MA7 Flax C2 MT4;

Описание работы

Советник «MA7 Flax C2» основан на индикаторе «MA7 Flax». При появлении сигнала советник открывает позицию устанавливает стоплосс и тейкпрофит, после открытия позиции сопровождает ее до закрытия. После получения убытка советник увеличивает объем.

Подробная информация о индикаторе «MA7 Flax».





Особенности работы

Предназначен для работы на хедж-счетах;

Восстанавливает свои данные при внезапном отключении электричества;

Стоплосс и тейкпрофит не устанавливаются на сервер, советник сам закрывает позиции при достижении этих уровней.

Примечание: перед работой советника, настройки нужно оптимизировать под конкретный инструмент и таймфрейм.

Подробная информация о настройках советника можно узнать в статье «Советники класса C2».





Настройки советника

General settings – общие настройки:

Timeframe – таймфрейм с которого приходят сигналы;

Magic – предназначен для идентификации своих позиций.





Money management settings – настройки манименеджмента:

Position volume – объем позиции, лоты;

Multiplier after loss – множитель объема позиции после убыточной позиции;

Losses number before increasing volume – количество убытков до увеличения объема позиции;

Losses number to reset volume - количество убытков для сброса объема позиции.





Position opening settings – настройки открытия позиции:

'MA7 Flax' settings – настройки индикатора «MA7 Flax»:

ATR period – период ATR;

ATR multiplier – множитель значения ATR;

Remove subsequent arrows – удаляет последующие стрелки в одном направлении.





Position closing settings – настройки закрытия позиции:

StopLoss – расстояние до ограничения убытка, пункты;

TakeProfit – расстояние до фиксации прибыли, пункты.





Display settings – настройки отображения:

StopLoss color – цвет линии стоплосс;

StopLoss line style – стиль линии стоплосс;

StopLoss line width – ширина линии стоплосс;

TakeProfit color – цвет линии тейкпрофит;

TakeProfit line style – стиль линии тейкпрофит;

TakeProfit line width – ширина линии тейкпрофит.





Индикаторы «MA7 Flax»:

MA7 Flax MT4;

MA7 Flax MT5.





Советники на основе индикатора «MA7 Flax»:

MA7 Flax C1 MT4;

MA7 Flax C1 MT5;

MA7 Flax C2 MT4;

MA7 Flax C2 MT5.



