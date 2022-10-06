VR Lollipop

5
VR Lollipop ist eine einzigartige automatisierte Handelsstrategie für den Handel mit dem aktuellen Markttrend. Die Einzigartigkeit dieses Roboters liegt in der Verwendung eines komplexen Algorithmus, der es Ihnen ermöglicht, die Positionen entsprechend der Markttrendrichtung schrittweise zu erhöhen. In diesem Fall werden alle offenen Positionen dank der Breakeven-Funktion automatisch in den abgesicherten Modus überführt. Eine Position gilt als sicher, wenn das Stop-Loss-Niveau in den Breakeven-Bereich verschoben wird. Diese komplexen Vorgänge werden mithilfe der leistungsstarken Funktionalität des MetaTrader-Terminals ausgeführt.

Set-Dateien, Demoversionen des Produkts, Anleitungen und Boni sind verfügbar [blog]
Version für [MetaTrader 5]

Einzigartige Technologien in der Arbeit von VR Lollipop

Eines der Hauptmerkmale des Roboters ist die Verwendung einer schwimmenden Schleppe. Im Gegensatz zum herkömmlichen Trailing mit fester Größe basiert diese Methode auf der prozentualen Preisänderung. Die Stop-Loss-Größe wird als Prozentsatz und nicht in Punkten berechnet, wodurch verhindert wird, dass Positionen bei kleineren Marktkorrekturen vorzeitig geschlossen werden. Somit bleiben die angesammelten Positionen offen, bis sich der Haupttrend ändert.

Handel in Zyklen

Eine weitere wichtige Technologie ist das Prinzip des Cycle-Trading. Ein Zyklus bezieht sich auf den Zeitraum, in dem der Roboter neue Positionen eröffnet und diese hält, bis sie einen Break-Even-Zustand erreichen. Ein neuer Zyklus beginnt erst, wenn alle aktuellen Positionen mit Gewinn geschlossen oder in den abgesicherten Modus überführt werden.

Arbeiten mit gepaarten Positionen

Der VR Lollipop-Roboter verwendet immer eine gepaarte Handelsstrategie. Jede neue Operationsreihe beginnt mit der Eröffnung zweier entgegengesetzter Positionen. Anschließend schließt der Roboter auf der Grundlage einer Analyse aktueller Trends eine Position, die gegen die Hauptmarktbewegung gerichtet ist, und lässt so einen profitablen Handel offen.

Um die Wirksamkeit von VR Lollipop zu bewerten, wird empfohlen, eine Demoversion auf einem Demokonto zu installieren und die Aktionen des Roboters über mehrere Handelssitzungen hinweg zu beobachten.

Individualisierungen und Anpassung an Märkte

VR Lollipop verfügt über flexible Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, es an verschiedene Finanzinstrumente anzupassen. Für ein besseres Verständnis der Funktionsweise des Systems stehen Screenshots und Videodemonstrationen zur Verfügung. Der effektivste Weg, Algorithmen zu testen, besteht jedoch darin, den Roboter auf Trainingskonten zu testen.

Die Standardeinstellungen gelten für einen 5-stelligen Broker und sind mit dem Symbol (*) gekennzeichnet.

