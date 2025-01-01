- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
order_send
터미널에서 거래 서버로 요청 : 거래 작업을 수행하기 위한, 을 보냅니다. 이 함수는 OrderSend와 유사합니다.
|
order_send(
Parameters
request
[in] 필요한 거래 작업을 설명하는 MqlTradeRequest 유형 구조. 이름이 지정되지 않은 필수 매개 변수. 요청 및 열거 내용 작성의 예가 아래에 설명되어 있습니다.
반환 값
MqlTradeResult 구조로의 실행 결과. 응답의 요청 필드에는 order_send()에 전달된 거래 요청 구조가 포함되어 있습니다. 오류에 대한 정보는 last_error()를 사용하여 얻을 수 있습니다.
MqlTradeRequest 거래 요청 구조
|
Field
|
Description
|
action
|
거래 작업 유형. 이 값은 TRADE_REQUEST_ACTIONS 열거값 중 하나일 수 있습니다
|
magic
|
EA ID. 거래 주문의 분석 처리를 수행할 수 있습니다. 거래 요청 전송 시 각 EA에서 고유 ID를 설정할 수 있습니다
|
order
|
주문 티켓. 보류 중인 주문을 수정하는 데 필요
|
symbol
|
주문이 배치된 거래 상품의 이름. 주문 수정 및 마감 포지션에는 필요하지 않음
|
volume
|
요청된 거래량(lot). 실제 거래량은 주문 실행 유형에 따라 달라집니다.
|
price
|
주문을 실행할 가격. "마켓 실행" (SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET) 유형의 계측기에 대해 TRADE_ACTION_DEAL 유형을 보유한 시장 주문의 경우 가격이 설정되지 않습니다
|
stoplimit
|
보류중 Limit 주문 당 가격이 'price' 값에 도달하면 설정됩니다(이 조건은 필수). 보류 중인 주문이 해당 시점까지 거래 시스템으로 전달되지 않습니다.
|
sl
|
A price a Stop Loss 주문은 가격이 좋지 않은 방향으로 움직일 때 활성화됩니다
|
tp
|
A price a Take Profit 주문은 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 활성화됩니다
|
deviation
|
요청된 가격에서 허용되는 최태 편차, 다음에 지정됨:포인트
|
type
|
주문 유형. 이 값은 ORDER_TYPE 열거값 중 하나일 수 있습니다
|
type_filling
|
주문 작성 유형. 이 값은 ORDER_TYPE_FILLING 값들 중 하나일 수 있습니다
|
type_time
|
만기별 주문유형. 이 값은 ORDER_TYPE_TIME 값들 중 하나일 수 있습니다
|
expiration
|
보류 주문 만료 시간 (TIME_SPECIFIED 유형 주문용)
|
comment
|
주문에 코멘트달기
|
position
|
Position ticket. 포지션을 변경하고 닫을 때 명확한 식별을 위해 포지션을 채웁니다. 보통, 그것은 그 포지션을 오픈한 주문의 티켓과 같습니다.
|
position_by
|
반대 포지션 티켓. 반대쪽(같은 기호이지만 반대 방향으로 오픈)으로 포지션을 닫을 때 사용됩니다.
참고
거래 요청은 거래 서버에서 여러 검증 단계를 통과합니다. 먼저 필요한 모든 요청 필드의 유효성을 확인합니다. 오류가 없으면, 서버는 추가 처리를 위해 주문을 수락합니다. 거래 작업 실행에 대한 자세한 내용은 OrderSend 함수 설명을 참조하십시오.
예:
|
import time
