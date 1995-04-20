Price manipulation risk mt4

🔍 Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen

📊 Indikator für Kursmanipulationsrisiko

DerKursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt.

Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen.

Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden, falsche Signale herauszufiltern und das Timing bei Ein- und Ausstiegen zu verbessern.

🎯 Produktzweck

Unmittelbare und visuelle Bewertung der Marktbedingungen:

Normale Bedingungen

Instabile Phasen

Hochrisikoszenarien

Extrem risikoreiche Situationen

Perfekt, um die Disziplin zu erhöhen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

🔎 Worauf stützt sich die Analyse?





Preisverhalten

Intensität der Marktaktivität

Kerzenschlussverhalten

Aktuelle Marktbedingungen

Diese kombinierten Faktoren liefern eine zuverlässige Schätzung des Manipulationsrisikos.

🎨 Intuitive visuelle Anzeige

Anzeige in einem speziellen Fenster mit einem farbkodierten Histogramm:

Farbe Pegel Auswertung 🩶 Grau Niedrig Stabiler Markt 🟡 Gelb Mittel Vorsicht geboten 🟠 Orange Hoch Gefährliche Bedingungen 🔴 Rot Extrem Hohe Wahrscheinlichkeit einer Manipulation

✅ Hauptmerkmale

✔ Kein Repaint

✔ Funktioniert auf allen Assets

✔ Alle Timeframes

✔ Leicht und schnell

✔ Hervorragender Risikofilter für jede Strategie

✔ Geeignet für manuellen oder automatisierten Handel

🧠 Empfohlene Verwendung

Vermeiden Sie Einstiege in risikoreichen Phasen

Signale bestätigen, bevor gehandelt wird

Objektiven Marktkontext hinzufügen

Erkennen von Manipulationsphasen (Nachrichten, Sitzungen, Liquiditätszonen)

⚠️ Wichtig

Dieser Indikator generiert keine Kauf- oder Verkaufssignale.

Er ist ein Instrument zur Risikoanalyse, das Ihre bestehende Strategie unterstützen soll.

🔧 Parameter

Lookback - Empfindlichkeit basierend auf dem jüngsten Marktverhalten.

📈 Beherrschen Sie das Risiko. Meistern Sie Ihren Handel.