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - Der maximal zulässige Spread. Wenn der Spread größer ist als der vom Händler angegebene, stoppt der Handelsroboter den Handel, bis der Spread unter den angegebenen Wert sinkt. Um die Einstellung zu deaktivieren, setzen Sie den Wert auf 0. Diese Einstellung wird am besten verwendet, wenn Sie das Ergebnis ihrer Operation verstehen.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - Art der Losberechnung
    • Fixed lot (Example: 0.01) - festes Standardlos. Beispiel: 0,01
    • Percentage lot (Example: 8) - Zinslos, ein Los, das als Prozentsatz des Handelskontosaldos berechnet wird.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - Die Menge wird als Vielfaches des Betrags berechnet. Formel: Anzahlung / Balance for minimum lot * Mindestmenge verfügbar. Somit kann der Händler das Los in Vielfachen des gewünschten Betrags berechnen. Beispiel: 300
  • Initial lots - Die anfängliche Menge für den Handel mit einer Handelsstrategie darf nicht geringer sein als die vom Broker zugelassene Mindestmenge. Wenn das Los falsch angegeben ist, gibt der Handelsroboter eine Warnung aus. Es wird empfohlen, etwas mehr als den zulässigen Mindestwert einzustellen. Zum Beispiel 0,02 oder 0,03. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Positionsvolumina werden in Richtung des aktuellen Trends akkumuliert.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - Lot-Multiplikator, der verwendet wird, um das Volumen der Positionen für den Handel gegen den Trend zu erhöhen. Der minimal akzeptable Wert beträgt 1,1. Empfohlener Wert 2. Aggressive und riskante Werte größer als 2x.
  • Lot reduction - Verringerung der Anzahl der Positionen in Richtung des Trends. Wenn der Parameter Initial Lot Ist die Mindestmenge größer als die vom Broker zugelassene Mindestmenge, wird die Menge für nachfolgende Positionen um den in dieser Einstellung angegebenen Wert reduziert.
  • Minimum lot for trend trading - Mindestmenge für den Handel: Mit dieser Einstellung können Sie die Mindestmenge festlegen, die nach der Reduzierung der Menge in der Einstellung erhalten wird Initial lots. In Richtung des Trends berechnet der Handelsroboter anhand der Formel ein neues Lot Initial lots - Lot reduction = ein neues Los, um eine Position zu eröffnen. Wenn das neue Los kleiner ist als Minimum lot for trend trading, dann nimmt der Handelsroboter das vom Benutzer in dieser Einstellung angegebene Los. Es wird empfohlen, die minimal zulässige Menge zu platzieren.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - Art der Entfernungsberechnung.
    • Distance in points - Die Entfernung wird in Punkten berechnet.
    • Distance in percentage - Die Entfernung wird als Prozentsatz der letzten offenen Position nach Typ berechnet. Beispiel: Wenn eine Position zu einem Preis von 1,23567 eröffnet wurde und in den Einstellungen 0,5 angegeben ist, beträgt der nächste Eröffnungspreis 1,24073. Die Preisänderung wird prozentual berechnet.
    • Distance = Bollinger Bands difference - Der Abstand wird als Differenz zwischen den Indikatorbalken berechnet Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - Die Entfernung wird als Anzahl der in der Einstellung angegebenen Punkte berechnet Distance value, multipliziert mit der Anzahl der Umkehrpositionen je Typ. Beispiel: Es sind 6 Verkaufspositionen und 1 Kaufposition offen, der Abstand zum Öffnen des nächsten Positionspaars beträgt gleich Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - Der Abstand wird als Durchschnittswert zwischen berechnet High - Low gegeben Distance value Anzahl der Balken.
  • * Distance value - Wert für die Einstellung – Entfernungsberechnungstyp.
  • * Profit to the Plus (Points) - Gewinnsteigerung beim Schließen einer Reihe von Positionen gegen den Trend. Der Handelsroboter-Algorithmus berechnet den Durchschnittspreis aller potenziell riskanten Positionen. Das Ergebnis der Berechnung des Durchschnittspreises ist 0 Gewinn. Um 0 auszuschließen, sollten Sie in dieser Einstellung die gewünschte Gewinnhöhe in Punkten angeben.
  • * Breakeven (Points) - Breakeven, die Anzahl der Punkte ohne Verlust für eine Position in Trendrichtung. Positionen, die die Gewinnschwelle erreichen, gelten als risikofrei. Erst nachdem die Position in eine risikofreie geändert wurde, wird das nächste Positionspaar eröffnet.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - Neue Leiste, eine Einstellung, die das häufige Öffnen von Positionsgruppen in einem Zeitraum begrenzt. Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird ein neues Paar Handelspositionen nur dann eröffnet, wenn eine neue, in der Einstellung angegebene Handelsperiode eintritt. Es wird empfohlen, die Dauer auf mindestens eine Stunde einzustellen. In manchen Fällen können Sie die Dauer jedoch auch auf eine kürzere Zeit einstellen.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - Trailing-Stop-Typ
    • Manual - Manuell, in diesem Modus hängt die Verschiebung der Stop-Loss-Level nur vom Händler selbst ab. Der Handelsroboter überträgt Positionen nur in eine verlustfreie Position. Als nächstes verschiebt der Händler selbst die Stop-Losses.
    • Dynamic - dynamischer Trailing Stop, abhängig von den Einstellungen Potential trend size, Der Händler gibt die maximal gewünschte Trendgröße an, einen Handelsalgorithmus, der eine komplexe Prozentformel verwendet, und verschiebt die Stop-Loss-Werte sanft in Richtung des Trends. Je größer der Trend und je näher der Preis an der vom Händler angegebenen Trendgröße liegt, desto aggressiver wirkt der Trailing Stop.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - potenzielle Trendgröße in Punkten. Es wird empfohlen, vor der Angabe des Wertes die letzten 3-4 großen Trends auf dem Stunden-Chart des Finanzinstruments zu messen und den Durchschnittswert in Punkten anzugeben. In den meisten Fällen schwankt der Wert für den Forex-Markt zwischen 5.000 und 10.000 Punkten.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - Maximaler Trailing Stop, gibt den Prozentsatz an Potential trend size, bis zu dem der Handelsroboter Stop-Loss-Level verschieben kann. Der maximal zulässige Wert beträgt 95 %. Wenn sich herausstellt, dass der Trend größer ist als vom Händler erwartet und berechnet, können Sie mit dieser Einstellung die Stop-Loss-Level sanfter verschieben und Positionen nicht am Ende des Trends schließen.
  • Trailing % Stop Revers trend - Trailing-Stop für eine Preisumkehr; in Situationen, in denen sich der Preis umkehrt und sich in Richtung der Schließung profitabler Positionen mit einem Stop-Loss bewegt, bewegt der Handelsroboter Stop-Loss aggressiver in Richtung des Preises.
