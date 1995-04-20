Price manipulation risk mt4

📊 Indikator für Kursmanipulationsrisiko

🔍 Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen

DerKursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt.
Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen.

Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden, falsche Signale herauszufiltern und das Timing bei Ein- und Ausstiegen zu verbessern.

🎯 Produktzweck

Unmittelbare und visuelle Bewertung der Marktbedingungen:

  • Normale Bedingungen

  • Instabile Phasen

  • Hochrisikoszenarien

  • Extrem risikoreiche Situationen

Perfekt, um die Disziplin zu erhöhen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

🔎 Worauf stützt sich die Analyse?


  • Preisverhalten

  • Intensität der Marktaktivität

  • Kerzenschlussverhalten

  • Aktuelle Marktbedingungen

Diese kombinierten Faktoren liefern eine zuverlässige Schätzung des Manipulationsrisikos.

🎨 Intuitive visuelle Anzeige

Anzeige in einem speziellen Fenster mit einem farbkodierten Histogramm:

Farbe Pegel Auswertung
🩶 Grau Niedrig Stabiler Markt
🟡 Gelb Mittel Vorsicht geboten
🟠 Orange Hoch Gefährliche Bedingungen
🔴 Rot Extrem Hohe Wahrscheinlichkeit einer Manipulation

✅ Hauptmerkmale

✔ Kein Repaint
✔ Funktioniert auf allen Assets
✔ Alle Timeframes
✔ Leicht und schnell
✔ Hervorragender Risikofilter für jede Strategie
✔ Geeignet für manuellen oder automatisierten Handel

🧠 Empfohlene Verwendung

  • Vermeiden Sie Einstiege in risikoreichen Phasen

  • Signale bestätigen, bevor gehandelt wird

  • Objektiven Marktkontext hinzufügen

  • Erkennen von Manipulationsphasen (Nachrichten, Sitzungen, Liquiditätszonen)

⚠️ Wichtig

Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale.
Er ist ein Instrument zur Risikoanalyse, das Ihre bestehende Strategie unterstützen soll.

🔧 Parameter

  • Lookback - Empfindlichkeit basierend auf dem jüngsten Marktverhalten.

📈 Beherrschen Sie das Risiko. Meistern Sie Ihren Handel.


