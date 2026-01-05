AstroBot
- Experten
- Anatolii Rozhkov
- Version: 1.33
- Aktivierungen: 5
AstroBot ist ein Expert Advisor für den 10-Minuten-Zeitrahmen für EURUSD, EURJPY und USDJPY. Er sucht automatisch nach "überzogenen" Kursbereichen und potenziellen Pullbacks und verwaltet dann Trades auf der Grundlage vordefinierter Regeln.
Wie er funktioniert
-
Einstiegslogik:
Der EA verwendet Bollinger-Bänder (Grenzen der Preisspanne) und MACD (Momentum-Bestätigung).
-
Wenn sich der Kurs dem unteren Bollinger-Bereich nähert und der MACD dies bestätigt, eröffnet er einen KAUF.
-
Wenn sich der Kurs dem oberen Bollinger-Bereich nähert und der MACD dies bestätigt, eröffnet er einen VERKAUF.
-
-
Raster-Zusätze:
Wenn sich der Preis gegen die Position bewegt, kann der EA Trades mit einem GridStepPips-Abstand hinzufügen und das Volumen über Fibonacci oder Multiplikator (Ihre Wahl) bis zu MaxOrders erhöhen.
-
Gewinnsperre:
Sobald der Korb einen Gewinn relativ zum Durchschnittspreis von TrailStartPips erreicht, aktiviert der EA einen Trailing-Stop und verschiebt das Stop-Level um TrailStopPips, um Gewinne bei Pullbacks zu sichern.
Wichtigste Vorteile
-
Vollständig automatisierter Handel mit klaren Regeln.
-
Eignet sich für Range/Mean-Reversion-Pullback-Szenarien.
-
Flexible Risikokontrolle: MaxOrders, GridStepPips, Lot-Skalierung (Fibo/Multiplier).
-
Eingebauter Anti-Duplikat-Schutz, um wiederholte Einträge auf demselben Level zu vermeiden.
⚠️ Hinweis: Grid + Lot-Skalierung ist ein risikoreicher Ansatz (es gibt keinen harten Anfangs-SL im Code; der Gewinn wird hauptsächlich durch Trailing geschützt). Verwenden Sie kleine Losgrößen, führen Sie zunächst einen Backtest durch und halten Sie MaxOrders unter Kontrolle.Empfohlener Saldo: $1000