  • * Trailing Stop Global (Point) - Globaler Trailing-Stop, diese Art von Trailing-Stop funktioniert nach dem klassischen Trailing-Stop-Algorithmus. Mit dieser Einstellung können Sie Stop-Losses risikofreier Positionen gruppieren und als Gruppe verschieben. Diese Art von Trailing Stop hat die höchste Priorität. Es wird empfohlen, ihn ungefähr gemäß der Formel anzugeben Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - Schließen Sie alle Positionen, wenn ein Gewinn oder Verlust erzielt wird. Mit dieser Einstellung können Sie alle vom Handelsroboter eröffneten Positionen schließen, wenn ein bestimmter Gewinn oder Verlust erreicht wird. Um mit Gewinn zu schließen, sollten Sie den Wert des gewünschten Gewinns angeben, Beispiel: 50. Um Verluste zu beheben, Beispiel: -50.
  • Expert actions after closing all positions - Aktionen eines Handelsroboters nach Schließung aller Positionen mit Gewinn oder Verlust.
    • Full stop trading and Close all positions - ein vollständiger Stopp ohne Wiederaufnahme des Handels.
    • Continue trading and Close all positions - Nachdem Sie alle Positionen geschlossen haben, setzen Sie den Handel fort.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - Benachrichtigung auf dem Smartphone im Terminal MetaTrader.
  • Push for terminal - Benachrichtigung im Terminal selbst MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - Benachrichtigung per E-Mail.
  • Push for Telegram channel - Benachrichtigung im Telegrammkanal.
  • Channel name - Kanalname zum Posten von Nachrichten.
  • Telegram bot token - Geheimer Schlüssel des Telegram-Bots.
  • Dashboard size - Größe des Informationsfeldes mit Handelsstrategiedaten. Das Informationsfeld wird im Strategie- und Optimierungstester nicht angezeigt.
< = Other settings = >
  • Magic Number - eine eindeutige Nummer zur Kontrolle der von einem Handelsroboter eröffneten Positionen. Jede Position ist mit einer angegebenen Nummer gekennzeichnet. Dank dieser Methode kann ein Handelsroboter seine Positionen von Positionen unterscheiden, die von einem anderen Handelsroboter oder einem Händler manuell eröffnet wurden. Wenn Sie den Wert 0 angeben, eröffnet der Handelsroboter Positionen mit der Nummer 0 und kontrolliert gleichzeitig die vom Händler manuell eröffneten Positionen. Wenn Sie -1 einstellen, übernimmt der Handelsroboter die Kontrolle über absolut alle Handelspositionen, sowohl diejenigen, die der Händler mit seinen Händen eröffnet hat, als auch diejenigen, die vom Handelsroboter selbst eröffnet wurden, und diejenigen, die von anderen Handelsrobotern eröffnet wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass bei einem Wert von -1 ein Konflikt zwischen Handelsrobotern auftreten kann. Sie sollten daher gut verstehen, was auf dem Handelskonto passieren wird. Es wird empfohlen, einen Wert größer als 0 anzugeben.
  • * Slippage (Points) - Die Slippage-Einstellung ermöglicht es dem Server des Brokers, Handelsaufträge im Bereich des angeforderten Preises anzunehmen.
  • Commentary on positions - Kommentar zu den Positionen des Handelsroboters. Der Händler kann „Masken“ für die Anzeige von Kommentaren festlegen.
Bewertungen 16
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Empfohlene Produkte
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experten
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatisieren Sie Ihren Devisenhandel mit einem kompletten Expert Advisor für MetaTrader 4 (Windows) . Dieser EA führt eine automatisierte Strategie mit RSI + Moving Averages (MA) aus - ideal für Händler, die diszipliniert und regelbasiert ein- und aussteigen wollen. ️ Hauptmerkmale RSI + MA-Signale für durchsetzungsfähigere Einstiege Risiko/Belohnung standardmäßig 1:2 Automatischer Trailing Stop zur Gewinnsicherung Leichtes Martingal (max. 2 Schritte) für k
Forex Edge EA
Carlo Forni
Experten
FOREX EDGE EA ist ein Expert Advisor, der zwei gleitende Durchschnitte als Signal zum Einstieg in den Markt verwendet . Er vergleicht zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden und steigt auf folgende Weise in den Markt ein: - Modus Cross: KAUFEN, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt überquert - VERKAUFEN, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt unterschreitet; - Modus Einfach: KAUFEN, wenn der Moving A
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser EA legt ausstehende Trades basierend auf dem Parabolic-Indikator fest, während er die Messwerte der stochastischen und anderer Indikatoren analysiert, um keine ausstehenden Trades festzulegen, wenn der Markt nicht geeignet ist. In der Regel wird eine Marktumkehr gehandelt, wenn der parabolische Punkt durchbrochen wird. Darüber hinaus kann er Divergenzen beim MACD-Indikator finden (wenn CountBasrsDiv>0) und nur handeln, wenn es Divergenzen (und Konvergenzen) gibt. Es hat viele Einstellung
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experten
ForexEagle - Erhöhen Sie Ihre Trading-Erfahrung auf neue Höhen! Sind Sie bereit, Ihr Trading-Spiel zu revolutionieren? Führen Sie ForexEagle ein, den ultimativen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Märkte GBPUSD, AUDCAD und USDCAD auf dem M5-Zeitrahmen zu dominieren. Mit einer erfolgreichen Kombination aus einer fortschrittlichen Preisaktionsstrategie und einem Trenderkennungsalgorithmus ist ForexEagle Ihr ideales Werkzeug, um das volle Potenzial des GBPUSD-, AUDCAD- und USDC
Orion II
Emanuele Vazzoler
Experten
Orion II ist ein Multi-Strategie Expert Advisor: 20 verschiedene Strategien wurden in einen einzigen Advisor mit einer Logik eingebettet, die in der Lage ist, den besten Algorithmus für jede Marktphase auszuwählen! Die Multi-Strategie ermöglicht es, eine glatte Equity-Linie zu erreichen und gleichzeitig die Risiken auf einem akzeptablen Niveau zu halten. Das Money Management kann auf einer festen oder variablen Losgröße basieren. Die Losgröße wird entsprechend dem maximalen Risikoprozentsatz auf
GoldenWave Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
3 (2)
Experten
Wichtige Funktionen: Technische Indikatoren: Exponential Moving Averages (EMA): Nutzt zwei EMAs (schnell und langsam), um potenzielle Trendwechsel zu erkennen. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA nach oben kreuzt, während ein Verkaufssignal ausgelöst wird, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA nach unten kreuzt. Relative Strength Index (RSI): Der RSI-Indikator hilft, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen herauszufiltern. Kaufaufträge werden in Betrach
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Experten
