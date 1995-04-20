Ichimoku Higher Time Frame mh
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4.
- Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame.
- Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action.
- Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику.
- Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком).
- Открывайте ордера BUY только тогда, когда цена пробила верхнюю границу облака Ichimoku.
- Открывайте ордера SELL только тогда, когда цена пробила нижнюю границу облака Ichimoku.
- Индикатор HTF Ichimoku дает возможность ловить большие тренды.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.