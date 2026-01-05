Cable Brain MT5

Einführungsangebot: Die ersten 10 Exemplare werden für 95$ verkauft. Der Preis wird mit jeder 10 verkauften Kopien erhöhen.

Live-Monitoring-Signal hat mehr als 60% in 50 Tagen des Handels gewonnen, avereging 6% Gewinn pro Woche. Besuchen Sie unsere Website, um das Live-Signal zu sehen oder schreiben Sie mir eine DM und ich sende Ihnen den Link.

Cable Brain stellt den Höhepunkt der Grid-Trading-Technologie dar und vereint die jahrelange Entwicklungserfahrung von Gold Matrix, ChronomaX, Aussie Victor und Neural Nexus in dem bisher anspruchsvollsten automatischen Handelssystem. Dieser EA wurde exklusiv für GBPUSD (Cable) entwickelt und setzt fortschrittliche Mean-Reversion-Strategien mit einem intelligenten Grid-Management-System ein, das sich in Echtzeit an die Marktbedingungen anpasst.

Revolutionäre Grid-Intelligenz

Im Gegensatz zu herkömmlichen Grid-EAs, die blind Positionen hinzufügen, verfügt Cable Brain über ein proprietäres Grid-Management-System, das intelligente Entscheidungen über den Zeitpunkt des Positionseinstiegs trifft. Der EA analysiert kontinuierlich die Marktbedingungen unter Verwendung mehrerer hochentwickelter Filter, um zu bestimmen, wann es sicher ist, das Grid zu erweitern und wann es besser ist, eine Pause einzulegen und Ihr Kapital zu schützen.

Die adaptive Marktanalyse umfasst:

  • Fortgeschrittene Preisaktionsmustererkennung
  • Rollende Volatilitätsfilter, die sich an das aktuelle Marktverhalten anpassen
  • Multi-Timeframe-Konfluenzanalyse
  • Erkennung von Marktregimen (Trend vs. Schwankung)
  • Dynamische Risikobewertung vor jeder Rasterstufe

Intelligente Mean-Reversion-Strategie

Cable Brain macht sich die natürliche Tendenz des GBPUSD zunutze, zum Mittelwert zurückzukehren, und zwar mit chirurgischer Präzision. Der EA identifiziert optimale Einstiegszonen, in denen der Preis überzogen hat und die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr zum Gleichgewicht gegeben ist, während ausgeklügelte Ausstiegsalgorithmen die Gewinne an idealen Umkehrpunkten sichern.

Professionelles Risikomanagement

Cable Brain baut auf der bewährten Grundlage früherer erfolgreicher EAs auf und beinhaltet Risikokontrollen in institutioneller Qualität:

  • Intelligente Positionsgrößenbestimmung basierend auf Kontostand und Volatilität
  • Dynamisches Stop-Loss-Management
  • Notfall-Schutzsysteme
  • Konfigurierbare maximale Rasterwerte
  • Drawdown-Schutzmechanismen

Wichtigste Merkmale

  • Einzigartiger Grid-Algorithmus: Proprietäres System, das Standard-Grid-Ansätze übertrifft
  • Volatilitätsanpassung: Passt sich automatisch an veränderte Marktbedingungen an
  • Preis-Aktions-Filter: Geht nur Positionen ein, wenn die technischen Bedingungen übereinstimmen
  • Mean-Reversion-Kern: Nutzt das natürliche Kursverhalten von GBPUSD aus
  • Bewährte Grundlage: Basiert auf jahrelanger EA-Entwicklungserfahrung
  • Umfassende Einstellungen: Vollständig anpassbare Risiko- und Handelsparameter
  • Einstellen und Vergessen: Läuft nach der Konfiguration selbstständig

Für wen ist es geeignet?

Cable Brain ist ideal für Trader, die:

  • Grid-Handelsprinzipien und Mean-Reversion-Strategien verstehen
  • einen ausgefeilten, adaptiven Ansatz anstelle einfacher Rastersysteme wünschen
  • Automatisierung auf professionellem Niveau mit intelligenter Entscheidungsfindung suchen
  • GBPUSD handeln und seine Eigenschaften verstehen
  • Wert auf Risikomanagement und Kapitalerhalt legen

Wie man es benutzt:

  • Laden Sie den GBPUSD-Chart (der Zeitrahmen istnicht relevant)
  • Ändern Sie die Risikoeinstellungen, indem Sie die Eingabe "Autolot Level" anpassen. Höheres Autolot-Niveau = höheres Risiko und mehr Gewinnpotenzial.
  • Auf VPS laufen lassen
  • Mindestkontostand für den sicheren Handel 1000$ oder 10$ auf einem Cent-Konto
  • Mindesthebel für sicheres Handeln 1:500

Der Cable Brain-Vorteil

Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Grid-EA - es ist der Höhepunkt umfangreicher Entwicklung, Tests und realer Handelserfahrung. Jede Funktion wurde durch die Lehren aus früheren erfolgreichen EAs verfeinert. Das Ergebnis ist ein Handelssystem, das die besten Elemente des Grid-Trading mit modernster Marktanalyse kombiniert.

Erleben Sie die nächste Generation des automatisierten Grid-Tradings. Erleben Sie Cable Brain.


