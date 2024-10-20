BreakZone Scalper
- Experten
- Agus Wahyu Pratomo
- Version: 3.2
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Dieser Expert Advisor verwendet die Breakout-Technik, die sich als die profitabelste Technik erwiesen hat. Diese Technik verwendet Ausbrüche an Unterstützungs- und Widerstandspunkten, wobei genaue Berechnungen verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandspunkte zu bestimmen, so dass falsche Ausbrüche minimiert werden können. Außerdem ist sie mit einem Trailing-Stop ausgestattet, um Gewinne zu maximieren und sicherzustellen, dass sich Gewinnbedingungen nicht in Verluste verwandeln.
Sie können das Backtesting mit Every Tick basierend auf der Real Tick-Methode ausprobieren, um einen genaueren Test durchzuführen. Nicht jeder EA kann den Test mit dieser Methode bestehen.
Sie können echte Live-Ergebnisse in verschiedenen Brokern sehen:
Die neueste beste Setup-Datei finden Sie im Kommentarbereich
Oder gehen Sie hier : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
Über diesen EA:
- Geringes Risiko
- Einziger Einstiegstyp mit Stop Loss
- XAUUSD verwenden
- Zeitrahmen : M30
- Mindestguthaben: $100
Muss unser Setup verwenden, um das gleiche Ergebnis wie mein Handel zu erhalten.
- EA hat Zeit Eingabe (unser Setup verwenden gmt +2/3 Makler. wenn mit anderen gmt Zeit. Bitte passen Sie es an die Zeit bei Ihrem Broker an)
- Geeignet für alle Kontotypen
- Sie können immer andere Paare verwenden, aber finden Sie das Setup für diese Paare
- Dieser EA benutzt keine Martingale oder Grid Funktionen.
- In der Zukunft wird die News FIlter Funktion hinzugefügt
Mehr Funktion:
- EA unterstützt das AutoLot System basierend auf dem Risiko. Stellen Sie einfach das Risiko ein und EA wird die Lotgröße automatisch einstellen.
For the latest best Setup File go to Comment Section Or Go here : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
Wichtig zu wissen:
- Für die erste Verpackung, stellen Sie sicher, um die Datei, die verfügbar ist, dann passen Sie die Menge auf die Balance, die Sie verwenden
Die neueste beste Setup-Datei finden Sie im Kommentarbereich
- Oder gehen Sie hier : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
- Die obige Set-Datei ist für XAUUSD
- Zeitrahmen: M30
- Sie können "Use Every Tick Based On Real Tick Methode", um diesen EA zu testen. Viele EA doesnt Survive, wenn diese Methode verwenden.
