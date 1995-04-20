Ichimoku Higher Time Frame mh
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。
- Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。
- このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。
- HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。
- 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。
- 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。
- 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。
- HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。
これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。