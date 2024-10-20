BreakZone Scalper

Dieser Expert Advisor verwendet die Breakout-Technik, die sich als die profitabelste Technik erwiesen hat. Diese Technik verwendet Ausbrüche an Unterstützungs- und Widerstandspunkten, wobei genaue Berechnungen verwendet werden, um Unterstützungs- und Widerstandspunkte zu bestimmen, so dass falsche Ausbrüche minimiert werden können. Außerdem ist sie mit einem Trailing-Stop ausgestattet, um Gewinne zu maximieren und sicherzustellen, dass sich Gewinnbedingungen nicht in Verluste verwandeln.

Sie können das Backtesting mit Every Tick basierend auf der Real Tick-Methode ausprobieren, um einen genaueren Test durchzuführen. Nicht jeder EA kann den Test mit dieser Methode bestehen.



Sonderpreis nur $465 für die ersten 10 Käufer und Sie erhalten 20 Aktivierungen

>> Nur noch 9 Exemplare zu diesem Preis, dann wird der Preis auf $565 erhöht

Sie können echte Live-Ergebnisse in verschiedenen Brokern sehen:

Die neueste beste Setup-Datei finden Sie im Kommentarbereich Oder gehen Sie hier : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868





Über diesen EA:

Geringes Risiko

Einziger Einstiegstyp mit Stop Loss

XAUUSD verwenden

Zeitrahmen : M30

Mindestguthaben: $100

Muss unser Setup verwenden, um das gleiche Ergebnis wie mein Handel zu erhalten. Gehen Sie hier https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868

EA hat Zeit Eingabe (unser Setup verwenden gmt +2/3 Makler. wenn mit anderen gmt Zeit. Bitte passen Sie es an die Zeit bei Ihrem Broker an)

Geeignet für alle Kontotypen

Sie können immer andere Paare verwenden, aber finden Sie das Setup für diese Paare

Dieser EA benutzt keine Martingale oder Grid Funktionen.

In der Zukunft wird die News FIlter Funktion hinzugefügt

Mehr Funktion: EA unterstützt das AutoLot System basierend auf dem Risiko. Stellen Sie einfach das Risiko ein und EA wird die Lotgröße automatisch einstellen.

Please download the demo to see if the EA is useful for you before deciding to purchase. For the latest best Setup File go to Comment Section Or Go here : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868

Wichtig zu wissen: