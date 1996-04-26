Trend Correction Histogram m

MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 수정 히스토그램"





- 추세 수정 히스토그램은 2가지 색상으로 표시될 수 있습니다. 하락 추세는 빨간색, 상승 추세는 파란색입니다.

- 동일한 색상의 7개 연속 히스토그램 열은 새로운 추세의 시작을 의미합니다.

- 손실을 최소화하고 수익을 극대화하는 주요 목적으로 설계된 추세 수정 히스토그램 지표.

- 지표의 민감도를 담당하는 매개변수인 "기간"이 있습니다.

- 내장된 모바일 및 PC 알림.

- 추세 수정 히스토그램은 간단하지만 수익성 있는 거래 시스템으로 사용할 수 있습니다. 아래를 참조하세요.





지표 사용 방법:

1) 동일한 색상의 최소 7개 연속 히스토그램 열을 확인합니다. 이는 새로운 추세의 시작을 의미합니다. 예를 들어, 아래 그림에는 파란색 열이 7개 이상 있습니다.

2) 반대 색상 열 ​​1개(하나)만 기다립니다. 우리의 경우 빨간색이며, 바로 뒤에 파란색으로 바뀝니다. 이는 추세 수정을 의미합니다.

3) 파란색 열이 나타나면 롱 거래를 시작하고, 그 전에 빨간색 열이 한 개만 나타나면 롱 거래를 시작합니다. 이는 주문이 수정 후 주요 추세 방향으로 열렸다는 것을 의미합니다.

4) SL(그림 참조)과 TP를 정렬합니다. TP는 SL보다 최소 3배 이상 커야 합니다. 이 경우 30%만 이겨도 수익을 낼 수 있습니다.

5) 매도(숏) 거래의 경우 그 반대입니다(그림 참조).





이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.