AstroBot ist ein Expert Advisor für den 10-Minuten-Zeitrahmen für EURUSD, EURJPY und USDJPY. Er sucht automatisch nach "überzogenen" Kursbereichen und potenziellen Pullbacks und verwaltet dann Trades auf der Grundlage vordefinierter Regeln.

Wie er funktioniert

Einstiegslogik:

Der EA verwendet Bollinger-Bänder (Grenzen der Preisspanne) und MACD (Momentum-Bestätigung). Wenn sich der Kurs dem unteren Bollinger-Bereich nähert und der MACD dies bestätigt, eröffnet er einen KAUF . Wenn sich der Kurs dem oberen Bollinger-Bereich nähert und der MACD dies bestätigt, eröffnet er einen VERKAUF .

Raster-Zusätze:

Wenn sich der Preis gegen die Position bewegt, kann der EA Trades mit einem GridStepPips-Abstand hinzufügen und das Volumen über Fibonacci oder Multiplikator (Ihre Wahl) bis zu MaxOrders erhöhen.

Gewinnsperre:

Sobald der Korb einen Gewinn relativ zum Durchschnittspreis von TrailStartPips erreicht, aktiviert der EA einen Trailing-Stop und verschiebt das Stop-Level um TrailStopPips, um Gewinne bei Pullbacks zu sichern.

Wichtigste Vorteile

Vollständig automatisierter Handel mit klaren Regeln.

Eignet sich für Range/Mean-Reversion-Pullback-Szenarien .

Flexible Risikokontrolle: MaxOrders, GridStepPips, Lot-Skalierung (Fibo/Multiplier).

Eingebauter Anti-Duplikat-Schutz, um wiederholte Einträge auf demselben Level zu vermeiden.

⚠️ Hinweis: Grid + Lot-Skalierung ist ein risikoreicher Ansatz (es gibt keinen harten Anfangs-SL im Code; der Gewinn wird hauptsächlich durch Trailing geschützt). Verwenden Sie kleine Losgrößen, führen Sie zunächst einen Backtest durch und halten Sie MaxOrders unter Kontrolle.

Empfohlener Saldo: $1000