Empfohlene Produkte
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator "RSI SPEED" für MT4 – Hervorragendes Prognosetool, kein Repainting erforderlich. – Die Berechnung dieses Indikators basiert auf physikalischen Gleichungen. RSI SPEED ist die erste Ableitung des RSI. – RSI SPEED eignet sich gut zum Scalping von Einstiegen in Richtung des Haupttrends. – Verwenden Sie ihn in Kombination mit einem geeigneten Trendindikator, z. B. HTF MA (siehe Abbildungen). – Der RSI SPEED zeigt an, wie schnell der RSI seine Richtung ändert – er ist sehr sen
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Indikatoren
Easy Trade Indicator - Ihr Weg zu profitablen Trades! Arbeiten Sie mit jedem Zeitrahmen! Maximieren Sie Ihre Gewinne mit präzisen und durchsetzungsfähigen Trades! ️ Handeln Sie mit Komfort - der Indikator macht die Analyse und Sie öffnen nur die Order in die Richtung, die Ihnen der Indikator anzeigt! Exklusives Panel mit Zähler für vergangene Trades und Genauigkeitstracking! Vereinfachen Sie Ihre Analyse, steigern Sie Ihre Leistung und handeln Sie mit Vertraue
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – WPR selbst ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. – Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators. – Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. – Dieser Indikator lässt sich ganz einfach über Parameter einrichten und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. – Die Einstiegsbed
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indikatoren
Der MT4 Wave Wold Forex Indikator wurde entwickelt, um Wulff-Wellen zu finden und sie im aktuellen Fenster des Handelsterminals anzuzeigen. Ein ausgezeichneter Indikator für Händler, die Wulff-Wellen im Handel verwenden. Seine Anwendung in Handelsstrategien wird ihre Effizienz und Rentabilität erheblich verbessern. INFORMATIONEN ZUM INDIKATOR Im Gegensatz zu anderen Wolfswellenindikatoren hat der MT4 Wave Wold Forex Indikator eine Reihe von Funktionen, die seine Effizienz erheblich verbessern:
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für Muster #31 ("Long Island") aus Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Warnung anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Ebenen
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Der Indikator generiert Frühsignale auf der Grundlage von ADX-Messdaten in Kombination mit Elementen von Preismustern. Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Sie sehen dasselbe in der Historie und in Echtzeit. Zur besseren visuellen Wahrnehmung werden die Signale als Pfeile angezeigt (um das Diagramm nicht zu überladen). Merkmale Einfach zu bedienen. Die Filterkonfiguration erfordert nur die Auswahl der Empfindlichkeit in der Eingabe "Emp
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indikatoren
Laguerre SuperTrend Clouds erweitert den weit verbreiteten SuperTrend-Indikator um einen adaptiven Laguerre-Mittelungsalgorithmus und Warnmeldungen. Wie der Name schon sagt, ist Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) ein Trendindikator, der am besten in trendigen (nicht abgehackten) Märkten funktioniert. Der SuperTrend ist ein äußerst beliebter Indikator für den Intraday- und Tageshandel und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. Die Einbeziehung der Laguerre-Gleichung in diesen Indikator kann ein
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Trading Levels Indicator ist ein Handelssystem zur Bestimmung von Einstiegspunkten, zum Halten von Positionen und zur Trendrichtung. Beinhaltet mehrere in einem Komplex arbeitende Mechanismen, Wellenanalyse der Trendrichtung, Pegelanalyse beim Aufbau von Signalen, zeigt mögliche TP- und SL-Ziele an. Indikatorfunktionen Signalpfeile erscheinen auf der aktuellen Kerze und werden nicht neu eingefärbt. Verwendet spezielle Algorithmen, um nach Niveaus zu suchen, von denen der Preis abprallt. Fu
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in Trendrichtung bestimmt. Die wichtigsten Unterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen , um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen. Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist Die meisten Indikatoren verfolgen nur den P
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal) Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt. Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Niveaus um seinen Durchschnitt. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer (Prem
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für die komplette Marktanalyse Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi! Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und bietet Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum , so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können. Hauptmerkmale: 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehr
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread) Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels! Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro ! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. S telle
Vortex oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen , um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen. Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist Die meisten Indikatoren verfolgen nur den P
Fisher Transform MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER. Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung. Was macht dies
True strength index mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
TrueStrength Oscillator v1.00 Was Sie auf dem Chart sehen: dicke blaue Linie : Haupt-TSI, folgt der Marktdynamik Dicke rote Linie ️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen) Dünne blaue Balken : von der Nulllinie bis zur blauen Linie Gestrichelte graue Linie in der Mitte : Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert Warum es jeden Tag praktisch ist: Skala immer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen Zero repaint : wird nur auf geschlossenen B
Klinger volume oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal) Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt. Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Ebenen um seinen Durchschnitt herum. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer
Four rsi mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für eine umfassende Marktanalyse Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi! Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und gibt Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum , so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können. Hauptmerkmale: 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehr
Pairs synthetique mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread) Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels! Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro ! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. S telle
Fisher Transform MT5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER. Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung. Was macht dies
True strength index mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
TrueStrength Oscillator v1.00 Was Sie auf dem Chart sehen: dicke blaue Linie : Haupt-TSI, folgt dem Marktmomentum Dicke rote Linie ️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen) Dünne blaue Balken : von der Nulllinie bis zur blauen Linie Gestrichelte graue Linie in der Mitte : Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert Warum es jeden Tag praktisch ist: Skala immer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen Zero repaint : wird nur auf geschlossenen
Klinger volume oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension