings_notifications Geben Sie die Standardeinstellungen für diesen Expert Advisor ein. Sie können diese Parameter ändern. fastMAPeriode =3; slowMAPeriode =8; MAMethodTyp
      FREE
      US Sniper
      Agus Wahyu Pratomo
      3 (2)
      Experten
      US SNIPER EA - KOSTENLOSE VERSION Dieser EA ist ein Einzeleinstiegstyp, der keine gefährlichen Strategien wie Martingale, Grid, Averaging oder andere gefährliche Strategien verwendet. Er verwendet einen messbaren Stop Loss und Take Profit. Diese EA Build mit einer AI, die das Risiko durch die Bestimmung der StopLoss und Take Profit messen kann. Wir begrenzen das maximale Risiko auf 40pips, so dass der Händler die Losgröße für das maximale Risiko festlegen kann, das wir uns leisten können, wenn
      FREE
      SharkBite Free
      Agus Wahyu Pratomo
      3.17 (6)
      Experten
      SharkBite EA FREE VERSION FÜR DIE VOLLVERSION https://www.mql5.com/en/market/product/59107 Unterstützt alle Kontogrößen Standard Lot, Mini Lot und Micro Lot SharkBite Expert Advisor Dieser EA verwendet ChartPattern und Price Action, um den Einstieg zu bestimmen. Er verwendet kein gefährliches System wie Martingale. Dieser EA ist Single Entry mit Stick Money Management. Diese ea wird automatisch berechnen, wie viele viel wir verwenden in Bezug auf das Risiko, das wir handeln wollen. Es verwend
      FREE
      SuperMac Free
      Agus Wahyu Pratomo
      4 (1)
      Experten
      KOSTENLOSE VERSION NUR MIT LOSGRÖSSE 0.01 FREISCHALTEN HIER https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel und handelt mit Scalping-Strategie und Tren Follower. Dies ist ein Trend-Following-System, das in allen Sitzungen gehandelt wird . Es verwendet Multi Complex Algorithmus, um Tren Verhalten zu bestimmen. EA optimiert auf EURUSD, GBPUSD und NZDUSD (Verwendung zusammen), kann aber auch auf anderen Paaren verwendet werden Verwenden Sie PA
      FREE
      EA Mata Elang Free
      Agus Wahyu Pratomo
      2.5 (2)
      Experten
      Hallo, ein neues Update ist in der nicht kostenlosen Version verfügbar. Es ist profitabler und sparsamer als die ältere Version. Einfach schnell zugreifen. Jeden Monat wird der Preis erhöht Diese kostenlose Version verwendet nur Los 0.01 und kann die Losgröße nicht ändern. Wenn Sie die Losgröße freischalten möchten, können Sie die Pro Version unter https://www.mql5.com/en/market/product/49608 kaufen. Siehe EA Performance auf Backtesting mit niedrigem Gleichgewicht = https://youtu.be/8Wok_CTzcs
      FREE
      Super MataELang Limited
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      EA SUPER MATAELANG Begrenzt Großes Promo Für 5 erste Käufer erhalten $65 Preis ==>> nächsten Preis wird bis zu $XXXXX Dies ist die kostenlose Version von EA SUPER MATAELANG PRO Sie kann die Lotsize nicht einstellen. Standardmäßig ist 0.001. Bitte kaufen Sie die Pro Version Link Pro Version : https://www.mql5.com/en/market/product/87076 Dieser EA verwendet einige sehr anspruchsvolle Indikatoren. Er kann die Trendrichtung mit hoher Genauigkeit erkennen. Es hat auch ein Sicherheitssystem, um zu a
      FREE
      Candle Strike Basic
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      Wir stellen Ihnen die kostenlose Version von Candle Strike EA vor , dem bahnbrechenden MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Lieblingspaaren handeln, verändern wird! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 10 Jahren Handelserfahrung. Was wir in der kostenlosen Version haben: In dieser Version können Sie die Lot-Größe nicht ändern und die Compound-Funktion nicht nutzen. Die Standard-Lotgröße ist 0,01 Echtzeit-Ergebnisse können hier eingesehen werden. Voreinst
      FREE
      Telegram BreakOut Ichimoku
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      Telegram BrealOut Ichimoku Lite Der Expert Advisor wird Ihnen helfen, alle Alarme von MetaTrader 4 an den Telegram-Kanal weiterzuleiten . Parameter Kanalname - Name Ihres Kanals Token - Bot auf Telegram erstellen und Token erhalten. AlertonTelegram - wahr, um zu aktivieren AlertonMobile - wahr, um zu aktivieren AlertonEmail - wahr, um zu aktivieren Moku-Einstellungen anpassen (Pro Version) Anpassen des Kommentars (Pro Version) Anpassbaren Signalnamen hinzufügen (Pro Version) Wichtiger Hinweis
      FREE
      Kumo BreakOut Notification
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      Dieser Expert Advisor gibt uns eine Benachrichtigung auf MT4 Mobile Aplication, wenn CAndle brechen durch die kumo aka senkou span A/B Sie können Ihre Ichimoku-Wolken-Einstellung nach Wunsch einstellen Wie Sie die Benachrichtigung einrichten, lesen Sie bitte hier https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/setup/settings_notifications Dies ist ein Expert Advisor setzen Sie einfach auf Experten auf Ihrem MT4
      FREE
      BBands PullBreak Telegram Signal F R E E
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      BB PullBreak Signal F r e e e Version Funktioniert nur für das GBPUSD-Paar; erwägen Sie den Kauf der kostenpflichtigen Version für ALLE Paare Dies ist ein EA, der Benachrichtigungen liefern kann, wenn eine Kerze bricht oder ein Pullback oder Retrace auftritt. Das macht es für uns sehr einfach, besonders für diejenigen, die es gewohnt sind, mit Bollinger Bändern zu handeln. Normalerweise fehlen uns oft die Signale der Bollinger Bänder, wenn wir manuell ohne die Hilfe von Tools handeln. Mit diese
      FREE
      EA Mata Elang Pro
      Agus Wahyu Pratomo
      5 (1)
      Experten
      See EA Performance on Backtesting with low balance  =  https://youtu.be/8Wok_CTzcsQ Contact me via mql5 if you wanna get trial EA Mata Elang EA ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel und handelt mit einer Scalping-Strategie . Es handelt sich um ein Trendfolgesystem, das in allen Sitzungen gehandelt wird . Es verwendet einen multikomplexen Algorithmus, um das Trendverhalten zu bestimmen. Es verwendet mehrere Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden. Es ist am besten auf M15 Time Frame.
      MultiStopOrder
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      MultiStopOrder Dieses Skript wird uns helfen, mehrere Stop-Order mit einem einzigen Klick zu setzen. Dies ist ein Skript und kein EA Platziert BUYSTOP und SELLSTOP mit einem einzigen Klick Hauptmerkmal 1. Mehrere Stop-Order setzen 2. Legen Sie fest, wie viel die Stop-Order ausmachen soll 3. Abstand zum aktuellen Kurs festlegen 4. Abstand für jede Stop-Order festlegen 5. Take Profit und Stop Loss festlegen 6. Verwenden Sie es auf MT4 7. Stellen Sie die Losgröße mit mindestens 0,01 Lots ein. 8. V
      Telegram BreakOut Ichimoku PRO
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      Telegramm BreakOut Ichimoku Telegram BrealOut Ichimoku PRO Der Expert Advisor hilft Ihnen, alle Alarme von MetaTrader 4 an den Telegram-Kanal weiterzuleiten . Parameter Kanalname - Name Ihres Kanals Token - Bot auf Telegram erstellen und Token erhalten. AlertonTelegram - wahr, um zu aktivieren AlertonMobile - wahr, um zu aktivieren AlertonEmail - wahr, um zu aktivieren Moku-Einstellungen anpassen (Pro Version) Anpassen des Kommentars (Pro Version) Anpassbaren Signalnamen hinzufügen (Pro Versio
      BBands PullBreak Telegram Signal
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      BB PullBreak Signal Dies ist ein EA, der Sie benachrichtigen kann, wenn eine Kerze durchbricht oder ein Pullback oder Retrace auftritt. Das macht es für uns sehr einfach, besonders für diejenigen, die es gewohnt sind, mit Bollinger Bändern zu handeln. Normalerweise fehlen uns oft die Signale der Bollinger Bänder, wenn wir manuell ohne die Hilfe von Tools handeln. Mit diesem Tool können Sie sich per E-Mail, Telegramm oder MT4 Mobile benachrichtigen lassen. Sie müssen diese Datei nur in den Exper
      Super MataELang Pro
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      EA SUPER MATAELANG PRO Siehe Live-Ergebnis : https://www.mql5.com/en/signals/2146550 Über EA: Dieser EA verwendet einige sehr anspruchsvolle Indikatoren. Er kann die Trendrichtung mit hoher Genauigkeit erkennen. Es hat auch ein Sicherheitssystem, um zu antizipieren, wenn die Preisrichtung nicht in dieselbe Richtung wie die Position geht. Verwendet Sicherheit in Form eines Mittelwertbildungs- oder Martingal-Systems Am besten geeignet für den m15-Zeitrahmen. Die Empfehlung ist GBPUSD, aber Sie
      LimitOrder Assistant
      Agus Wahyu Pratomo
      Utilitys
      Limit Order Assistent EA Dieser Expert Advisors wird uns helfen, mehrere Stop-Order mit einem einzigen Klick zu platzieren. Dies ist ein EA, der unsere erste Order unterstützen kann. z.B. wenn wir eine sofortige Kauforder ausführen, wird EA mehrere Buy Limit Pending Order platzieren wenn wir Sell Order machen, dann wird er mehrere Sell Limit platzieren Es kann auch Multiply in Lot Größe jede Position. Hauptmerkmal 1. Mehrere Limit-Orders setzen 2. Spezifizieren Sie, wie viel Stop-Order machen w
      Candle Strike
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      Wir stellen Ihnen Candle Strike EA vor , den bahnbrechenden MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Lieblingspaaren handeln, verändern wird! Entwickelt von einem Team erfahrener Trader mit über 10 Jahren Handelserfahrung. Voreinstellungen für EA hier *Aktionspreis: $50. Der Preis erhöht sich um $25 pro 5 Käufe. =>2 gekauft ===> bleiben 3 dann Preis bis zu $75 Meine Empfehlung Broker Go here Wichtige Dinge USE M15 (Sie können einen anderen Time Frame versuchen) HAUPTPAAR :
      InfinityPro
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      Dieser EA verwendet eine Handelsstrategie mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Indikatoren. So kann EA Trends auf einer Makro-Basis analysieren, dann wird EA in einem kleineren Zeitrahmen analysieren und entscheiden, eine Kauf- oder Verkaufsposition zu eröffnen. Dieser EA verwendet keine gefährlichen Strategien wie Grid-Strategien, Mittelwertbildung, Martingale und andere gefährliche Strategien. Dieser EA verwendet Take-Profit und Stop-Loss, wobei der Stop-Loss einen versteckten Stop-Loss mit H
      Dark Eagle MT4
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      Dark Eagle ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading. Dieser Expert Advisor braucht Aufmerksamkeit, in der Tat präsentiert eine hohe Betriebsfrequenz . Dark Eagle basiert auf MACD, Moving Average und auch Price Action . Der Expert Advisor ist in der Lage, eine sehr hohe Rate an erfolgreichen Trades zu erzielen. Dieser Expert Advisor hat einen eingebauten Nachrichtenfilter und auch einen Zeitfilter, um zu verhindern, dass der EA Positionen eröffnet, wenn es einen hohen Nachric
      Angel Eyes
      Agus Wahyu Pratomo
      Experten
      Angel Eyes, ein EA (Expert Advisor), der anders als alle anderen auf dem Markt ist. Sie mögen den Handel mit Devisen oder Indizes bevorzugen, aber ich unterscheide mich von den anderen. Ich strebe nach KONSISTENZ und NACHHALTIGKEIT. Angel Eyes konzentriert sich auf den Präzisionshandel mit dem DOW JONES PAIR ( US30, DJ30 ), wobei ich Marktmuster und -verhaltensweisen sorgfältig analysiere. Meine Strategie basiert auf einem tiefen Verständnis der Preisbewegungen und ist auf ein stetiges und zuver
      Auswahl:
      Mohit Sewakram
      28
      Mohit Sewakram 2024.12.15 05:33 
       

      Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

      Agus Wahyu Pratomo
      12997
      Antwort vom Entwickler Agus Wahyu Pratomo 2024.12.23 01:37
      thanks
      Antwort auf eine Rezension