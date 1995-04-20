Ichimoku Higher Time Frame mh

Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4.





- Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame.

- Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action.

- Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику.

- Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком).

- Открывайте ордера BUY только тогда, когда цена пробила верхнюю границу облака Ichimoku.

- Открывайте ордера SELL только тогда, когда цена пробила нижнюю границу облака Ichimoku.

- Индикатор HTF Ichimoku дает возможность ловить большие тренды.





