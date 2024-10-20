BreakZone Scalper
- Asesores Expertos
- Agus Wahyu Pratomo
- Versión: 3.2
- Actualizado: 28 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Este asesor experto utiliza la técnica Breakout, que ha demostrado ser la técnica más rentable. Esta técnica utiliza rupturas en los puntos de soporte y resistencia, donde se utilizan cálculos precisos para determinar los puntos de soporte y resistencia para que las falsas rupturas puedan ser minimizadas. Aparte de eso, también está equipado con un trailing stop para maximizar los beneficios y garantizar que las condiciones de beneficios no se conviertan en pérdidas.
Puede probar el Backtesting con Cada Tick basado en el método de Tick Real para una prueba más precisa. No todos los EA pueden pasar la prueba con ese método.
Para la última mejor archivo de configuración de ir a la sección de comentarios
O Ir aquí : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
Precio Especial Sólo $ 195 Para los primeros 10 compradores y obtendrá 20 activación
>> Sólo 9 copia a la izquierda en este precio, entonces el precio se elevará a $ 225
Acerca de este EA:
- Bajo riesgo
- Tipo de entrada única con Stop Loss
- Utilice XAUUSD
- Marco de tiempo : M30
- Saldo Mínimo : $100
- Adecuado para todo tipo de cuentas
- Usted siempre puede utilizar otros pares, pero encontrar la configuración para los pares de
- Este EA no utiliza ninguna martingala o funciones de cuadrícula.
- En el futuro añadiremos la función de filtro de noticias.
Más funciones:
- Este EA construir en Propfirm función para gestionar el riesgo
- El EA soporta el sistema AutoLot basado en el riesgo. Sólo tiene que establecer el riesgo y EA establecerá el tamaño del lote de forma automática
Please download the demo to see if the EA is useful for you before deciding to purchase. For the latest best Setup File go to Comment Section Or Go here : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
Importante:
- Para el primer envase, asegúrese de utilizar el conjunto de archivos que está disponible, a continuación, ajustar el lote a la balanza que está utilizando
- Para el último mejor archivo de configuración vaya a la sección de comentarios
- O vaya aquí : https://www.mql5.com/en/blogs/post/760868
- Set archivo de arriba es para XAUUSD
- Marco de tiempo : M30
- Puede "Usar Cada Tick Basado en el Método de Tick Real" para probar este EA. Muchos EA no sobreviven cuando se utiliza este método.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración