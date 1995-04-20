MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。





- トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。

- 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。

- トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。

- インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。

- モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。

- トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。





インジケーターの使用方法:

1) 少なくとも 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色であることを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。たとえば、下の画像には 7 つ以上の青い列があります。

2) 反対色の列が 1 つ (1 つ) 表示されるのを待ちます。この場合は赤ですが、その直後に再び青い列に変わります。これはトレンド修正であったことを意味します。

3) 青い列が発生したら、赤い列が 1 つだけ現れた後にロング トレードを開始します。これは、修正後の主要なトレンドの方向に注文が開かれたことを意味します。

4) SL (画像を参照) と TP を調整します。TP は SL の少なくとも 3 倍である必要があります。この場合、30% しか勝てなくても利益が出ます。

5) 売り (ショート) トレードの場合はその逆です (画像を参照)。