Der EA handelt, wann immer der Markt geöffnet ist. Seine Logik beinhaltet die Eröffnung von Geschäften in Richtung der Bewegung. Der Roboter erhöht die Losgröße im Falle eines negativen Gewinns bei einem zuvor geschlossenen Auftrag. Es handelt sich nicht um das Martingale-System, bei dem die Losgröße erhöht wird, wenn sich der Preis gegen Ihre Position bewegt. Es handelt sich um ein System zur Erhöhung der Position in Abhängigkeit von der Bewegung des Marktes. Es wird ein mittlerer MA verwendet.
Fusion MA MT4
Sergey Kruglov
Experten
Fusion MA MT4 - Keine Martingale, Grids oder riskante Methoden! Nur feste Stop Loss, Take Profit und solides Risikomanagement Fusion MA MT4 ist ein leistungsstarker algorithmischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der ausschließlich auf Basis von Signalen modifizierter gleitender Durchschnitte (MA) handelt. Im Gegensatz zu Standard-MAs verwendet er eine einzigartige Hybridformel, die die Einstiegsgenauigkeit erhöht und gleichzeitig falsche Signale minimiert. Der EA kombiniert 8 bewährte MA-basie
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experten
BG Grid Limited ist ein Countertrend Expert Advisor, der mit Standardindikatoren in den Markt einsteigt. Der Expert Advisor verfügt über flexible Einstellungen und kann für den Multi-Pair-Handel verwendet werden. Ich empfehle, 10 Währungspaare gleichzeitig zu verwenden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Expert Advisor sofort 10 Orders eröffnet, eine für jedes Währungspaar. Der Expert Advisor tritt nur bei einem bestimmten Satz von Indikatorwerten in den Markt ein. Der Expert Advisor verfügt in
Smart News trading EA
Artem Honcharuk
Experten
Smart News Trading - ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit wichtigen Wirtschaftsnachrichten. In der Regel kommt es nach der Veröffentlichung von makrofinanziellen Wirtschaftsdaten zu erheblichen Kursschwankungen, die in einigen Fällen zu langfristigen Aufwärts- oder Abwärtstrends führen können. Gerade in solchen Momenten ist es möglich, in relativ kurzer Zeit ein beträchtliches Einkommen zu erzielen. Dazu genügt es, diesen Handelsexperten einige Zeit vor der Nachrichtenverö
Channel Moving Average
Ivan Grachev
3.8 (5)
Experten
Ein vollautomatischer Expert Advisor für dauerhafte Gewinne auf dem Forex-Markt bei minimalem Risiko. Trading basiert auf dem Aufbau eines Kanals mit gleitenden Durchschnitten und der Analyse der Balken auf das Vorhandensein von Einstiegsmöglichkeiten. Bitte sehen Sie sich alle meine Produkte an: https: // www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Nicht verwendet werden : Grids, Hedging und andere risikoreiche Handelsstrategien, wie z. B. das Aufrechterhalten eines Drawdowns durch das Speichern vo
FREE
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Australian Hunter
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experten
Dieser EA ist ein EA, bei dem Sie das Risiko selbst bestimmen können. Währungspaare und Zeitrahmen Empfohlenes Paar : AUDUSD Empfohlener Zeitrahmen: M30 Der EA arbeitet mit einem Trend, der durch ein komplettes System aus verschiedenen Indikatoren und Preisaktionen aufgebaut ist. Es schützt Ihr Konto mit einem sicheren Stoploss, und natürlich Take-Profit-Level. Es gibt auch eine Autolot-Funktion, die den EA an die Größe Ihres Kontos anpassen lässt, wenn es wächst. Wir haben diesen EA vor 10 M
Advanced MACD EA
Radek Reznicek
Experten
Advanced MACD ist ein sicherer und vollständig automatisierter EA. Dieser EA verwendet den MACD-Indikator mit doppelter Bestätigung und Filterung nach dem Bereich der letzten Kursbewegungen. Jeder Auftrag hat einen Stop-Loss und der EA hat fortschrittliche Filterfunktionen zusammen mit Spread- und Slippage-Schutz implementiert. Dieser EA verwendet NICHT die gefährlichen Strategien wie Martingale, etc. Advanced MACD ist KEIN Tick-Scalper, der eine hohe Anzahl von Trades pro Tag produziert, und e
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Experten
Der Fox EA ist ein vollautomatischer EA, der sowohl auf klassischen als auch auf ECN-Konten für das USDCHF-Paar funktioniert und so programmiert ist, dass er sowohl mit Level-Trading- als auch mit Hedging-Strategien handelt. Sie müssen lediglich den Risikoprozentsatz festlegen und mit dem Handel beginnen. Der Abschnitt Screenshots zeigt die Ergebnisse des Backtests. Das Mindestguthaben beträgt $2000 für Standardkonten oder $20 für Mikrokonten. Parameter Lose = 0,01 Risikoprozentsatz = 0,5 (Risi
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experten
<Logik> EA wird einsteigen, wenn der Preis den durchschnittlichen Candle-Stick-Preis durchbricht. EA wird Grid-Order mit Hedge-Logik machen. Wenn Grid-Order platziert wird, EA überprüfen Sie den Trend und wenn Trend ist KAUFEN, dann platzieren Sie kaufen, um. Wenn der Trend Verkauf ist, dann platzieren Sie eine Verkaufsorder. Dies soll einen großen Drawdown verhindern. <Eingabeparameter> Slippage(pips) Maximale Position Baselot-Größe Gewinnmitnahme Stoploss Risiko (MM) Einstellungen für Rastera
EA Bloom
Artem Marukhov
5 (2)
Experten
The Bloom Expert Advisor uses virtual orders to determine a possible entry point. This Expert Advisor is based on virtual orders. In addition to virtual orders, an indicator interaction algorithm is used to determine a possible entry point. Supported currency pairs: GBPUS EURUSD AUDUSD NZDUSD Recommended timeframe: M5-H1 Important functions of the adviser: take profit Stop Loss (sets the percentage of drawdown at which all trades are closed) trailing stop breakeven The settings are availabl
ADX Bitcoin Trading
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experten
Meine Expert Advisor Handel Bitcoin (BTCUSD) auf H1 Zeitrahmen, Basierend auf ADX-Indikator, und folgen Sie dem Trend. Stop-Loss 29 usd/0,01 bitcoin Gewinnmitnahme 29 usd/0,01 bitcoin (0,01 lot) Mindesteinlage: ab 300 usd Eingabe Einstellung zum Testen meines EA: - Stoploss: 29 usd/0.01 bitcoin oder 2900 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Broker und Ihrem Konto (auf das richtige Verhältnis einstellen und nicht verändern) - Takeprofit: 29 usd/0.01 bitcoin oder 2900 usd/bitcoin abhängig von Ihrem Brok
Hedging Flying
Samir Arman
Experten
Sehen Sie sich vor der Arbeit das Video an und erfahren Sie, wie Sie die Experteneinstellungen vornehmen .............. sehr wichtig ....... Tun Sie es Multiplikation=true ...... Es funktioniert beim Öffnen VERKAUFEN STOPP und KAUFEN STOPP Mit Abstandskontrolle der Schritte Wenn ein Handel aktiviert wird, bewegt sich der andere Handel mit dem Trend Mit der Schließung des Gewinngeschäfts von win_USD Wenn das gewinnende Geschäft geschlossen wird, funktioniert es wieder auf die gleiche Weise Es g
