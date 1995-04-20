Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。





- Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。

- このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。

- HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。

- 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。

- 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。

- 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。

- HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。