DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenTrendindikatorenCiVIDyACreate 

Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,         // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,         // Periode
   int              cmo_period,     // Periode von Momentum
   int              ema_period,     // Glättungszeitraum
   int              ind_shift,      // Versatz
   int              applied         // Preistyp, Handle
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

cmo_period

[in]  Momentum-Periode des Indikators.

ema_period

[in]  Glättungsperiode des Indikators.

ind_shift

[in]  Indikator-Versatz entlang der Preisachse.

applied

[in]  Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle) des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.