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experten
Hedge Hogg ist keine klassische Hedge-Strategie, wie man sie oft sieht, bei der zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden und sich von Anfang an gegenseitig absichern. Vielmehr handelt es sich um eine trendfolgende Hedge-Strategie, d.h. die Trades werden mit Hilfe eines bewährten dynamischen Gitteralgorithmus in Trendrichtung eröffnet und beginnen mit der Absicherung, sobald sich der Trend ändert. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist oder das nachgezogene Gewi
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Experten
Advisor verwendet 6 Handelsstrategien können Sie jede Strategie separat anpassen. Powered by 7 Paare und 1 Zeitrahmen M1 und verwendet eine Vielzahl von Handelssystemen. Dies erhöht die Chancen auf ein stabiles Wachstum und reduziert den Einfluss von einem Paar. Der Roboter verwendet intelligente Mittelwertbildung System. Advisor ist in der Lage, ihre Arbeit selbst zu justieren. Anstatt nach Werten zu suchen, die den historischen Preisen für jedes Paar entsprechen, verwendet der Advisor die Wert
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Experten
Wir stellen vor: Jade Jaguar: Der ultimative Trendumkehr-Expert Advisor Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit Jade Jaguar, einem hochentwickelten Expert Advisor, der die Leistung von gleitenden Durchschnitten und RSI-Indikatoren für optimales Markt-Timing nutzt. Jade Jaguar zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen, und stellt sicher, dass Sie bei Erreichen dieser entscheidenden Schwellenwerte präzise handeln können. Einstellungen der auf
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experten
Im Gegensatz zur kostenlosen Version verwendet dieser Expert Advisor einen Nachrichtenfilter und zusätzliche Filter, um den Trend zu bestimmen. Er schützt Aufträge mit Hilfe von Locking. Der Roboter verwendet Martingale. Dieser EA verwendet schwebende Aufträge. Früher oder später kann Martingale die Einlage verlieren, es wird empfohlen, den Handel des EA zu kontrollieren, während der Markt analysiert wird. Der EA handelt auf jedem Symbol. Die empfohlene Mindesteinlage beträgt $1000 (es ist besse
Piramida Grid
Iurii Tokman
Experten
Piramida Grid   Piramida Grid - Um in den Markt einzutreten, analysiert der Berater die Messwerte des Indikators   Slope Direction Line.   Ändern des Orderrasters, wenn sich der Markt umkehrt. Arbeiten Sie an ausstehenden Aufträgen BUYSTOP und SELLSTOP. Verwendet ein Verlustmittelungssystem mit Kontrolle des Saldos offener Trades und ihrer Ausgabe ohne Verlust. Automatische Erkennung von 6 und 5 Ziffern. Beratereinstellungen: Periode = 32; - Periode des Neigungsrichtungslinienindikators Filtern
Grid and Bollinger Bands
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf den Indikatoren Bollinger Bands und RSI basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist ada
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experten
Willkommen bei dem Forex Gold Angel EA der ein sehr stabiler, gewinnbringender EA ist. Er ist sehr empfehlenswert. Die Logik hinter diesem EA ist einfach. Er verwendet den BAND-Indikator, der eine Flagge auslöst, wenn der Preis vom Band abweicht. Zu diesem Zeitpunkt geht er jedoch nicht in einen Handel ein. Stattdessen wird die Kursbewegung sorgfältig überwacht. Wenn der Kurs in das Band zurückkehrt und die Mittellinie berührt, wird ein Handel in Richtung des Trends eingeleitet. Diese Strategie
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
ReversePro SmartSMA EA - Eine vollständig anpassbare gleitende Durchschnittsstrategie Der ReversePro SmartSMA EA ist ein fortschrittliches, vollständig anpassbares Trading-Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine Feinabstimmung ihrer Strategien bevorzugen. Dieser Expert Advisor (EA) ist nicht voroptimiert, so dass Sie die Flexibilität haben, seine Einstellungen an Ihren Handelsstil, Ihre Risikomanagementpräferenzen und die Marktbedingungen anzupassen. Wie er funktioniert Dieser EA basier
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
MMM Parabolic SAR
Andre Tavares
Experten
MMMStochastic EA Strategie: Der Roboter verwendet ständig seinen eingebauten Parabolic SAR-Indikator und führt eine Berechnung durch, um die Preistrends zu bestimmen. Wenn der Indikator anzeigt, dass sich der Preis nach oben entwickeln wird, sendet er einen Kaufauftrag. Wenn der Indikator anzeigt, dass der Preis rückläufig ist, sendet er einen Verkaufsauftrag; Er sendet nur dann einen Auftrag, wenn die Berechnungen einen guten Gewinntrend ergeben; Wie alle MMM-Produkte ist auch dieses programmie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risik
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
Vom berühmten Gold Mining EA Entwickler - SJ präsentiert GoldZ AI - Das Gold Trading Powerhouse der nächsten Generation Präzision. Intelligenz. Profit. GoldZ AI ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter - es ist Ihr Hochgeschwindigkeits-, Markt-versierte Goldhandelspartner , gebaut, um XAUUSD mit einer leistungsstarken Fusion von Preis-Aktion-Meisterschaft, intelligente Trend-Erkennung und maschinelles Lernen Intelligenz zu erobern. Im Kern lebt GoldZ AI von der Dynamik der asiatischen Schlu
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experten
Pingo Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 So funktioniert es Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
VR Lollipop MT5
Vladimir Pastushak
2.33 (6)
Experten
VR Lollipop ist eine einzigartige automatisierte Handelsstrategie für den Handel mit dem aktuellen Markttrend. Die Einzigartigkeit dieses Roboters liegt in der Verwendung eines komplexen Algorithmus, der es Ihnen ermöglicht, die Positionen entsprechend der Markttrendrichtung schrittweise zu erhöhen. In diesem Fall werden alle offenen Positionen dank der Breakeven-Funktion automatisch in den abgesicherten Modus überführt. Eine Position gilt als sicher, wenn das Stop-Loss-Niveau in den Breakeven-B
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Utilitys
VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können. Mit der eindeutigen Funktionalität können Sie den Stoppverlust installieren und Gewinn sowohl auf dynamischen Ebenen (geneigten Linien) als auch festen Werten erzielen. Dies bietet maximale Flexibilität und Bequemlichkeit im Handel. Dank der Einfachheit der Schnittstelle und des detaillierten [ Managements ] wird es für Anfänger leichter sein, die Grundlagen des Handels z
FREE
VR Stealth Pro MT 5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
VR Stealth Pro ist ein spezialisiertes kostenloses Handels-Panel, das für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz des Handels entwickelt wurde. Der Hauptzweck des Instruments besteht darin, die Stop Loss- und Take Profit-Ebenen zu verbergen, wodurch das Risiko einer Informationsteilung über Ihre Handels-Ebenen für Stop Loss und Take Profit minimiert wird. Set-Dateien, Demoversionen des Produkts, Anleitungen und Boni sind verfügbar [blog] Version für [MetaTrader 4] VR Stealth P
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indikatoren
Der VR Donchian -Indikator ist eine verbesserte Version des Donchian-Kanals. Die Verbesserungen betrafen fast alle Funktionen des Kanals, der Hauptbetriebsalgorithmus und die Kanalkonstruktion blieben jedoch erhalten. Je nach aktuellem Trend wurde dem Ball-Indikator eine Änderung der Farbe der Niveaus hinzugefügt – dies zeigt dem Händler deutlich eine Trendänderung oder eine Seitwärtsbewegung an. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Händler über den Ausbruch einer von zwei Kanalebenen per S
FREE
Vr Trade Panel
Vladimir Pastushak
4.75 (20)
Utilitys
VR Trade Panel — Eine professionelle Lösung für den Handel, mit der Sie Positionen mit Trendlinien effektiv verwalten können. Mit der eindeutigen Funktionalität können Sie den Stoppverlust installieren und Gewinn sowohl auf dynamischen Ebenen (geneigten Linien) als auch festen Werten erzielen. Dies bietet maximale Flexibilität und Bequemlichkeit im Handel. Dank der Einfachheit der Schnittstelle und des detaillierten [ Managements ] wird es für Anfänger leichter sein, die Grundlagen des Handels z
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 4] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.31 (167)
Experten
VR Smart Grid ist ein vollständiger Trading-Berater für MetaTrader 4 und MetaTrader 5, der auf der klassischen Grid-Trading-Strategie basiert. Der Roboter öffnet Positionen eigenständig, verwaltet sie und schließt sie teilweise, wodurch ein effizientes Auftragsraster entsteht, das sich an Marktveränderungen anpasst. Nach 15 Jahren Entwicklung hat der Berater Tausende von Variationen und Tests durchlaufen — dies ist das Ergebnis einer systematischen Verbesserung auf realen und Demo-Konten. Set-Da
VR Watch list and Linker MT5
Vladimir Pastushak
4.9 (10)
Utilitys
VR-Beobachtungsliste und Linker - Screener-Anwendung für das Terminal MetaTrader . Erleichtert das Auffinden der interessantesten und technischsten Finanzinstrumente. Dieser Screener wird von Händlern für den Handel an Börsen wie Bybit, Moskauer Börse, American Exchange, Devisen- und Kryptowährungsmarkt, Metallmarkt sowie für den Handel mit Prop-Unternehmen verwendet. Die Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt manuell. Der Screener verbindet offene Charts im MetaTrader-Terminal und zeigt beim We
FREE
VR Ticks MT5
Vladimir Pastushak
4.33 (3)
Indikatoren
VR Ticks   ist ein spezieller Indikator für Scalping-basierte Strategien. Dank dieses Indikators kann der Händler den Tick-Chart direkt auf dem Hauptchart des Finanzinstruments sehen. Mit einem Tick-Chart können Sie eine Position am Markt so genau wie möglich eingeben oder schließen. VR Ticks stellt Zeckendaten in Form von Linien dar, deren Farbe sich je nach Richtung ändert – so können Sie die Situation an Zecken visuell verstehen und beurteilen. Der Vorteil von Tick-Charts besteht darin, dass
FREE
VR Assistant Charts MT5
Vladimir Pastushak
5 (3)
Utilitys
VR Assistant Charts ist ein praktisches Tool für Händler, die mit grafischen Objekten im Fenster des MetaTrader-Handelsterminals arbeiten. Mit dem Programm können Sie mit einem Mausklick Farbe, Stil, Dicke und andere Eigenschaften von Trendlinien, Fibonacci-Levels, Gann-Fächern und anderen grafischen Elementen im MetaTrader-Terminal ändern. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüp
FREE
Vr Stealth pro
Vladimir Pastushak
4.9 (52)
Utilitys
VR Stealth Pro ist ein spezialisiertes kostenloses Handels-Panel, das für die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Effizienz des Handels entwickelt wurde. Der Hauptzweck des Instruments besteht darin, die Stop Loss- und Take Profit-Ebenen zu verbergen, wodurch das Risiko einer Informationsteilung über Ihre Handels-Ebenen für Stop Loss und Take Profit minimiert wird. Set-Dateien, Demoversionen des Produkts, Anleitungen und Boni sind verfügbar [blog] Version für [MetaTrader 5] VR Stealth P
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
VR Donchian
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indikatoren
Der VR Donchian -Indikator ist eine verbesserte Version des Donchian-Kanals. Die Verbesserungen betrafen fast alle Funktionen des Kanals, der Hauptbetriebsalgorithmus und die Kanalkonstruktion blieben jedoch erhalten. Je nach aktuellem Trend wurde dem Ball-Indikator eine Änderung der Farbe der Niveaus hinzugefügt – dies zeigt dem Händler deutlich eine Trendänderung oder eine Seitwärtsbewegung an. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Händler über den Ausbruch einer von zwei Kanalebenen per S
FREE
VR Alert MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
Das Indikator-Hilfsprogramm VR Alert ist dafür bestimmt, um den Preis oder andere Indikatoren zu überwachen und den Händler zu informieren, wenn der Preis oder der Indikator die angegebene Stufe erreicht. Die Signalstufen können nicht nur horizontal, sondern auch schräg eingestellt werden. So bekommt der Händler die Möglichkeit, Benachrichtigungen von Schrägtrendstufen zu erhalten. Dank dem Hilfsprogramm VR Alert müssen Sie nicht mehr über längere Zeit vor dem Monitor sitzen. Sie können sich ruh
VR System MT 5
Vladimir Pastushak
5 (2)
Indikatoren
VR-System ist nicht nur ein Indikator, sondern ein umfassendes, ausgewogenes Handelssystem für den Handel auf Finanzmärkten. Das System basiert auf klassischen Handelsregeln und einer Kombination aus Indikatoren Moving Average und Donchian Channel . Das VR-System berücksichtigt die Regeln für den Markteintritt, die Aufrechterhaltung einer Marktposition und die Regeln für den Ausstieg aus einer Position. Einfache Handelsregeln, minimale Risiken und klare Anweisungen machen das VR-System zu einer
VR Atr Pro MT5
Vladimir Pastushak
4.75 (4)
Indikatoren
Der VR ATR Pro Indikator ist ein leistungsstarkes professionelles Werkzeug zur Bestimmung von Zielwerten für ein Finanzinstrument. Der Wirksamkeit der Indikator wurde durch Tausende Tests auf Echt- und Demokonten bewiesen. VR ATR Pro -Indikator, der von echten Daten mit Live-Echtstatistiken betrieben wird. Die Statistik ist eine hartnäckige Sache, die Verwendung von realen Statistiken in mathematischen Berechnungen ermöglicht es Ihnen, die genauen Zielniveaus für ein Finanzinstrument zu berechne
VR Sync Charts MT5
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indikatoren
VR Sync Charts ist ein Dienstprogramm zum Synchronisieren von Markierungen zwischen Fenstern. Mit VR Sync Charts werden Ihre Trendebenen, horizontale Ebenen, Fibonacci-Markierung mit allen Diagrammen synchronisiert. Das Dienstprogramm erm?glicht, alle Standard-Grafikobjekte im MetaTrader-Terminal zu synchronisieren, alle Ihre Trends, Gann-Linien und andere Objekte werden genau auf benachbarte Diagramme kopiert. Sie m?ssen nicht mehr ihre Lineatur und Markierung manuell kopieren. Unten in den Abb
VR Calculate Martingale MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
Der VR Calculate Martingale-Indikator ist ein leistungsstarkes Tool zur Vorkalkulation jeder Handelsstrategie ohne Risiken. Aufgrund der Tatsache, dass der Indikator virtuelle Aufträge verwendet, kann ein Händler jede Entwicklung von Ereignissen auf einem Handelskonto im Voraus berechnen. Sie benötigen keine Excel-Tabellen und Rechner mehr, Sie müssen die Formeln zur Mittelung multidirektionaler Positionen mit unterschiedlichen Handelslosen nicht kennen. VR Calculate Martingale hilft Ihnen, alle
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
VR Watch list and Linker
Vladimir Pastushak
4.63 (8)
Utilitys
VR-Beobachtungsliste und Linker - Screener-Anwendung für das Terminal MetaTrader . Erleichtert das Auffinden der interessantesten und technischsten Finanzinstrumente. Dieser Screener wird von Händlern für den Handel an Börsen wie Bybit, Moskauer Börse, American Exchange, Devisen- und Kryptowährungsmarkt, Metallmarkt sowie für den Handel mit Prop-Unternehmen verwendet. Die Auswahl der Finanzinstrumente erfolgt manuell. Der Screener verbindet offene Charts im MetaTrader-Terminal und zeigt beim Wec
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
VR Color Levels ist ein praktisches Tool für diejenigen, die technische Analysen mit Elementen wie Trendlinie, Rechteck und Text anwenden. Es ist möglich, Text direkt in das Diagramm einzufügen und Screenshots zu erstellen. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüpfung] Version für [MetaTrader 5] Die Arbeit mit dem Indikator erfolgt mit einem Klick . Klicken Sie dazu auf die Schal
FREE
VR Template switcher MT5
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Template Switcher ist ein leistungsstarkes Utility für die Arbeit mit Chart-Vorlagen im MetaTrader-Terminal. Sie müssen nicht mehr viel tun, um Vorlagen zu laden, zu speichern und zu löschen. Mit dem Utility VR Template Switcher können Sie die aktuelle Chart-Vorlage mit allen Indikatoren, Levels und Einstellungen speichern und eine andere mit einem Klick laden. Haben Sie Vorlagen für verschiedene Finanzinstrumente? Beim Laden der Vorlage stellt VR Template Switcher den erforderlichen Zeitraum
FREE
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
VR Pivot MT5
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Pivot ist ein Indikator für wichtige Drehpunkte (pivot). Umkehrpunkte sind eine spezielle Art von Unterstützung (support) und Widerstandsstufen (resistance), die verwendet werden, um die stärksten Preiszonen zu identifizieren. Professionelle Händler verwenden Umkehrpunkte, um die Preise zu bestimmen, zu denen eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr besteht. Die Niveaus werden nach speziellen mathematischen Formeln berechnet, die Preise des Schließens, Öffnens, Maximums, Minimums des vo
VR Ticks
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Ticks ist ein spezieller Indikator für Scalping-basierte Strategien. Dank dieses Indikators kann der Händler den Tick-Chart direkt auf dem Hauptchart des Finanzinstruments sehen. Mit einem Tick-Chart können Sie eine Position am Markt so genau wie möglich eingeben oder schließen. VR Ticks stellt Zeckendaten in Form von Linien dar, deren Farbe sich je nach Richtung ändert – so können Sie die Situation an Zecken visuell verstehen und beurteilen. Der Vorteil von Tick-Charts besteht darin, dass si
FREE
VR Assistant Charts
Vladimir Pastushak
Utilitys
VR Assistant Charts ist ein praktisches Tool für Händler, die mit grafischen Objekten im Fenster des MetaTrader-Handelsterminals arbeiten. Mit dem Programm können Sie mit einem Mausklick Farbe, Stil, Dicke und andere Eigenschaften von Trendlinien, Fibonacci-Levels, Gann-Fächern und anderen grafischen Elementen im MetaTrader-Terminal ändern. Einstellungen, Set-Dateien, Demoversionen, Anleitungen, Problemlösungen erhalten Sie unter [Blog] Rezensionen können Sie unter lesen oder schreiben [Verknüp
FREE
VR Object Delete All MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
Das Skript VR Object Delete All löst das Problem des Mülls auf dem Diagramm. Oft ist es notwendig, das Diagramm vollständig von allem zu befreien, was sich darauf befindet, Kommentare, Linien, Objekte. Das Skript löscht alles vollständig, auch die Objekte, die nicht sichtbar sind. Während der Arbeit schreibt VR Object Delete All alles, was es tut, in das Terminalprotokoll, ebenso wie die Namen der zu löschenden Objekte. Es zeigt die Anzahl der gelöschten Objekte in einer separaten Zeile an und g
FREE
VR Close Orders MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Utilitys
Das Skript VR-Close-Orders wurde entwickelt, um Positionen im Terminal zu einer vom Händler festgelegten Gewinn- oder Verlustmarke zu schließen. Das Programm ist als Skript geschrieben und kann auf dem gleichen Chart mit anderen Indikatoren und Expert Advisors zusammenarbeiten. Das Programm hat ein einfaches visuelles Panel und ist leicht mit der Maus zu konfigurieren. Mit Hilfe dieses Programms kann der Händler automatisch Positionen schließen und Aufträge löschen, je nach den festgelegten Bedi
FREE
VR Template switcher
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitys
VR Template Switcher ist ein leistungsstarkes Utility für die Arbeit mit Chart-Vorlagen im MetaTrader-Terminal. Sie müssen nicht mehr viel tun, um Vorlagen zu laden, zu speichern und zu löschen. Mit dem Utility VR Template Switcher können Sie die aktuelle Chart-Vorlage mit allen Indikatoren, Levels und Einstellungen speichern und eine andere mit einem Klick laden. Haben Sie Vorlagen für verschiedene Finanzinstrumente? Beim Laden der Vorlage stellt VR Template Switcher den erforderlichen Zeitraum
FREE
Auswahl:
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

renato1967
19
renato1967 2025.09.02 07:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Eugene Zhuang
520
Eugene Zhuang 2024.10.12 06:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Ravi Chandiran
728
Ravi Chandiran 2024.01.25 09:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2023.05.27 12:45 
 

Very good EA just use good task control

budihartono71
216
budihartono71 2023.05.03 01:17 
 

i edit my review after new update, EA work better then before. thank you for update

Markus Mlekuz
261
Markus Mlekuz 2023.05.02 23:13 
 

Very good EA, easy to handle. I've been using the EA a couple of weeks and other vr systems. Vladimir has very good support and always answers in a very short time! Keep up the amazing work, THX, BG Maxx

eppk alaa
521
eppk alaa 2023.02.26 16:54 
 

it works nice,highly recomnded

TradFMED62
385
TradFMED62 2023.02.09 10:58 
 

Hello, I have the VR Lollipop now 1 month in real money operation with 3 currency pairs.... Total return 26 percent.... runs very well,...I hope it goes on stable like this...THANKS

Hector Ranola Lopez
168
Hector Ranola Lopez 2022.12.14 05:27 
 

The EA works, it can build your account gradually. Tt took me lots and lots of trial and error and optimization of the settings but hard work paid off. I have the best set file the EA can have. PM me if interested.

Wolfgang Rockert
2345
Wolfgang Rockert 2022.10.28 08:21 
 

Very flexible EA, you have to do your work with Strategy tester and you get very good longterm results. Good work!

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
813
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2022.10.23 14:53 
 

great job still testing well see

Andreas Gebetsberger
608
Andreas Gebetsberger 2022.10.18 16:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Evgen
38
Evgen 2022.10.13 09:53 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Vladimir Pastushak
106704
Antwort vom Entwickler Vladimir Pastushak 2022.10.13 09:54
Большое спасибо! Изобретаем)
Antwort auf eine Rezension